Тур: 4.
2:1
Конец матча
0'
0:1
36' ГолКанте Хосе
54' Желтая карточкаИто Ацуки
62' Желтая карточкаChan-Yong Park
1:1
66' ПенальтиЗека
67' Желтая карточкаИванами Такуя
72' Красная карточкаАкимото Такахиро
2:1
90' ГолКим Ин-Сон
90'+11
Ход матча
36'
0:1
46'
46'
54'
62'
66'
1:1
67'
72'
90'
2:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
571 Количество передач 385
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
21
In-Gu
Hwang
17
Син
Кван-Хун
66
Jun-Ho
Kim
16
Хан
Чхан-Хи
11
Young-Jun
Go
33
Ho-Jae
Lee
25
Ясуи
Кайто
19
Ивао
Кэн
11
Канте
Хосе
27
Паня
Эканит
- Основной состав
-
21 In-Gu HwangВратарь
-
17 Син Кван-ХунЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Jun-Ho KimПолузащитник
-
16 Хан Чхан-ХиПолузащитник
-
11 Young-Jun GoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ho-Jae LeeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
45 Ха Чхан-РэЗащитник
-
12 Ким Сон-ДэПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЗекаНападающий
-
88 Kyu-Po Kim
-
26 Jae-hun Cho
-
-
19 Min-Ho Yoon
-
-
Главный тренер: Ким Ги-Донг
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ясуи КайтоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ивао КэнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Канте ХосеНападающий
-
27 Паня ЭканитНападающий
- Запасные игроки
-
31 Ёсида СюнВратарь
-
16 Ниэкава АюмиВратарь
-
20 Тинен ТецуяЗащитник
-
66 Охата АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Хирано ЮитиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Сибато КаиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мацей Скожа
История личных встреч
Пхохан Стилерс
Урава Редс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зека
|3 (1)
|0.75
|Ким Ин-Сон
|3
|0.75
|Син Кван-Хун
|1
|0.25
|Jae-Hee Jung
|1
|0.25
|Young-Jun Go
|1
|0.25
|Min-Ho Yoon
|1
|0.25
|Ким Сон-Дэ
|0
|0
|Ким Чжон-У
|0
|0
|Yun-sang Hong
|0
|0
Урава Редс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канте Хосе
|3
|0.6
|Сэкинэ Такахиро
|2
|0.4
|Коидзуми Ёшио
|1
|0.2
|Паня Эканит
|1
|0.2
|Короки Синдзо
|1
|0.2
|Линссен Брайан
|1
|0.2
|Такахаси Йошики
|1
|0.2
|Шольц Александр
|1 (1)
|0.2
|Ясуи Кайто
|0
|0
|Хаякава Джампей
|0
|0
Карточки
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Син Кван-Хун
|2
|0
|Chan-Yong Park
|1
|0
|Зека
|1
|0
|Jun-Ho Kim
|1
|0
|Oberdan
|1
|0
Урава Редс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванами Такуя
|2
|0
|Акимото Такахиро
|0
|1
|Линссен Брайан
|1
|0
|Ито Ацуки
|1
|0
Результаты матчей
Пхохан Стилерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Урава Редс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Урава Редс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
8
Пхохан Стилерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Урава Редс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Пхохан Стилерс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Урава Редс - Пхохан Стилерс 0:2
Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:1 Сувон Самсунг Блювингс - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Ухань Три Таунс 3:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Тэгу - Пхохан Стилерс 0:0 Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 2:0 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Канвон - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Тэджон Ситизен 4:3 Пхохан Стилерс - Кванджу 1:1 Сеул - Пхохан Стилерс 2:2 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 2:1 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 4:2 Сувон Самсунг Блювингс - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:1
Урава Редс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ависпа Фукуока - Урава Редс 2:1 Касима Антлерс - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Пхохан Стилерс 0:2 Урава Редс - Касива Рейсол 2:0
Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Редс 1:0 Урава Редс - Ханой ТТ 6:0 Урава Редс - Йокогама 1:1 Гамба Осака - Урава Редс 1:3 Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Урава Редс - Киото Санга 0:0 Урава Редс - Гамба Осака 3:0 Гамба Осака - Урава Редс 0:1 Альбирекс Ниигата - Урава Редс 1:1 Сенан Бельмаре - Урава Редс 0:1 Урава Редс - Ли Ман Уорриорс 3:0 Урава Редс - Нагоя Грампус 1:0 Санфречче Хиросима - Урава Редс 2:1 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 0:0 Нагоя Грампус - Урава Редс 3:0
Результаты матчей
Пхохан Стилерс
Урава Редс
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пхохан Стилерс
Урава Редс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
14
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|9 - 6
|4
|4.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3