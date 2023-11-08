Абдул-Самед слева вывел к воротам Мачадо, удар которого с десяти метров получился немного выше перекладины.

Дансо на чужой половине поля помешал хозяевам быстро разыграть штрафной удар и получил за это жёлтую карточку от Зиберта.

Вахи на чужой половине поля грубо сыграл против Рамальо и получил жёлтую карточку.

Сотока попытался поднять с газона Рамальо, чем спровоцировал потасовку. Жёлтую карточку получил и Флориан.

Жёлтую карточку получил и Рамальо. Видимо, он что-то резкое сказал, пока лежал на газоне.

Дест слева подключился к атаке, получил мяч, вошёл в штрафную площадь и с пятанадцати метров пробил в ближний угол. Самба оказался в нужном месте и мяч поймал.

Лосано у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Дансо, а жёлтую карточку Ирвинг получил за откидку мяча после свистка арбитра.

Удар Бакайоко с двадцати двух метров заблокировал Менди.

Гости разыграли штрафной удар на левом фланге. Заброс в штрафную площадь на Томассона соперники прервали.

Бакайоко справа по линии штрафной площади сделал пас низом к центру, где Лосано в касание пробил в ближний угол. Самба в прыжке забрал сферу в руки.

Снова у Франковски подача справа получилась неудачной. Мокрый мяч и при таких действиях вносит коррективы в игру.

Лосано слева прострелил к воротам, где Бакайоко ногой немного не дотянулся дол мяча.

Визуально небольшое преимущество на стороне хозяев, а вот цифры говорят несколько другое. 47%-53% - небольшое преимущество по владению мячом на стороне французов.

Тезе в центре поля завалил на газон Мачадо. Едва не случилась потасовка. Зиберт оказался рядом и не дал разыграться страстям.

Лосано справа навесил к дальней штанге. Де Йонг делает скидку к одиннадцатиметровой отметке, откуда Веерман пробил точно в Самба.

Навес Франковски справа к воротам прервал Боскальи. Мяч взмыл вверх, и его пошёл забирать Бенитес. Томассон поборолся с голкипером с нарушением правил.

Томассон с Сотока справа подошли к углу штрафной площади, где к ним прибежал Схаутен и аккуратно сыграл в отборе.

Медина слева навесил к воротам, где Сотока после скидки Томассона головой бил по воротам из офсайда.

Схаутен на чужой половине поля толкнул в спину Менди.

25' "Ланс" часто увлекается перепасовкой на своей половине поля и попадает под прессинг хозяев. На мокром газоне короткие передачи низом не так-то просто исполнять точно.

24' Сотока справа с двадцати двух метров пробил выше ворот.

23' Дождь к середине тайма ещё более усилился. Мяч не всегда хорошо катится по газону, и неточных передач с обеих сторон прибавляется.

22' Рамальо в центре поля ударил по ногам Вахи.

21' Лосано второй раз на левом фланге забрался в офсайд.

20' Подача Франковски справа к дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч улетел за пределы поля.

19' Лосано в центральном круге сыграл рукой.

18' Прострел Тиля справа к воротам перехватил Менди.

17' Де Йонг лежит в чужой штрафной площади после неудачного стыка с Мединой. Обошлось всё без выхода медиков на поле.

16' Бакайоко на чужой половине поля подтолкнул в спину Мачадо.

15' Лосано слева оказался в офсайде.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ДЕ ЙОНГ!!! Бакайоко справа навесил на Де Йонга, который головой пробил в перекладину. От каркаса ворот мяч залетел в сетку.

13' Гости разыграли угловой удар. Мяч оказался у Мачадо, который слева издали пробил по воротам. После небольшого рикошета мяч полетел в ближний угол, куда вовремя сместился Бенитес.

12' Лосано получил мяч у чужой штрафной площади, но к нему сзади подкрался Медина и выбил сферу.

11' Тезе справа навесил в центр штрафной площади, где Де Йонгу не удалось опередить соперников вверху. Без ударов по воротам проходят стартовые минуты встречи.

10' Первый угловой удар в матче исполнили гости. Навес Томассона к ближней штанге был прерван Де Йонгом.

9' Вахи справа покатил мяч на Франковски, чей прострел к воротам хозяева заблокировали.

8' Тиль на чужой половине поля толкнул в спину Медину.

7' Хозяева забрали мяч, но большинство передач у них назад. Французы даже выдвинулись в прессинг на жую половину поля при таком раскладе.

6' Очень много блокировок, перехватов, неточных передач в центре поля. Это не позволяет командам проводить осмысленные комбинации впереди.

5' Вахи по центру попытался убежать к воротам хозяев, но его настиг Дест и аккуратно выбил мяч в сторону голкипера.

4' Гради у центрального круга сзади налетел на Де Йонга.

3' С началом матча в Эйндховене усилился дождь. Голкиперам будет непросто сегодня ловить мокрый мяч.

2' ПСВ играет в красных футболках и белых трусах, "Ланс" - в чёрной форме.