ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГРИЗМАНН! 3:0! Дубль Антуана. Подача с правого края. Мяч врезается в плечо сопернику и прилетает на Гризманна, который успевает к снаряду подстроиться и направить его в сетку! "Нонжицами" забивает француз!

Долго не засчитывали гол судьи, но не могли они такую красоту не засчитать. Все-таки справедливость восторжествовала.

Две замены в составе "Селтика" произошли. Тернбулл на поле вместо Бернарду появился. Чжун сменил Фурухаси. Очередные ротации в поединке произошли.

Сразу в трех матчах из шести есть удаления, что интересно. В нашей игре, в поединке "Порту" - "Антверпен", и в матче "Манчестер Сити" - "Янг Бойз". Причем все они в составе гостей.

Сауль вместо Гризманна на поле появился тем временем в составе "Атлетико". Антуан свои лавры и аплодисменты от болельщиков сейчас получил.

Лино вместо Рикельме появился в составе своего коллектива. Новая замена в составе мадридцев произошла.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛИНО! 4:0! И совсем уж громит "Атлетико" своего оппонента! Первым же касанием, по сути, забивает. Передача в штрафную на него идет, и игрок спокойно переправляет мяч в левый от себя угол!

Гризманн забрасывал мяч на дальнюю штангу снова с правого края, но никто из партнеров до этого заброса добраться не сумел. Был слишком неточно.

14:1 по ударам в данный момент. Впереди, само собой, игроки "индейцев", которые с каждой минутой свое преимущество на поле увеличивают.

Молина справа получил мяч, после чего навесил его в центр штрафной, но слишком просто для Харта, который уверенно сыграл на выходе.

МОМЕНТИЩЕ! И Харт спасает! Круто спасает! Корреа получил сферу сейчас на правом краю штрафной, нанес удар по рамке соперника, но смог Джо среагировать и свой коллектив спасти!

ОПАСНО КАК! Угловой подал сейчас Гризманн. В падении через себя добрался Витсель, но сделал пас на партнера. В динамике даже не успел я заметить, кто пробил после этой передачи, но сфера угодила в перекладину и вылетела в поле!

Ага, рассмотрели мы эпизод более детально. Оказывается, что это Хименес пробил в перекладину после удара через себя от Витселя. Здорово он действовал, но свой шанс не реализовал.

В другом матче нашей группе "Лацио" ведет в матче с "Фейеноордом. Встреча в Риме пока при минимальном преимуществе "орлов" проходит - 1:0.

Гризманн после навеса с правого края выпрыгнул за мячом и сумел ткнуть снаряд в сторону ворот, но Харт среагировал и тут. Снова свою команду он спасает.

Второй тайм стартовал в Мадриде! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Льоренте вместо Барриоса на поле появился в составе "Атлетико" в перерыве. Пока только эту нам показали замену. Но, вроде как, была еще одна ротация.

Хольм вместо О'Райли появился у "Селтика". Хен-Гю вместо Пальмы на поле вышел также. Отметим эту двойную ротацию в стане гостей.

5 минут отыграли команды на поле. Пока все очень спокойно проходит. Соперники практически без атак обходятся после паузы. Ну ждем, что "Селтик" хотя бы попытается гол забить.

Рикельме показывает всем своим видом, что по лицу ему прилетел удар сейчас. Вполне вероятно, что так и есть, но судьи просто фол в этой ситуации определяют.

Хименес покатил мяч на Эрмосо, от которого мы увидели подачу в центр штрафной, там ногу подставил игрок "Селтика". Снова увидим мы угловой.

Макгрегор добирается до мяча сейчас после подачи Гризманна. Вторым темпом атаковали хозяева. Снова Антуан выстрелил по рамке, и Харт вступил в игру, отбив снаряд на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОРАТА! 2:0! И забивает под занавес первого тайма сейчас Альваро! Классный гол! Передача из глубины поля метров на 30 в штрафную "Селтика". Мяч Хименес головой скидывает в центр, где Альваро играет на опережении и мяч посылает в сетку ворот соперника!

Звучит свисток на перерыв. Собственно говоря, интрига в нашем матче уже сейчас стремится к нулю. После первого тайма счет на табло - 2:0. Гости имеют на одного игрока меньше!

41' Мората в офсайде оказался, судя по всему. В динамике эпизода он во "вне игры" оказался, и лайнсмен это смог заметить и определить. А ведь после его удара далее мяч пересек линию ворот, прежде чем остановил его Джо Харт.

40' Да, пока гол Гризманна остается единственным в нашем матче. Больше голевых моментов на было у коллективов в этом противостоянии.

39' Пальма, как оказывается, карточку перед собой увидел. За фол против Витселя он наказание получил. Как считает рефери, заслуженное в данной ситуации.

37' Менее 10 минут до конца первого тайма остается. "Атлетико" мячом владеет и угрожает своему сопернику опасными контратаками. Болельщики "Селтика" недовольны таким поворотом событий.

