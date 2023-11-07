Показывают нам, как сейчас капает с неба на поле. Вроде бы время как раз для дальних ударов, но их-то мы практически и не видим сейчас.

Игрок "Лейпцига" просто ткнул мяч в сторону ворот "Црвены Звезды", чтобы команда могла оттянуться назад. Смогли сербы удивить оппонента во втором тайме всё-таки.

Форсберг умно пропускал мяч на фланг, а вот его партнёр по команде не просчитал и не прочитал эпизод, поэтому последовала потеря.

Опенда не догонял мяч, уходящий за лицевую, поэтому в подкате просто выкатился с ним за пределы игровой площадки.

Гостевая команда решила покатать мяч перед чужой штрафной, потеряв мяч. В ответ Букари побежал к чужим воротам, но не смог переиграть Симакана. С фолом было, серба простили - без жёлтой!

Олайинка вышел вместо Иванича. Баумгартнер вышел вместо Форсберга. Клостерманн появился вместо Сеско. Три замены сразу у нас!

Через правый фланг сейчас пробовали пройти хозяева поля, причём дважды подряд. Во второй раз удалось навесить в штрафную, только пробит оттуда не дали.

Симонс не стал входить в штрафную, а пробил в дальний от себя угол. Мяч прошёл в метре от штанги.

Ндиайе в центре поля о чём-то поговорил с арбитром, но всё обошлось даже без повышенных тонов. Продолжается игра наша.

Люкеба грубо сфолил против оппонента, дав бутсой по колену противника. Штрафной на левом фланге, недалеко от штрафной мяч стоит. Кастелло получил жёлтую.

Дважды пробовали прострелить опасно или подать хозяева поля, технически получилось первый раз, а второй - нет. Форсберг грамотно отработал в обороне.

Симакан выбил мяч из своей штрафной после навесной передачи с правого фланга.

Хенрихс сзади подсел под оппонента, а потом срезал его на газон. Рефери немедленно показал жёлтую, уже три защитника гостей получили по карточке!

Опенда едва ли не из центра поля справа сделал что-то вроде паса или удара, мяч очень долго катился, пока не ушёл за лицевую линию. От ворот.

Ин-Бом сейчас имел момент, когда из штрафной пробовал прошить голкипера. Было, правда, сопротивление приличное, поэтому задумка не воплотилась в жизнь. Знаете, небольшое подобие навала даже было, хозяева поля заряжены!

Неделькович вышел на поле вместо Мияйловича. Ндиайе появился, Крассо на второй тайм не вышел.

Первую опасную атаку провели хозяева поля. Ндиайе ворвался справа в штрафную, убрал на замахе соперника, но вместо удара решил обыграть ещё одного, но прыти на это не хватило ему.

Симакан принял на себя выстрел издали. За дело с первых же минут взялись сербы, а вот немцы явно не ожидали такого поворота.

И ещё одна классная атака могла быть. Родич слева пошёл к лицевой, но заработал лишь угловой. Симакан за фол в центре поля получил жёлтую - это отложенный штраф, за задержку.

Угловой оставил желать лучшего, со стандартами у команд как-то не клеится сегодня. А пока что штанга спасла ворота Глазера! Сеско издали пробил по воротам, мяч врезался в штангу и отлетел в поле. Была у атаки вторая волна, Бенджамин с горя отправил мяч в "молоко".

Иванич получил жёлтую карточку за фол на Симонса. Градус повышается у нас, как бы до красной (игрокам) не дошло у "Црвены Звезды".

Букари в ответной атаке ворвался в штрафную, убрал оппонента почти и готов был забивать, но не сумел технично переиграть голкипера! Что за опасный момент в ответ!!!

Форсберг через центр ворвался в штрафную, откликнувшись на передачу Опенда от лицевой линии! Мощно пробил очень, но закрутил от ворот! Голевой момент!

45' Глазер сейчас спас свою команду после того, как Опенда перехватил мяч, вошёл в штрафную, решил обвести голкипера, но Омри выбросил руку и остановил мяч, не касаясь Лои! Шедевр!!!

44' Довольно быстро подошёл к концу первый тайм у нас, команды скоро отправятся на перерыв.

43' Айдара вновь нарушил правила, пострадал Конга. И такое ощущение, что специально его провоцируют игроки "Лейпцига", чтобы вынудить получить карточку.

42' Угловой подали сейчас гости, но никаких дивидендов с этого получить не смогли.

41' На линии штрафной сейчас забыли Опенда после прострельной передачи слева от Симонса. Рядом со штангой пролетело! Классный момент!

40' Раум слева сделал передачу в штрафную, Драгович выиграл верховую борьбу, но передал оппоненту слева, который отпасовал назад. Вторым темпом к атаке подключился Айдара, пробив намного выше ворот! Опаснейший момент на деле был, Амаду просто не подстроился.

39' Сербы контролируют мяч на своей половине поля, не желая пока что продвигаться вперёд. В итоге, кстати, всё завершилось потерей мяча Джигой.

38' Конга сейчас успокаивал главный арбитр, даже обнял за плечи. Гелор уже напросился на жёлтую, больше жалеть точно не будут.

37' Иванич едва на левом фланге не накрутил двоих, чтобы после этого ворваться в штрафную! Очень классный момент, но сил хватило лишь на одного в итоге у Мирко.

36' Как же хорошо комбинируют сейчас гости. Очень аккуратно и надёжно они играют в мяч, получается проходить быстро среднюю линию соперника благодаря этому аспекту.

35' Против Лучича нарушили правила гости, теперь есть то время, чтобы подышать хозяевам.

34' Глазер, кстати, не тянет время, что удивительно. А его партнёрам бы сейчас секунд 20 продышаться не помешали бы точно.

