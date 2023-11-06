Тур: 4. Стадион: Филипс.
История личных встреч
ПСВ
Ланс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|6 (1)
|0.86
|Веерман Йоэй
|2
|0.29
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.29
|Сайбари Исмаэль
|2
|0.29
|Бакайоко Жоан
|1
|0.14
|Тезе Джордан
|1
|0.14
|Бабади Исаак
|1
|0.14
|Пепи Рикардо
|1 (1)
|0.14
|Ланг Ноа
|0
|0
|Тильман Малик
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|2
|0.67
|Томассон Адриен
|1
|0.33
|Фюльжени Анжело
|1
|0.33
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Тильман Малик
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Самбо Шуранди
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Менди Нампали
|1
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Сотока Флориан
|1
|0
|Медина Факундо
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
1
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
3
ПСВ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
16
4
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
50%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
50%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
8%
2
67%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1
Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0
Ланс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0
Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2
Результаты матчей
ПСВ
Ланс
Точный счет
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
12
34
25
16
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
Прогнозы на матч ПСВ - Ланс
Исход игры
ПСВ
82.2% (37)
Ничья
15.6% (7)
Ланс
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.52% (25)
Меньше
40.48% (17)
Обе команды забьют
Да
69.05% (29)
Нет
30.95% (13)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
42.2% (19)
2:0 ПСВ
17.8% (8)
1:1 Ничья
11.1% (5)
1:0 ПСВ
8.9% (4)
3:2 ПСВ
6.7% (3)
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