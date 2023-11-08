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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Antonio Nobre
Бавария
0:0
Второй тайм: 46'
Галатасарай
0'
19' Желтая карточка
Дэвис Альфонсо
34' Желтая карточка
Бардакчи Абдулкерим

Ход матча

19'
Дэвис Альфонсо
 
34'
 
Бардакчи Абдулкерим
40'
Мюллер Томас
Мусиала Джамал
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 297 Количество передач 196
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 148
Бавария 91.9% (136)
X 4.1% (6)
Галатасарай 4.1% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
Галатасарай
14.50
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1
Нойер
Мануэль
40
Мазрауи
Нуссаир
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
11
Коман
Кингсли
42
Мусиала
Джамал
10
Сане
Лерой
9
Кейн
Гарри
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакчи
Абдулкерим
3
Анхелиньо
Хосе
23
Айхан
Кан
34
Торрейра
Лукас
22
Зиеш
Хаким
7
Актюркоглу
Мухаммед
14
Заха
Уилфрид
9
Икарди
Мауро
Бавария
4-2-3-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Бавария
Галатасарай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 2 (1) 0.5
Мусиала Джамал 2 0.5
Тель Матис 2 0.5
Сане Лерой 1 0.25
Гнабри Серж 1 0.25
Коман Кингсли 1 0.25
Мюллер Томас 0 0
Киммих Йозуа 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 5 (2) 0.5
Мертенс Дрис 2 0.2
Актюркоглу Мухаммед 2 0.2
Дервисоглу Халил 2 0.2
Заха Уилфрид 1 0.1
Тете 1 0.1
Оливейра Сержиу 1 0.1
Бардакчи Абдулкерим 1 0.1
Анхелиньо Хосе 1 0.1
Мидтше Фредрик 1 0.1
Боэ Саша 1 0.1
Йылмаз Барыш 0 0
Санчес Давинсон 0 0
Акгюн Юнус 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Альфонсо 2 0
Лаймер Конрад 1 0
Горецка Леон 1 0
Сане Лерой 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 3 0
Торрейра Лукас 1 1
Бардакчи Абдулкерим 2 0
Айхан Кан 2 0
Боэ Саша 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Тете 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Йылмаз Барыш 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Галатасарай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
2
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
6
Бавария
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Галатасарай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

9
18
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
11%
2
11%
1-15
1
11%
5
28%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
3
33%
7
39%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3
Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2
Галатасарай
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1
Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2

