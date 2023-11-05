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Тур: 4. Стадион: .
Копенгаген
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 42
Копенгаген 14.3% (6)
X 14.3% (6)
Манчестер Юнайтед 71.4% (30)
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Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Манчестер Юнайтед
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История личных встреч

Копенгаген
Манчестер Юнайтед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Джордан 3 0.33
Оскарссон Орри 3 0.33
Гонсалвеш Диогу 2 0.22
Классон Виктор 2 0.22
Лерагер Лукас 1 0.11
Вавро Денис 1 0.11
Ачури Мохамед Элиас 1 0.11
Фальк Расмус 1 0.11
Эльюнусси Мохамед 1 0.11
Мелинг Биргер 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 3 1
Каземиро Карлос 2 0.67
Магуайр Гарри 1 0.33
Рэшфорд Маркус 0 0
Фернандеш Бруну 0 0
Эриксен Кристиан 0 0
Марсьяль Антони 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йелерт Элиас 3 1
Лерагер Лукас 4 0
Фальк Расмус 3 0
Вавро Денис 2 0
Дикс Кевин 2 0
Мелинг Биргер 2 0
Классон Виктор 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 1 1
Фернандеш Бруну 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Далот Диогу 1 0
Мартинес Лисандро 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
1
Копенгаген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Забито

15
6
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
7
47%
0
0%
31-45
4
27%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
2
13%
0
0%
91-120

Пропущено

13
7
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
2
15%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Копенгаген
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
6:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
2
1
2
7
2.5
1
2
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 3 3 0 0 9 - 5 9
2.
Галатасарай
 3 1 1 1 6 - 7 4
3.
Манчестер Юнайтед
 3 1 0 2 6 - 7 3
4.
Копенгаген
 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Манчестер Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Галатасарай
 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
Копенгаген
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Манчестер Юнайтед
 1 0 0 1 3 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Копенгаген - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 35 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 42
    Копенгаген 14.3% (6)
    X 14.3% (6)
    Манчестер Юнайтед 71.4% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    4.20
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    4.15
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    Прогнозы на матч Копенгаген - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Копенгаген
    13.6% (6)
    Ничья
    13.6% (6)
    Манчестер Юнайтед
    72.7% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.76% (23)
    Меньше
    45.24% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (27)
    Нет
    35.71% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    38.6% (17)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    22.7% (10)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    6.8% (3)
    2:1 Копенгаген
    6.8% (3)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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    Копенгаген
    Манчестер Юнайтед
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