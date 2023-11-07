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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Порту
1:0
Второй тайм: 72'
Антверпен
0'
20' Желтая карточка
Юсуф Альхассан
1:0
32' Пенальти
Эванилсон
45' Желтая карточка
Вермирен Артур
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Эккеленкамп Юрген
52' Красная карточка
Эккеленкамп Юрген
58' Желтая карточка
Карму Давид
62' Желтая карточка
Вейндал Оуэн

Ход матча

20'
 
Юсуф Альхассан
32'
Эванилсон
1:0
45'
 
Вермирен Артур
46'
 
Батай Йелле
Де Лат Ричи
50'
 
Эккеленкамп Юрген
52'
 
Эккеленкамп Юрген
58'
Карму Давид
 
62'
 
Вейндал Оуэн
68'
Консейсау Франсишку
Тареми Мехди
 
68'
 
Корбани Кобе
Вейндал Оуэн
68'
 
Муйя Арбнор
Баликвиша Мишель-Анже

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 3
  • 281 Количество передач 152
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 138
Порту 96.4% (133)
X 2.2% (3)
Антверпен 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Антверпен
1.34
9.10
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99.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
4
Карму
Давид
12
Занузи
Зайду
20
Франко
Андре
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
91
Ламменс
Сенне
2
Де
Лат
Ричи
33
Ван
Ден
Босх
Зено
44
Кулибали
Сумайла
5
Вейндал
Оуэн
8
Юсуф
Альхассан
48
Вермирен
Артур
7
Керк
Джирано
24
Эккеленкамп
Юрген
10
Баликвиша
Мишель-Анже
9
Иленикена
Джордж
Порту
4-4-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Порту
Антверпен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 4 (1) 1
Галено Вандерсон 2 0.5
Тареми Мехди 1 0.25
Эуштакиу Стивен 1 0.25
Мариу Жоау III 0 0
Пепе VI 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баликвиша Мишель-Анже 2 0.33
Янссен Винсент 1 0.17
Керк Джирано 1 0.17
Юсуф Альхассан 1 0.17
Муйя Арбнор 1 0.17
Вермирен Артур 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 3 0
Кардозу Фабиу 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Эуштакиу Стивен 1 0
Пепе VI 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алдервейрельд Тоби 2 0
Батай Йелле 0 1
Эккеленкамп Юрген 0 1
Де Лат Ричи 1 0
Янссен Винсент 1 0
Бутез Жан 1 0
Вейндал Оуэн 1 0
Юсуф Альхассан 1 0
Кейта Мандела 1 0
Муйя Арбнор 1 0
Вермирен Артур 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антверпен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Порту
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

7
1
Порту
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Антверпен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

3
12
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2
Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2
Антверпен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4
Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1

