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Тур: 4. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Брага
Прогнозы 50
Реал Мадрид 94% (47)
X 4% (2)
Брага 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Брага
12.50
7.40
Реклама, betcity.ru
6.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Реал Мадрид
Брага

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 3 1
Винисиус Жуниор 1 0.33
Родриго 1 0.33
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 5 0.71
Джало Альваро 4 0.57
Пицци Луиш 2 0.29
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.14
Руис Абель 1 0.14
Каштру Андре 1 0.14
Ньякате Сику 1 0.14
Орта Рикарду 0 0
Гомес Виктор 0 0
Банза Симон 0 0
Саласар Родриго 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 2 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонте Жозе 2 0
Ньякате Сику 2 0
Борха Кристиан 1 0
Брума Арминду 1 0
Орта Рикарду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Саласар Родриго 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Джало Альваро 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Реал Мадрид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Брага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
5
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Брага
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

5
16
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
2
40%
4
25%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
1
20%
5
31%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1
Брага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2
Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0

Результаты матчей

Реал Мадрид
Брага

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
4
3
1
2
2.5
3
4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Наполи
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Брага
 3 1 0 2 5 - 6 3
4.
Унион Берлин
 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Наполи
 1 0 0 1 2 - 3 0
3.
Унион Берлин
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Брага
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Брага
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Унион Берлин
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 6 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Шериф Талал Амин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Брага от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 50
    Реал Мадрид 94% (47)
    X 4% (2)
    Брага 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Брага
    12.50
    7.40
    Реклама, betcity.ru
    6.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Брага

    Исход игры
    Реал Мадрид
    94% (47)
    Ничья
    4% (2)
    Брага
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    35.71% (15)
    Нет
    64.29% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    28% (14)
    3:0 Реал Мадрид
    18% (9)
    2:1 Реал Мадрид
    16% (8)
    3:1 Реал Мадрид
    10% (5)
    1:0 Реал Мадрид
    4% (2)
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    Реал Мадрид
    Брага
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