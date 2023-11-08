  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Мелер Халиль
Реал Мадрид
1:0
Второй тайм: 47'
Брага
0'
4' Желтая карточка
Васкес Лукас
0:0
6' Не забитый пенальти
Джало Альваро
1:0
27' Гол
Диас Браим

Ход матча

4'
Васкес Лукас
 
6'
0:0
Джало Альваро
27'
Диас Браим
(Родриго)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 275 Количество передач 269
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 177
Реал Мадрид 95.5% (169)
X 2.8% (5)
Брага 1.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Брага
13.00
8.50
Реклама, fon.bet
7.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
12
Камавинга
Эдуардо
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
21
Диас
Браим
11
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
18
Карвалью
Витор
14
Джало
Альваро
16
Саласар
Родриго
7
Брума
Арминду
21
Орта
Рикарду
Реал Мадрид
4-1-2-1-2
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Брага

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 3 0.75
Винисиус Жуниор 1 0.25
Родриго 1 0.25
Диас Браим 1 0.25
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 5 0.63
Джало Альваро 4 0.5
Пицци Луиш 2 0.25
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.13
Руис Абель 1 0.13
Каштру Андре 1 0.13
Ньякате Сику 1 0.13
Орта Рикарду 0 0
Гомес Виктор 0 0
Банза Симон 0 0
Саласар Родриго 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 2 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонте Жозе 2 0
Ньякате Сику 2 0
Борха Кристиан 1 0
Брума Арминду 1 0
Орта Рикарду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Саласар Родриго 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Джало Альваро 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Реал Мадрид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Брага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
5
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Брага
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

5
16
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
2
40%
4
25%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
1
20%
5
31%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1
Брага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2
Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0

