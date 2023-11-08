Тур: 4. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Мелер Халиль
1:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
4'
6'
0:0
27'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
275 Количество передач 269
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
21
Диас
Браим
11
Родриго
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
24 Гюлер АрдаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
-
10 Орта АндреНападающий
-
23 Банза СимонНападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Реал Мадрид
Брага
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|3
|0.75
|Винисиус Жуниор
|1
|0.25
|Родриго
|1
|0.25
|Диас Браим
|1
|0.25
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брума Арминду
|5
|0.63
|Джало Альваро
|4
|0.5
|Пицци Луиш
|2
|0.25
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.13
|Руис Абель
|1
|0.13
|Каштру Андре
|1
|0.13
|Ньякате Сику
|1
|0.13
|Орта Рикарду
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Банза Симон
|0
|0
|Саласар Родриго
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонте Жозе
|2
|0
|Ньякате Сику
|2
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Сатчи Сердар
|1
|0
|Джало Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Реал Мадрид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Брага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
5
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Брага
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
25%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
5
16
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
2
40%
4
25%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
1
20%
5
31%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1
Брага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2
Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0
Результаты матчей
Реал Мадрид
Брага
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
43
12
34
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|7 - 3
|12
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|4.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Брага
Исход игры
Реал Мадрид
95.5% (169)
Ничья
2.8% (5)
Брага
1.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.72% (65)
Меньше
46.28% (56)
Обе команды забьют
Да
40.5% (49)
Нет
59.5% (72)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
28.2% (50)
2:1 Реал Мадрид
14.1% (25)
3:1 Реал Мадрид
12.4% (22)
3:0 Реал Мадрид
9% (16)
1:0 Реал Мадрид
2.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!