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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
ПСВ
1:0
Перерыв
Ланс
0'
1:0
12' Гол
Де Йонг Люк
38' Желтая карточка
Лосано Ирвинг
42' Желтая карточка
Мачадо Дейвер
44' Желтая карточка
Дансо Кевин
45' Желтая карточка
Вахи Элю
45' Желтая карточка
Сотока Флориан
45' Желтая карточка
Рамальо Андре

Ход матча

12'
Де Йонг Люк
(Бакайоко Жоан)
1:0
38'
Лосано Ирвинг
 
42'
 
Мачадо Дейвер
44'
 
Дансо Кевин
45'
 
Вахи Элю
45'
 
Сотока Флориан
45'
Рамальо Андре
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 199 Количество передач 215
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 146
ПСВ 83.6% (122)
X 13.7% (20)
Ланс 2.7% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ПСВ
Ничья
Ланс
4.75
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1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
20
Тиль
Гус
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
27
Лосано
Ирвинг
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
6
Абдул-Самед
Салис
26
Менди
Нампали
7
Сотока
Флориан
28
Томассон
Адриен
9
Вахи
Элю
ПСВ
4-3-3
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

ПСВ
Ланс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 7 (1) 0.88
Веерман Йоэй 2 0.25
Сангаре Ибрахим 2 0.25
Сайбари Исмаэль 2 0.25
Бакайоко Жоан 1 0.13
Тезе Джордан 1 0.13
Бабади Исаак 1 0.13
Пепи Рикардо 1 (1) 0.13
Ланг Ноа 0 0
Тильман Малик 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 2 0.5
Томассон Адриен 1 0.25
Фюльжени Анжело 1 0.25
Франковски Пшемыслав 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 2 0
Лосано Ирвинг 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Тильман Малик 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Самбо Шуранди 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сотока Флориан 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Менди Нампали 1 0
Айдара Массадио 1 0
Томассон Адриен 1 0
Саид Уэсли 1 0
Самба Брис 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Дансо Кевин 1 0
Медина Факундо 1 0
Вахи Элю 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
1
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
3
ПСВ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

16
4
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
50%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
50%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
8%
2
67%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1
Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0
Ланс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0
Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2

