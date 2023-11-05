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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Порту
 
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Антверпен
Прогнозы 46
Порту 100% (46)
X 0% (0)
Антверпен 0% (0)
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Порту
Ничья
Антверпен
1.39
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9.00
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9.00
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История личных встреч

Порту
Антверпен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 3 1
Галено Вандерсон 2 0.67
Тареми Мехди 1 0.33
Эуштакиу Стивен 1 0.33
Мариу Жоау III 0 0
Пепе VI 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баликвиша Мишель-Анже 2 0.4
Янссен Винсент 1 0.2
Керк Джирано 1 0.2
Юсуф Альхассан 1 0.2
Муйя Арбнор 1 0.2
Вермирен Артур 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 2 0
Кардозу Фабиу 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Эуштакиу Стивен 1 0
Пепе VI 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алдервейрельд Тоби 2 0
Батай Йелле 0 1
Де Лат Ричи 1 0
Янссен Винсент 1 0
Бутез Жан 1 0
Кейта Мандела 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антверпен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Порту
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

7
1
Порту
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Антверпен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

3
12
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2
Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2
Антверпен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4
Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1

Результаты матчей

Порту
Антверпен

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Порту
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
1
1.5
2
3
2
1
2.5
1
2
3.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Шахтёр Донецк
 3 1 0 2 5 - 7 3
4.
Антверпен
 3 0 0 3 3 - 12 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Порту
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Антверпен
 2 0 0 2 3 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Барселона
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Антверпен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2023, осталось 2 дня 15 часов 5 минут.



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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Порту 100% (46)
    X 0% (0)
    Антверпен 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Антверпен
    1.39
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    9.00
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    9.00
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    Прогнозы на матч Порту - Антверпен

    Исход игры
    Порту
    100% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Антверпен
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (13)
    Меньше
    65.79% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    26.32% (10)
    Нет
    73.68% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    45.7% (21)
    2:1 Порту
    15.2% (7)
    1:0 Порту
    8.7% (4)
    3:0 Порту
    4.3% (2)
    3:1 Порту
    4.3% (2)
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