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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Зальцбург
0:0
Второй тайм: 47'
Интер Милан
0'
27' Желтая карточка
Биссек Янн-Аурель

Ход матча

27'
 
Биссек Янн-Аурель
46'
 
Де Врей Стефан
Биссек Янн-Аурель
46'
Гурна-Дуат Люка
Ульмер Андреас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 236 Количество передач 215
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 139
Зальцбург 6.5% (9)
X 15.8% (22)
Интер Милан 77.7% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зальцбург
Ничья
Интер Милан
4.80
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5.10
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4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
6
Беду
Самсон
31
Павлович
Страхинья
17
Ульмер
Андреас
10
Сучич
Лука
18
Бидструп
Мадс
7
Капальдо
Николас
30
Глух
Оскар
19
Конате
Карим
23
Шимич
Роко
1
Зоммер
Янн
31
Биссек
Янн-Аурель
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
16
Фраттези
Давиде
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
30
Аугусто
Карлос
70
Санчес
Алексис
9
Тюрам
Маркус
Зальцбург
4-4-2
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Зальцбург
Интер Милан

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:1
ТМК
3:4
ТМК
4:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
54

Бомбардиры внутри турнира

Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 2 0.5
Шимич Роко 1 (1) 0.25
Кьергаард Мауриц 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 1 0.2
Тюрам Маркус 1 0.2
Мартинес Лаутаро 1 0.2
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.2
Фраттези Давиде 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gerhard Struber 2 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Шимич Роко 2 0
Беду Самсон 2 0
Койта Секу 1 0
Соле Умар 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 0
Мхитарян Генрих 2 0
Барелла Николо 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Онана Андре 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Биссек Янн-Аурель 1 0

Результаты матчей

Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Зальцбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зальцбург
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сваровски Тироль - Зальцбург 0:2 Хартберг - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Зальцбург 2:1
Зальцбург - ЛАСК 0:1 Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Зальцбург 0:4 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3
Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1

