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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Црвена Звезда
0:1
Второй тайм: 71'
РБ Лейпциг
0'
6' Желтая карточка
Мияйлович Срджан
0:1
8' Гол
Симонс Хави
28' Желтая карточка
Крассо Жан-Филипп
49' Желтая карточка
Симакан Мохамед
52' Желтая карточка
Иванич Мирко
56' Желтая карточка
Люкеба Кастелло
59' Желтая карточка
Хенрихс Бенджамин

Ход матча

6'
Мияйлович Срджан
 
8'
0:1
Симонс Хави
(Шлагер Ксавер)
28'
Крассо Жан-Филипп
 
46'
Неделькович Коста
Мияйлович Срджан
 
46'
Ндиайе Чериф
Крассо Жан-Филипп
 
49'
 
Симакан Мохамед
52'
Иванич Мирко
 
56'
 
Люкеба Кастелло
59'
 
Хенрихс Бенджамин
70'
Олайинка Питер
Иванич Мирко
 
70'
 
Баумгартнер Кристоф
Форсберг Эмиль
70'
 
Клостерманн Лукас
Сеско Бенджамин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 217 Количество передач 259
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 139
Црвена Звезда 7.2% (10)
X 14.4% (20)
РБ Лейпциг 78.4% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
РБ Лейпциг
4.80
6.35
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4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Глазер
Омри
24
Джига
Нассер
15
Драгович
Александр
23
Родич
Милан
33
Мияйлович
Срджан
37
Лучич
Владимир
8
Гелор
Конга
66
Ин-Бом
Хван
4
Иванич
Мирко
30
Букари
Осман
17
Крассо
Жан-Филипп
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
2
Симакан
Мохамед
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
10
Форсберг
Эмиль
24
Шлагер
Ксавер
8
Айдара
Амаду
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
30
Сеско
Бенджамин
Црвена Звезда
5-3-2
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Црвена Звезда
РБ Лейпциг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букари Осман 2 0.5
Ндиайе Чериф 1 0.25
Стаменич Марко 1 0.25
Иванич Мирко 0 0
Крассо Жан-Филипп 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 2 0.5
Шлагер Ксавер 1 0.25
Раум Давид 1 0.25
Ольмо Дани 1 0.25
Опенда Лои 1 0.25
Симакан Мохамед 1 0.25
Сеско Бенджамин 1 0.25
Кампль Кевин 0 0
Поульсен Юссуф 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Баумгартнер Кристоф 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 2 0
Мияйлович Срджан 2 0
Иванич Мирко 2 0
Ин-Бом Хван 2 0
Стаменич Марко 2 0
Драгович Александр 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Крассо Жан-Филипп 1 0
Букари Осман 1 0
Джига Нассер 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 2 0
Кампль Кевин 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Раум Давид 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
3
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Црвена Звезда - Радник Сурдулица 3:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:2 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1
Црвена Звезда - Явор Иваньица 3:2 Раднички 1923 - Црвена Звезда 3:4 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Напредак 4:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 5:0 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Црвена Звезда - ТСК 3:0 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1
Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0

