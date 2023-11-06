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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Арсенал
 
Позже
Севилья
Прогнозы 43
Арсенал 88.4% (38)
X 9.3% (4)
Севилья 2.3% (1)
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Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Севилья
10.50
6.00
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9.92
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал
Севилья

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛЧ
1:2
ТМК
6:0
КЭ
1:2
ТВА
1:1
ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
75

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэл 3 1
Сака Букайо 1 0.33
Троссар Леандро 1 0.33
Эдегор Мартин 1 0.33
Мартинелли Габриэл 1 0.33
Нелсон Райс 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудель Неманья 2 0.67
Окампос Лукас 1 0.33
Эн-Несири Юссеф 1 0.33
Ракитич Иван 0 0
Рамос Серхио 0 0
Хуанлу Санчес 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоржиньо II 1 0
Жезус Габриэл 1 0
Уайт Бен 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 1 0
Навас Хесус 1 0
Ламела Эрик 1 0
Гудель Неманья 1 0
Окампос Лукас 1 0
Диас Мариано 1 0
Баде Луак 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Арсенал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
1
Арсенал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2
Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2
Севилья
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2
Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1

Результаты матчей

Арсенал
Севилья

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 3 2 0 1 7 - 3 6
2.
Ланс
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Севилья
 3 0 2 1 4 - 5 2
4.
ПСВ
 3 0 2 1 3 - 7 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Арсенал
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
ПСВ
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Севилья
 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Ланс
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Севилья
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
ПСВ
 2 0 1 1 1 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 43
    Арсенал 88.4% (38)
    X 9.3% (4)
    Севилья 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Севилья
    10.50
    6.00
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    Прогнозы на матч Арсенал - Севилья

    Исход игры
    Арсенал
    88.4% (38)
    Ничья
    9.3% (4)
    Севилья
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.76% (23)
    Меньше
    45.24% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (26)
    Нет
    38.1% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    37.2% (16)
    2:0 Арсенал
    25.6% (11)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    3:1 Арсенал
    9.3% (4)
    1:0 Арсенал
    9.3% (4)
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    Арсенал
    Севилья
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