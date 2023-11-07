Тур: 4. Стадион: Драгау. Главный судья: Мариани Маурицио
0'
20' Желтая карточкаЮсуф Альхассан
1:0
32' ПенальтиЭванилсон
45' Желтая карточкаВермирен Артур
50' Undefined phrase: football_event_Эккеленкамп Юрген
52' Красная карточкаЭккеленкамп Юрген
58' Желтая карточкаКарму Давид
62' Желтая карточкаВейндал Оуэн
Ход матча
20'
32'
1:0
45'
58'
62'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 3
-
281 Количество передач 152
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
20
Франко
Андре
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
52 Корбани КобеЗащитник
-
56 Тюйпенс ЭранЗащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Порту
Антверпен
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|4 (1)
|1
|Галено Вандерсон
|2
|0.5
|Тареми Мехди
|1
|0.25
|Эуштакиу Стивен
|1
|0.25
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Пепе VI
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0.33
|Янссен Винсент
|1
|0.17
|Керк Джирано
|1
|0.17
|Юсуф Альхассан
|1
|0.17
|Муйя Арбнор
|1
|0.17
|Вермирен Артур
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карму Давид
|3
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Эуштакиу Стивен
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Батай Йелле
|0
|1
|Эккеленкамп Юрген
|0
|1
|Де Лат Ричи
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Вейндал Оуэн
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
|Кейта Мандела
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
|Вермирен Артур
|1
|0
Результаты матчей
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антверпен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Порту
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
7
1
Порту
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Антверпен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
3
12
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2
Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2
Антверпен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4
Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1
Результаты матчей
Порту
Антверпен
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Порту
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
21
23
21
12
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 1:0 Антверпен
Исход игры
Порту
96.4% (133)
Ничья
2.2% (3)
Антверпен
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.59% (60)
Меньше
50.41% (61)
Обе команды забьют
Да
38.02% (46)
Нет
61.98% (75)
Популярный счёт
2:0 Порту
37.7% (52)
2:1 Порту
16.7% (23)
3:1 Порту
13% (18)
3:0 Порту
9.4% (13)
1:0 Порту
5.8% (8)
4:1 Порту
1.4% (2)
5:0 Порту
1.4% (2)
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