Результаты матчей

Црвена Звезда
РБ Лейпциг

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
2 раза 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:3
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:0 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
РБ Лейпциг
 1:0 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Црвена Звезда
 0:1 4 0 1 3 4 - 9 1
4.
Янг Бойз
 0:3 4 0 1 3 4 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:0 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
РБ Лейпциг
 1:0 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Црвена Звезда
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Янг Бойз
 0:3 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:0 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
РБ Лейпциг
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Янг Бойз
 0:3 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Црвена Звезда
 0:1 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Через правый фланг сейчас пробовали пройти хозяева поля, причём дважды подряд. Во второй раз удалось навесить в штрафную, только пробит оттуда не дали.
  • Замена
    69'
    Олайинка вышел вместо Иванича. Баумгартнер вышел вместо  Форсберга.  Клостерманн появился вместо Сеско. Три замены сразу у нас!
  • 68'
    Гостевая команда решила покатать мяч перед чужой штрафной, потеряв мяч. В ответ Букари побежал к чужим воротам, но не смог переиграть Симакана. С фолом было, серба простили - без жёлтой! 
  • 67'
    Опенда не догонял мяч, уходящий за лицевую, поэтому в подкате просто выкатился с ним за пределы игровой площадки.
  • 66'
    Форсберг умно пропускал мяч на фланг, а вот его партнёр по команде не просчитал и не прочитал эпизод, поэтому последовала потеря. 
  • 65'
    Игрок "Лейпцига" просто ткнул мяч в сторону ворот "Црвены Звезды", чтобы команда могла оттянуться назад. Смогли сербы удивить оппонента во втором тайме всё-таки.
  • 64'
    Показывают нам, как сейчас капает с неба на поле. Вроде бы время как раз для дальних ударов, но их-то мы практически и не видим сейчас.
  • 63'
    Ин-Бом сейчас имел момент, когда из штрафной пробовал прошить голкипера. Было, правда, сопротивление приличное, поэтому задумка не воплотилась в жизнь. Знаете, небольшое подобие навала даже было, хозяева поля заряжены! 
  • 61'
    Опенда едва ли не из центра поля справа сделал что-то вроде паса или удара, мяч очень долго катился, пока не ушёл за лицевую линию. От ворот.
  • Желтая карточка
    60'
    Хенрихс сзади подсел под оппонента, а потом срезал его на газон. Рефери немедленно показал жёлтую, уже три защитника гостей получили по карточке!
  • 59'
    Симакан выбил мяч из своей штрафной после навесной передачи с правого фланга. 
  • 58'
    Дважды пробовали прострелить опасно или подать хозяева поля, технически получилось первый раз, а второй - нет. Форсберг грамотно отработал в обороне.
  • Желтая карточка
    57'
    Люкеба грубо сфолил против оппонента, дав бутсой по колену противника. Штрафной на левом фланге, недалеко от штрафной мяч стоит. Кастелло получил жёлтую.
  • 56'
    Ндиайе в центре поля о чём-то поговорил с арбитром, но всё обошлось даже без повышенных тонов. Продолжается игра наша.
  • 54'
    Симонс не стал входить в штрафную, а пробил в дальний от себя угол. Мяч прошёл в метре от штанги.
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    • Желтая карточка
      53'
      Иванич получил жёлтую карточку за фол на Симонса. Градус повышается у нас, как бы до красной (игрокам) не дошло у "Црвены Звезды".
    • Штанга
      51'
      Угловой оставил желать лучшего, со стандартами у команд как-то не клеится сегодня. А пока что штанга спасла ворота Глазера! Сеско издали пробил по воротам, мяч врезался в штангу и отлетел в поле. Была у атаки вторая волна, Бенджамин с горя отправил мяч в "молоко".
    • Желтая карточка
      50'
      И ещё одна классная атака могла быть. Родич слева пошёл к лицевой, но заработал лишь угловой. Симакан за фол в центре поля получил жёлтую - это отложенный штраф, за задержку.
    • 49'
      Симакан принял на себя выстрел издали. За дело с первых же минут взялись сербы, а вот немцы явно не ожидали такого поворота. 
    • 47'
      Первую опасную атаку провели хозяева поля. Ндиайе ворвался справа в штрафную, убрал на замахе соперника, но вместо удара решил обыграть ещё одного, но прыти на это не хватило ему.
    • Второй тайм начался
      46'
      Начался второй тайм!
    • Замена
      46'
      Неделькович вышел на поле вместо Мияйловича. Ндиайе появился, Крассо на второй тайм не вышел.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Истекли две добавленные минуты. Перерыв!
