Судя по всему, замен в составе клубов не произошло! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Кроос выполнял передачу на Винисиуса, и тот не успел прокинуть мяч себе на ход. В подкате против него один из защитников успел тут сыграть. Шикарное спасение.

Джало вошел справа в штрафную и был готов уже наносить удар по воротам соперника, однако Рюдигер по-профессорски сыграл против соперника, выбив мяч в сторону аута.

Вальверде с левого края пытался выполнить передачу в штрафную соперника, но в районе вратарской никого из партнеров не оказалось.

Всем показалось, что в руку сопернику Родриго сейчас попал. Вполне вероятно, что это было действительно так, но у судьи на этот счет было свое мнение. Можно играть.

Звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Коллектив Карло Анчелотти пока впереди. Немного отдохнем и продолжим!

Родриго по ноге сзади получил от Саласара. В итоге рефери принял решение остановить игру и определить нарушение правил. Опасный стандарт для "Реала".

Кроос навешивал мяч в штрафную соперника, и Начо на дальней штанге выпрыгивал на мяч высоко, но до него добраться не сумел, несмотря на все старания.

5:3 по ударам, 2:1 - по угловым. Пока "Реал" впереди по многим показателям, но счет на табло в пользу хозяев более, чем скромный.

Камавинга против четверых сейчас действовал в центре поля, и в итоге был вынужден правила нарушать, чтобы не пропустить опасную контратаку соперника.

Хорошая посещаемость сегодня на "Сантьяго Бернабеу". Задвигались сейчас болельщики на трибунах. Ну, а "Брага" тем временем не лучшим образом штрафной у ворот соперника разыгрывает.

Саласар нанес удар по воротам, получив мяч вдалеке от ворот. Слишком сильный удар по рамке соперника он нанес в итоге. Мяч улетел на трибуну мадридских болельщиков.

Теперь против Камавинги сейчас правила были нарушены. Джало сбил оппонента на газон. В итоге не увидел перед собой карточки желтого цвета футболист.

Вальверде с правого края выполнил передачу в штрафную соперника. Дальнюю штангу в падении через себя пытался замкнуть Винисиус, но оппонент сыграл на опережении здорово.

Оба наставника у кромки поля сейчас ходят. Вальверде пытался на правом краю заработать угловой, однако ничего из этого не получилось. Мяч от ноги Феде улетел за пределы поля.

Вальверде нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч попал в спину защитнику, после чего спланировал за пределы поля. Первый угловой для мадридцев в матче.

Классную передачу на Бруму выполнили гости. Но Васкес успел в обороне отработать. В жестком стиле он отобрал снаряд у соперника, оттолкнув от себя оппонента.

Середина первого тайма у нас идет. "Реал" владеет мячом в районе центрального круга. Как будто выманивают мадридцы соперника на себя.

Васкес снова с Брумой сошелся в центре поля. На сей раз игрок "Реала" вышел победителем из ситуации. Что-то много у нас пограничных ситуаций в матче стало.

Камавинга сзади зацепил за ногу соперника. Судья снова зафиксировал нарушение правил. Слишком много остановок в матче стало, и это точно на темп игры влияет.

МОМЕНТИЩЕ! Винисиус с левого края сместился в центр сейчас, после чего нанес удар по рамке противника. Мяч попал в ногу защитнику и полетел правее цели. Но будет угловой еще.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИАС! 1:0! Выходит вперед мадридский коллектив! Классная атака от "Реала". Получает мяч на левом краю штрафной соперника Родриго, смещается к лицевой, откуда простреливает сферу в центр, а Диас в красивом стиле переправляет снаряд в сетку!

Ну, процесс запущен. Будем надеяться, что этот гол позволит соперникам разогнаться и показать активный футбол в оставшееся время матча.

"Брага" не будет играть менее смело, она будет играть в пас. Спровоцирует это активный футбол, который, возможно, принесет результат.

17' Моутинью с левого фланга выполнял передачу на партнера, но никто не подключился к этому навесу. Соответственно и удара по воротам мы не увидели.

16' В атаке попытался Винисиус протолкнуть мяч на партнера, но по ноге зацепил он соперника. В итоге судья остановил игру. Будет штрафной удар.

15' В центре поля увязла игра на некоторое время. Там пытается владеть снарядом португальский коллектив, но выдержать под прессингом оппонента пока не удается.

13' Винисиус с левого края навешивал мяч в штрафную соперника, но Вальверде, несмотря на все старания, добраться до сферы не сумел. Снаряд за пределы поля улетает.

12' Диас забивает за "Реал", но перед этим Винисиус правила нарушал. Так что счет на табло не открыт. Карло Анчелотти раздосадован. Но игра продолжается.

11' Заброс на Винисиуса пошел от партнера. Игрок "Реала" устремился вперед со сферой. Попытался ее прострелить, но слишком просто для голкипера "Браги".

9' В параллельной встрече только один гол забит - "МЮ" открыл счет во встрече с "Копенгагеном". У нас же столкновение случилось в штрафной "Реала". Вальверде досталось больше, чем оппоненту.

8' Угловой с левого края подали футболисты "Браги". Подача в центр штрафной ничем интересным не увенчалась. Выбивается мяч за пределы поля. В аут.

7' ДЖАЛО! Не забивает он 11-метровый удар. В левый от себя нижний угол пробил игрок "Браги", но прыгнул за снарядом Лунин, который уверенно отбил мяч в сторону!

5' Еще и карточку Васкес получил за свои деяния. Рефери разрешает уже исполнить 11-метровый удар португальцам. Матч однозначно веселым будет.

4' ПЕНАЛЬТИ! В ворота "Реала"! Васкес сейчас завалил Борху на газон в своей штрафной, после чего рефери указал на 11-метровую отметку.

3' Васкес получил мяч на правом фланге, после чего прострелил сферу в центр, но попал в ногу защитнику. Далее уже последовал вынос от "Браги" в центр поля.

2' Футболисты "Реала" сегодня предстали на поле в сливочных цветах, а игроки "Браги" вышли на футбольный газон в черно-синем обмундировании.