Результаты матчей

Порту
Антверпен

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Порту
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
1
1.5
2
3
2
1
2.5
1
2
3.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 4 3 0 1 8 - 2 9
2.
Порту
 1:0 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 6 - 7 6
4.
Антверпен
 0:1 4 0 0 4 3 - 13 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Порту
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Антверпен
 0:1 2 0 0 2 3 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1:0 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Барселона
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Антверпен
 0:1 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 71'
    10:2 по ударам к этой минуте, 4:1 по попаданиям в створ, 64 процента игрового времени мячом владеют хозяева. Счёт пока минимальный.
  • Замена
    69'
    Франсишку Консейсау меняет Мехди Тареми. У гостей Кобе Корбани и Арбнор Муйя играют вместо Оуэна Вейндала и Мишеля-Анже Баликвиши.
  • 68'
    Жоау Мариу получает с правого фланга, Франко пробивает головой, однако в створ ворот не попадает.
  • 66'
    Занузи после диагонального перевода от Франко пробивает головой с достаточно острого угла, у Ламменса проблем не возникло.
  • 65'
    И снова "Порту" начинает выматывать соперника, бесконечно контролируя мяч по всей ширине поля.
  • Травма, повреждение
    63'
    Столкновение при этом получилось довольно жестким, помощь врачей нужна и Эванилсону, и Вейналу.
  • Желтая карточка
    62'
    Вейндал получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Эванилсон.
  • 61'
    Снова бельгийцы выбрались в атаку, пару раз направив мяч в штрафную с правого фланга, но португальцы справляются.
  • 59'
    Заброс в чужую штрафную исполняет Эуштакиу, однако Эванилсону не удается обработать мяч.
  • Желтая карточка
    58'
    Карму получает желтую карточку за фол против Иленикены в центре поля, не дав тому убежать к воротам "Порту".
  • 57'
    Керк разгоняется по правому флангу и исполняет передачу к штрафной, куда стремились Иленикена и Баликвиша, однако Пепе в одиночку остановил двух соперников.
  • 56'
    Показывают нам на скамейке "Антверпена" нашего старого знакомого Эджуке, который в такой ситуации со своей скоростью мог бы гостям пригодиться на поле.
  • 54'
    Пока спокойно действует "Порту", понимая, что нестись вперед сломя голову и добивать соперника пока не резон.
  • Красная карточка
    52'
    Да, после просмотра видео рефери удаляет Эккеленкампа, "Антверпен" остается в меньшинстве!
  • Видеоповтор
    51'
    ВАР призывает к монитору Маурицио Мариани, жестковато сыграл Эккеленкамп и заслужил красную карточку.
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    • Желтая карточка
      50'
      Еще одна желтая карточка для гостей, против Занузи жестко сыграл Эккеленкамп.
    • Угловой
      48'
      Прорыв Керка завершается прострелом в центр штрафной, однако Карму выбивает мяч на угловой в подкате. Корнер в исполнении "Антверпена" к опасному моменту не привел.
    • 47'
      Жоау Мариу проходит по правому флангу и исполняет подачу в штрафную - Ламменс мяч забирает.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Йелле Батай появляется на поле вместо Ричи Де Лата.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Желтая карточка
      45'
      Юный Вермирен получает предупреждение за срыв атаки, которую разгонял Пепе.
    • Угловой
      45'
      Первый свой угловой сегодня исполнили гости, однако ничего опасного придумать у ворот Диогу Кошты им не удается.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет Маурицио Мариани к основному времени первого тайма.
    • Опасный момент
      44'
      Тареми после передачи Эванилсона входит в штрафную с правого края и мощно стреляет в ближний угол - мяч попадает в сетку с внешней стороны!
    • 43'
      Снова активный Занузи включается по левому флангу, однако отдать острую передачу защитнику "Порту" не удается.
    • 41'
      Занузи снова далеко бросает аут, ветеран Пепе скидывает мяч на Варелу, удар которого заблокировал Кулибали.
    • 40'
      Приближается на "Драгау" перерыв, по такой игре повторение крупного счёта вероятно, "Антверпен" очевидно не готов к Лиге чемпионов.
    • 38'
      Повтор показывает, что Де Лат в предыдущем моменте успел врезать по голеностопу Занузи, не добираясь при этом до мяча. Этот как минимум желтая, но Мариани даже нарушения не определил.
    • 37'
      Занузи на огромной скорости прорывается по левому флангу, убегает от Де Лата и простреливает в штрафную, но защитники гостей мяч выбивают.
