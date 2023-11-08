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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 4.
Бангкок Юнайтед
1:1
Конец матча
Китчи
0'
1:0
27' Гол
Willen
60' Желтая карточка
Henrique Souza Ewerthon2
62' Желтая карточка
Микаэл
1:0
65' Не забитый пенальти
Эйд Махмуд
1:1
70' Гол
Янтшер Якоб
72' Красная карточка
Pui-Hin Poon
81' Желтая карточка
Расселл Энди
90' Желтая карточка
Nitipong Selanon
90'+7

Ход матча

27'
Willen
(Анан Поккхао)
1:0
46'
 
Menegazzo Fernando3
Мингазов Руслан
55'
 
Ким Шин-Вук
Скотт Чарли
60'
Henrique Souza Ewerthon2
 
62'
 
Микаэл
65'
Эйд Махмуд
1:0
70'
1:1
Янтшер Якоб
(Menegazzo Fernando3)
71'
 
Жуниор Роберто
Ло Цз Чунь
72'
 
Pui-Hin Poon
81'
Amadu Sukuna II
Tassanapong Muaddarak
 
81'
Wanchai Jarunongkran
Нотчаия Пирапат
 
81'
 
Расселл Энди
87'
 
Chun Lok Than
Cleiton
89'
Anon Amornlendsak
Эйд Махмуд
 
90'
Nitipong Selanon
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 376 Количество передач 420
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
1
Patiwat
Khammai
6
Nitipong
Selanon
26
Тхонгсонг
Супхан
3
Henrique
Souza
Ewerthon2
2
Нотчаия
Пирапат
93
Эйд
Махмуд
17
Tassanapong
Muaddarak
8
Wisarut
Imura
19
Шайват
Сринавонг
29
Willen
39
Анан
Поккхао
86
Paulo
César
III
2
Ло
Цз
Чунь
5
Гонсалвес
Элио
26
Расселл
Энди
95
Чань
Шиничи
99
Pui-Hin
Poon
10
Cleiton
4
Скотт
Чарли
7
Мингазов
Руслан
89
Янтшер
Якоб
17
Микаэл
Бангкок Юнайтед
4-4-2
Китчи
4-4-2

История личных встреч

Бангкок Юнайтед
Китчи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Бангкок Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willen 3 (1) 0.75
Пумчантуэк Рунграт 2 0.5
Пуангчан Тхитипан 1 0.25
Henrique Souza Ewerthon2 1 0.25
Анан Поккхао 0 0
Китчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янтшер Якоб 3 0.75
Микаэл 1 0.25
Menegazzo Fernando3 0 0
Ло Цз Чунь 0 0
Чань Шиничи 0 0

Карточки

Бангкок Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нотчаия Пирапат 2 0
Эйд Махмуд 2 0
Пуангчан Тхитипан 2 0
Жради Бассель 0 1
Анан Поккхао 1 0
Nitipong Selanon 1 0
Тхонгсонг Супхан 1 0
Шайват Сринавонг 1 0
Henrique Souza Ewerthon2 1 0
Китчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chun Lok Than 2 0
Микаэл 2 0
Pui-Hin Poon 0 1
Cleiton 1 0
Расселл Энди 1 0
Ло Цз Чунь 1 0
Oliver Gerbig 1 0

Результаты матчей

Бангкок Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Китчи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Бангкок Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Китчи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
0
Бангкок Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Китчи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бангкок Юнайтед
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порт - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Ратчабури 3:1 Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 2:1
Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Сукхотай 3:0 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 0:0 Утаи Тани - Бангкок Юнайтед 1:4 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:1 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 2:0 Прачуап - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Полис Теро 4:1 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:3 Бангкок Гласс - Бангкок Юнайтед 0:1 Бангкок Юнайтед - Чонбури 3:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:2
Китчи
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Китчи - Самсёйпоу 5:1 Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2 Китчи - Лайон Сити Сейлорс 1:2 Китчи - Хонг Конг Рэйнджерс ФК 2:0
Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Ли Ман Уорриорс - Китчи 4:1 Китчи - ФК Гонконг 8:0 Китчи - Тай По 3:0 Трат - Китчи 1:1 Утаи Тхани - Китчи 3:2 Чайнат - Китчи 2:3 Гонконг Рейнджерс - Китчи 1:7 Китчи - Ли Ман Уорриорс 2:2 Истерн АА - Китчи 1:2 Китчи - Ресурсы Капитал ФК 2:0 Саутерн Дистрикт - Китчи 0:5 Тай По - Китчи 2:1 Истерн СК - Китчи 0:2 ФК Гонконг - Китчи 0:3 Китчи - Хонг Конг Рэйнджерс ФК 2:1

Результаты матчей

Бангкок Юнайтед
Китчи

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Бангкок Юнайтед
Китчи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 5 10
2.
Чонбук Моторс
 4 2 0 2 7 - 6 6
3.
Лайон Сити Сейлорс
 4 2 0 2 5 - 6 6
4.
Китчи
 4 0 1 3 4 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чонбук Моторс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Бангкок Юнайтед
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Лайон Сити Сейлорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Китчи
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Лайон Сити Сейлорс
 2 1 0 1 2 - 4 3
3.
Китчи
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Чонбук Моторс
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Аль-Кува Аль-Джавия Джасим Али 4
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Лайон Сити Сейлорс Super 3
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Весь список
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    • 46'
      Мингазов Руслан уходит с поля. Fernando выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Анан Поккхао сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Willen бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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