    • Опасный момент
      45'
      Форсберг через центр ворвался в штрафную, откликнувшись на передачу Опенда от лицевой линии! Мощно пробил очень, но закрутил от ворот! Голевой момент!
    • Опасный момент
      45'
      Букари в ответной атаке ворвался в штрафную, убрал оппонента почти и готов был забивать, но не сумел технично переиграть голкипера! Что за опасный момент в ответ!!! 
    • Опасный момент
      45'
      Глазер сейчас спас свою команду после того, как Опенда перехватил мяч, вошёл в штрафную, решил обвести голкипера, но Омри выбросил руку и остановил мяч, не касаясь Лои! Шедевр!!!
    • 44'
      Довольно быстро подошёл к концу первый тайм у нас, команды скоро отправятся на перерыв.
    • Фол, нарушение
      43'
      Айдара вновь нарушил правила, пострадал Конга. И такое ощущение, что специально его провоцируют игроки "Лейпцига", чтобы вынудить получить карточку.
    • Угловой
      42'
      Угловой подали сейчас гости, но никаких дивидендов с этого получить не смогли.
    • Опасный момент
      41'
      На линии штрафной сейчас забыли Опенда после прострельной передачи слева от Симонса. Рядом со штангой пролетело! Классный момент!
    • Опасный момент
      40'
      Раум слева сделал передачу в штрафную, Драгович выиграл верховую борьбу, но передал оппоненту слева, который отпасовал назад. Вторым темпом к атаке подключился Айдара, пробив намного выше ворот! Опаснейший момент на деле был, Амаду просто не подстроился.
    • 39'
      Сербы контролируют мяч на своей половине поля, не желая пока что продвигаться вперёд. В итоге, кстати, всё завершилось потерей мяча Джигой.
    • Фол, нарушение
      38'
      Конга сейчас успокаивал главный арбитр, даже обнял за плечи. Гелор уже напросился на жёлтую, больше жалеть точно не будут.
    • 37'
      Иванич едва на левом фланге не накрутил двоих, чтобы после этого ворваться в штрафную! Очень классный момент, но сил хватило лишь на одного в итоге у Мирко.
    • 36'
      Как же хорошо комбинируют сейчас гости. Очень аккуратно и надёжно они играют в мяч, получается проходить быстро среднюю линию соперника благодаря этому аспекту.
    • Фол, нарушение
      35'
      Против Лучича нарушили правила гости, теперь есть то время, чтобы подышать хозяевам.
    • 34'
      Глазер, кстати, не тянет время, что удивительно. А его партнёрам бы сейчас секунд 20 продышаться не помешали бы точно.
    • 33'
      Опенда попытался сразу же пробить после подачи углового, но попал в оппонента. Повезло хозяевам, едва не проспали они эту комбинацию.
    • Угловой
      32'
      Опенда в очередной раз не смог добить мяч до ворот, накрыть успели этот выстрел всё же. Вторая волна атаки завершилась угловым, который заработал Симонс.
    • 31'
      Сеско откликнулся на передачу из центра поля, вошёл в штрафную и подрезал парашютиком на противоположный угол вратарской, где никого не было.
    • 30'
      Да, как только "Лейпциг" поднимает скорости, так у сербов намечаются проблемы. А со стандарта последовала подача во вратарскую, защитник головой выбил мяч.
    • Желтая карточка
      29'
      Симонс навесил в центр линии штрафной, защитник хозяев поля мяч вынес. Вторая волна атаки хозяев завершилась жёлтой карточкой - Крассо сбил Симонса уже на фланге. 
    • 28'
      Крассо активно идёт в прессинг сейчас, но больше ничем в первом тайме он запомниться не может нам. 
    • 27'
      Опенда пробил по воротам со средней дистанции. Не стал подготавливать удар, поэтому не было ничего опасного после передачи с фланга и удара.
    • 26'
      Подача углового не оставила ничего того, что стоило бы описать. Посмотрим, что хозяева покажут у нас впереди.
    • Угловой
      25'
      Перехватили сейчас инициативу игроки "Лейпцига", сумев заработать угловой после удара Сеско метров с двадцати пяти. Драгович поставил ногу, переведя мяч на угловой. 
    • 24'
      Сеско под левую убрал себе мяч и со средней дистанции, не продвигаясь к штрафной слева пробил в ближний, мяч попал в сетку, но с боковой стороны.
    • 23'
      А вот и нет. Последовал розыгрыш, мяч был доставлен в штрафную, от лицевой Букари навесил в район одиннадцатиметровой, откуда была попытка удара, но оказалась она посредственной.
    • Фол, нарушение
      22'
      Гелор через правый фланг пошёл к лицевой линии, игрок гостевой команды поставил ему шлагбаум. Это фол! Будет навес со стандарта!
    • Красная карточка
      20'
      Опенда пошёл что-то выяснять в тренерским штабом "Црвены Звезды", после того, как ушедший с поля мяч взял один из представителей сербской команды. После этого Лои психанул - отмахнулся рукой, но удалили именно представителя "Црвены Звезды". За что - пока загадка. 