    • 36'
      Снова игроки "Порту" осаждают штрафную площадь соперника, пытаясь сыграть достаточно тонко, в итоге мяч от Эванилсона прилетает к Ламменсу.
    • 35'
      Юсуф завершает атаку "Антверпена" ударом в руки Коште, при этом Тареми, кажется, подбил ногу соперника, но свистка арбитра не последовало.
    • 34'
      При этом сразу 9 игроков прямо сейчас имеют по 3 гола, в том числе и Гризманн с Холанном, которые уже забили сегодня, и Сикан, который принесл победу "Шахтёру".
    • 33'
      Четвертый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов забивает Эванилсон, этот результат в онлайн-режиме является лучшим.
    • Пенальти
      32'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭВАНИЛСОН!
      Эванилсон с "точки" пробивает немного правее центра, Ламменс чуть раньше завалился в другую сторону!
    • Пенальти!
      30'
      Пенальти в ворота "Антверпена"! Пепе после передачи из глубины ворвался в штрафную, но не смог пробить Ламменса, а на добивании Керк помешал сыграть Эуштакиу!
    • Офсайд
      29'
      После аута в исполнении Занузи и серии единоборств Тареми после скидки Эванилсона пробил с убойной позиции мимо створа, плюс у иранца зафиксировали офсайд.
    • 27'
      Под контролем "Порту" проходят последние минуты игры, пока оборона "Антверпена" держится, хотя ранее бельгийцы в трех матчах пропустили 12 мячей.
    • 25'
      Позиционная атака хозяев завершается подачей Занузи с левого фланга, Тареми головой направляет мяч в створ, но проблем у Ламменса не возникло.
    • 23'
      К середине первого тайма нет в нашем матче ни единого удара в створ ворот, хотя по одному моменту из-за ошибок обороны команды создали.
    • Травма, повреждение
      21'
      Вейндал жестковато играет на фланге против Мариу, помощь врачей требуется защитнику "Порту".
    • Желтая карточка
      20'
      Первая желтая карточка в нашем матче, Юсуф получает её за грубый фол против Эванилсона.
    • 19'
      "Антверпен" в этом сезоне чемпионата Бельгии пока идет на шестом месте, уступая "Юниону" 11 очков, но система проведения турнира позволяет действующему чемпиону рассчитывать на итоговый успех.
    • 18'
      Отметим, что "Порту" в минувший уик-энд дома проиграл "Эшторилу" и теперь проигрывает лидирующему в чемпионате Португалии уже 6 очков.
    • Офсайд
      16'
      Снова офсайд определяют судьи у Занузи, хотя в этом моменте видно, что лайнсмен, судя по всему, ошибся.
    • Опасный момент
      15'
      Герой прошлого матча Эванилсон, оформивший первый хет-трик в текущем розыгрыше, ворвался в штрафную и пробил с 13 метров, однако не попал в правый от себя угол!
    • Офсайд
      13'
      И снова Занузи подключается к атаке "Порту" по левому флангу, однако оказывается в положении "вне игры".
    • 11'
      Занузи отмечается ударом с линии штрафной, однако мяч попадает в своего же партнера и проходит в отдалении от створа.
    • 9'
      Да, хороший момент для взятия ворот упускают гости. Они же и открыли счёт в первой встрече между этими командами, правда, после перерыва чемпион Бельгии получил в свои ворота четыре мяча.
    • Опасный момент
      8'
      Ошибка португальцев приводит к острой контратаке гостей, Баликвиша получает мяч на левом краю штрафной и стреляет в дальний угол, но не попадает в створ!
    • 6'
      Пока на "Драгау" всё относительно спокойно, с первых минут команды не включают максимальные скорости.
    • 4'
      Таким образом, у "Барселоны" остается 9 очков, "Порту" в случае победы каталонцев догонит. У "Шахтёра" 6 очков, "Антверпен" пока без голов.
    • 3'
      Отметим, что в группе Н чуть раньше уже завершился один матч - "Шахтёр" в Гамбурге неожиданно переиграл "Барселону" с минимальным счётом.
    • 2'
      Андре Франко исполняет заброс в штрафную гостей в расчёте на Тареми, однако мяч уходит за лицевую линию.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 37.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 1:0 Антверпен

    Исход игры
    Порту
    96.4% (133)
    Ничья
    2.2% (3)
    Антверпен
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.59% (60)
    Меньше
    50.41% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    38.02% (46)
    Нет
    61.98% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    37.7% (52)
    2:1 Порту
    16.7% (23)
    3:1 Порту
    13% (18)
    3:0 Порту
    9.4% (13)
    1:0 Порту
    5.8% (8)
    4:1 Порту
    1.4% (2)
    5:0 Порту
    1.4% (2)
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