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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Црвена Звезда
 
Позже
РБ Лейпциг
Прогнозы 41
Црвена Звезда 9.8% (4)
X 22% (9)
РБ Лейпциг 68.3% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
РБ Лейпциг
5.60
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4.60
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4.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Црвена Звезда
РБ Лейпциг

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букари Осман 2 0.67
Ндиайе Чериф 1 0.33
Стаменич Марко 1 0.33
Иванич Мирко 0 0
Крассо Жан-Филипп 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раум Давид 1 0.33
Симонс Хави 1 0.33
Ольмо Дани 1 0.33
Шлагер Ксавер 1 0.33
Опенда Лои 1 0.33
Симакан Мохамед 1 0.33
Сеско Бенджамин 1 0.33
Кампль Кевин 0 0
Поульсен Юссуф 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Баумгартнер Кристоф 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 2 0
Ин-Бом Хван 2 0
Стаменич Марко 2 0
Драгович Александр 1 0
Мияйлович Срджан 1 0
Иванич Мирко 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Букари Осман 1 0
Джига Нассер 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Раум Давид 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
3
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Црвена Звезда - Радник Сурдулица 3:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:2 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1
Црвена Звезда - Явор Иваньица 3:2 Раднички 1923 - Црвена Звезда 3:4 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Напредак 4:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 5:0 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Црвена Звезда - ТСК 3:0 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Нефтчи - Црвена Звезда 0:4
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1
Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0

Результаты матчей

Црвена Звезда
РБ Лейпциг

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
2 раза 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:3
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
РБ Лейпциг
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Янг Бойз
 3 0 1 2 4 - 8 1
4.
Црвена Звезда
 3 0 1 2 4 - 8 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
РБ Лейпциг
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Црвена Звезда
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Янг Бойз
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
РБ Лейпциг
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Янг Бойз
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2023, осталось 2 дня 15 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 41
    Црвена Звезда 9.8% (4)
    X 22% (9)
    РБ Лейпциг 68.3% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Црвена Звезда
    Ничья
    РБ Лейпциг
    5.60
    Реклама, ligastavok.ru
    4.60
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    4.20
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    Прогнозы на матч Црвена Звезда - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Црвена Звезда
    9.8% (4)
    Ничья
    22% (9)
    РБ Лейпциг
    68.3% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (27)
    Меньше
    30.77% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (34)
    Нет
    12.82% (5)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    43.9% (18)
    1:1 Ничья
    17.1% (7)
    2:1 Црвена Звезда
    7.3% (3)
    0:1 РБ Лейпциг
    7.3% (3)
    1:3 РБ Лейпциг
    7.3% (3)
    2:3 РБ Лейпциг
    4.9% (2)
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