36' Витсель получил по ногам от соперника и пострадал после подката противника. С огромным трудом бельгиец поднимается с газона. Встречу он продолжит.

35' Уверенно чувствует себя в большинстве все-таки "Атлетико". Единственно, "матрасникам" второго гола не хватает. Для полной гармонии и спокойствия.

33' МОМЕНТ! Угловой подали справа "индейцы". В итоге сфера угодила в голову Молине, который мяч направил чуть выше цели. Тем не менее, было опасно.

32' Рикельме отдал передачу на Гризманна. Антуан сместился с левого края в центр и даже сумел нанести удар по воротам, но вновь нашел ногу защитника. Будет новый угловой.

31' Пальме сейчас придется на двух флангах отрабатывать. В частности, и там, где действовал Маэда. От этого уже точно не деться никуда. Объем работы увеличился для него в два раза.

29' Рикельме попытался дальний удар по воротам нанести, но попал в защитника. Молина с добивания уже действовал, но также угодил в оборонца соперника.

28' Два угловых в итоге успел подать "Селтик" с разных флангов, но ни один из стандартов, по сути, не нес в себе никакой угрозы для "индейцев".

27' Пальма в атаке снова смог себя проявить. Простреливал он снаряд с левого края, и мяч попал в ногу защитнику. Новый угловой в этом противостоянии.

26' Гризманн сейчас угловой подал у ворот соперника. С левого края последовал навес в штрафную соперника, но слишком высоким был пас для всех партнеров.

24' Сходу Гризманн пытался попасть по воротам соперника сейчас в чужой штрафной. В дальний угол он метил, но направил снаряд выше цели. Ситуация была очень опасной.

23' Эрмосо, кстати говоря, этот самый фол заработал. Страдал он после того, как против него в грубой манере сыграл оппонент. Ну, а теперь носится по полю, как ни в чем ни бывало.

22' И все-таки Кружляк сейчас меняет свое решение и за грубый фол и попадания шипами по ногам соперника Маэда получает прямую красную карточку. Это может быть фатальный провал в динамике.

21' Не увидел я красной для Маэды в динамике эпизода, честно говоря. Но ее и действительно я не вижу. Посмотрим, что рефери решит. Не думаю, что будет удаление.

20' Маэда в грубой манере на правом фланге добрался до снаряда, но наступил на ногу сопернику он. В итоге желтую карточку выхватил футболист в этой ситуации.

18' Гризманн успевает на всех участках поля себя проявить. Сейчас до снаряда он снова добрался, выполнив подачу в центр штрафной с левого края. Но мимо цели пробивает.

17' Пальма с левой бровки подавал мяч в штрафную соперника, но Маэда был в офсайде. Рефери зафиксировал "вне игры" моментально тут.

16' Угловой подали игроки "Селтика" сейчас. С правого края пошел навес в штрафную "Атлетико", но Облак сыграл уверенно на выходе, забрав мяч в перчатки.

14' Иван Кружляк разрешает встречу продолжить. Все в порядке. Стало быть, против Маэды там правила действительно не нарушали. Зато фолил сам игрок "кельтов".

13' Падение в штрафной "Атлетико"... Что там было? Нет, это не пенальти, а фол со стороны Маэды. Было нарушение правил. Но тут рефери берет паузу в игре. Ждем решения судей.

12' "Милан" и "ПСЖ" в параллельном матче уже по голу в ворота друг друга забили. Причем сравнял счет Леау, забил в падении через себя на добивании.

11' Пока приходится в обороне стоять "Селтику". Ждут, такое ощущение, шотландцы своего шанса впереди, но пока его не получают. Ну, а "Атлетико" чувствует себя весьма комфортно.

10' 10 минут отыграли соперники уже. Харт сейчас получил мяч от партнеров и выполнил передачу вперед. Там Пальма в чужой штрафной мяч обработал и пробил, но прямо по позиции вратаря Облака.

8' Пальма всем своим видом показывал, что последним мяча коснулся защитник во время его прострела, но сфера за лицевую линию укатилась. Корнера тут нет и подавно.

7' Ну, и традиционное: "Позвони мне, позвони" следует от Гризманна в процессе празднования забитого мяча. Врывается в этот поединок здорово коллектива из Мадрида.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГРИЗМАНН! 1:0!

Неудачно разыграли угловой хозяева, но мяч снова подхватили мадридцы. Гризманн получил мяч на подступах штрафной, после чего через рикошет направил снаряд в цель!

4' Витсель вынес мяч вперед, на партнера, и Рикельме сейчас не добрался до этого снаряда. Атака второй волной от "матрасников", и зарабатывают они угловой.

3' Гризманн во всей красе, в подкате сейчас сыграл, отбив снаряд в сторону от ворот. Прервал, таким образом, француз проход соперника к воротам.

2' Футболисты "Атлетико" сегодня предстали на поле в красно-белых футболках и синих трусах, а игроки "Селтика" предстали перед нами в черном обмундировании.