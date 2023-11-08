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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Лайон Сити Сейлорс
2:0
Конец матча
Чонбук Моторс
0'
1:0
23' Гол
Живкович Рицхайро
48' Желтая карточка
Нор Хафиз
52' Желтая карточка
Чжон Тхэ-Ук
2:0
55' Гол
Живкович Рицхайро
61' Желтая карточка
66' Желтая карточка
Мун Сон-Мин
79' Желтая карточка
Ван Хейзен Кристофер
89' Желтая карточка
Super
2:0
90' Не забитый пенальти
Gustavo Souza III
90'+9

Ход матча

23'
Живкович Рицхайро
(Ануар Шавал)
1:0
30'
 
Seong-Ung Mae
Чжон Ву Чже
46'
Нор Хафиз
Сузлиман Зулкарнан
 
46'
 
Gustavo Souza III
Ли Су-Бин
46'
 
Jin-Seob Park
Пайк Сын Хо
48'
Нор Хафиз
 
52'
 
Чжон Тхэ-Ук
55'
Живкович Рицхайро
(Ануар Шавал)
2:0
61'
 
63'
 
Хан Ге-Вон
Амано Дзюн
66'
 
Мун Сон-Мин
70'
Сванди Адам
Ануар Шавал
 
77'
 
Мин-Кю Сон
Ли Дон-Чжун
79'
Ван Хейзен Кристофер
 
89'
Super
 
90'
2:0
Gustavo Souza III
90'
Kodai Tanaka
Лестьенн Максим
 
90'
Lionel Tan
Кумар Анумантхан
 
90'
Rusyaidi Salime
Ван Хейзен Кристофер
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 192 Количество передач 637
  • 22 Владение мячом, % 78
Прогноз на матч от Liveresult
28
Рохайзад
Жарфан
14
Харисс
Харун
4
Super
2
Энрике
Педру
II
19
Сузлиман
Зулкарнан
22
Ван
Хейзен
Кристофер
6
Кумар
Анумантхан
46
Пиреш
Руй
17
Лестьенн
Максим
7
Ануар
Шавал
34
Живкович
Рицхайро
13
Чжон
Мин
Ки
25
Чои
Чул-Сун
3
Чжон
Тхэ-Ук
15
Ку
Чжа-Рен
32
Чжон
Ву
Чже
8
Пайк
Сын
Хо
11
Ли
Дон-Чжун
21
Амано
Дзюн
16
Ли
Су-Бин
27
Мун
Сон-Мин
10
Пак
Чжэ
Ен
Лайон Сити Сейлорс
3-4-2-1
Чонбук Моторс
4-1-4-1

История личных встреч

Лайон Сити Сейлорс
Чонбук Моторс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Лайон Сити Сейлорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Рицхайро 3 0.75
Диего Лопес III 1 0.25
Лестьенн Максим 1 (1) 0.25
Ануар Шавал 0 0
Чонбук Моторс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мун Сон-Мин 2 0.5
Амано Дзюн 1 0.25
Хон Чжон-Хо 1 0.25
Хан Ге-Вон 1 0.25
Чжин-Су Ким 0 0
Ан Хен-Бом 0 0

Карточки

Лайон Сити Сейлорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Super 3 0
Харисс Харун 2 0
Живкович Рицхайро 2 0
Нор Хафиз 1 0
Кумар Анумантхан 1 0
Ван Хейзен Кристофер 1 0
Пиреш Руй 1 0
Щахин Хами 1 0
Чонбук Моторс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хон Чжон-Хо 1 0
Чжон Тхэ-Ук 1 0
Мун Сон-Мин 1 0

Результаты матчей

Лайон Сити Сейлорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Лайон Сити Сейлорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Лайон Сити Сейлорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
2
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лайон Сити Сейлорс
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Лайон Сити Сейлорс - Таньчжон Пагар Юнайтед 4:1 Китчи - Лайон Сити Сейлорс 1:2 Балестье Халса - Лайон Сити Сейлорс 0:7
Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Лайон Сити Сейлорс - Гейлан Интернэйшл 3:1 Хёган Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 2:8 Тампинс - Лайон Сити Сейлорс 2:5 Лайон Сити Сейлорс - Балестье Халса 5:2 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Лайон Сити Сейлорс - Таньчжон Пагар Юнайтед 3:2 Альбирекс Ниигата - Лайон Сити Сейлорс 3:1 Лайон Сити Сейлорс - Бруней ДПММ 1:3 Юнг Лайонс - Лайон Сити Сейлорс 0:4 Таньчжон Пагар Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:7 Лайон Сити Сейлорс - Хёган Юнайтед 3:0 Лайон Сити Сейлорс - Юнг Лайонс 4:1 Лайон Сити Сейлорс - Тампинс 1:1 Балестье Халса - Лайон Сити Сейлорс 4:5 Лайон Сити Сейлорс - Альбирекс Ниигата 3:2
Чонбук Моторс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0
Тэгу - Чонбук Моторс 1:2 Сеул - Чонбук Моторс 0:2 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Чонбук Моторс - Тэгу 1:3 Кванджу - Чонбук Моторс 0:1 Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Чонбук Моторс - Канвон 1:3 Чеджу Юнайтед - Чонбук Моторс 0:0 Чонбук Моторс - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Чонбук Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 1:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 2:1 Чонбук Моторс - Сувон Сити 1:0 Тэджон Ситизен - Чонбук Моторс 2:2

Результаты матчей

Лайон Сити Сейлорс
Чонбук Моторс

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лайон Сити Сейлорс
Чонбук Моторс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 1:0 4 4 0 0 8 - 4 12
2.
Чонбук Моторс
 4 2 0 2 7 - 6 6
3.
Лайон Сити Сейлорс
 4 2 0 2 5 - 6 6
4.
Китчи
 0:1 4 0 0 4 3 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чонбук Моторс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Бангкок Юнайтед
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Лайон Сити Сейлорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Китчи
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Лайон Сити Сейлорс
 2 1 0 1 2 - 4 3
3.
Китчи
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Чонбук Моторс
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Пайк Сын Хо уходит с поля. Jin-Seob Park выходит вместо него
    • 46'
      Ли Су-Бин уходит с поля. Gustavo выходит вместо него
    • 46'
      Сузлиман Зулкарнан уходит с поля. Нор Хафиз выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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