Результаты матчей

Бавария
Галатасарай

Точный счет

4:3
1 раз 100%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:3
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Бавария
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
3
6
1
2
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
Галатасарай
 0:0 4 1 2 1 6 - 7 5
3.
Манчестер Юнайтед
 2:2 4 1 1 2 8 - 9 4
4.
Копенгаген
 2:2 4 0 2 2 5 - 7 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Манчестер Юнайтед
 2:2 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Копенгаген
 2:2 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Галатасарай
 0:0 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Галатасарай
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Копенгаген
 2:2 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Манчестер Юнайтед
 2:2 2 0 1 1 5 - 6 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Возвращаемся в Мюнхен на "Альянц-Арену", где нас ждут ещё минимум 45 минут футбола. Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв, не открыт счёт после первого тайма! Немного отдохнём и вернёмся в Мюнхен через 15 минут.
  • Опасный момент
    45'
    Киммих! Йозуа примерно с линии штрафной завершал фланговую атаку своей команды, но сильный выстрел от немца попал в защитника.
  • 45'
    Первый тайм имени вратарей. Да, пусть визави Муслеры не так часто вступал в игру, но там, где надо, Ману взял и выручил. 
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты к первому тайму от рефери.
  • 45'
    Икарди коснулся мяча после подачи, но упустил сферу за пределы поля.
  • Угловой
    45'
    Боэ с правого фланга разогнал атаку "львов", попал в Дэвиса при простреле и заработал корнер!
  • 43'
    А там ещё и вторым темпом продолжилась атака, где Зиеш мог завершать момент у линии вратарской, но помешал ему Упамекано в рамках правил!
  • Опасный момент
    43'
    ИКАРДИ! Первый за тайм момент у стамбульцев и как же опасно! С правого фланга быстрая атака гостей организовалась, Мауро получил передачу от Зиеша низом себе на ход и пробил с 11-метровой отметки под опекой - прямо в Нойера, который здорово сыграл на выходе!
  • 42'
    Киммих подавал в центр штрафной, где оказался нерасторопным Мюллер.
  • Угловой
    41'
    Коман пытался на финтах пройти в штрафную гостей со своего правого фланга, но наткнулся на заслон из защитников стамбульцев и заработал угловой.
  • Замена
    41'
    Вот и первая замена - Мюллер вместо травмированного Мусиалы. Пожелаем Джамалу здоровья!
  • 40'
    Ощущение, что дёрнул мышцы бедра Джамал, когда попал в офсайд. Мюллер оперативно готовится выйти на замену.
  • 39'
    Теперь и Джамал на газон сел. Почти там же, где пару минут назад до этого сидел Торрейра - в штрафной "Галатасарая".
  • Офсайд
    38'
    Кейн исполнил изящный пас низом на Мусиалу, Джамал готов был выйти один на один мимо Торрейры и Бардакчи, однако попал в офсайд.
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    • 38'
      Нет, продолжает Лукас игру и показывает своим партнёрам по команде большой палец вверх. 
    • Травма, повреждение
      37'
      Проблемы со здоровьем у Торрейры. Сел Лукас на поле.
    • Опасный момент
      36'
      А вот это хорошо, очень хорошо! Горецка на линии штрафной в полном одиночестве готов был принимать мяч от Комана с правого фланга, однако там вовремя подопспел Айхан, который в подкате выбивает мяч из под ног Леона!
    • 36'
      Думаю, спокойно могли вести мюнхенцы уже со счётом 2:0, будь у "львов" менее опытный вратарь. Стамбульцы моментов за тайм совсем не создавали.
    • 35'
      Подаёт в итоге Сане на Горецку, который до мяча на дальней штанге дотянулся, но обработать и сохранить его для команды не смог.
    • Фол, нарушение
      35'
      И теперь опасный штрафной у "Баварии". Метров 30 до ворот, Сане у мяча, правый полуфланг.
    • Желтая карточка
      34'
      Сравниваются команды по жёлтым карточкам: Бардакчи схватил в борьбе за футболку Мусиалу, прервав опасную атаку хозяев. 
    • Опасный момент
      33'
      Кейн выскакивает из-за спины Санчеса, однако Давинсон догоняет англичанина и не даёт тому продолжить выход один на один к воротам Муслеры!
    • 32'
      Снова по левому флангу атаковали Горецка с Сане, однако Леон сделал очень неудачный пас, который догнать Лерой был не в состоянии.
    • 31'
      Завелись после 100-процентного момента и фанаты хозяев. Отличная атмосфера на стадионе прямо сейчас!
    • Опасный момент
      30'
      МУСЛЕРИЩЕ!!! 4 в 3 в атаку вырвались мюнхенцы, Горецка вывел Сане один на один с Муслерой по левому полуфлангу, где голкипер отразил выход немца один на один и не дал игроку атаки нанести акцентированный удар!
    • 28'
      Типичное баварское заманивание в действии. И снова могли больно ужалить гостей хозяева, пожалуй ещё опаснее бил Мусиала, чем Сане за несколько минут до этого.
    • Опасный момент
      27'
      И снова опасно! Коман на правом фланге завладел сферой и протащил её по флангу, отдал на Мусиалу, который с линии штрафной пробил низом - снова левее штанги ворот Муслеры мяч проходит!
    • 26'
      По левому флангу что-то непонятное исполнили гости. Актюркоглу получил мяч и запустил его в небеса, затем сфера приземлилась к Нойеру, где голкипер ей спокойно завладел.
    • 24'
      Но ведь не обязательно владеть мячом, чтобы выиграть, правильно? Вот и сейчас с мячом в основном игроки обороны и центра поля "львов". Икарди на острие атаки когда в последний раз что-то создавал, я уж и не помню. По-моему из офсайда, на третьей минуте.
    • 23'
      Даёт "Бавария" владеть мячом сопернику. Даёт, чтобы потом больно ужалить в одной из контратак. Именно так пока играют мюнхенцы. Владение мячом - в пользу турок, однозначно.
    • Опасный момент
      22'
      Отличный момент у Сане! Получил Лерой мяч на правом полуфланге от Комана, чуть сблизился с линией штрафной и выстрелил со своей левой - левее штанги ворот Муслеры!
    • 21'
      И снова неспеша сферу контролируют гости. Ходит мяч между Муслерой и его центральными защитниками.
    • Опасный момент
      20'
      Сане исполнял опаснейшую передачу на Горецку, на острие атаки оказался Леон, где против него на перехвате отлично играет Санчес!
    • Желтая карточка
      19'
      Дэвис зарабатывает первую жёлтую карточку сегодня - грубо он наступил на ногу Боэ во время борьбы на фланге у центральной линии. Сталкиваться эти два игрока сегодня ещё будут часто.
    • 18'
      Завладели мячом теперь стамбульцы. Подобное мы уже видели десятью минутами ранее - до опасных моментов не доходит.
    • 17'
      Снова сам себя перехитрил Коман на правом фланге, загубив опасную атаку своей команды неточным пасом.
    • 17'
      Анхелиньо отлично играет на перехвате на левом фланге обороны, прерывая опасную передачу вперёд.
    • 16'
      И снова атака от "Баварии", Коман пытался пойти в обыгрыш, но не смог и вернул по правому флангу мяч назад.
    • Угловой
      15'
      Ещё один угловой зарабатывают мюнхенцы усилиями Кейна. Подавать теперь пошёл Киммих вместо Сане с левого угла.
    • Опасный момент
      14'
      МУСЛЕРА, БРАВО!!! Дыра образовалась на правом полуфланге у гостей, Сане этим воспользовался и вышел один на один с Муслерой после паса Кейна - уругваец самоотверженно играет на выходе!
    • 14'
      Очень неудачным навес вышел у Лероя. Всю штрафную перелетел мяч после подачи с угла поля.
    • Угловой
      13'
      Сане прорвался по левому флангу и заработал в борьбе в Боэ очередной корнер. Кейн показывает Лерою из штрафной: "Если что, я здесь".
    • 13'
      Тем временем игроки "Галатасарая" до сих пор в районе второй трети поля, но до опасных моментов дело не доходит.
    • 12'
      Возникает периодически ощущение, что матч соперников снова проходит в Стамбуле. Как же активны болельщики "львов"! Турецкая диаспора в Германии в действии.
    • 11'
      А вот и первый удар от "Галатасарая"! Зиеш с правого фланга пробил, но попал в защитника. Вторым темпом продолжал атаку своей команды Хаким, навешивая в штрафную - на месте оборона "Баварии"!
    • Дождь
      11'
      Довольно прохладно в столице Баварии – всего +4 градуса на столбике термометра в Мюнхене. Одно радует – не будет в этот прохладный вечер осадков, поэтому играть футболисты будут при довольно комфортных условиях!
       
