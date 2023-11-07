Тур: 4. Стадион: Райко Митич. Главный судья: Орсато Даниэле
0:1
Второй тайм: 71'
0'
6' Желтая карточкаМияйлович Срджан
0:1
8' ГолСимонс Хави
28' Желтая карточкаКрассо Жан-Филипп
49' Желтая карточкаСимакан Мохамед
52' Желтая карточкаИванич Мирко
56' Желтая карточкаЛюкеба Кастелло
59' Желтая карточкаХенрихс Бенджамин
Ход матча
8'
0:1
49'
52'
56'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
217 Количество передач 259
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Глазер
Омри
24
Джига
Нассер
23
Родич
Милан
66
Ин-Бом
Хван
30
Букари
Осман
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
-
18 Глазер ОмриВратарь
-
24 Джига НассерЗащитник
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Букари ОсманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Кабич Урош
-
Главный тренер: Бахар Барак
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Црвена Звезда
РБ Лейпциг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букари Осман
|2
|0.5
|Ндиайе Чериф
|1
|0.25
|Стаменич Марко
|1
|0.25
|Иванич Мирко
|0
|0
|Крассо Жан-Филипп
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонс Хави
|2
|0.5
|Шлагер Ксавер
|1
|0.25
|Раум Давид
|1
|0.25
|Ольмо Дани
|1
|0.25
|Опенда Лои
|1
|0.25
|Симакан Мохамед
|1
|0.25
|Сеско Бенджамин
|1
|0.25
|Кампль Кевин
|0
|0
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Баумгартнер Кристоф
|0
|0
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родич Милан
|2
|0
|Мияйлович Срджан
|2
|0
|Иванич Мирко
|2
|0
|Ин-Бом Хван
|2
|0
|Стаменич Марко
|2
|0
|Драгович Александр
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0
|Букари Осман
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Кампль Кевин
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Результаты матчей
Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
3
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Црвена Звезда - Радник Сурдулица 3:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:2 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1
Црвена Звезда - Явор Иваньица 3:2 Раднички 1923 - Црвена Звезда 3:4 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Напредак 4:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 5:0 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Црвена Звезда - ТСК 3:0 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1
Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0
Результаты матчей
Црвена Звезда
РБ Лейпциг
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:1
2 раза 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:3
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Црвена Звезда
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|4.
|0:3
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Црвена Звезда 0:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Црвена Звезда
7.2% (10)
Ничья
14.4% (20)
РБ Лейпциг
78.4% (109)
Тотал 2.5
Больше
79.51% (97)
Меньше
20.49% (25)
Обе команды забьют
Да
88.52% (108)
Нет
11.48% (14)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
51.1% (71)
1:1 Ничья
8.6% (12)
1:3 РБ Лейпциг
6.5% (9)
0:1 РБ Лейпциг
4.3% (6)
2:1 Црвена Звезда
3.6% (5)
0:2 РБ Лейпциг
3.6% (5)
2:3 РБ Лейпциг
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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