Результаты матчей

Реал Мадрид
Брага

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
4
3
1
2
2.5
3
4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:0 4 4 0 0 7 - 3 12
2.
Наполи
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Брага
 0:1 4 1 0 3 5 - 7 3
4.
Унион Берлин
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Наполи
 2 0 1 1 3 - 4 1
3.
Унион Берлин
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Брага
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Реал Мадрид
 1:0 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Брага
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Унион Берлин
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Судя по всему, замен в составе клубов не произошло! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Коллектив Карло Анчелотти пока впереди. Немного отдохнем и продолжим!
  • 45'
    Всем показалось, что в руку сопернику Родриго сейчас попал. Вполне вероятно, что это было действительно так, но у судьи на этот счет было свое мнение. Можно играть.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты рефери добавил.
  • 44'
    Вальверде с левого края пытался выполнить передачу в штрафную соперника, но в районе вратарской никого из партнеров не оказалось. 
  • 43'
    Джало вошел справа в штрафную и был готов уже наносить удар по воротам соперника, однако Рюдигер по-профессорски сыграл против соперника, выбив мяч в сторону аута. 
  • 42'
    Кроос выполнял передачу на Винисиуса, и тот не успел прокинуть мяч себе на ход. В подкате против него один из защитников успел тут сыграть. Шикарное спасение. 
  • 41'
    Вальверде с правого края выполнил передачу в штрафную соперника. Дальнюю штангу в падении через себя пытался замкнуть Винисиус, но оппонент сыграл на опережении здорово. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Теперь против Камавинги сейчас правила были нарушены. Джало сбил оппонента на газон. В итоге не увидел перед собой карточки желтого цвета футболист. 
  • 38'
    Саласар нанес удар по воротам, получив мяч вдалеке от ворот. Слишком сильный удар по рамке соперника он нанес в итоге. Мяч улетел на трибуну мадридских болельщиков. 
  • 37'
    Хорошая посещаемость сегодня на "Сантьяго Бернабеу". Задвигались сейчас болельщики на трибунах. Ну, а "Брага" тем временем не лучшим образом штрафной у ворот соперника разыгрывает. 
  • 36'
    Камавинга против четверых сейчас действовал в центре поля, и в итоге был вынужден правила нарушать, чтобы не пропустить опасную контратаку соперника. 
  • 35'
    5:3 по ударам, 2:1 - по угловым. Пока "Реал" впереди по многим показателям, но счет на табло в пользу хозяев более, чем скромный. 
  • 33'
    Кроос навешивал мяч в штрафную соперника, и Начо на дальней штанге выпрыгивал на мяч высоко, но до него добраться не сумел, несмотря на все старания. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Родриго по ноге сзади получил от Саласара. В итоге рефери принял решение остановить игру и определить нарушение правил. Опасный стандарт для "Реала". 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      "Брага" не будет играть менее смело, она будет играть в пас. Спровоцирует это активный футбол, который, возможно, принесет результат. 
    • 29'
      Ну, процесс запущен. Будем надеяться, что этот гол позволит соперникам разогнаться и показать активный футбол в оставшееся время матча. 
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИАС! 1:0!
      Выходит вперед мадридский коллектив! Классная атака от "Реала". Получает мяч на левом краю штрафной соперника Родриго, смещается к лицевой, откуда простреливает сферу в центр, а Диас в красивом стиле переправляет снаряд в сетку!
    • Опасный момент
      26'
      МОМЕНТИЩЕ! Винисиус с левого края сместился в центр сейчас, после чего нанес удар по рамке противника. Мяч попал в ногу защитнику и полетел правее цели. Но будет угловой еще. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Камавинга сзади зацепил за ногу соперника. Судья снова зафиксировал нарушение правил. Слишком много остановок в матче стало, и это точно на темп игры влияет. 
    • 24'
      Васкес снова с Брумой сошелся в центре поля. На сей раз игрок "Реала" вышел победителем из ситуации. Что-то много у нас пограничных ситуаций в матче стало.
    • 22'
      Середина первого тайма у нас идет. "Реал" владеет мячом в районе центрального круга. Как будто выманивают мадридцы соперника на себя. 
    • 21'
      Классную передачу на Бруму выполнили гости. Но Васкес успел в обороне отработать. В жестком стиле он отобрал снаряд у соперника, оттолкнув от себя оппонента. 
    • Угловой
      20'
      Вальверде нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч попал в спину защитнику, после чего спланировал за пределы поля. Первый угловой для мадридцев в матче. 
    • 18'
      Оба наставника у кромки поля сейчас ходят. Вальверде пытался на правом краю заработать угловой, однако ничего из этого не получилось. Мяч от ноги Феде улетел за пределы поля.
    • 17'
      Моутинью с левого фланга выполнял передачу на партнера, но никто не подключился к этому навесу. Соответственно и удара по воротам мы не увидели.
    • Фол, нарушение
      16'
      В атаке попытался Винисиус протолкнуть мяч на партнера, но по ноге зацепил он соперника. В итоге судья остановил игру. Будет штрафной удар. 
    • 15'
      В центре поля увязла игра на некоторое время. Там пытается владеть снарядом португальский коллектив, но выдержать под прессингом оппонента пока не удается. 
    • 13'
      Винисиус с левого края навешивал мяч в штрафную соперника, но Вальверде, несмотря на все старания, добраться до сферы не сумел. Снаряд за пределы поля улетает. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Диас забивает за "Реал", но перед этим Винисиус правила нарушал. Так что счет на табло не открыт. Карло Анчелотти раздосадован. Но игра продолжается. 
    • 11'
      Заброс на Винисиуса пошел от партнера. Игрок "Реала" устремился вперед со сферой. Попытался ее прострелить, но слишком просто для голкипера "Браги". 
    • Травма, повреждение
      9'
      В параллельной встрече только один гол забит - "МЮ" открыл счет во встрече с "Копенгагеном". У нас же столкновение случилось в штрафной "Реала". Вальверде досталось больше, чем оппоненту. 
    • Угловой
      8'
      Угловой с левого края подали футболисты "Браги". Подача в центр штрафной ничем интересным не увенчалась. Выбивается мяч за пределы поля. В аут. 
    • Не забитый пенальти
      7'
      ДЖАЛО! Не забивает он 11-метровый удар. В левый от себя нижний угол пробил игрок "Браги", но прыгнул за снарядом Лунин, который уверенно отбил мяч в сторону!
    • Желтая карточка
      5'
      Еще и карточку Васкес получил за свои деяния. Рефери разрешает уже исполнить 11-метровый удар португальцам. Матч однозначно веселым будет.
    • Пенальти!
      4'
      ПЕНАЛЬТИ! В ворота "Реала"! Васкес сейчас завалил Борху на газон в своей штрафной, после чего рефери указал на 11-метровую отметку. 
    • 3'
      Васкес получил мяч на правом фланге, после чего прострелил сферу в центр, но попал в ногу защитнику. Далее уже последовал вынос от "Браги" в центр поля. 
    • 2'
      Футболисты "Реала" сегодня предстали на поле в сливочных цветах, а игроки "Браги" вышли на футбольный газон в черно-синем обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал первый тайм в этой встрече! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Второй тайм
    • 46'
      Реал Мадрид пытается что-то создать.
    • 46'
      Реал Мадрид контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 28.2% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Реал Мадрид 1:0 Брага онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Брага

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.5% (169)
    Ничья
    2.8% (5)
    Брага
    1.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.72% (65)
    Меньше
    46.28% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    40.5% (49)
    Нет
    59.5% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    28.2% (50)
    2:1 Реал Мадрид
    14.1% (25)
    3:1 Реал Мадрид
    12.4% (22)
    3:0 Реал Мадрид
    9% (16)
    1:0 Реал Мадрид
    2.3% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реал Мадрид
    Брага
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     