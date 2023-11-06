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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
ПСВ
 
Позже
Ланс
Прогнозы 44
ПСВ 84.1% (37)
X 13.6% (6)
Ланс 2.3% (1)
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ПСВ
Ничья
Ланс
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ПСВ
Ланс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 6 (1) 0.86
Веерман Йоэй 2 0.29
Сангаре Ибрахим 2 0.29
Сайбари Исмаэль 2 0.29
Бакайоко Жоан 1 0.14
Тезе Джордан 1 0.14
Бабади Исаак 1 0.14
Пепи Рикардо 1 (1) 0.14
Ланг Ноа 0 0
Тильман Малик 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 2 0.67
Томассон Адриен 1 0.33
Фюльжени Анжело 1 0.33
Франковски Пшемыслав 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боскальи Оливье 2 0
Тильман Малик 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Самбо Шуранди 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 2 0
Менди Нампали 1 0
Айдара Массадио 1 0
Томассон Адриен 1 0
Саид Уэсли 1 0
Самба Брис 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Сотока Флориан 1 0
Медина Факундо 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
1
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
3
ПСВ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

16
4
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
50%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
50%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
8%
2
67%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1
Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0
Ланс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0
Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2

Результаты матчей

ПСВ
Ланс

Точный счет

2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
1
2
3
4
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 3 2 0 1 7 - 3 6
2.
Ланс
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Севилья
 3 0 2 1 4 - 5 2
4.
ПСВ
 3 0 2 1 3 - 7 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Арсенал
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
ПСВ
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Севилья
 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Ланс
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Севилья
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
ПСВ
 2 0 1 1 1 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Ланс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 44
    ПСВ 84.1% (37)
    X 13.6% (6)
    Ланс 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Ланс
    4.40
    4.05
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    Прогнозы на матч ПСВ - Ланс

    Исход игры
    ПСВ
    82.2% (37)
    Ничья
    15.6% (7)
    Ланс
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    69.05% (29)
    Нет
    30.95% (13)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    42.2% (19)
    2:0 ПСВ
    17.8% (8)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    1:0 ПСВ
    8.9% (4)
    3:2 ПСВ
    6.7% (3)
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    ПСВ
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