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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Арсенал
1:0
Перерыв
Севилья
0'
1:0
29' Гол
Троссар Леандро

Ход матча

29'
Троссар Леандро
(Сака Букайо)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 168
Арсенал 86.9% (146)
X 6.5% (11)
Севилья 6.5% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
Ничья
Севилья
12.00
6.20
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6.00
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22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
18
Томиясу
Такэхиро
29
Хаверц
Кай
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
19
Троссар
Леандро
11
Мартинелли
Габриэл
1
Дмитрович
Марко
26
Хуанлу
Санчес
22
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
27
Салас
Кике
8
Хордан
Хоан
20
Фернандо
Режес
17
Ламела
Эрик
18
Соу
Джибрил
3
Педроса
Адриа
15
Эн-Несири
Юссеф
Арсенал
4-3-3
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Севилья

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛЧ
1:2
ТМК
6:0
КЭ
1:2
ТВА
1:1
ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
75

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэл 3 0.75
Троссар Леандро 2 0.5
Сака Букайо 1 0.25
Эдегор Мартин 1 0.25
Мартинелли Габриэл 1 0.25
Нелсон Райс 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудель Неманья 2 0.5
Окампос Лукас 1 0.25
Эн-Несири Юссеф 1 0.25
Ракитич Иван 0 0
Рамос Серхио 0 0
Хуанлу Санчес 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоржиньо II 1 0
Жезус Габриэл 1 0
Уайт Бен 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 1 0
Навас Хесус 1 0
Ламела Эрик 1 0
Гудель Неманья 1 0
Окампос Лукас 1 0
Диас Мариано 1 0
Баде Луак 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Арсенал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
1
Арсенал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2
Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2
Севилья
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2
Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1

