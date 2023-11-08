Тур: 4.
1:1
Конец матча
0'
1:0
27' ГолWillen
60' Желтая карточкаHenrique Souza Ewerthon2
62' Желтая карточкаМикаэл
1:0
65' Не забитый пенальтиЭйд Махмуд
1:1
70' ГолЯнтшер Якоб
72' Красная карточкаPui-Hin Poon
81' Желтая карточкаРасселл Энди
90' Желтая карточкаNitipong Selanon
90'+7
Ход матча
27'
1:0
62'
65'
1:0
70'
72'
81'
87'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
376 Количество передач 420
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
93
Эйд
Махмуд
29
Willen
39
Анан
Поккхао
26
Расселл
Энди
95
Чань
Шиничи
99
Pui-Hin
Poon
10
Cleiton
89
Янтшер
Якоб
17
Микаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 Эйд МахмудПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 WillenНападающий
-
39 Анан ПоккхаоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Totchtawan Sripan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Расселл ЭндиЗащитник
-
95 Чань ШиничиЗащитник
-
99 Pui-Hin PoonПолузащитник
-
10 CleitonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Янтшер ЯкобНападающий
-
17 МикаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хуан ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Донг-жин Ким
История личных встреч
Бангкок Юнайтед
Китчи
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Бангкок Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willen
|3 (1)
|0.75
|Пумчантуэк Рунграт
|2
|0.5
|Пуангчан Тхитипан
|1
|0.25
|Henrique Souza Ewerthon2
|1
|0.25
|Анан Поккхао
|0
|0
Китчи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янтшер Якоб
|3
|0.75
|Микаэл
|1
|0.25
|Menegazzo Fernando3
|0
|0
|Ло Цз Чунь
|0
|0
|Чань Шиничи
|0
|0
Карточки
Бангкок Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нотчаия Пирапат
|2
|0
|Эйд Махмуд
|2
|0
|Пуангчан Тхитипан
|2
|0
|Жради Бассель
|0
|1
|Анан Поккхао
|1
|0
|Nitipong Selanon
|1
|0
|Тхонгсонг Супхан
|1
|0
|Шайват Сринавонг
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon2
|1
|0
Китчи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chun Lok Than
|2
|0
|Микаэл
|2
|0
|Pui-Hin Poon
|0
|1
|Cleiton
|1
|0
|Расселл Энди
|1
|0
|Ло Цз Чунь
|1
|0
|Oliver Gerbig
|1
|0
Результаты матчей
Бангкок Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Китчи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Бангкок Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Китчи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
0
Бангкок Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Китчи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бангкок Юнайтед
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порт - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Ратчабури 3:1 Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 2:1
Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Сукхотай 3:0 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 0:0 Утаи Тани - Бангкок Юнайтед 1:4 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:1 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 2:0 Прачуап - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Полис Теро 4:1 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:3 Бангкок Гласс - Бангкок Юнайтед 0:1 Бангкок Юнайтед - Чонбури 3:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:2
Китчи
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Китчи - Самсёйпоу 5:1 Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2 Китчи - Лайон Сити Сейлорс 1:2 Китчи - Хонг Конг Рэйнджерс ФК 2:0
Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Ли Ман Уорриорс - Китчи 4:1 Китчи - ФК Гонконг 8:0 Китчи - Тай По 3:0 Трат - Китчи 1:1 Утаи Тхани - Китчи 3:2 Чайнат - Китчи 2:3 Гонконг Рейнджерс - Китчи 1:7 Китчи - Ли Ман Уорриорс 2:2 Истерн АА - Китчи 1:2 Китчи - Ресурсы Капитал ФК 2:0 Саутерн Дистрикт - Китчи 0:5 Тай По - Китчи 2:1 Истерн СК - Китчи 0:2 ФК Гонконг - Китчи 0:3 Китчи - Хонг Конг Рэйнджерс ФК 2:1
Результаты матчей
Бангкок Юнайтед
Китчи
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Бангкок Юнайтед
Китчи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|2.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|3.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|4.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Джасим Али
|4
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|4
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Лайон Сити Сейлорс
|Super
|3
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3