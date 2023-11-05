Тур: 4. Стадион: Альянц Арена.
Позже
История личных встреч
Бавария
Галатасарай
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|2 (1)
|0.67
|Мусиала Джамал
|2
|0.67
|Тель Матис
|2
|0.67
|Сане Лерой
|1
|0.33
|Гнабри Серж
|1
|0.33
|Коман Кингсли
|1
|0.33
|Мюллер Томас
|0
|0
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|5 (2)
|0.56
|Мертенс Дрис
|2
|0.22
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.22
|Дервисоглу Халил
|2
|0.22
|Заха Уилфрид
|1
|0.11
|Тете
|1
|0.11
|Оливейра Сержиу
|1
|0.11
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.11
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.11
|Мидтше Фредрик
|1
|0.11
|Боэ Саша
|1
|0.11
|Йылмаз Барыш
|0
|0
|Санчес Давинсон
|0
|0
|Акгюн Юнус
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Дэвис Альфонсо
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Торрейра Лукас
|1
|1
|Айхан Кан
|2
|0
|Боэ Саша
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Дервисоглу Халил
|1
|0
|Тете
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Галатасарай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
2
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
6
Бавария
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Галатасарай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
3
27%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
4
36%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
9
18
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
11%
2
11%
1-15
1
11%
5
28%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
3
33%
7
39%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
40%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3
Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2
Галатасарай
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1
Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2
Результаты матчей
Бавария
Галатасарай
Точный счет
4:3
1 раз 100%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:3
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Бавария
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
36
12
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 5
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
Прогнозы на матч Бавария - Галатасарай
Исход игры
Бавария
97.7% (43)
Ничья
0% (0)
Галатасарай
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.52% (25)
Меньше
40.48% (17)
Обе команды забьют
Да
47.62% (20)
Нет
52.38% (22)
Популярный счёт
2:0 Бавария
38.6% (17)
3:1 Бавария
18.2% (8)
2:1 Бавария
18.2% (8)
3:0 Бавария
9.1% (4)
4:1 Бавария
4.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!