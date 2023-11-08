Тур: 4.
2:0
Конец матча
0'
1:0
23' ГолЖивкович Рицхайро
48' Желтая карточкаНор Хафиз
52' Желтая карточкаЧжон Тхэ-Ук
2:0
55' ГолЖивкович Рицхайро
66' Желтая карточкаМун Сон-Мин
79' Желтая карточкаВан Хейзен Кристофер
89' Желтая карточкаSuper
2:0
90' Не забитый пенальтиGustavo Souza III
90'+9
Ход матча
23'
1:0
48'
52'
55'
2:0
61'
63'
66'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
192 Количество передач 637
-
22 Владение мячом, % 78
Прогноз на матч от Liveresult
14
Харисс
Харун
4
Super
46
Пиреш
Руй
13
Чжон
Мин
Ки
25
Чои
Чул-Сун
15
Ку
Чжа-Рен
32
Чжон
Ву
Чже
11
Ли
Дон-Чжун
21
Амано
Дзюн
16
Ли
Су-Бин
27
Мун
Сон-Мин
10
Пак
Чжэ
Ен
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Харисс ХарунЗащитник
-
4 SuperЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Пиреш РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Нор ХафизПолузащитник
-
27 Сванди АдамПолузащитник
-
-
26 Bill Mamadou
-
-
-
-
-
-
61 Nathan Mao
-
Главный тренер: Aleksandar Rankovic
- Основной состав
-
13 Чжон Мин КиВратарь
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
- Защитник
-
15 Ку Чжа-РенЗащитник
-
32 Чжон Ву ЧжеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ли Дон-ЧжунПолузащитник
-
21 Амано ДзюнПолузащитник
-
16 Ли Су-БинПолузащитник
-
27 Мун Сон-МинПолузащитник
-
10 Пак Чжэ ЕнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Пак Чжун ВуЗащитник
-
26 Хон Чжон-ХоЗащитник
-
17 Мин-Кю СонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Ли Джун ХоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Лайон Сити Сейлорс
Чонбук Моторс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Лайон Сити Сейлорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Рицхайро
|3
|0.75
|Диего Лопес III
|1
|0.25
|Лестьенн Максим
|1 (1)
|0.25
|Ануар Шавал
|0
|0
Чонбук Моторс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мун Сон-Мин
|2
|0.5
|Амано Дзюн
|1
|0.25
|Хон Чжон-Хо
|1
|0.25
|Хан Ге-Вон
|1
|0.25
|Чжин-Су Ким
|0
|0
|Ан Хен-Бом
|0
|0
Карточки
Лайон Сити Сейлорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Super
|3
|0
|Харисс Харун
|2
|0
|Живкович Рицхайро
|2
|0
|Нор Хафиз
|1
|0
|Кумар Анумантхан
|1
|0
|Ван Хейзен Кристофер
|1
|0
|Пиреш Руй
|1
|0
|Щахин Хами
|1
|0
Чонбук Моторс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хон Чжон-Хо
|1
|0
|Чжон Тхэ-Ук
|1
|0
|Мун Сон-Мин
|1
|0
Результаты матчей
Лайон Сити Сейлорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Лайон Сити Сейлорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Лайон Сити Сейлорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
2
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лайон Сити Сейлорс
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Лайон Сити Сейлорс - Таньчжон Пагар Юнайтед 4:1 Китчи - Лайон Сити Сейлорс 1:2 Балестье Халса - Лайон Сити Сейлорс 0:7
Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Лайон Сити Сейлорс - Гейлан Интернэйшл 3:1 Хёган Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 2:8 Тампинс - Лайон Сити Сейлорс 2:5 Лайон Сити Сейлорс - Балестье Халса 5:2 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Лайон Сити Сейлорс - Таньчжон Пагар Юнайтед 3:2 Альбирекс Ниигата - Лайон Сити Сейлорс 3:1 Лайон Сити Сейлорс - Бруней ДПММ 1:3 Юнг Лайонс - Лайон Сити Сейлорс 0:4 Таньчжон Пагар Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:7 Лайон Сити Сейлорс - Хёган Юнайтед 3:0 Лайон Сити Сейлорс - Юнг Лайонс 4:1 Лайон Сити Сейлорс - Тампинс 1:1 Балестье Халса - Лайон Сити Сейлорс 4:5 Лайон Сити Сейлорс - Альбирекс Ниигата 3:2
Чонбук Моторс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0
Тэгу - Чонбук Моторс 1:2 Сеул - Чонбук Моторс 0:2 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Чонбук Моторс - Тэгу 1:3 Кванджу - Чонбук Моторс 0:1 Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Чонбук Моторс - Канвон 1:3 Чеджу Юнайтед - Чонбук Моторс 0:0 Чонбук Моторс - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Чонбук Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 1:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 2:1 Чонбук Моторс - Сувон Сити 1:0 Тэджон Ситизен - Чонбук Моторс 2:2
Результаты матчей
Лайон Сити Сейлорс
Чонбук Моторс
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лайон Сити Сейлорс
Чонбук Моторс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|12
|2.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|3.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|4.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|3.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3