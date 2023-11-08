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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Пхохан Стилерс
2:1
Конец матча
Урава Редс
0'
0:1
36' Гол
Канте Хосе
54' Желтая карточка
Ито Ацуки
62' Желтая карточка
Chan-Yong Park
1:1
66' Пенальти
Зека
67' Желтая карточка
Иванами Такуя
72' Красная карточка
Акимото Такахиро
2:1
90' Гол
Ким Ин-Сон
90'+11

Ход матча

36'
0:1
Канте Хосе
(Паня Эканит)
46'
Ким Чжон-У
Jun-Ho Kim
 
46'
Зека
Ho-Jae Lee
 
46'
Сим-Сан Мин
Син Кван-Хун
 
54'
 
Ито Ацуки
59'
Ким Сон-Дэ
Jae-Woon Yoon
 
62'
Chan-Yong Park
 
66'
Зека
1:1
66'
 
Такахаси Йошики
Ясуи Кайто
66'
 
Линссен Брайан
Паня Эканит
67'
 
Иванами Такуя
72'
 
Акимото Такахиро
75'
Ким Ин-Сон
Young-Jun Go
 
77'
 
Охата Аюму
Коидзуми Ёшио
85'
 
Короки Синдзо
Канте Хосе
90'
Ким Ин-Сон
2:1

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 571 Количество передач 385
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
21
In-Gu
Hwang
17
Син
Кван-Хун
20
Chan-Yong
Park
5
Грант
Александр
14
Seung-Wook
Park
66
Jun-Ho
Kim
16
Хан
Чхан-Хи
11
Young-Jun
Go
30
Jae-Woon
Yoon
37
Yun-sang
Hong
33
Ho-Jae
Lee
1
Нисикава
Сусаку
25
Ясуи
Кайто
4
Иванами
Такуя
5
Хейбротен
Мариус
26
Огивара
Такуя
15
Акимото
Такахиро
3
Ито
Ацуки
19
Ивао
Кэн
8
Коидзуми
Ёшио
11
Канте
Хосе
27
Паня
Эканит
Пхохан Стилерс
4-2-3-1
Урава Редс
4-4-2

История личных встреч

Пхохан Стилерс
Урава Редс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:2
ЛЧА
1:1
ЛЧА
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Пхохан Стилерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зека 3 (1) 0.75
Ким Ин-Сон 3 0.75
Син Кван-Хун 1 0.25
Jae-Hee Jung 1 0.25
Young-Jun Go 1 0.25
Min-Ho Yoon 1 0.25
Ким Сон-Дэ 0 0
Ким Чжон-У 0 0
Yun-sang Hong 0 0
Урава Редс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канте Хосе 3 0.6
Сэкинэ Такахиро 2 0.4
Коидзуми Ёшио 1 0.2
Паня Эканит 1 0.2
Короки Синдзо 1 0.2
Линссен Брайан 1 0.2
Такахаси Йошики 1 0.2
Шольц Александр 1 (1) 0.2
Ясуи Кайто 0 0
Хаякава Джампей 0 0

Карточки

Пхохан Стилерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Син Кван-Хун 2 0
Chan-Yong Park 1 0
Зека 1 0
Jun-Ho Kim 1 0
Oberdan 1 0
Урава Редс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванами Такуя 2 0
Акимото Такахиро 0 1
Линссен Брайан 1 0
Ито Ацуки 1 0

Результаты матчей

Пхохан Стилерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Урава Редс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Урава Редс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
8
Пхохан Стилерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Урава Редс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Пхохан Стилерс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Урава Редс - Пхохан Стилерс 0:2
Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:1 Сувон Самсунг Блювингс - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Ухань Три Таунс 3:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Тэгу - Пхохан Стилерс 0:0 Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 2:0 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Канвон - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Тэджон Ситизен 4:3 Пхохан Стилерс - Кванджу 1:1 Сеул - Пхохан Стилерс 2:2 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 2:1 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 4:2 Сувон Самсунг Блювингс - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:1
Урава Редс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ависпа Фукуока - Урава Редс 2:1 Касима Антлерс - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Пхохан Стилерс 0:2 Урава Редс - Касива Рейсол 2:0
Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Редс 1:0 Урава Редс - Ханой ТТ 6:0 Урава Редс - Йокогама 1:1 Гамба Осака - Урава Редс 1:3 Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Урава Редс - Киото Санга 0:0 Урава Редс - Гамба Осака 3:0 Гамба Осака - Урава Редс 0:1 Альбирекс Ниигата - Урава Редс 1:1 Сенан Бельмаре - Урава Редс 0:1 Урава Редс - Ли Ман Уорриорс 3:0 Урава Редс - Нагоя Грампус 1:0 Санфречче Хиросима - Урава Редс 2:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 0:0 Нагоя Грампус - Урава Редс 3:0

Результаты матчей

Пхохан Стилерс
Урава Редс

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пхохан Стилерс
Урава Редс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
3
1
3
3.5
1
4

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Ухань Три Таунс
 1:0 4 2 1 1 6 - 6 7
3.
Урава Редс
 4 1 1 2 9 - 6 4
4.
Ханой ТТ
 0:1 4 0 0 4 3 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Ухань Три Таунс
 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Урава Редс
 2 1 0 1 6 - 2 3
4.
Ханой ТТ
 0:1 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Ухань Три Таунс
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Урава Редс
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Ханой ТТ
 0:1 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Паня Эканит сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Канте Хосе бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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