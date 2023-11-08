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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Ханой ТТ
0:1
Перерыв
Ухань Три Таунс
0'
0:1
10' Гол
Чао Хэ

Ход матча

10'
0:1
Чао Хэ
(Якубу Абдул-Азиз)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ханой ТТ
Ничья
Ухань Три Таунс
15.00
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5.85
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1.23
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Все Коэффициенты
1
Буй
Тэн
Труонг
27
Tien
Long
Vu
6
Ле
Таллек
Дамьен
45
Ле
Ван
Хуан
7
Фам
Хуан
Ман
16
Нгуен
Тхань
Тюнг
4
Уилсон
Брэндон
8
Van
Toan
Dau
10
Nguyen
Van
Quyet
II
9
Фам
Туан
17
Caion
22
Лю
Дяньцзо
15
Чжипэн
Цзян
23
Хан
Жэнь
5
Пак
Чжи
Су
25
Ханьвэнь
Дэн
20
Гао
Чжуньи
12
Xiaobin
Zhang
II
21
Чао
Хэ
7
Вэй
Ши-Хао
11
Давидсон
9
Якубу
Абдул-Азиз
Ханой ТТ
3-4-2-1
Ухань Три Таунс
3-4-2-1

История личных встреч

Ханой ТТ
Ухань Три Таунс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ханой ТТ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьедеррик Жоэль 2 0.5
Фам Туан 1 0.25
Caion 0 0
Hai Long Nguyen 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 1 0.25
Вэй Ши-Хао 1 0.25
Xiaobin Zhang II 1 0.25
Чао Хэ 1 0.25
Marcao V 1 0.25
Давидсон 1 (1) 0.25
Имин Лю 0 0
Ханьвэнь Дэн 0 0

Карточки

Ханой ТТ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Van Nam Dao 1 1
Дьедеррик Жоэль 0 1
Marcao VI 1 0
Уилсон Брэндон 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 0 1
Хан Жэнь 1 0
Имин Лю 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Пак Чжи Су 1 0
Marcao V 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Dinghao Yan 1 0

Результаты матчей

Ханой ТТ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Ханой ТТ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
4
Ханой ТТ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ханой ТТ
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:0 Ханой ТТ - Хайфон 3:5 Ухань Три Таунс - Ханой ТТ 2:1 Урава Редс - Ханой ТТ 6:0
Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Ханой ТТ - Вьеттел 3:2 Тханьхоа - Ханой ТТ 1:3 Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:1 Ханой ТТ - Хайфон 3:1 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хонглинь Хатинь - Ханой ТТ 2:2 Ханой ТТ - Биньдинь 4:2 Ханой ТТ - Сон Лам Нгхе 0:1 Санна Кханьхоа - Ханой ТТ 1:2 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Биньзыонг - Ханой ТТ 1:1 Ханой ТТ - Дананг 1:1 Биньдинь - Ханой ТТ 3:1 Ханой ТТ - Хайфон 3:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 3:4 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 1:0 Ухань Три Таунс - Ханой ТТ 2:1 Далянь Профешнл - Ухань Три Таунс 1:3
Пхохан Стилерс - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1

Результаты матчей

Ханой ТТ
Ухань Три Таунс

Точный счет

2:4
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ханой ТТ
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Ухань Три Таунс
 1:0 4 2 1 1 6 - 6 7
3.
Урава Редс
 4 1 1 2 9 - 6 4
4.
Ханой ТТ
 0:1 4 0 0 4 3 - 13 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Ухань Три Таунс
 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Урава Редс
 2 1 0 1 6 - 2 3
4.
Ханой ТТ
 0:1 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Ухань Три Таунс
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Урава Редс
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Ханой ТТ
 0:1 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 10'
    Якубу Абдул-Азиз сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Чао Хэ бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ханой ТТ
Ничья
Ухань Три Таунс
15.00
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