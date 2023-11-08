Второй тайм начался! Люка Гурна-Дуат появляется на поле вместо Андреаса Ульмера, а Стефан Де Врей меняет Янна-Ауреля Биссека.

Конате получает мяч на правом краю штрафной, однако исполняет крайне неудачную подачу.

Тюрам врывается в штрафную с левого края и катит на Санчеса, тот аккуратно откатывает мяч под удар Фраттези, который с 12 метров пальнул выше створа!

Удар Конате удкается заблокировать Мхитаряну, а дальше в положении "вне игры" оказывается Глух.

2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Сердар Гозубуик.

Еще один угловой исполнили гости, хозяева выбили мяч из штрафной, а Чалханоглу с подбора пробивает в руки Шлагеру.

Конате перехватил мяч после плохой передачи Мхитаряна и попытался пробить с центра поля, однако снаряд прошел над перекладиной, да и Зоммер успевал вернуться в створ.

Биссек поддержал атаку "Интера" и пробил с левой метров с 18 в правый от себя угол - Шлагер уверенно ловит мяч.

Фраттези отдает не самый удобный пас на правом фланге на Дармиана, однако тот исхитрился зацепиться за мяч и вынуждает Ульмера сфолить.

Чалханоглу со штрафного исполняет подачу в гущу игроков, однако удается обороне "Зальцбурга" снять верх в своей штрафной площади.

Еще один штрафной с правого фланга подает Чалханоглу, мяч перелетел через нескольких игроков и дошел до Бастони, который головой не попал в ближний угол!

Угловой на левом фланге хозяева разыграли, Глух после этого исполнил подачу с левого фланга, однако Зоммер забрал мяч.

Теперь угловой с правого фланга подают гости, Бастони едва не перепрыгнул Шлагера, который с огромным трудом всё-таки воспользовался своей привилегией играть руками.

Близится у нас перерыв, пока голов в нашем матче нет, но сложно в игре "Зальцбурга" представить итоговые 0:0.

Сучич и Конате попытались прорвать оборону "Интера" по центру, но плотность перед штрафной была достаточно высока.

Прорыв Капальдо по правому флангу приводит к первому в матче угловому, Карлос Аугусто выбивает мяч за лицевую.

Сучич с углового подает на ближнюю штангу, Шимич исполняет скидку, которая получается безадресной. В следующей фазе атаки хозяева заработали корнер на левом фланге.

Из углового хозяев рождается контратака "Интера", Биссек с левого фланга отдает к штрафной на Тюрама, тот скидывает на Мхитаряна, удар которого заблокировал Беду.

Напомним, что "Зальцбург" в минувшие выходные вернулся на первое место в таблице австрийской Бундеслиги, обыграв "Сваровски Тироль" и воспользовавшись второй подряд осечкой "Штурма".

"Интер" же обыграл "Аталанту" в прошлом туре Серии А и сохранил лидерство, "Ювентус" уступает команде Симоне Индзаги 2 очка.

Ульмер простреливает с левого фланга, Зоммер в эффектном прыжке отбил мяч в сторону, хотя особой необходимости в этом не было.

Биссек в предыдущем моменте въехал в голеностоп капитану "Зальцбурга", первая желтая карточка в этом матче.

Помощь врачей требуется Ульмеру по итогам предыдущего эпизода, 38-летний ветеран "Зальцбурга" самостоятельно подняться не может.

Сучич со штрафного с острого угла направляет мяч в створ, однако Зоммер двумя руками отбивает снаряд куда подальше.

18' Пока не слишком успешны в позиционном нападении гости, здорово австрийская команда встречает соперника довольно высоко.

17' А вот сейчас Биссек заслуживал желтую карточку за срыв атаки фолом против Конате, но голландский арбитр обошелся простым свистком.

16' Многовато мелких фолов на старте встречи, довольно грамотно соперники мешают друг другу пробиваться в атаку.

15' Работает прессинг "Зальцбурга", отобрали хозяева мяч на чужой половине поля, однако довести момент до удара довести не удалось.

13' Комбинируют хозяева на подступах к штрафной, в итоге всё заканчивается ударом Бидструпа метров с 20, мяч проходит выше ворот.

12' Две недели назад "Интер" на своем поле добился победы со счётом 2:1 благодаря голам Санчеса и Чалханоглу с пенальти, у австрийцев забил Глух.

11' Аугусто исполняет подачу с левого фланга, однако мяч через Тюрама перелетел, а Дармиан на правом краю штрафной тоже проскочил мимо мяча.

10' Не форсирует "Интер" события, довольно настырно прессингует "Зальцбург", так что приходится гостям непросто.

8' Тюрам после скидки Санчеса не смог создать остроту у ворот соперника, плюс у француза определили офсайд.

7' Ошибка Аугусто приводит к моменту у Шимича, однако Зоммер вовремя выдвинулся из ворот и опередил хорвата.

6' Глух со штрафного исполнил передачу в гущу игроков, но миланцы сыграли внимательно, плюс нарушение в атаке фиксирует Сердар Гозубуик.

5' Первый фол в этой встрече допускает Бастони, на левом краю штрафной уронивший на газон Конате, первый "стандарт" готовят хозяева.

3' Чуть раньше завершился другой матч в этой группе - "Реал Сосьедад" снова обыграл "Бенфику" и также сделал широкий шаг к плей-офф, попутно отцепив португальцев.

2' Отметим, что "Интер" в случае победы сегодня обеспечит себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, станут миланцы недосягаемы для "Зальцбурга" и "Бенфики".