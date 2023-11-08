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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Мельбурн Сити
0:1
Конец матча
Бурирам Юнайтед
0'
49' Желтая карточка
Рейш Нуну
0:1
86' Пенальти
Чаушич Горан
90'+5

Ход матча

49'
Рейш Нуну
 
60'
Harry Politidis
Leo Natel
 
60'
Лопане Алессандро
Арслан Толгай-Али
 
61'
 
Шейдаев Рамиль
Вучкич Харис
80'
 
Suporn Peenagatapho
Думбуя Лонсана
80'
 
Ratthanakorn Maikami
Чамратсами Пирадол
81'
Benjamin Mazzeo
Яколиш Марин
 
86'
0:1
Чаушич Горан
87'
Капуто Макс
Угаркович Стивен
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 7 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 610 Количество передач 365
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
8
Сахи
Хамза
6
Угаркович
Стивен
10
Арслан
Толгай-Али
44
Яколиш
Марин
9
Макларен
Джейми
11
Leo
Natel
1
Тедсунгноен
Сиварук
2
Хаипракон
Сасалак
11
Коолс
Дион
92
Ким
Мин-Хёк
5
Бунматхан
Тхиратхон
3
Хемвибун
Панса
20
Чаушич
Горан
6
Чамратсами
Пирадол
19
Вучкич
Харис
26
Думбуя
Лонсана
9
Джайдед
Супачай
Мельбурн Сити
4-3-3
Бурирам Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Мельбурн Сити
Бурирам Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехич Азиз 1 0.25
Макларен Джейми 1 0.25
Капуто Макс 1 0.25
Лопане Алессандро 1 0.25
Яколиш Марин 0 0
Бурирам Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаушич Горан 3 (2) 0.75
Хемвибун Панса 1 0.25
Думбуя Лонсана 1 0.25
Бунматхан Тхиратхон 0 0
Ratthanakorn Maikami 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейш Нуну 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Бехич Азиз 1 0
Гуд Кёртис 1 0
Яколиш Марин 1 0
Капуто Макс 1 0
Лопане Алессандро 1 0
Бурирам Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чаушич Горан 1 0
Хаипракон Сасалак 1 0
Думбуя Лонсана 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бурирам Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мельбурн Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
4
Мельбурн Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Бурирам Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2
Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1
Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Чонбури 2:2
Вентфорет Кофу - Бурирам Юнайтед 1:0 Полис Теро - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бурирам Юнайтед - Трат 4:0 Сукхотай - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Лампхун Уорриор 3:0 Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Хонкаен Юнайтед 4:0 Бурирам Юнайтед - Накхонратчасима 4:0 Ратчабури - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Порт 2:3 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Лампанг 2:0 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:3 Бурирам Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 4:1 Нонгбуа - Бурирам Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Бурирам Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Бурирам Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 4 2 1 1 4 - 2 7
2.
Вентфорет Кофу
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Бурирам Юнайтед
 4 2 0 2 5 - 4 6
4.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 0 3 5 - 10 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вентфорет Кофу
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Чжэцзян Профессионал
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Бурирам Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Мельбурн Сити
 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Бурирам Юнайтед
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Вентфорет Кофу
 2 0 1 1 0 - 2 1
4.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Весь список
  • 60'
    Лео Нател уходит с поля. Harry Politidis выходит вместо него
  • 49'
    Рейш Нуну получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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