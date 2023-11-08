Фернандеш справа ворвался в штрафную соперника, однако против него здорово отработал Фальк, сумевший в подкате выбить сферу за лицевую. Угловой будут подавать гости.

Затяжная позиционная атака получилась у "Копенгагена". Вавро получил мяч справа у штрафной и нанёс плотный удар в район дальнего угла. Получилось очень неточно.

Пенальти в ворота "Юнайтед"! Анкерсен с правого фланга выполнил навес в штрафную. Сначала мяч угодил в руку Варану, но игра продолжилась. Гонсалвеш пытался перекинуть снаряд через Магуайра, и сфера попала в руку защитнику гостей. Румсас уверенно указал на "точку"!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:2!!! ГОНСАЛВЕШ! Онана улетел влево, а Гонсалвеш пробил в противоположный угол! Вернулись датчане в игру!

Напомню, что "Копенгаген" в прошлом матче с "Юнайтед" также бил пенальти, но тогда наш старый знакомый Джордан Ларссон переиграть Онану не смог. Сегодня всё абсолютно иначе.

Вавро получает первую жёлтую карточку в матче. Хёйлунн со своей половины поля пытался разогнать контратаку, но защитник "Копенгагена" грубым приёмом завалил его на газон.

ОПАСНО! Фернандеш отличной передачей по центру вывел на оперативный простор Хёйлунна. Форвард гостей убежал от Дикса и бил в левый угол ворот. Получилось неточно!

А вот это может быть интересно. Рэшфорд наступил на ногу у своей штрафной Йелерту. В динамике этот момент остался без внимания литовского арбитра. Но от глаз помощников, работающих на VAR, этот момент не ускользнул.

Удалён Рэшфорд! Действительно наступил игрок "Юнайтед" на ногу своему сопернику, причём получилось это очень грубо. Естественно, злого умысла в действиях Маркуса не было, однако получилось опасно для здоровья Йелерта.

ПЕРЕКЛАДИНА! Фол Рэшфорда привёл ещё и к опасному штрафному хозяев! Гонсалвеш от левого края штрафной выстрелил в район створа. Сфера задела голову Фернандеша и угодила в перекладину ворот гостей!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! ЭЛЬЮНУССИ! Анкерсен с правого фланга выполнил высокий навес в на дальний край штрафной. Гонсалвеш выполнил скидку в центр, а Эльюнусси с 7 метров спокойно переправил игровой снаряд в ворота!

Далот с левого фланга выполнил высокий навес на дальнюю штангу. Фернандеш выполнил скидку вдоль ворот, но Гарначо и Хёйлунн не смогли добраться до этой передачи!

ДИКС! Отважился на дальний удар центральный защитник датчан! Метров с 25 пробил Дикс, сфера опасно нырнула у ворот, однако прошла чуть мимо правого угла ворот!

ХЁЙЛУНН! Чуть было свидетелями хет-трика мы не стали! Ошибся Гонсалвеш перед своей штрафной, Хёйлунн получил мяч и метров с 14 пробил по воротам. Грабара с огромным трудом перевёл сферу через перекладину!

ОПАСНО! С правого корнера подачу выполнил Фернандеш. Магуайр спокойно пробил головой из пределов штрафной, но Грабара сыграл великолепно и свою команду спас!

Могли гости ставить точку в этом матче, вот только реализовать свои моменты не смогли. Совсем потерянными в эти минуты выглядят датские футболисты.

Фальк отдал отличный пас на левый фланг. Ачури пытался создать опасность, но против него уверенно сыграл Уан-Биссака, в подкате выбивший сферу из под ног игрока "Копенгагена".

Гонсалвеш с левого фланга выполнил навес в район дальней штанги. Далот сумел опередить Эльюнусси и выбил игровой снаряд в сторону. Показалось, что угловой заработали датчане, однако сфера всё-таки вышла за боковую.

Гонсалвеш с левого фланга выполнил диагональ на противоположный край штрафной. Анкерсен сделал скидку в центр, но там уверенно сыграл Эриксен, головой выбивший снаряд из своей штрафной.

Разрезающий пас к штрафной "Юнайтед" последовал. Классон упал в борьбе с Далотом на линии штрафной, вот только свисток Румсаса промолчал. Пытался найти этот фол экс-форвард "Краснодара".

Лайнсмен зажёг флажок, показывая, что Ачури залез в офсайд. Как показал повтор - никакого офсайда у игрока датской команды не было. Ошиблась литовская бригада.

Уан-Биссака справа ворвался в штрафную хозяев и пытался выполнить прострел в центр. Ачури здорово отработал в обороне и накрыл эту передачу защитника "Юнайтед".

Длинный заброс вперёд на Хёйлунна, который вёл борьбу с соперником, но проиграл её. Ещё и досталось Диксу в прошлом единоборстве. Не потребуются медики защитнику датчан.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! ХЁЙЛУНН! Вавро ошибся в центре поля. Фернандеш перехватил и разогныл атаку. Отдал португалец передачу на ход Гарначо, который из штрафной пробил по воротам. Грабара смог выручить, вот только отбил неудачно, и Хёлунн внёс сферу уже в пустые ворота!

