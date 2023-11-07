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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Кружляк Иван
Атлетико М
4:0
Второй тайм: 71'
Селтик
0'
1:0
6' Гол
Гризманн Антуан
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Маэда Дайдзэн
23' Красная карточка
Маэда Дайдзэн
36' Желтая карточка
Пальма Луис
2:0
45' Гол
Мората Альваро
3:0
60' Гол
Гризманн Антуан
4:0
66' Гол
Лино Сэмуел

Ход матча

6'
Гризманн Антуан
1:0
21'
 
Маэда Дайдзэн
23'
 
Маэда Дайдзэн
36'
 
Пальма Луис
45'
Мората Альваро
(Хименес Хосе)
2:0
46'
Льоренте Маркос
Ривас Пабло Барриос
 
46'
 
Хольм Один Тьяго
О'Райли Мэттью
46'
 
О Хен-Гю
Пальма Луис
60'
Гризманн Антуан
3:0
61'
 
Тернбулл Дэвид
Бернарду Паулу
61'
 
Чжун Ян Хён
Фурухаси Кёго
65'
Ньигес Сауль
Гризманн Антуан
 
65'
Лино Сэмуел
Рикельме Родриго
 
66'
Лино Сэмуел
(Мората Альваро)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 294 Количество передач 242
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 138
Атлетико М 97.1% (134)
X 2.2% (3)
Селтик 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико М
Ничья
Селтик
7.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
20
Витсель
Аксель
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
24
Ривас
Пабло
Барриос
6
Коке
Хорхе
7
Гризманн
Антуан
25
Рикельме
Родриго
10
Корреа
Анхель
19
Мората
Альваро
1
Харт
Джо
2
Джонстон
Алистер
20
Картер-Викерс
Кэмерон
5
Скэйлз
Лиам
3
Тэйлор
Грэг
33
О'Райли
Мэттью
42
Макгрегор
Каллум
28
Бернарду
Паулу
38
Маэда
Дайдзэн
8
Фурухаси
Кёго
7
Пальма
Луис
Атлетико М
3-5-2
Селтик
4-3-3

История личных встреч

Атлетико М
Селтик

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЕ
0:1
ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 4 1
Гризманн Антуан 4 1
Лино Сэмуел 1 0.25
Ривас Пабло Барриос 1 0.25
Молина Науэль 0 0
Хименес Хосе 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фурухаси Кёго 2 0.5
Пальма Луис 1 0.25
О'Райли Мэттью 0 0
Маэда Дайдзэн 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пауль Родриго 1 1
Лино Сэмуел 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Гризманн Антуан 1 0
Савич Стефан 1 0
Мората Альваро 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Корреа Анхель 1 0
Галан Хави 1 0
Молина Науэль 1 0
Диего Симеоне 1 0
Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальма Луис 3 0
Лагербильке Густав 1 1
Маэда Дайдзэн 0 1
Хольм Один Тьяго 0 1
Тэйлор Грэг 1 0
Макгрегор Каллум 1 0
Картер-Викерс Кэмерон 1 0
Филлипс Натаниэль 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Селтик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Селтик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Селтик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
29%
2
67%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Селтик
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Росс Каунти - Селтик 0:3 Селтик - Сент-Миррен 2:1 Хиберниан - Селтик 0:0 Селтик - Атлетико М 2:2
Хартс - Селтик 1:4 Селтик - Килмарнок 3:1 Селтик - Лацио 1:2 Мазеруэлл - Селтик 1:2 Ливингстон - Селтик 0:3 Фейеноорд - Селтик 2:0 Селтик - Данди 3:0 Рейнджерс - Селтик 0:1 Селтик - Сент-Джонстон 0:0 Килмарнок - Селтик 1:0 Абердин - Селтик 1:3 Селтик - Росс Каунти 4:2 Селтик - Атлетик Б 3:2 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Гамба Осака - Селтик 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Селтик 6:4

