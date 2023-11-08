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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Румсас Донатас
Копенгаген
2:2
Перерыв
Манчестер Юнайтед
0'
0:1
3' Гол
Хёйлунн Расмус
0:2
28' Гол
Хёйлунн Расмус
42' Красная карточка
Рэшфорд Маркус
1:2
45' Гол
Эльюнусси Мохамед
2:2
45' Пенальти
Гонсалвеш Диогу
45' Желтая карточка
Вавро Денис

Ход матча

3'
0:1
Хёйлунн Расмус
(Мактоминай Скотт)
15'
 
Варан Рафаэль
Эванс Джонни
28'
0:2
Хёйлунн Расмус
(Гарначо Алехандро)
42'
 
Рэшфорд Маркус
45'
Эльюнусси Мохамед
(Гонсалвеш Диогу)
1:2
45'
Гонсалвеш Диогу
2:2
45'
Вавро Денис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 247 Количество передач 250
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 159
Копенгаген 11.9% (19)
X 15.7% (25)
Манчестер Юнайтед 72.3% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Манчестер Юнайтед
4.30
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4.35
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3.95
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
19
Йелерт
Элиас
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
9
Гонсалвеш
Диогу
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
30
Ачури
Мохамед
Элиас
24
Онана
Андре
29
Уан-Биссака
Аарон
5
Магуайр
Гарри
35
Эванс
Джонни
20
Далот
Диогу
39
Мактоминай
Скотт
14
Эриксен
Кристиан
10
Рэшфорд
Маркус
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
11
Хёйлунн
Расмус
Копенгаген
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Копенгаген
Манчестер Юнайтед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалвеш Диогу 3 (1) 0.3
Ларссон Джордан 3 0.3
Оскарссон Орри 3 0.3
Классон Виктор 2 0.2
Эльюнусси Мохамед 2 0.2
Лерагер Лукас 1 0.1
Вавро Денис 1 0.1
Ачури Мохамед Элиас 1 0.1
Фальк Расмус 1 0.1
Мелинг Биргер 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 5 1.25
Каземиро Карлос 2 0.5
Магуайр Гарри 1 0.25
Рэшфорд Маркус 0 0
Фернандеш Бруну 0 0
Эриксен Кристиан 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Мактоминай Скотт 0 0
Гарначо Алехандро 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йелерт Элиас 3 1
Лерагер Лукас 4 0
Фальк Расмус 3 0
Вавро Денис 3 0
Дикс Кевин 2 0
Мелинг Биргер 2 0
Классон Виктор 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 1 1
Рэшфорд Маркус 0 1
Фернандеш Бруну 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Далот Диогу 1 0
Мартинес Лисандро 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
1
Копенгаген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Забито

15
6
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
7
47%
0
0%
31-45
4
27%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
2
13%
0
0%
91-120

Пропущено

13
7
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
2
15%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Копенгаген
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
6:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
2
1
2
7
2.5
1
2
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
Галатасарай
 0:0 4 1 2 1 6 - 7 5
3.
Манчестер Юнайтед
 2:2 4 1 1 2 8 - 9 4
4.
Копенгаген
 2:2 4 0 2 2 5 - 7 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Манчестер Юнайтед
 2:2 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Копенгаген
 2:2 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Галатасарай
 0:0 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Галатасарай
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Копенгаген
 2:2 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Манчестер Юнайтед
 2:2 2 0 1 1 5 - 6 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
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Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён сумасшедший первый тайм! "Копенгаген" - "Манчестер Юнайтед" 2-2. Перерыв! 
  • Желтая карточка
    45'
    Вавро получает первую жёлтую карточку в матче. Хёйлунн со своей половины поля пытался разогнать контратаку, но защитник "Копенгагена" грубым приёмом завалил его на газон. 
  • 45'
    Напомню, что "Копенгаген" в прошлом матче с "Юнайтед" также бил пенальти, но тогда наш старый знакомый Джордан Ларссон переиграть Онану не смог. Сегодня всё абсолютно иначе. 
  • Пенальти
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:2!!! ГОНСАЛВЕШ! Онана улетел влево, а Гонсалвеш пробил в противоположный угол! Вернулись датчане в игру!
     
