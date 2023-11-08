Возвращаемся в Мюнхен на "Альянц-Арену", где нас ждут ещё минимум 45 минут футбола. Поехали!

Боэ с правого фланга разогнал атаку "львов", попал в Дэвиса при простреле и заработал корнер!

Икарди коснулся мяча после подачи, но упустил сферу за пределы поля.

Первый тайм имени вратарей. Да, пусть визави Муслеры не так часто вступал в игру, но там, где надо, Ману взял и выручил.

Киммих! Йозуа примерно с линии штрафной завершал фланговую атаку своей команды, но сильный выстрел от немца попал в защитника.

Перерыв, не открыт счёт после первого тайма! Немного отдохнём и вернёмся в Мюнхен через 15 минут.

Кейн исполнил изящный пас низом на Мусиалу, Джамал готов был выйти один на один мимо Торрейры и Бардакчи, однако попал в офсайд.

Теперь и Джамал на газон сел. Почти там же, где пару минут назад до этого сидел Торрейра - в штрафной "Галатасарая".

Ощущение, что дёрнул мышцы бедра Джамал, когда попал в офсайд. Мюллер оперативно готовится выйти на замену.

Коман пытался на финтах пройти в штрафную гостей со своего правого фланга, но наткнулся на заслон из защитников стамбульцев и заработал угловой.

ИКАРДИ! Первый за тайм момент у стамбульцев и как же опасно! С правого фланга быстрая атака гостей организовалась, Мауро получил передачу от Зиеша низом себе на ход и пробил с 11-метровой отметки под опекой - прямо в Нойера, который здорово сыграл на выходе!

А там ещё и вторым темпом продолжилась атака, где Зиеш мог завершать момент у линии вратарской, но помешал ему Упамекано в рамках правил!

Завелись после 100-процентного момента и фанаты хозяев. Отличная атмосфера на стадионе прямо сейчас!

Снова по левому флангу атаковали Горецка с Сане, однако Леон сделал очень неудачный пас, который догнать Лерой был не в состоянии.

Кейн выскакивает из-за спины Санчеса, однако Давинсон догоняет англичанина и не даёт тому продолжить выход один на один к воротам Муслеры!

Сравниваются команды по жёлтым карточкам: Бардакчи схватил в борьбе за футболку Мусиалу, прервав опасную атаку хозяев.

И теперь опасный штрафной у "Баварии". Метров 30 до ворот, Сане у мяча, правый полуфланг.

Подаёт в итоге Сане на Горецку, который до мяча на дальней штанге дотянулся, но обработать и сохранить его для команды не смог.

Думаю, спокойно могли вести мюнхенцы уже со счётом 2:0, будь у "львов" менее опытный вратарь. Стамбульцы моментов за тайм совсем не создавали.

А вот это хорошо, очень хорошо! Горецка на линии штрафной в полном одиночестве готов был принимать мяч от Комана с правого фланга, однако там вовремя подопспел Айхан, который в подкате выбивает мяч из под ног Леона!

Проблемы со здоровьем у Торрейры. Сел Лукас на поле.

Нет, продолжает Лукас игру и показывает своим партнёрам по команде большой палец вверх.

30' МУСЛЕРИЩЕ!!! 4 в 3 в атаку вырвались мюнхенцы, Горецка вывел Сане один на один с Муслерой по левому полуфлангу, где голкипер отразил выход немца один на один и не дал игроку атаки нанести акцентированный удар!

28' Типичное баварское заманивание в действии. И снова могли больно ужалить гостей хозяева, пожалуй ещё опаснее бил Мусиала, чем Сане за несколько минут до этого.

27' И снова опасно! Коман на правом фланге завладел сферой и протащил её по флангу, отдал на Мусиалу, который с линии штрафной пробил низом - снова левее штанги ворот Муслеры мяч проходит!

26' По левому флангу что-то непонятное исполнили гости. Актюркоглу получил мяч и запустил его в небеса, затем сфера приземлилась к Нойеру, где голкипер ей спокойно завладел.

24' Но ведь не обязательно владеть мячом, чтобы выиграть, правильно? Вот и сейчас с мячом в основном игроки обороны и центра поля "львов". Икарди на острие атаки когда в последний раз что-то создавал, я уж и не помню. По-моему из офсайда, на третьей минуте.

23' Даёт "Бавария" владеть мячом сопернику. Даёт, чтобы потом больно ужалить в одной из контратак. Именно так пока играют мюнхенцы. Владение мячом - в пользу турок, однозначно.