27' И снова остановка в нашем матче. На сей раз непонятно, что случилось. Видимо, кому-то из болельщиков снова плохо на трибунах. Арбитр вновь ждёт отмашки, чтобы продолжить игру.

26' Ещё одну атаку пытались провести хозяева. Ачури по левому флангу отдавал пас вперёд, но Гонсалвеш не понял партнёра, и игровой снаряд укатился за лицевую. Постепенно датчане приходят в себя.

25' Эльюнусси с правого фланга выполнил прострел вдоль всей штрафной гостей. Ачури рвался к мячу, но его опередил Онана, вовремя выскочивший из ворот и забравший сферу в свои перчатки.

24' Гарначо дождался подключения партнёра на левом фланге и отдал ему пас. Далот выполнил навес в штрафную хозяев, однако там уверенно сыграл Дикс, головой выбивший сферу.

23' Тяжело даются созидательные действия командам в стартовой половине первого тайма. Выбили датчане мяч вперёд, но Эльюнусси зацепиться за сферу не смог. Поехала нога у игрока "Копенгагена".

22' Фернандеш с правого фланга выполнил диагональ на противоположный край. Гарначо оказался против двух соперников и пытался заработать штрафной, на арбитр никак не отреагировал на падение аргентинца.

21' Вернулись команды к игре. Английские футболисты забрали сферу под свой контроль после паузы. Хозяева находятся в ожидании ошибки, дабы суметь провести острую атаку.

19' Судя по аплодисментам, всё в порядке с болельщиком. Думаю, что в ближайшее время игра продолжится. А пока показывают Кристиана Эриксена, с которым на этом стадионе случился ужаснейший случай.

18' Игроки по-прежнему на поле, однако литовский арбитр игру не возобновляет. Ожидает он команды от лиц, отвечающих за проведение этого матча. Ждём продолжения матча в Копенгагене.

17' И ещё одна остановка у нас. Видимо, кому-то из болельщиков стало плохо на трибунах. Арбитр игру не возобновляет. Очень напряжённое начало матча у нас. Посмотрим, продолжится ли игра в ближайшие минуты.

16' Вынужденная замена у "Юнайтед". Вместо Эванса на поле появился Варан.

15' Пользуется паузой Якоб Нееструп. Собрались все игроки "Копенгагена" вокруг своего главного тренера. Видимо, изменения будут в игре датской команды. А Эванс покидает поле. Нужна будет замена защитнику.

14' Эванс сейчас оказался на газоне. Никакого контакта не было. Видимо, травма у защитника английской команды. Медицинская бригада уже на поле. Посмотрим, потребуется ли замена.

13' Фальк спокойно получил мяч перед штрафной соперника, убрал снаряд под правую и нанёс удар низом в правый угол ворот. Получилось несильно, и Онана спокойно справился. Внимательнее нужно быть англичанам в опорной зоне.

12' Гарначо получил мяч слева в штрафной, разобрался с соперником и выполнил передачу во второй темп. Мактоминай немного не успел, дабы суметь нанести удар по воротам.

11' Продолжается спокойное течение матча у нас. Поочерёдно клубы владеют мячом. Сейчас, например, датчане забрали игровой снаряд себе в ноги. Тяжело пока даётся командам продвижение вперёд.

10' А вот и болельщик прорвался на поле. Выскочил фанат на поле, неся на своих плечах флаг с надписью. Что там было написано мы не знаем, однако стюардам стоит быть немного внимательнее.

9' Рэшфорд по правому флангу отдал пас вперёд. Казалось, что Йелерт спокойно проводит сферу за лицевую, однако Уан-Биссака доборолся и чуть не заработал угловой. Повезло датчанам, что всё закончилось ударом от ворот.

8' Низкий темп матча на первых минутах. Очень важную задачу выполнили "красные дьяволы", забив первыми. Как мы знаем, очень тяжело в этом сезоне удаётся взламывать насыщенную оборону подопечным Тен Хага.

7' Постепенно приходят в себя футболисты из Дании. Забрали мяч под свой контроль, однако всё владение пока происходит на своей половине поля. Посмотрим, что из этого получится в дальнейшем.

6' Встреча 3-го тура, которая состоялась в Манчестер, получилась очень упорной. Единственный мяч в той встрече Магуайр забил только в середине второго тайма. Сегодня игра гораздо активнее, и первый мяч мы уже увидели.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!!ХЁЙЛУНН! Уан-Биссака классный пас отдал в правую часть штрафной. Мактоминай остался один и выполнил мощный прострел вдоль ворот, а Хёйлунн спокойно занёс сферу в пустые ворота! Вот так начало от "Манчестера"!



4' Естественно, прошлый эпизод заигран, так как никакого злого умысла в действиях Магуайра не было. Начинается наша встреча довольно-таки спокойно. Гости много владеют мячом в эти минуты.

3' Сразу спорный момент в штрафной англичан! Мактоминай неудачно выносил мяч и угодил в руку Магуайру. Арбитр развёл руки в стороны. В естественном положении находилась конечность у защитника "Юнайтед".

2' Хозяева вышли на эту игру в домашних белых цветах. Гости в привычной красно-чёрной расцветке. Ждём классного матча в Дании.