  • Пенальти!
    45'
    Пенальти в ворота "Юнайтед"! Анкерсен с правого фланга выполнил навес в штрафную. Сначала мяч угодил в руку Варану, но игра продолжилась. Гонсалвеш пытался перекинуть снаряд через Магуайра, и сфера попала в руку защитнику гостей. Румсас уверенно указал на "точку"!
  • 45'
    Затяжная позиционная атака получилась у "Копенгагена". Вавро получил мяч справа у штрафной и нанёс плотный удар в район дальнего угла. Получилось очень неточно. 
  • Угловой
    45'
    Фернандеш справа ворвался в штрафную соперника, однако против него здорово отработал Фальк, сумевший в подкате выбить сферу за лицевую. Угловой будут подавать гости. 
  • Опасный момент
    45'
    ДИКС! Отважился на дальний удар центральный защитник датчан! Метров с 25 пробил Дикс, сфера опасно нырнула у ворот, однако прошла чуть мимо правого угла ворот!
  • 45'
    Далот с левого фланга выполнил высокий навес на дальнюю штангу. Фернандеш выполнил скидку вдоль ворот, но Гарначо и Хёйлунн не смогли добраться до этой передачи!
  • Дополнительное время
    45'
    Тринадцать минут компенсировал Румсас к первому тайму!
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! ЭЛЬЮНУССИ! Анкерсен с правого фланга выполнил высокий навес в на дальний край штрафной. Гонсалвеш выполнил скидку в центр, а Эльюнусси с 7 метров спокойно переправил игровой снаряд в ворота! 
  • Штанга
    43'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Фол Рэшфорда привёл ещё и к опасному штрафному хозяев! Гонсалвеш от левого края штрафной выстрелил в район створа. Сфера задела голову Фернандеша и угодила в перекладину ворот гостей!
  • Красная карточка
    42'
    Удалён Рэшфорд! Действительно наступил игрок "Юнайтед" на ногу своему сопернику, причём получилось это очень грубо. Естественно, злого умысла в действиях Маркуса не было, однако получилось опасно для здоровья Йелерта. 
  • Видеоповтор
    41'
    А вот это может быть интересно. Рэшфорд наступил на ногу у своей штрафной Йелерту. В динамике этот момент остался без внимания литовского арбитра. Но от глаз помощников, работающих на VAR, этот момент не ускользнул. 
  • Опасный момент
    40'
    ОПАСНО! Фернандеш отличной передачей по центру вывел на оперативный простор Хёйлунна. Форвард гостей убежал от Дикса и бил в левый угол ворот. Получилось неточно!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Длинный заброс вперёд на Хёйлунна, который вёл борьбу с соперником, но проиграл её. Ещё и досталось Диксу в прошлом единоборстве. Не потребуются медики защитнику датчан. 
    • 38'
      Уан-Биссака справа ворвался в штрафную хозяев и пытался выполнить прострел в центр. Ачури здорово отработал в обороне и накрыл эту передачу защитника "Юнайтед". 
    • Офсайд
      37'
      Лайнсмен зажёг флажок, показывая, что Ачури залез в офсайд. Как показал повтор - никакого офсайда у игрока датской команды не было. Ошиблась литовская бригада. 
    • Судья
      36'
      Разрезающий пас к штрафной "Юнайтед" последовал. Классон упал в борьбе с Далотом на линии штрафной, вот только свисток Румсаса промолчал. Пытался найти этот фол экс-форвард "Краснодара". 
    • 35'
      Гонсалвеш с левого фланга выполнил диагональ на противоположный край штрафной. Анкерсен сделал скидку в центр, но там уверенно сыграл Эриксен, головой выбивший снаряд из своей штрафной. 
    • 34'
      Гонсалвеш с левого фланга выполнил навес в район дальней штанги. Далот сумел опередить Эльюнусси и выбил игровой снаряд в сторону. Показалось, что угловой заработали датчане, однако сфера всё-таки вышла за боковую. 