    • 19'
      Довольно высокий прессинг начали организовывать сербы у нас. Не дают они сейчас гостям дышать, но им и не особо надо пока это - контратаки несут смертельную опасность!
    • 19'
      Бласвих теперь вышел из ворот, забрав мяч в руки справа в своей штрафной. Проникающий пас был у сербов, но впереди никого не было у них.
    • Опасный момент
      18'
      Бласвих забрал мяч в руки со второй попытки после того, как Мияйлович слева пробил в ближний угол из-за пределов штрафной, а Иванич попытался добить. Неплохой момент так-то!
    • 17'
      Возобновилась игра у нас. Посмотрим, как будет чувствовать себя автор единственного мяча в этой встрече на текущий момент. 
    • Травма, повреждение
      17'
      Симонс сейчас шёл вперёд, потом почувствовал что-то в колене и присел на газон, врачи появились уже на газоне.
    • 16'
      В центре поля сейчас идёт игра у нас, не торопятся футболисты сербской команды искать счастье на чужой половине поля. 
    • 15'
      Разыграли стандарт футболисты "РБ Лейпциг". После чего отошли от ворот соперника и потеряли мяч, ничего не получилось у них.
    • Угловой
      14'
      Активно болельщики поддерживают своих любимцев, но ничего не получается у них снова. Одна полуатака так и осталось единственной на текущий момент. Гости заработали угловой.
    • 13'
      Джига на фланге не позволил Рауму продвинуться вперёд. После этого Нассер отдал мяч вратарю, чтобы купировать все возможные угрозы в этом эпизоде.
    • 12'
      Собрались с мыслями хозяева поля, стали идти вперёд, а вот гости явно будут теперь уповать на контратаки, другого быть просто не может.
    • 11'
      Родич прошёл до лицевой линии слева, оттуда навесил назад в центр штрафной, откуда Букари пробил за лицевую, не удалось ему подстроиться под передачу.
    • 9'
      Ну что, при таком положении дел хозяевам поля придётся раскрываться, чтобы хоть как-то удивить соперника, иначе всё печально довольно у нас будет для хозяев.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! СИМОНС!!! Симонс получил пас от Шлагера из центра, не стал откликаться на забегание Раума по левому флангу, а прошёл вперёд и вошёл в штрафную, продвинулся к воротам пару метров и пробил по диагонали слева, голкипер команду не выручил!
    • 8'
      Шлагер сейчас ворваться во вратарскую хотел, защитник встал на его пути, не позволив просочиться. От ног Ксавера мяч ушёл за лицевую линию.
    • Желтая карточка
      7'
      Раум хотел навесить слева сейчас, ему это сделать помешали. А вот Мияйлович получил жёлтую карточку за грубый подкат против Опенда. Всё по делу, отложенный штраф. 
    • 6'
      Показывает игрок "РБ Лейпциг", что ему нанесли удар в шею, но арбитр или упустил этот момент, или посчитал, что всё было в рамках правил. В любом случае игра у нас продолжилась.
    • 5'
      Нельзя сказать, что сегодня матч жизни у нас, но в случае поражения сербы могут забыть о Лиге чемпионов, дальше бороться лишь за Лигу Европы придётся.
    • 4'
      Раум подал на ближнюю штангу, его партнёр сложился, желая пробить, но сыграл роль защитника соперника, выбив мяч от ворот.
    • Угловой
      3'
      Сколько событий и всё было в районе центрального круга. Такое не часто увидишь в матче не только такого уровня, но и любого другого. А вот и первый угловой у нас в матче, гости подадут.
    • Фол, нарушение
      2'
      Гелор в центре поля сейчас нарушил правила, арбитр его пожалел и за толчок в спину не стал показывать жёлтую карточку.
    • 1'
      Не успела игра начаться, как в центре поля у нас спорный мяч. Не часто такое увидишь, очень редкая ставка в букмекерских конторах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Начался первый тайм! С центра поля начали футболисты "Црвены Звезды".
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Црвена Звезда 0:1 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Црвена Звезда
    7.2% (10)
    Ничья
    14.4% (20)
    РБ Лейпциг
    78.4% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.51% (97)
    Меньше
    20.49% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    88.52% (108)
    Нет
    11.48% (14)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    51.1% (71)
    1:1 Ничья
    8.6% (12)
    1:3 РБ Лейпциг
    6.5% (9)
    0:1 РБ Лейпциг
    4.3% (6)
    2:1 Црвена Звезда
    3.6% (5)
    0:2 РБ Лейпциг
    3.6% (5)
    2:3 РБ Лейпциг
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
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