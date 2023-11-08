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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Бангкок Юнайтед
1:0
Перерыв
Китчи
0'
1:0
27' Гол
Willen

Ход матча

27'
Willen
(Анан Поккхао)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бангкок Юнайтед
Ничья
Китчи
5.15
5.70
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5.20
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Все Коэффициенты
1
Patiwat
Khammai
6
Nitipong
Selanon
26
Тхонгсонг
Супхан
3
Henrique
Souza
Ewerthon2
2
Нотчаия
Пирапат
93
Эйд
Махмуд
17
Tassanapong
Muaddarak
8
Wisarut
Imura
19
Шайват
Сринавонг
29
Willen
39
Анан
Поккхао
86
Paulo
César
III
2
Ло
Цз
Чунь
5
Гонсалвес
Элио
26
Расселл
Энди
95
Чань
Шиничи
99
Pui-Hin
Poon
10
Cleiton
4
Скотт
Чарли
7
Мингазов
Руслан
89
Янтшер
Якоб
17
Микаэл
Бангкок Юнайтед
4-4-2
Китчи
4-4-2

История личных встреч

Бангкок Юнайтед
Китчи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Бангкок Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willen 3 (1) 0.75
Пумчантуэк Рунграт 2 0.5
Пуангчан Тхитипан 1 0.25
Henrique Souza Ewerthon2 1 0.25
Анан Поккхао 0 0
Китчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янтшер Якоб 2 0.5
Микаэл 1 0.25
Ло Цз Чунь 0 0
Menegazzo Fernando3 0 0
Чань Шиничи 0 0

Карточки

Бангкок Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нотчаия Пирапат 2 0
Эйд Махмуд 2 0
Пуангчан Тхитипан 2 0
Жради Бассель 0 1
Анан Поккхао 1 0
Тхонгсонг Супхан 1 0
Шайват Сринавонг 1 0
Китчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chun Lok Than 2 0
Cleiton 1 0
Ло Цз Чунь 1 0
Микаэл 1 0
Oliver Gerbig 1 0

Результаты матчей

Бангкок Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Китчи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Бангкок Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Китчи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
0
Бангкок Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Китчи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бангкок Юнайтед
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порт - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Ратчабури 3:1 Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 2:1
Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Сукхотай 3:0 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 0:0 Утаи Тани - Бангкок Юнайтед 1:4 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:1 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 2:0 Прачуап - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Полис Теро 4:1 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:3 Бангкок Гласс - Бангкок Юнайтед 0:1 Бангкок Юнайтед - Чонбури 3:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:2
Китчи
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Китчи - Самсёйпоу 5:1 Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2 Китчи - Лайон Сити Сейлорс 1:2 Китчи - Хонг Конг Рэйнджерс ФК 2:0
Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Ли Ман Уорриорс - Китчи 4:1 Китчи - ФК Гонконг 8:0 Китчи - Тай По 3:0 Трат - Китчи 1:1 Утаи Тхани - Китчи 3:2 Чайнат - Китчи 2:3 Гонконг Рейнджерс - Китчи 1:7 Китчи - Ли Ман Уорриорс 2:2 Истерн АА - Китчи 1:2 Китчи - Ресурсы Капитал ФК 2:0 Саутерн Дистрикт - Китчи 0:5 Тай По - Китчи 2:1 Истерн СК - Китчи 0:2 ФК Гонконг - Китчи 0:3 Китчи - Хонг Конг Рэйнджерс ФК 2:1

Результаты матчей

Бангкок Юнайтед
Китчи

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Бангкок Юнайтед
Китчи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 1:0 4 4 0 0 8 - 4 12
2.
Чонбук Моторс
 4 2 0 2 7 - 6 6
3.
Лайон Сити Сейлорс
 4 2 0 2 5 - 6 6
4.
Китчи
 0:1 4 0 0 4 3 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чонбук Моторс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Бангкок Юнайтед
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Лайон Сити Сейлорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Китчи
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Лайон Сити Сейлорс
 2 1 0 1 2 - 4 3
3.
Китчи
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Чонбук Моторс
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 27'
    Анан Поккхао сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Willen бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бангкок Юнайтед
Ничья
Китчи
5.15
5.70
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5.20
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