Тур: 4. Стадион: Паркен.
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История личных встреч
Копенгаген
Манчестер Юнайтед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Джордан
|3
|0.33
|Оскарссон Орри
|3
|0.33
|Гонсалвеш Диогу
|2
|0.22
|Классон Виктор
|2
|0.22
|Лерагер Лукас
|1
|0.11
|Вавро Денис
|1
|0.11
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.11
|Фальк Расмус
|1
|0.11
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.11
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|3
|1
|Каземиро Карлос
|2
|0.67
|Магуайр Гарри
|1
|0.33
|Рэшфорд Маркус
|0
|0
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йелерт Элиас
|3
|1
|Лерагер Лукас
|4
|0
|Фальк Расмус
|3
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Мелинг Биргер
|2
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|1
|1
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
1
Копенгаген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Забито
15
6
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
7
47%
0
0%
31-45
4
27%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
2
13%
0
0%
91-120
Пропущено
13
7
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
2
15%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Копенгаген
Манчестер Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
6:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
11
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
21
27
12
18
18
18
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 5
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
Прогнозы на матч Копенгаген - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Копенгаген
13.6% (6)
Ничья
13.6% (6)
Манчестер Юнайтед
72.7% (32)
Тотал 2.5
Больше
54.76% (23)
Меньше
45.24% (19)
Обе команды забьют
Да
64.29% (27)
Нет
35.71% (15)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
38.6% (17)
0:1 Манчестер Юнайтед
22.7% (10)
1:1 Ничья
9.1% (4)
0:2 Манчестер Юнайтед
6.8% (3)
2:1 Копенгаген
6.8% (3)
2:2 Ничья
4.5% (2)
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