    • 33'
      Фальк отдал отличный пас на левый фланг. Ачури пытался создать опасность, но против него уверенно сыграл Уан-Биссака, в подкате выбивший сферу из под ног игрока "Копенгагена". 
    • 32'
      Могли гости ставить точку в этом матче, вот только реализовать свои моменты не смогли. Совсем потерянными в эти минуты выглядят датские футболисты. 
    • Опасный момент
      31'
      ОПАСНО! С правого корнера подачу выполнил Фернандеш. Магуайр спокойно пробил головой из пределов штрафной, но Грабара сыграл великолепно и свою команду спас!
    • Опасный момент
      30'
      ХЁЙЛУНН! Чуть было свидетелями хет-трика мы не стали! Ошибся Гонсалвеш перед своей штрафной, Хёйлунн получил мяч и метров с 14 пробил по воротам. Грабара с огромным трудом перевёл сферу через перекладину!
    • 2 гола - дубль!
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! ХЁЙЛУНН! Вавро ошибся в центре поля. Фернандеш перехватил и разогныл атаку. Отдал португалец передачу на ход Гарначо, который из штрафной пробил по воротам. Грабара смог выручить, вот только отбил неудачно, и Хёлунн внёс сферу уже в пустые ворота! 
    • 27'
      И снова остановка в нашем матче. На сей раз непонятно, что случилось. Видимо, кому-то из болельщиков снова плохо на трибунах. Арбитр вновь ждёт отмашки, чтобы продолжить игру. 
    • 26'
      Ещё одну атаку пытались провести хозяева. Ачури по левому флангу отдавал пас вперёд, но Гонсалвеш не понял партнёра, и игровой снаряд укатился за лицевую. Постепенно датчане приходят в себя. 
    • 25'
      Эльюнусси с правого фланга выполнил прострел вдоль всей штрафной гостей. Ачури рвался к мячу, но его опередил Онана, вовремя выскочивший из ворот и забравший сферу в свои перчатки. 
    • 24'
      Гарначо дождался подключения партнёра на левом фланге и отдал ему пас. Далот выполнил навес в штрафную хозяев, однако там уверенно сыграл Дикс, головой выбивший сферу. 
    • 23'
      Тяжело даются созидательные действия командам в стартовой половине первого тайма. Выбили датчане мяч вперёд, но Эльюнусси зацепиться за сферу не смог. Поехала нога у игрока "Копенгагена". 
    • 22'
      Фернандеш с правого фланга выполнил диагональ на противоположный край. Гарначо оказался против двух соперников и пытался заработать штрафной, на арбитр никак не отреагировал на падение аргентинца. 
    • 21'
      Вернулись команды к игре. Английские футболисты забрали сферу под свой контроль после паузы. Хозяева находятся в ожидании ошибки, дабы суметь провести острую атаку. 
    • 19'
      Судя по аплодисментам, всё в порядке с болельщиком. Думаю, что в ближайшее время игра продолжится. А пока показывают Кристиана Эриксена, с которым на этом стадионе случился ужаснейший случай. 
    • 18'
      Игроки по-прежнему на поле, однако литовский арбитр игру не возобновляет. Ожидает он команды от лиц, отвечающих за проведение этого матча. Ждём продолжения матча в Копенгагене. 
    • 17'
      И ещё одна остановка у нас. Видимо, кому-то из болельщиков стало плохо на трибунах. Арбитр игру не возобновляет. Очень напряжённое начало матча у нас. Посмотрим, продолжится ли игра в ближайшие минуты. 
    • Замена
      16'
      Вынужденная замена у "Юнайтед". Вместо Эванса на поле появился Варан. 
    • 15'
      Пользуется паузой Якоб Нееструп. Собрались все игроки "Копенгагена" вокруг своего главного тренера. Видимо, изменения будут в игре датской команды. А Эванс покидает поле. Нужна будет замена защитнику. 
    • Травма, повреждение
      14'