Результаты матчей

Атлетико М
Селтик

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Селтик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 4:0 4 2 2 0 10 - 5 8
2.
Лацио
 1:0 4 2 1 1 5 - 5 7
3.
Фейеноорд
 0:1 4 2 0 2 7 - 5 6
4.
Селтик
 0:4 4 0 1 3 3 - 10 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 4:0 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Фейеноорд
 0:1 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Лацио
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Селтик
 0:4 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1:0 2 1 0 1 3 - 4 3
2.
Атлетико М
 4:0 2 0 2 0 3 - 3 2
3.
Фейеноорд
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Селтик
 0:4 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    69'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛИНО! 4:0!
    И совсем уж громит "Атлетико" своего оппонента! Первым же касанием, по сути, забивает. Передача в штрафную на него идет, и игрок спокойно переправляет мяч в левый от себя угол!
  • Замена
    68'
    Лино вместо Рикельме появился в составе своего коллектива. Новая замена в составе мадридцев произошла.
  • Замена
    66'
    Сауль вместо Гризманна на поле появился тем временем в составе "Атлетико". Антуан свои лавры и аплодисменты от болельщиков сейчас получил. 
  • 65'
    Сразу в трех матчах из шести есть удаления, что интересно. В нашей игре, в поединке "Порту" - "Антверпен", и в матче "Манчестер Сити" - "Янг Бойз". Причем все они в составе гостей. 
  • Замена
    63'
    Две замены в составе "Селтика" произошли. Тернбулл на поле вместо Бернарду появился. Чжун сменил Фурухаси. Очередные ротации в поединке произошли. 
  • 62'
    Долго не засчитывали гол судьи, но не могли они такую красоту не засчитать. Все-таки справедливость восторжествовала.
  • 2 гола - дубль!
    61'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГРИЗМАНН! 3:0!
    Дубль Антуана. Подача с правого края. Мяч врезается в плечо сопернику и прилетает на Гризманна, который успевает к снаряду подстроиться и направить его в сетку! "Нонжицами" забивает француз!
  • 59'
    Гризманн после навеса с правого края выпрыгнул за мячом и сумел ткнуть снаряд в сторону ворот, но Харт среагировал и тут. Снова свою команду он спасает.
  • 58'
    В другом матче нашей группе "Лацио" ведет в матче с "Фейеноордом. Встреча в Риме пока при минимальном преимуществе "орлов" проходит - 1:0.
  • 57'
    Ага, рассмотрели мы эпизод более детально. Оказывается, что это Хименес пробил в перекладину после удара через себя от Витселя. Здорово он действовал, но свой шанс не реализовал. 
  • Штанга
    56'
    ОПАСНО КАК! Угловой подал сейчас Гризманн. В падении через себя добрался Витсель, но сделал пас на партнера. В динамике даже не успел я заметить, кто пробил после этой передачи, но сфера угодила в перекладину и вылетела в поле!
  • Опасный момент
    55'
    МОМЕНТИЩЕ! И Харт спасает! Круто спасает! Корреа получил сферу сейчас на правом краю штрафной, нанес удар по рамке соперника, но смог Джо среагировать и свой коллектив спасти!
  • 53'
    Молина справа получил мяч, после чего навесил его в центр штрафной, но слишком просто для Харта, который уверенно сыграл на выходе.
  • 52'
    14:1 по ударам в данный момент. Впереди, само собой, игроки "индейцев", которые с каждой минутой свое преимущество на поле увеличивают. 
  • 51'
    Гризманн забрасывал мяч на дальнюю штангу снова с правого края, но никто из партнеров до этого заброса добраться не сумел. Был слишком неточно.
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    • 50'
      5 минут отыграли команды на поле. Пока все очень спокойно проходит. Соперники практически без атак обходятся после паузы. Ну ждем, что "Селтик" хотя бы попытается гол забить. 
    • Замена
      48'
      Хольм вместо О'Райли появился у "Селтика". Хен-Гю вместо Пальмы на поле вышел также. Отметим эту двойную ротацию в стане гостей. 
    • Замена
      47'