33' Опенда попытался сразу же пробить после подачи углового, но попал в оппонента. Повезло хозяевам, едва не проспали они эту комбинацию.

32' Опенда в очередной раз не смог добить мяч до ворот, накрыть успели этот выстрел всё же. Вторая волна атаки завершилась угловым, который заработал Симонс.

31' Сеско откликнулся на передачу из центра поля, вошёл в штрафную и подрезал парашютиком на противоположный угол вратарской, где никого не было.

30' Да, как только "Лейпциг" поднимает скорости, так у сербов намечаются проблемы. А со стандарта последовала подача во вратарскую, защитник головой выбил мяч.

29' Симонс навесил в центр линии штрафной, защитник хозяев поля мяч вынес. Вторая волна атаки хозяев завершилась жёлтой карточкой - Крассо сбил Симонса уже на фланге.

28' Крассо активно идёт в прессинг сейчас, но больше ничем в первом тайме он запомниться не может нам.

27' Опенда пробил по воротам со средней дистанции. Не стал подготавливать удар, поэтому не было ничего опасного после передачи с фланга и удара.

26' Подача углового не оставила ничего того, что стоило бы описать. Посмотрим, что хозяева покажут у нас впереди.

25' Перехватили сейчас инициативу игроки "Лейпцига", сумев заработать угловой после удара Сеско метров с двадцати пяти. Драгович поставил ногу, переведя мяч на угловой.

24' Сеско под левую убрал себе мяч и со средней дистанции, не продвигаясь к штрафной слева пробил в ближний, мяч попал в сетку, но с боковой стороны.

23' А вот и нет. Последовал розыгрыш, мяч был доставлен в штрафную, от лицевой Букари навесил в район одиннадцатиметровой, откуда была попытка удара, но оказалась она посредственной.

22' Гелор через правый фланг пошёл к лицевой линии, игрок гостевой команды поставил ему шлагбаум. Это фол! Будет навес со стандарта!

20' Опенда пошёл что-то выяснять в тренерским штабом "Црвены Звезды", после того, как ушедший с поля мяч взял один из представителей сербской команды. После этого Лои психанул - отмахнулся рукой, но удалили именно представителя "Црвены Звезды". За что - пока загадка.

19' Довольно высокий прессинг начали организовывать сербы у нас. Не дают они сейчас гостям дышать, но им и не особо надо пока это - контратаки несут смертельную опасность!

19' Бласвих теперь вышел из ворот, забрав мяч в руки справа в своей штрафной. Проникающий пас был у сербов, но впереди никого не было у них.

18' Бласвих забрал мяч в руки со второй попытки после того, как Мияйлович слева пробил в ближний угол из-за пределов штрафной, а Иванич попытался добить. Неплохой момент так-то!

17' Возобновилась игра у нас. Посмотрим, как будет чувствовать себя автор единственного мяча в этой встрече на текущий момент.

17' Симонс сейчас шёл вперёд, потом почувствовал что-то в колене и присел на газон, врачи появились уже на газоне.

16' В центре поля сейчас идёт игра у нас, не торопятся футболисты сербской команды искать счастье на чужой половине поля.

15' Разыграли стандарт футболисты "РБ Лейпциг". После чего отошли от ворот соперника и потеряли мяч, ничего не получилось у них.

14' Активно болельщики поддерживают своих любимцев, но ничего не получается у них снова. Одна полуатака так и осталось единственной на текущий момент. Гости заработали угловой.

13' Джига на фланге не позволил Рауму продвинуться вперёд. После этого Нассер отдал мяч вратарю, чтобы купировать все возможные угрозы в этом эпизоде.

12' Собрались с мыслями хозяева поля, стали идти вперёд, а вот гости явно будут теперь уповать на контратаки, другого быть просто не может.

11' Родич прошёл до лицевой линии слева, оттуда навесил назад в центр штрафной, откуда Букари пробил за лицевую, не удалось ему подстроиться под передачу.

9' Ну что, при таком положении дел хозяевам поля придётся раскрываться, чтобы хоть как-то удивить соперника, иначе всё печально довольно у нас будет для хозяев.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! СИМОНС!!! Симонс получил пас от Шлагера из центра, не стал откликаться на забегание Раума по левому флангу, а прошёл вперёд и вошёл в штрафную, продвинулся к воротам пару метров и пробил по диагонали слева, голкипер команду не выручил!

8' Шлагер сейчас ворваться во вратарскую хотел, защитник встал на его пути, не позволив просочиться. От ног Ксавера мяч ушёл за лицевую линию.

7' Раум хотел навесить слева сейчас, ему это сделать помешали. А вот Мияйлович получил жёлтую карточку за грубый подкат против Опенда. Всё по делу, отложенный штраф.

6' Показывает игрок "РБ Лейпциг", что ему нанесли удар в шею, но арбитр или упустил этот момент, или посчитал, что всё было в рамках правил. В любом случае игра у нас продолжилась.

5' Нельзя сказать, что сегодня матч жизни у нас, но в случае поражения сербы могут забыть о Лиге чемпионов, дальше бороться лишь за Лигу Европы придётся.

4' Раум подал на ближнюю штангу, его партнёр сложился, желая пробить, но сыграл роль защитника соперника, выбив мяч от ворот.

3' Сколько событий и всё было в районе центрального круга. Такое не часто увидишь в матче не только такого уровня, но и любого другого. А вот и первый угловой у нас в матче, гости подадут.

2' Гелор в центре поля сейчас нарушил правила, арбитр его пожалел и за толчок в спину не стал показывать жёлтую карточку.

1' Не успела игра начаться, как в центре поля у нас спорный мяч. Не часто такое увидишь, очень редкая ставка в букмекерских конторах.