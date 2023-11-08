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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Наполи
 
Позже
Унион Берлин
Прогнозы 144
Наполи 93.1% (134)
X 4.2% (6)
Унион Берлин 2.8% (4)
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1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Натан
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
81
Распадори
Джакомо
77
Кварацхелия
Хвича
1
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
23
Бонуччи
Леонардо
4
Лейте
Диогу
18
Юранович
Йосип
19
Хаберер
Яник
8
Хедира
Рани
20
Лайдуни
Аисса
26
Руссийон
Жером
27
Бекер
Шеральдо
11
Фофана
Датро
Наполи
4-3-3
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Наполи
Унион Берлин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Лоренцо Джованни 1 0.33
Эстигор Лео 1 0.33
Распадори Джакомо 1 0.33
Зелиньски Пётр 1 (1) 0.33
Осимхен Виктор 0 0
Кварацхелия Хвича 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 2 0.67
Тусар Люка 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуан Жезус 1 0
Политано Маттео 1 0
Натан 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонуччи Леонардо 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Госенс Робин 1 0
Хаберер Яник 1 0
Тусар Люка 1 0
Лейте Диогу 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Берлин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Наполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Унион Берлин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0
Наполи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Унион Берлин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3
Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0
Унион Берлин
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1
Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0

Результаты матчей

Наполи
Унион Берлин

Точный счет

2:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Наполи
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Наполи
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Брага
 3 1 0 2 5 - 6 3
4.
Унион Берлин
 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Наполи
 1 0 0 1 2 - 3 0
3.
Унион Берлин
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Брага
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Брага
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Унион Берлин
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче Лиги чемпионов между итальянским "Наполи" и немецким "Унионом". Работать на месте комментатора для вас буду я, Константин Лицин. 
  • - «Наполи» не проигрывает на протяжении четырёх игр, одержав три победы;
    - «Унион Берлин» проиграл 12 последних матчей;

    "Наполи" фаворит предстоящего матча. И подробный прогноз можно изучить здесь
  • Победа практически гарантирует "Наполи" выход из группы. Да и можно ли проиграть дома клубу, который испытывает трудности в игре? Футбол всех рассудит. Гимн Лиги чемпионов зазвучит на стадионе имени  Диего Армандо Марадоны в Неаполе уже скоро. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2023, осталось 33 минуты.

    Главный судья: Маккили Дэнни

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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Прогнозы 144
Наполи 93.1% (134)
X 4.2% (6)
Унион Берлин 2.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Унион Берлин
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Наполи - Унион Берлин

Исход игры
Наполи
93% (133)
Ничья
4.2% (6)
Унион Берлин
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.01% (55)
Меньше
52.99% (62)
Обе команды забьют
Да
39.32% (46)
Нет
60.68% (71)
Популярный счёт
2:0 Наполи
33.6% (48)
2:1 Наполи
22.4% (32)
1:0 Наполи
7.7% (11)
3:0 Наполи
7% (10)
3:1 Наполи
6.3% (9)
4:1 Наполи
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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