      Льоренте вместо Барриоса на поле появился в составе "Атлетико" в перерыве. Пока только эту нам показали замену. Но, вроде как, была еще одна ротация.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в Мадриде! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. Собственно говоря, интрига в нашем матче уже сейчас стремится к нулю. После первого тайма счет на табло - 2:0. Гости имеют на одного игрока меньше!
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОРАТА! 2:0!
      И забивает под занавес первого тайма сейчас Альваро! Классный гол! Передача из глубины поля метров на 30 в штрафную "Селтика". Мяч Хименес головой скидывает в центр, где Альваро играет на опережении и мяч посылает в сетку ворот соперника!
    • 45'
      Макгрегор добирается до мяча сейчас после подачи Гризманна. Вторым темпом атаковали хозяева. Снова Антуан выстрелил по рамке, и Харт вступил в игру, отбив снаряд на угловой. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты рефери добавляет.
    • 44'
      Хименес покатил мяч на Эрмосо, от которого мы увидели подачу в центр штрафной, там ногу подставил игрок "Селтика". Снова увидим мы угловой. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Рикельме показывает всем своим видом, что по лицу ему прилетел удар сейчас. Вполне вероятно, что так и есть, но судьи просто фол в этой ситуации определяют. 
    • Офсайд
      41'
      Мората в офсайде оказался, судя по всему. В динамике эпизода он во "вне игры" оказался, и лайнсмен это смог заметить и определить. А ведь после его удара далее мяч пересек линию ворот, прежде чем остановил его Джо Харт. 
    • 40'
      Да, пока гол Гризманна остается единственным в нашем матче. Больше голевых моментов на было у коллективов в этом противостоянии. 
    • Желтая карточка
      39'
      Пальма, как оказывается, карточку перед собой увидел. За фол против Витселя он наказание получил. Как считает рефери, заслуженное в данной ситуации.
    • 37'
      Менее 10 минут до конца первого тайма остается. "Атлетико" мячом владеет и угрожает своему сопернику опасными контратаками. Болельщики "Селтика" недовольны таким поворотом событий. 
    • Травма, повреждение
      36'
      Витсель получил по ногам от соперника и пострадал после подката противника. С огромным трудом бельгиец поднимается с газона. Встречу он продолжит.
    • 35'
      Уверенно чувствует себя в большинстве все-таки "Атлетико". Единственно, "матрасникам" второго гола не хватает. Для полной гармонии и спокойствия. 
    • Опасный момент
      33'
      МОМЕНТ! Угловой подали справа "индейцы". В итоге сфера угодила в голову Молине, который мяч направил чуть выше цели. Тем не менее, было опасно.
    • 32'
      Рикельме отдал передачу на Гризманна. Антуан сместился с левого края в центр и даже сумел нанести удар по воротам, но вновь нашел ногу защитника. Будет новый угловой. 
    • 31'
      Пальме сейчас придется на двух флангах отрабатывать. В частности, и там, где действовал Маэда. От этого уже точно не деться никуда. Объем работы увеличился для него в два раза. 
    • 29'
      Рикельме попытался дальний удар по воротам нанести, но попал в защитника. Молина с добивания уже действовал, но также угодил в оборонца соперника. 
    • Угловой
      28'
      Два угловых в итоге успел подать "Селтик" с разных флангов, но ни один из стандартов, по сути, не нес в себе никакой угрозы для "индейцев". 
    • Угловой
      27'
      Пальма в атаке снова смог себя проявить. Простреливал он снаряд с левого края, и мяч попал в ногу защитнику. Новый угловой в этом противостоянии.
    • Угловой
      26'
      Гризманн сейчас угловой подал у ворот соперника. С левого края последовал навес в штрафную соперника, но слишком высоким был пас для всех партнеров. 
    • 24'
      Сходу Гризманн пытался попасть по воротам соперника сейчас в чужой штрафной. В дальний угол он метил, но направил снаряд выше цели. Ситуация была очень опасной. 
    • 23'
