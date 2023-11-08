Замена в составе "Арсенала" произошла в перерыве. Вместо Такэхиро Томиясу на второй тайм вышел Александр Зинченко.

Отдавал пас по флангу Жоржиньо на ход Мартинелли, но тот в силовой борьбе против Санчеса выпустил сферу в аут.

Диагональ исполнял Салас на чужую половину поля, куда забегал Эн-Несири, но проиграл он борьбу за мяч Габриэлю.

В центре поля получил по ногам Жоржиньо в подкате от Хордана. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.

Ничего интересного в добавленное время не произошло, потому судья своим свистком отправил команды на перерыв!

На чужой половине поля Эн-Несири грамотно подставился и заработал для своей команды перспективный стандарт.

Со штрафного Хордан навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но на выходе Райя забрал спокойно сферу в руки.

Снова продавил соперника по флангу Сака и навесил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить голову Мартинелли.

На фланге Салас в грубом подкате заехал по ногам Сака. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Сака навесил со штрафного на линию вратарской, но грамотно сыграл на выходе Дмитрович и вынес сферу кулаком подальше.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Эн-Несири и головой сбросил поперек на Ламелу, но тот выпустил снаряд в аут.

Врывался в штрафную Педроса после паса от Эн-Несири, но вовремя вернулся в оборону Уайт и отобрал сферу в чистом подкате.

Ушел финтом от соперника Мартинелли и прострелил в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался Фернандо.

Ушел от соперника по флангу Троссар и вдоль ворот прострелил, но еще в полете сфера вылетела за пределы поля.

С левого фланга покатил Педроса в штрафную на Эн-Несири, но тот проиграл борьбу за мяч Габриэлю и пробить не смог.

Обыграл соперника на фланге Сака и выдал пас поперек на Троссана, но мяч перехватил в подкате Баде.

На скорости ворвался в штрафную Сака и упал в борьбе против Саласа. Просили хозяева пенальти, но судья не углядел нарушения.

Зацепился за мяч Хаверц в чужой штрафной и сбросил назад на Троссара, но тот с ходу пробил немного выше перекладины.

На скорости оторвался от соперника по флангу Мартинелли и прострелил в штрафную, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

Снова Мартинелли с фланга отдавал пас в центр штрафной на Сака, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

С угла поля последовал навес на дальнюю штангу от Мартинелли, но на выходе Дмитрович кулаком вынес сферу подальше.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Леандро Троссар! Все же удалось дожать соперника лондонцам. Убежал по флангу Сака после заброса от Жоржиньо и прострелил во вратарскую, где никто не помешал Троссару отправить сферу в пустой угол ворот.

Вырезал Томиясу в штрафную соперника на ход Мартинелли, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

23' Отобрал мяч в центре поля Фернандо и забросил на левый фланг, но здесь Саласу не удалось сохранить сферу в пределах поля.

22' Со штрафного попытался Сака закрутить в дальний верхний угол, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

21' Перед чужой штрафной получил по ногам Сака в подкате от Гуделя. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

20' Мягко забросил в штрафную соперника Троссар на ход Мартинелли, но тому пробить в борьбе против Баде так и не удалось.

19' Со штрафного навесил Мартинелли в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь нарушил правила Жоржиньо в борьбе против Фернандо.

18' Руками теперь уже Салас придержал за плечо Сака на фланге. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

17' На фланге Гудель перекинул через бедро Сака в силовой борьбе. Штрафной удар в распоряжении хозяев будет.

16' Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Троссар и в итоге заехал по ногам Саласу в подкате.

15' Мягко забросил в штрафную Жоржиньо на ход Сака, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Саласу.

14' Диагональ исполнял Гудель на правый фланг, куда забегал Ламела, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

13' Зацепился за мяч в чужой штрафной Райс, но не стал бить, а покатил поперек на Троссара, но этот пас перехватил Гудель.

12' С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Томиясу, но здесь не смог пробить Троссар в борьбе против Баде.

11' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

10' Со штрафного навесил Сака на дальнюю штангу, где головой пробил Габриэль, но точности ему немного не хватило.

9' Сместился с правого фланга в штрафную Сака, но напоролся на Гуделя, который в чистом подкате отобрал мяч.

8' По флангу отдавал пас Санчес на ход Ламеле, но того опередил Томиясу и вынес сферу в чистом подкате в аут.

7' Ушел от соперника по флангу Хаверц и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера оказалась за пределами поля.

6' В центре поля получил по ногам Хордан в борьбе против Райса. Штрафной удар исполнять будет испанская команда.

5' Мягко забросил в штрафную соперника Жоржиньо на Троссара, но тому пробить по воротам не удалось в борьбе против Баде.

4' Убегал в контратаку по флангу Ламела после заброса от Хордана, но проиграл он борьбу за мяч Томиясу.

3' Убегал по левой бровке Мартинелли и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе сине-черный комплект формы.