      Эванс сейчас оказался на газоне. Никакого контакта не было. Видимо, травма у защитника английской команды. Медицинская бригада уже на поле. Посмотрим, потребуется ли замена. 
    • 13'
      Фальк спокойно получил мяч перед штрафной соперника, убрал снаряд под правую и нанёс удар низом в правый угол ворот. Получилось несильно, и Онана спокойно справился. Внимательнее нужно быть англичанам в опорной зоне. 
    • 12'
      Гарначо получил мяч слева в штрафной, разобрался с соперником и выполнил передачу во второй темп. Мактоминай немного не успел, дабы суметь нанести удар по воротам. 
    • 11'
      Продолжается спокойное течение матча у нас. Поочерёдно клубы владеют мячом. Сейчас, например, датчане забрали игровой снаряд себе в ноги. Тяжело пока даётся командам продвижение вперёд. 
    • 10'
      А вот и болельщик прорвался на поле. Выскочил фанат на поле, неся на своих плечах флаг с надписью. Что там было написано мы не знаем, однако стюардам стоит быть немного внимательнее. 
    • 9'
      Рэшфорд по правому флангу отдал пас вперёд. Казалось, что Йелерт спокойно проводит сферу за лицевую, однако Уан-Биссака доборолся и чуть не заработал угловой. Повезло датчанам, что всё закончилось ударом от ворот. 
    • 8'
      Низкий темп матча на первых минутах. Очень важную задачу выполнили "красные дьяволы", забив первыми. Как мы знаем, очень тяжело в этом сезоне удаётся взламывать насыщенную оборону подопечным Тен Хага. 
    • 7'
      Постепенно приходят в себя футболисты из Дании. Забрали мяч под свой контроль, однако всё владение пока происходит на своей половине поля. Посмотрим, что из этого получится в дальнейшем. 
    • 6'
      Встреча 3-го тура, которая состоялась в Манчестер, получилась очень упорной. Единственный мяч в той встрече Магуайр забил только в середине второго тайма. Сегодня игра гораздо активнее, и первый мяч мы уже увидели. 
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!!ХЁЙЛУНН! Уан-Биссака классный пас отдал в правую часть штрафной. Мактоминай остался один и выполнил мощный прострел вдоль ворот, а Хёйлунн спокойно занёс сферу в пустые ворота! Вот так начало от "Манчестера"!
       
    • 4'
      Естественно, прошлый эпизод заигран, так как никакого злого умысла в действиях Магуайра не было. Начинается наша встреча довольно-таки спокойно. Гости много владеют мячом в эти минуты. 
    • Судья
      3'
      Сразу спорный момент в штрафной англичан! Мактоминай неудачно выносил мяч и угодил в руку Магуайру. Арбитр развёл руки в стороны. В естественном положении находилась конечность у защитника "Юнайтед". 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту игру в домашних белых цветах. Гости в привычной красно-чёрной расцветке. Ждём классного матча в Дании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Копенгагене! С центра поля разыграли хозяева. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Копенгаген 2:2 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Копенгаген
    11.9% (19)
    Ничья
    15.7% (25)
    Манчестер Юнайтед
    72.3% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.1% (62)
    Меньше
    47.9% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    67.23% (80)
    Нет
    32.77% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    33.3% (53)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    15.1% (24)
    1:1 Ничья
    11.3% (18)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    6.9% (11)
    2:1 Копенгаген
    2.5% (4)
    1:0 Копенгаген
    1.9% (3)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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