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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Галатасарай
Прогнозы 43
Бавария 97.7% (42)
X 0% (0)
Галатасарай 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Галатасарай
12.50
7.70
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12.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Бавария
Галатасарай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 2 (1) 0.67
Мусиала Джамал 2 0.67
Тель Матис 2 0.67
Сане Лерой 1 0.33
Гнабри Серж 1 0.33
Коман Кингсли 1 0.33
Мюллер Томас 0 0
Киммих Йозуа 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 5 (2) 0.56
Мертенс Дрис 2 0.22
Актюркоглу Мухаммед 2 0.22
Дервисоглу Халил 2 0.22
Заха Уилфрид 1 0.11
Тете 1 0.11
Оливейра Сержиу 1 0.11
Бардакчи Абдулкерим 1 0.11
Анхелиньо Хосе 1 0.11
Мидтше Фредрик 1 0.11
Боэ Саша 1 0.11
Йылмаз Барыш 0 0
Санчес Давинсон 0 0
Акгюн Юнус 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаймер Конрад 1 0
Горецка Леон 1 0
Сане Лерой 1 0
Дэвис Альфонсо 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 3 0
Торрейра Лукас 1 1
Айхан Кан 2 0
Боэ Саша 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Бардакчи Абдулкерим 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Тете 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Йылмаз Барыш 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Галатасарай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
2
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
6
Бавария
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Галатасарай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

9
18
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
11%
2
11%
1-15
1
11%
5
28%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
3
33%
7
39%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3
Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2
Галатасарай
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1
Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2

Результаты матчей

Бавария
Галатасарай

Точный счет

4:3
1 раз 100%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:3
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Бавария
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
3
6
1
2
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 3 3 0 0 9 - 5 9
2.
Галатасарай
 3 1 1 1 6 - 7 4
3.
Манчестер Юнайтед
 3 1 0 2 6 - 7 3
4.
Копенгаген
 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Манчестер Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Галатасарай
 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Манчестер Юнайтед
 1 0 0 1 3 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Галатасарай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 43
    Бавария 97.7% (42)
    X 0% (0)
    Галатасарай 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Галатасарай
    12.50
    7.70
    Реклама, betcity.ru
    12.00
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    Прогнозы на матч Бавария - Галатасарай

    Исход игры
    Бавария
    97.7% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Галатасарай
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    47.62% (20)
    Нет
    52.38% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    38.6% (17)
    3:1 Бавария
    18.2% (8)
    2:1 Бавария
    18.2% (8)
    3:0 Бавария
    9.1% (4)
    4:1 Бавария
    4.5% (2)
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    Бавария
    Галатасарай
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