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Тур: 4. Стадион: .
Реал Сосьедад
 
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Бенфика
Прогнозы 44
Реал Сосьедад 54.5% (24)
X 25% (11)
Бенфика 20.5% (9)
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Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Бенфика
4.40
3.70
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4.50
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История личных встреч

Реал Сосьедад
Бенфика

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 3 1
Оярсабаль Микель 1 0.33
Кубо Такефуса 0 0
Барренечеа Андер 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Траоре Амари 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Субельдия Игор 1 0
Браис Мендес 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Антониу 0 1
Отаменди Николас 1 0
Бернат Хуан 1 0
Силва Рафа 1 0
Трубин Анатолий 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бенфика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Реал Сосьедад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Реал Сосьедад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бенфика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0
Бенфика
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1
Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Бенфика

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Интер Милан
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Зальцбург
 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Бенфика
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Бенфика
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Зальцбург
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Интер Милан
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бенфика
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В одном из матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал Сосьедад" сыграет на своём поле с "Бенфикой". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2023, осталось 2 дня 12 часов 20 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 28.9% пользователей.
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Прогнозы 44
Реал Сосьедад 54.5% (24)
X 25% (11)
Бенфика 20.5% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Бенфика
4.40
3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Бенфика

Исход игры
Реал Сосьедад
55.6% (25)
Ничья
24.4% (11)
Бенфика
20% (9)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (21)
Меньше
52.27% (23)
Обе команды забьют
Да
68.18% (30)
Нет
31.82% (14)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
28.9% (13)
1:1 Ничья
20% (9)
1:0 Реал Сосьедад
15.6% (7)
1:2 Бенфика
11.1% (5)
0:1 Бенфика
6.7% (3)
2:0 Реал Сосьедад
6.7% (3)
2:2 Ничья
4.4% (2)
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