      Эрмосо, кстати говоря, этот самый фол заработал. Страдал он после того, как против него в грубой манере сыграл оппонент. Ну, а теперь носится по полю, как ни в чем ни бывало. 
    • Красная карточка
      22'
      И все-таки Кружляк сейчас меняет свое решение и за грубый фол и попадания шипами по ногам соперника Маэда получает прямую красную карточку. Это может быть фатальный провал в динамике. 
    • Видеоповтор
      21'
      Не увидел я красной для Маэды в динамике эпизода, честно говоря. Но ее и действительно я не вижу. Посмотрим, что рефери решит. Не думаю, что будет удаление. 
    • Желтая карточка
      20'
      Маэда в грубой манере на правом фланге добрался до снаряда, но наступил на ногу сопернику он. В итоге желтую карточку выхватил футболист в этой ситуации. 
    • 18'
      Гризманн успевает на всех участках поля себя проявить. Сейчас до снаряда он снова добрался, выполнив подачу в центр штрафной с левого края. Но мимо цели пробивает. 
    • Офсайд
      17'
      Пальма с левой бровки подавал мяч в штрафную соперника, но Маэда был в офсайде. Рефери зафиксировал "вне игры" моментально тут. 
    • Угловой
      16'
      Угловой подали игроки "Селтика" сейчас. С правого края пошел навес в штрафную "Атлетико", но Облак сыграл уверенно на выходе, забрав мяч в перчатки. 
    • 14'
      Иван Кружляк разрешает встречу продолжить. Все в порядке. Стало быть, против Маэды там правила действительно не нарушали. Зато фолил сам игрок "кельтов". 
    • Судья
      13'
      Падение в штрафной "Атлетико"... Что там было? Нет, это не пенальти, а фол со стороны Маэды. Было нарушение правил. Но тут рефери берет паузу в игре. Ждем решения судей. 
    • 12'
      "Милан" и "ПСЖ" в параллельном матче уже по голу в ворота друг друга забили. Причем сравнял счет Леау, забил в падении через себя на добивании. 
    • 11'
      Пока приходится в обороне стоять "Селтику". Ждут, такое ощущение, шотландцы своего шанса впереди, но пока его не получают. Ну, а "Атлетико" чувствует себя весьма комфортно.
    • 10'
      10 минут отыграли соперники уже. Харт сейчас получил мяч от партнеров и выполнил передачу вперед. Там Пальма в чужой штрафной мяч обработал и пробил, но прямо по позиции вратаря Облака. 
    • 8'
      Пальма всем своим видом показывал, что последним мяча коснулся защитник во время его прострела, но сфера за лицевую линию укатилась. Корнера тут нет и подавно.
    • 7'
      Ну, и традиционное: "Позвони мне, позвони" следует от Гризманна в процессе празднования забитого мяча. Врывается в этот поединок здорово коллектива из Мадрида. 
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГРИЗМАНН! 1:0!
      Неудачно разыграли угловой хозяева, но мяч снова подхватили мадридцы. Гризманн получил мяч на подступах штрафной, после чего через рикошет направил снаряд в цель!
    • Угловой
      4'
      Витсель вынес мяч вперед, на партнера, и Рикельме сейчас не добрался до этого снаряда. Атака второй волной от "матрасников", и зарабатывают они угловой.
    • 3'
      Гризманн во всей красе, в подкате сейчас сыграл, отбив снаряд в сторону от ворот. Прервал, таким образом, француз проход соперника к воротам. 
    • 2'
      Футболисты "Атлетико" сегодня предстали на поле в красно-белых футболках и синих трусах, а игроки "Селтика" предстали перед нами в черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! "Селтик" мяч разыграл с центра поля! Удачи соперникам, и пусть в этом противостоянии победит сильнейший! Поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико М 4:0 Селтик

    Исход игры
    Атлетико М
    97.1% (134)
    Ничья
    2.2% (3)
    Селтик
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.15% (51)
    Меньше
    57.85% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    42.15% (51)
    Нет
    57.85% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    42% (58)
    2:1 Атлетико М
    28.3% (39)
    3:1 Атлетико М
    7.2% (10)
    1:0 Атлетико М
    7.2% (10)
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