22' Отличный момент у Сане! Получил Лерой мяч на правом полуфланге от Комана, чуть сблизился с линией штрафной и выстрелил со своей левой - левее штанги ворот Муслеры!

21' И снова неспеша сферу контролируют гости. Ходит мяч между Муслерой и его центральными защитниками.

20' Сане исполнял опаснейшую передачу на Горецку, на острие атаки оказался Леон, где против него на перехвате отлично играет Санчес!

19' Дэвис зарабатывает первую жёлтую карточку сегодня - грубо он наступил на ногу Боэ во время борьбы на фланге у центральной линии. Сталкиваться эти два игрока сегодня ещё будут часто.

18' Завладели мячом теперь стамбульцы. Подобное мы уже видели десятью минутами ранее - до опасных моментов не доходит.

17' Снова сам себя перехитрил Коман на правом фланге, загубив опасную атаку своей команды неточным пасом.

17' Анхелиньо отлично играет на перехвате на левом фланге обороны, прерывая опасную передачу вперёд.

16' И снова атака от "Баварии", Коман пытался пойти в обыгрыш, но не смог и вернул по правому флангу мяч назад.

15' Ещё один угловой зарабатывают мюнхенцы усилиями Кейна. Подавать теперь пошёл Киммих вместо Сане с левого угла.

14' МУСЛЕРА, БРАВО!!! Дыра образовалась на правом полуфланге у гостей, Сане этим воспользовался и вышел один на один с Муслерой после паса Кейна - уругваец самоотверженно играет на выходе!

14' Очень неудачным навес вышел у Лероя. Всю штрафную перелетел мяч после подачи с угла поля.

13' Сане прорвался по левому флангу и заработал в борьбе в Боэ очередной корнер. Кейн показывает Лерою из штрафной: "Если что, я здесь".

13' Тем временем игроки "Галатасарая" до сих пор в районе второй трети поля, но до опасных моментов дело не доходит.

12' Возникает периодически ощущение, что матч соперников снова проходит в Стамбуле. Как же активны болельщики "львов"! Турецкая диаспора в Германии в действии.

11' А вот и первый удар от "Галатасарая"! Зиеш с правого фланга пробил, но попал в защитника. Вторым темпом продолжал атаку своей команды Хаким, навешивая в штрафную - на месте оборона "Баварии"!

11' Довольно прохладно в столице Баварии – всего +4 градуса на столбике термометра в Мюнхене. Одно радует – не будет в этот прохладный вечер осадков, поэтому играть футболисты будут при довольно комфортных условиях!



10' По-прежнему с мячом гости. Однако к воротам Нойера пока не подступиться и близко.

9' Быстро решили разыграть стандарт гости и также быстро потеряли мяч.

9' А вот и фол зарабатывают гости на чужой половине поля - Киммих грубо заблокировал Анхелиньо.

8' Немного оттеснили стамбульцы хозяев от своих ворот. По правому флангу они атаку задумали, где Боэ в дуэли с Дэвисом оказался слабее.

7' Очень доволен Томас Тухель действиями своих ребят на первых минутах! Показывает он им с бровки одобрительные жесты.

6' А это уже Коман и его правый фланг! То ли бил, то ли простреливал Кингсли из чужой штрафной, но попал в защитника "львов".

6' Корнер завершился неточным ударом Упамекано, который выиграл борьбу за мяч в чужой штрафной и пробил головой - выше.

5' КЕЕЕЕЙН!!! Какой удар удумал Гарри с метров 25-30 по центру! На месте Муслера, под перекладину англичанин мяч запустил.

4' Неудачным оказался корнер для хозяев, выносит мяч из своей штрафной команда гостей - всё придётся начинать заново.

4' Более серьёзный ответ от хозяев! Сане прорвался по левому флангу вдоль лицевой, дошёл почти до вратарской и пытался организовать прострел, но попал в защитника и заработал корнер!

3' Икарди выходит один на один, получив передачу в касание от партнёра, однако в офсайде оказывается Мауро. Успел даже пробить аргентинец, выйдя один на один с Нойером, но "перебросить" опытнейшего Ману не так то просто.

2' И неспеша пока действует "Бавария", контролируют хозяева мяч на своей половине поля, однако пару раз гости могли его отобрать в опасной близости от ворот.

2' В чёрной форме со стильным фиолетовыми вставками сыграет "Бавария", гости – в традиционных оранжево-красных цветах.

1' И как же активно с первых минут слышно сектор гостей! Это знаменитые турецкие болельщики! А мюнхенцы разыграли мяч с центра поля, первыми хозяева начинают.