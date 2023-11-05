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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Атлетико М
 
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Селтик
Прогнозы 38
Атлетико М 100% (38)
X 0% (0)
Селтик 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Селтик
11.00
5.90
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9.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Атлетико М
Селтик

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЕ
0:1
ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 3 1
Гризманн Антуан 2 0.67
Ривас Пабло Барриос 1 0.33
Молина Науэль 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фурухаси Кёго 2 0.67
Пальма Луис 1 0.33
О'Райли Мэттью 0 0
Маэда Дайдзэн 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пауль Родриго 1 1
Лино Сэмуел 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Гризманн Антуан 1 0
Савич Стефан 1 0
Мората Альваро 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Корреа Анхель 1 0
Галан Хави 1 0
Молина Науэль 1 0
Диего Симеоне 1 0
Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагербильке Густав 1 1
Пальма Луис 2 0
Хольм Один Тьяго 0 1
Тэйлор Грэг 1 0
Макгрегор Каллум 1 0
Картер-Викерс Кэмерон 1 0
Филлипс Натаниэль 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Селтик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Селтик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Селтик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
29%
2
67%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Селтик
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Росс Каунти - Селтик 0:3 Селтик - Сент-Миррен 2:1 Хиберниан - Селтик 0:0 Селтик - Атлетико М 2:2
Хартс - Селтик 1:4 Селтик - Килмарнок 3:1 Селтик - Лацио 1:2 Мазеруэлл - Селтик 1:2 Ливингстон - Селтик 0:3 Фейеноорд - Селтик 2:0 Селтик - Данди 3:0 Рейнджерс - Селтик 0:1 Селтик - Сент-Джонстон 0:0 Килмарнок - Селтик 1:0 Абердин - Селтик 1:3 Селтик - Росс Каунти 4:2 Селтик - Атлетик Б 3:2 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Гамба Осака - Селтик 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Селтик 6:4

Результаты матчей

Атлетико М
Селтик

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Селтик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 3 2 0 1 7 - 4 6
2.
Атлетико М
 3 1 2 0 6 - 5 5
3.
Лацио
 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Селтик
 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Атлетико М
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Лацио
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Селтик
 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 1 0 1 3 - 4 3
2.
Атлетико М
 2 0 2 0 3 - 3 2
3.
Фейеноорд
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Селтик
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Селтик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2023, осталось 2 дня 15 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 38
    Атлетико М 100% (38)
    X 0% (0)
    Селтик 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Селтик
    11.00
    5.90
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    9.70
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Селтик

    Исход игры
    Атлетико М
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Селтик
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (16)
    Меньше
    57.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    42.11% (16)
    Нет
    57.89% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    48.7% (19)
    2:1 Атлетико М
    33.3% (13)
    3:1 Атлетико М
    7.7% (3)
    1:0 Атлетико М
    7.7% (3)
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