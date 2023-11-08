Тур: 4.
0:1
Перерыв
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
27
Tien
Long
Vu
45
Ле
Ван
Хуан
9
Фам
Туан
17
Caion
22
Лю
Дяньцзо
15
Чжипэн
Цзян
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
20
Гао
Чжуньи
21
Чао
Хэ
11
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Tien Long VuЗащитник
- Защитник
-
45 Ле Ван ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Фам ТуанПолузащитник
-
17 CaionНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
88 До Хунг ДунгПолузащитник
-
-
21 Dinh Hai Vu
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Duc Tuan Le
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
15 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
- Защитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
- Полузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
26 Guan HeЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
14 Jing LuoНападающий
-
31 Jiayu Guo
-
2 Yang Li3
-
28 Denny Wang
-
32 Haidong Lu
-
-
24 Liuyu Duan
-
13 Marcao V
-
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
История личных встреч
Ханой ТТ
Ухань Три Таунс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ханой ТТ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0.5
|Фам Туан
|1
|0.25
|Caion
|0
|0
|Hai Long Nguyen
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0.25
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.25
|Xiaobin Zhang II
|1
|0.25
|Чао Хэ
|1
|0.25
|Marcao V
|1
|0.25
|Давидсон
|1 (1)
|0.25
|Имин Лю
|0
|0
|Ханьвэнь Дэн
|0
|0
Карточки
Ханой ТТ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Van Nam Dao
|1
|1
|Дьедеррик Жоэль
|0
|1
|Marcao VI
|1
|0
|Уилсон Брэндон
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|0
|1
|Хан Жэнь
|1
|0
|Имин Лю
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Пак Чжи Су
|1
|0
|Marcao V
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
Результаты матчей
Ханой ТТ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Ханой ТТ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
4
Ханой ТТ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ханой ТТ
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:0 Ханой ТТ - Хайфон 3:5 Ухань Три Таунс - Ханой ТТ 2:1 Урава Редс - Ханой ТТ 6:0
Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Ханой ТТ - Вьеттел 3:2 Тханьхоа - Ханой ТТ 1:3 Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:1 Ханой ТТ - Хайфон 3:1 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хонглинь Хатинь - Ханой ТТ 2:2 Ханой ТТ - Биньдинь 4:2 Ханой ТТ - Сон Лам Нгхе 0:1 Санна Кханьхоа - Ханой ТТ 1:2 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Биньзыонг - Ханой ТТ 1:1 Ханой ТТ - Дананг 1:1 Биньдинь - Ханой ТТ 3:1 Ханой ТТ - Хайфон 3:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 3:4 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 1:0 Ухань Три Таунс - Ханой ТТ 2:1 Далянь Профешнл - Ухань Три Таунс 1:3
Пхохан Стилерс - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1
Результаты матчей
Ханой ТТ
Ухань Три Таунс
Точный счет
2:4
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ханой ТТ
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|9 - 6
|4
|4.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3