Результаты матчей

Зальцбург
Интер Милан

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Зальцбург
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Зальцбург
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
4.
Бенфика
 4 0 0 4 1 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Зальцбург
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
4.
Бенфика
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Зальцбург
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Интер Милан
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Бенфика
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Люка Гурна-Дуат появляется на поле вместо Андреаса Ульмера, а Стефан Де Врей меняет Янна-Ауреля Биссека.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Еще один угловой исполнили гости, хозяева выбили мяч из штрафной, а Чалханоглу с подбора пробивает в руки Шлагеру.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Сердар Гозубуик.
  • Офсайд
    44'
    Удар Конате удкается заблокировать Мхитаряну, а дальше в положении "вне игры" оказывается Глух.
  • Опасный момент
    42'
    Тюрам врывается в штрафную с левого края и катит на Санчеса, тот аккуратно откатывает мяч под удар Фраттези, который с 12 метров пальнул выше створа!
  • 41'
    Конате получает мяч на правом краю штрафной, однако исполняет крайне неудачную подачу.
  • 40'
    Близится у нас перерыв, пока голов в нашем матче нет, но сложно в игре "Зальцбурга" представить итоговые 0:0.
  • Угловой
    39'
    Теперь угловой с правого фланга подают гости, Бастони едва не перепрыгнул Шлагера, который с огромным трудом всё-таки воспользовался своей привилегией играть руками.
  • Угловой
    37'
    Угловой на левом фланге хозяева разыграли, Глух после этого исполнил подачу с левого фланга, однако Зоммер забрал мяч.
  • Опасный момент
    35'
    Еще один штрафной с правого фланга подает Чалханоглу, мяч перелетел через нескольких игроков и дошел до Бастони, который головой не попал в ближний угол!
  • 34'
    Чалханоглу со штрафного исполняет подачу в гущу игроков, однако удается обороне "Зальцбурга" снять верх в своей штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    33'
    Фраттези отдает не самый удобный пас на правом фланге на Дармиана, однако тот исхитрился зацепиться за мяч и вынуждает Ульмера сфолить.
  • 32'
    Биссек поддержал атаку "Интера" и пробил с левой метров с 18 в правый от себя угол - Шлагер уверенно ловит мяч.
  • 31'
    Конате перехватил мяч после плохой передачи Мхитаряна и попытался пробить с центра поля, однако снаряд прошел над перекладиной, да и Зоммер успевал вернуться в створ.
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    • 29'
      Сучич со штрафного с острого угла направляет мяч в створ, однако Зоммер двумя руками отбивает снаряд куда подальше.
    • Травма, повреждение
      28'
      Помощь врачей требуется Ульмеру по итогам предыдущего эпизода, 38-летний ветеран "Зальцбурга" самостоятельно подняться не может.
    • Желтая карточка
      27'
      Биссек в предыдущем моменте въехал в голеностоп капитану "Зальцбурга", первая желтая карточка в этом матче.
    • 26'
      Ульмер простреливает с левого фланга, Зоммер в эффектном прыжке отбил мяч в сторону, хотя особой необходимости в этом не было.
    • 25'
      "Интер" же обыграл "Аталанту" в прошлом туре Серии А и сохранил лидерство, "Ювентус" уступает команде Симоне Индзаги 2 очка.
    • 24'
      Напомним, что "Зальцбург" в минувшие выходные вернулся на первое место в таблице австрийской Бундеслиги, обыграв "Сваровски Тироль" и воспользовавшись второй подряд осечкой "Штурма".
    • Угловой
      22'
      Из углового хозяев рождается контратака "Интера", Биссек с левого фланга отдает к штрафной на Тюрама, тот скидывает на Мхитаряна, удар которого заблокировал Беду.
    • Угловой
      21'
      Сучич с углового подает на ближнюю штангу, Шимич исполняет скидку, которая получается безадресной. В следующей фазе атаки хозяева заработали корнер на левом фланге.
    • 20'
      Прорыв Капальдо по правому флангу приводит к первому в матче угловому, Карлос Аугусто выбивает мяч за лицевую.
    • 19'
      Сучич и Конате попытались прорвать оборону "Интера" по центру, но плотность перед штрафной была достаточно высока.
    • 18'
      Пока не слишком успешны в позиционном нападении гости, здорово австрийская команда встречает соперника довольно высоко.
    • Фол, нарушение
      17'
      А вот сейчас Биссек заслуживал желтую карточку за срыв атаки фолом против Конате, но голландский арбитр обошелся простым свистком.
    • 16'
      Многовато мелких фолов на старте встречи, довольно грамотно соперники мешают друг другу пробиваться в атаку.
    • 15'
      Работает прессинг "Зальцбурга", отобрали хозяева мяч на чужой половине поля, однако довести момент до удара довести не удалось.
    • 13'
      Комбинируют хозяева на подступах к штрафной, в итоге всё заканчивается ударом Бидструпа метров с 20, мяч проходит выше ворот.
    • 12'
      Две недели назад "Интер" на своем поле добился победы со счётом 2:1 благодаря голам Санчеса и Чалханоглу с пенальти, у австрийцев забил Глух.
    • 11'
      Аугусто исполняет подачу с левого фланга, однако мяч через Тюрама перелетел, а Дармиан на правом краю штрафной тоже проскочил мимо мяча.
    • 10'
      Не форсирует "Интер" события, довольно настырно прессингует "Зальцбург", так что приходится гостям непросто.
    • Офсайд
      8'
      Тюрам после скидки Санчеса не смог создать остроту у ворот соперника, плюс у француза определили офсайд.
    • 7'
      Ошибка Аугусто приводит к моменту у Шимича, однако Зоммер вовремя выдвинулся из ворот и опередил хорвата.
    • 6'
      Глух со штрафного исполнил передачу в гущу игроков, но миланцы сыграли внимательно, плюс нарушение в атаке фиксирует Сердар Гозубуик.
    • Фол, нарушение
      5'
      Первый фол в этой встрече допускает Бастони, на левом краю штрафной уронивший на газон Конате, первый "стандарт" готовят хозяева.
    • 3'
      Чуть раньше завершился другой матч в этой группе - "Реал Сосьедад" снова обыграл "Бенфику" и также сделал широкий шаг к плей-офф, попутно отцепив португальцев.
    • 2'
      Отметим, что "Интер" в случае победы сегодня обеспечит себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, станут миланцы недосягаемы для "Зальцбурга" и "Бенфики".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зальцбург 0:0 Интер Милан

    Исход игры
    Зальцбург
    6.5% (9)
    Ничья
    15.8% (22)
    Интер Милан
    77.7% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (72)
    Меньше
    40% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    70.83% (85)
    Нет
    29.17% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    42.4% (59)
    0:1 Интер Милан
    13.7% (19)
    1:1 Ничья
    10.1% (14)
    0:2 Интер Милан
    8.6% (12)
    1:3 Интер Милан
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    2:1 Зальцбург
    2.2% (3)
    1:0 Зальцбург
    2.2% (3)
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