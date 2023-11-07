Столкновение при этом получилось довольно жестким, помощь врачей нужна и Эванилсону, и Вейналу.

И снова "Порту" начинает выматывать соперника, бесконечно контролируя мяч по всей ширине поля.

Занузи после диагонального перевода от Франко пробивает головой с достаточно острого угла, у Ламменса проблем не возникло.

Жоау Мариу получает с правого фланга, Франко пробивает головой, однако в створ ворот не попадает.

Франсишку Консейсау меняет Мехди Тареми. У гостей Кобе Корбани и Арбнор Муйя играют вместо Оуэна Вейндала и Мишеля-Анже Баликвиши.

10:2 по ударам к этой минуте, 4:1 по попаданиям в створ, 64 процента игрового времени мячом владеют хозяева. Счёт пока минимальный.

Да, после просмотра видео рефери удаляет Эккеленкампа, "Антверпен" остается в меньшинстве!

Пока спокойно действует "Порту", понимая, что нестись вперед сломя голову и добивать соперника пока не резон.

Показывают нам на скамейке "Антверпена" нашего старого знакомого Эджуке, который в такой ситуации со своей скоростью мог бы гостям пригодиться на поле.

Керк разгоняется по правому флангу и исполняет передачу к штрафной, куда стремились Иленикена и Баликвиша, однако Пепе в одиночку остановил двух соперников.

Карму получает желтую карточку за фол против Иленикены в центре поля, не дав тому убежать к воротам "Порту".

Заброс в чужую штрафную исполняет Эуштакиу, однако Эванилсону не удается обработать мяч.

Снова бельгийцы выбрались в атаку, пару раз направив мяч в штрафную с правого фланга, но португальцы справляются.

Жоау Мариу проходит по правому флангу и исполняет подачу в штрафную - Ламменс мяч забирает.

Прорыв Керка завершается прострелом в центр штрафной, однако Карму выбивает мяч на угловой в подкате. Корнер в исполнении "Антверпена" к опасному моменту не привел.

Еще одна желтая карточка для гостей, против Занузи жестко сыграл Эккеленкамп.

Снова активный Занузи включается по левому флангу, однако отдать острую передачу защитнику "Порту" не удается.

Тареми после передачи Эванилсона входит в штрафную с правого края и мощно стреляет в ближний угол - мяч попадает в сетку с внешней стороны!

Первый свой угловой сегодня исполнили гости, однако ничего опасного придумать у ворот Диогу Кошты им не удается.

41' Занузи снова далеко бросает аут, ветеран Пепе скидывает мяч на Варелу, удар которого заблокировал Кулибали.

40' Приближается на "Драгау" перерыв, по такой игре повторение крупного счёта вероятно, "Антверпен" очевидно не готов к Лиге чемпионов.

38' Повтор показывает, что Де Лат в предыдущем моменте успел врезать по голеностопу Занузи, не добираясь при этом до мяча. Этот как минимум желтая, но Мариани даже нарушения не определил.

37' Занузи на огромной скорости прорывается по левому флангу, убегает от Де Лата и простреливает в штрафную, но защитники гостей мяч выбивают.

36' Снова игроки "Порту" осаждают штрафную площадь соперника, пытаясь сыграть достаточно тонко, в итоге мяч от Эванилсона прилетает к Ламменсу.

35' Юсуф завершает атаку "Антверпена" ударом в руки Коште, при этом Тареми, кажется, подбил ногу соперника, но свистка арбитра не последовало.

34' При этом сразу 9 игроков прямо сейчас имеют по 3 гола, в том числе и Гризманн с Холанном, которые уже забили сегодня, и Сикан, который принесл победу "Шахтёру".

33' Четвертый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов забивает Эванилсон, этот результат в онлайн-режиме является лучшим.

32' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭВАНИЛСОН!

Эванилсон с "точки" пробивает немного правее центра, Ламменс чуть раньше завалился в другую сторону!

30' Пенальти в ворота "Антверпена"! Пепе после передачи из глубины ворвался в штрафную, но не смог пробить Ламменса, а на добивании Керк помешал сыграть Эуштакиу!

29' После аута в исполнении Занузи и серии единоборств Тареми после скидки Эванилсона пробил с убойной позиции мимо створа, плюс у иранца зафиксировали офсайд.

27' Под контролем "Порту" проходят последние минуты игры, пока оборона "Антверпена" держится, хотя ранее бельгийцы в трех матчах пропустили 12 мячей.

25' Позиционная атака хозяев завершается подачей Занузи с левого фланга, Тареми головой направляет мяч в створ, но проблем у Ламменса не возникло.

23' К середине первого тайма нет в нашем матче ни единого удара в створ ворот, хотя по одному моменту из-за ошибок обороны команды создали.

21' Вейндал жестковато играет на фланге против Мариу, помощь врачей требуется защитнику "Порту".

20' Первая желтая карточка в нашем матче, Юсуф получает её за грубый фол против Эванилсона.

19' "Антверпен" в этом сезоне чемпионата Бельгии пока идет на шестом месте, уступая "Юниону" 11 очков, но система проведения турнира позволяет действующему чемпиону рассчитывать на итоговый успех.

18' Отметим, что "Порту" в минувший уик-энд дома проиграл "Эшторилу" и теперь проигрывает лидирующему в чемпионате Португалии уже 6 очков.

16' Снова офсайд определяют судьи у Занузи, хотя в этом моменте видно, что лайнсмен, судя по всему, ошибся.

15' Герой прошлого матча Эванилсон, оформивший первый хет-трик в текущем розыгрыше, ворвался в штрафную и пробил с 13 метров, однако не попал в правый от себя угол!

13' И снова Занузи подключается к атаке "Порту" по левому флангу, однако оказывается в положении "вне игры".

11' Занузи отмечается ударом с линии штрафной, однако мяч попадает в своего же партнера и проходит в отдалении от створа.

9' Да, хороший момент для взятия ворот упускают гости. Они же и открыли счёт в первой встрече между этими командами, правда, после перерыва чемпион Бельгии получил в свои ворота четыре мяча.

8' Ошибка португальцев приводит к острой контратаке гостей, Баликвиша получает мяч на левом краю штрафной и стреляет в дальний угол, но не попадает в створ!

6' Пока на "Драгау" всё относительно спокойно, с первых минут команды не включают максимальные скорости.

4' Таким образом, у "Барселоны" остается 9 очков, "Порту" в случае победы каталонцев догонит. У "Шахтёра" 6 очков, "Антверпен" пока без голов.

3' Отметим, что в группе Н чуть раньше уже завершился один матч - "Шахтёр" в Гамбурге неожиданно переиграл "Барселону" с минимальным счётом.

2' Андре Франко исполняет заброс в штрафную гостей в расчёте на Тареми, однако мяч уходит за лицевую линию.