Результаты матчей

ПСВ
Ланс

Точный счет

2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
1
2
3
4
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 4 3 0 1 8 - 3 9
2.
Ланс
 0:1 4 1 2 1 4 - 4 5
3.
ПСВ
 1:0 4 1 2 1 4 - 7 5
4.
Севилья
 0:1 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ланс
 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
ПСВ
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Севилья
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Севилья
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Ланс
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
ПСВ
 1:0 2 0 1 1 1 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
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Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Ланс" (Франция) - 1:0.
  • Желтая карточка
    45'
    Жёлтую карточку получил и Рамальо. Видимо, он что-то резкое сказал, пока лежал на газоне.
  • Желтая карточка
    45'
    Сотока попытался поднять с газона Рамальо, чем спровоцировал потасовку. Жёлтую карточку получил и Флориан.
  • Желтая карточка
    45'
    Вахи на чужой половине поля грубо сыграл против Рамальо и получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    45'
    Дансо на чужой половине поля помешал хозяевам быстро разыграть штрафной удар и получил за это жёлтую карточку от Зиберта.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Зиберт в первом тайме.
  • Опасный момент
    45'
    Абдул-Самед слева вывел к воротам Мачадо, удар которого с десяти метров получился немного выше перекладины.
  • Желтая карточка
    44'
    Небольшая потасовка произошла у штрафной площади гостей. Мачадо получил жёлтую карточку.
  • 43'
    Бакайоко справа по линии штрафной площади сделал пас низом к центру, где Лосано в касание пробил в ближний угол. Самба в прыжке забрал сферу в руки.
  • 42'
    Гости разыграли штрафной удар на левом фланге. Заброс в штрафную площадь на Томассона соперники прервали.
  • Фол, нарушение
    41'
    Тезе на фланге сбил Мачадо.
  • 40'
    Удар Бакайоко с двадцати двух метров заблокировал Менди.
  • Желтая карточка
    39'
    Лосано у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Дансо, а жёлтую карточку Ирвинг получил за откидку мяча после свистка арбитра.
  • 38'
    Дест слева подключился к атаке, получил мяч, вошёл в штрафную площадь и с пятанадцати метров пробил в ближний угол. Самба оказался в нужном месте и мяч поймал.
  • 37'
    Навес Франковски справа к воротам заблокировал Дест.
  • Бонусы букмекеров
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    • Фол, нарушение
      36'
      Схаутен на чужой половине поля толкнул в спину Менди.
    • Офсайд
      35'
      Медина слева навесил к воротам, где Сотока после скидки Томассона головой бил по воротам из офсайда.
    • 34'
      Томассон с Сотока справа подошли к углу штрафной площади, где к ним прибежал Схаутен и аккуратно сыграл в отборе.
    • Фол, нарушение
      33'
      Абдул-Самед у центрального круга плечом остановил рывок Веермана.
    • Фол, нарушение
      32'
      Навес Франковски справа к воротам прервал Боскальи. Мяч взмыл вверх, и его пошёл забирать Бенитес. Томассон поборолся с голкипером с нарушением правил.
    • 30'
      Лосано справа навесил к дальней штанге. Де Йонг делает скидку к одиннадцатиметровой отметке, откуда Веерман пробил точно в Самба.
    • Фол, нарушение
      29'
      Тезе в центре поля завалил на газон Мачадо. Едва не случилась потасовка. Зиберт оказался рядом и не дал разыграться страстям.
    • 28'
      Визуально небольшое преимущество на стороне хозяев, а вот цифры говорят несколько другое. 47%-53% - небольшое преимущество по владению мячом на стороне французов.
    • 27'
      Лосано слева прострелил к воротам, где Бакайоко ногой немного не дотянулся дол мяча.
    • 26'
      Снова у Франковски подача справа получилась неудачной. Мокрый мяч и при таких действиях вносит коррективы в игру.
    • 25'
      "Ланс" часто увлекается перепасовкой на своей половине поля и попадает под прессинг хозяев. На мокром газоне короткие передачи низом не так-то просто исполнять точно.
    • 24'
      Сотока справа с двадцати двух метров пробил выше ворот.
    • Дождь
      23'
      Дождь к середине тайма ещё более усилился. Мяч не всегда хорошо катится по газону, и неточных передач с обеих сторон прибавляется.
    • Фол, нарушение
      22'
      Рамальо в центре поля ударил по ногам Вахи.
    • Офсайд
      21'
      Лосано второй раз на левом фланге забрался в офсайд.
    • 20'
      Подача Франковски справа к дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч улетел за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      19'
      Лосано в центральном круге сыграл рукой.
    • 18'
      Прострел Тиля справа к воротам перехватил Менди.
    • Травма, повреждение
      17'
      Де Йонг лежит в чужой штрафной площади после неудачного стыка с Мединой. Обошлось всё без выхода медиков на поле.
    • Фол, нарушение
      16'
      Бакайоко на чужой половине поля подтолкнул в спину Мачадо.
    • Офсайд
      15'
      Лосано слева оказался в офсайде.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ДЕ ЙОНГ!!! Бакайоко справа навесил на Де Йонга, который головой пробил в перекладину. От  каркаса ворот мяч залетел в сетку.
    • Угловой
      13'
      Гости  разыграли угловой удар. Мяч оказался у Мачадо, который слева издали пробил по воротам. После небольшого рикошета мяч полетел в ближний угол, куда вовремя сместился Бенитес.
    • 12'
      Лосано получил мяч у чужой штрафной площади, но к нему сзади подкрался Медина и выбил сферу.
    • 11'
      Тезе справа навесил в центр штрафной площади, где Де Йонгу не удалось опередить соперников вверху. Без ударов по воротам проходят стартовые минуты встречи.
    • Угловой
      10'
      Первый угловой удар в матче исполнили гости. Навес Томассона к ближней штанге был прерван Де Йонгом.
    • 9'
      Вахи справа покатил мяч на Франковски, чей прострел к воротам хозяева заблокировали.
    • Фол, нарушение
      8'
      Тиль на чужой половине поля толкнул в спину Медину.
    • 7'
      Хозяева забрали мяч, но большинство передач у них назад. Французы даже выдвинулись в прессинг на жую половину поля при таком раскладе.
    • 6'
      Очень много блокировок, перехватов, неточных передач в центре поля. Это не позволяет командам проводить осмысленные комбинации впереди.
    • 5'
      Вахи по центру попытался убежать к воротам хозяев, но его настиг Дест и аккуратно выбил мяч в сторону голкипера.
    • Фол, нарушение
      4'
      Гради у центрального круга сзади налетел на Де Йонга.
    • Дождь
      3'
      С началом матча в Эйндховене усилился дождь. Голкиперам будет непросто сегодня ловить мокрый мяч.
    • 2'
      ПСВ играет в красных футболках и белых трусах, "Ланс" - в чёрной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Филипсе"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСВ 1:0 Ланс

    Исход игры
    ПСВ
    83.6% (122)
    Ничья
    13.7% (20)
    Ланс
    2.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.8% (80)
    Меньше
    32.2% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    72.88% (86)
    Нет
    27.12% (32)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    42.5% (62)
    2:0 ПСВ
    11% (16)
    1:0 ПСВ
    8.9% (13)
    1:1 Ничья
    5.5% (8)
    2:2 Ничья
    3.4% (5)
    3:2 ПСВ
    2.7% (4)
    3:1 ПСВ
    2.7% (4)
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