    • 10'
      По-прежнему с мячом гости. Однако к воротам Нойера пока не подступиться и близко.
    • 9'
      Быстро решили разыграть стандарт гости и также быстро потеряли мяч.
    • Фол, нарушение
      9'
      А вот и фол зарабатывают гости на чужой половине поля - Киммих грубо заблокировал Анхелиньо.
    • 8'
      Немного оттеснили стамбульцы хозяев от своих ворот. По правому флангу они атаку задумали, где Боэ в дуэли с Дэвисом оказался слабее.
    • 7'
      Очень доволен Томас Тухель действиями своих ребят на первых минутах! Показывает он им с бровки одобрительные жесты.
    • 6'
      А это уже Коман и его правый фланг! То ли бил, то ли простреливал Кингсли из чужой штрафной, но попал в защитника "львов". 
    • Угловой
      6'
      Корнер завершился неточным ударом Упамекано, который выиграл борьбу за мяч в чужой штрафной и пробил головой - выше.
    • Опасный момент
      5'
      КЕЕЕЕЙН!!! Какой удар удумал Гарри с метров 25-30 по центру! На месте Муслера, под перекладину англичанин мяч запустил.
    • Угловой
      4'
      Неудачным оказался корнер для хозяев, выносит мяч из своей штрафной команда гостей - всё придётся начинать заново.
    • Опасный момент
      4'
      Более серьёзный ответ от хозяев! Сане прорвался по левому флангу вдоль лицевой, дошёл почти до вратарской и пытался организовать прострел, но попал в защитника и заработал корнер!
    • Офсайд
      3'
      Икарди выходит один на один, получив передачу в касание от партнёра, однако в офсайде оказывается Мауро. Успел даже пробить аргентинец, выйдя один на один с Нойером, но "перебросить" опытнейшего Ману не так то просто.
    • 2'
      И неспеша пока действует "Бавария", контролируют хозяева мяч на своей половине поля, однако пару раз гости могли его отобрать в опасной близости от ворот.
    • 2'
      В чёрной форме со стильным фиолетовыми вставками сыграет "Бавария", гости – в традиционных оранжево-красных цветах. 
    • 1'
      И как же активно с первых минут слышно сектор гостей! Это знаменитые турецкие болельщики! А мюнхенцы разыграли мяч с центра поля, первыми хозяева начинают.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал, поехали!
       
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 0:0 Галатасарай

    Исход игры
    Бавария
    91.9% (136)
    Ничья
    4.1% (6)
    Галатасарай
    4.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.83% (91)
    Меньше
    24.17% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    55.83% (67)
    Нет
    44.17% (53)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    27.7% (41)
    2:0 Бавария
    19.6% (29)
    3:0 Бавария
    13.5% (20)
    2:1 Бавария
    10.1% (15)
    4:1 Бавария
    4.1% (6)
    4:0 Бавария
    2.7% (4)
    3:2 Бавария
    1.4% (2)
    4:2 Бавария
    1.4% (2)
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