Результаты матчей

Арсенал
Севилья

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 4 3 0 1 8 - 3 9
2.
Ланс
 0:1 4 1 2 1 4 - 4 5
3.
ПСВ
 1:0 4 1 2 1 4 - 7 5
4.
Севилья
 0:1 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ланс
 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
ПСВ
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Севилья
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Севилья
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Ланс
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
ПСВ
 1:0 2 0 1 1 1 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    Замена в составе "Арсенала" произошла в перерыве. Вместо Такэхиро Томиясу на второй тайм вышел Александр Зинченко.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли гости отыграться?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего интересного в добавленное время не произошло, потому судья своим свистком отправил команды на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    В центре поля получил по ногам Жоржиньо в подкате от Хордана. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 43'
    Диагональ исполнял Салас на чужую половину поля, куда забегал Эн-Несири, но проиграл он борьбу за мяч Габриэлю.
  • 42'
    Отдавал пас по флангу Жоржиньо на ход Мартинелли, но тот в силовой борьбе против Санчеса выпустил сферу в аут.
  • 41'
    Ушел финтом от соперника Мартинелли и прострелил в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался Фернандо.
  • 40'
    Врывался в штрафную Педроса после паса от Эн-Несири, но вовремя вернулся в оборону Уайт и отобрал сферу в чистом подкате.
  • 39'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Эн-Несири и головой сбросил поперек на Ламелу, но тот выпустил снаряд в аут.
  • 38'
    Сака навесил со штрафного на линию вратарской, но грамотно сыграл на выходе Дмитрович и вынес сферу кулаком подальше.
  • 37'
    На фланге Салас в грубом подкате заехал по ногам Сака. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 36'
    Снова продавил соперника по флангу Сака и навесил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить голову Мартинелли.
  • 35'
    Со штрафного Хордан навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но на выходе Райя забрал спокойно сферу в руки.
  • 34'
    На чужой половине поля Эн-Несири грамотно подставился и заработал для своей команды перспективный стандарт.
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    • 33'
      Вырезал Томиясу в штрафную соперника на ход Мартинелли, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Леандро Троссар! Все же удалось дожать соперника лондонцам. Убежал по флангу Сака после заброса от Жоржиньо и прострелил во вратарскую, где никто не помешал Троссару отправить сферу в пустой угол ворот.
    • 31'
      С угла поля последовал навес на дальнюю штангу от Мартинелли, но на выходе Дмитрович кулаком вынес сферу подальше.
    • 30'
      Снова Мартинелли с фланга отдавал пас в центр штрафной на Сака, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • 29'
      На скорости оторвался от соперника по флангу Мартинелли и прострелил в штрафную, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 28'
      Зацепился за мяч Хаверц в чужой штрафной и сбросил назад на Троссара, но тот с ходу пробил немного выше перекладины.
    • 27'
      На скорости ворвался в штрафную Сака и упал в борьбе против Саласа. Просили хозяева пенальти, но судья не углядел нарушения. 
    • 26'
      Обыграл соперника на фланге Сака и выдал пас поперек на Троссана, но мяч перехватил в подкате Баде.
    • 25'
      С левого фланга покатил Педроса в штрафную на Эн-Несири, но тот проиграл борьбу за мяч Габриэлю и пробить не смог.
    • 24'
      Ушел от соперника по флангу Троссар и вдоль ворот прострелил, но еще в полете сфера вылетела за пределы поля.
    • 23'
      Отобрал мяч в центре поля Фернандо и забросил на левый фланг, но здесь Саласу не удалось сохранить сферу в пределах поля.
    • 22'
      Со штрафного попытался Сака закрутить в дальний верхний угол, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
    • 21'
      Перед чужой штрафной получил по ногам Сака в подкате от Гуделя. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
    • 20'
      Мягко забросил в штрафную соперника Троссар на ход Мартинелли, но тому пробить в борьбе против Баде так и не удалось.
    • 19'
      Со штрафного навесил Мартинелли в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь нарушил правила Жоржиньо в борьбе против Фернандо.
    • 18'
      Руками теперь уже Салас придержал за плечо Сака на фланге. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 17'
      На фланге Гудель перекинул через бедро Сака в силовой борьбе. Штрафной удар в распоряжении хозяев будет.
    • 16'
      Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Троссар и в итоге заехал по ногам Саласу в подкате.
    • 15'
      Мягко забросил в штрафную Жоржиньо на ход Сака, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Саласу.
    • 14'
      Диагональ исполнял Гудель на правый фланг, куда забегал Ламела, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
    • 13'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Райс, но не стал бить, а покатил поперек на Троссара, но этот пас перехватил Гудель.
    • 12'
      С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Томиясу, но здесь не смог пробить Троссар в борьбе против Баде.
    • 11'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
    • 10'
      Со штрафного навесил Сака на дальнюю штангу, где головой пробил Габриэль, но точности ему немного не хватило.
    • 9'
      Сместился с правого фланга в штрафную Сака, но напоролся на Гуделя, который в чистом подкате отобрал мяч.
    • 8'
      По флангу отдавал пас Санчес на ход Ламеле, но того опередил Томиясу и вынес сферу в чистом подкате в аут.
    • 7'
      Ушел от соперника по флангу Хаверц и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера оказалась за пределами поля.
    • 6'
      В центре поля получил по ногам Хордан в борьбе против Райса. Штрафной удар исполнять будет испанская команда.
    • 5'
      Мягко забросил в штрафную соперника Жоржиньо на Троссара, но тому пробить по воротам не удалось в борьбе против Баде.
    • 4'
      Убегал в контратаку по флангу Ламела после заброса от Хордана, но проиграл он борьбу за мяч Томиясу.
    • Угловой
      3'
      Убегал по левой бровке Мартинелли и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе сине-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Севилья

    Исход игры
    Арсенал
    86.9% (146)
    Ничья
    6.5% (11)
    Севилья
    6.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.33% (76)
    Меньше
    36.67% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    65.83% (79)
    Нет
    34.17% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    34.5% (58)
    2:0 Арсенал
    16.1% (27)
    1:0 Арсенал
    7.1% (12)
    3:1 Арсенал
    6.5% (11)
    1:1 Ничья
    3% (5)
    1:2 Севилья
    1.2% (2)
    3:2 Арсенал
    1.2% (2)
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