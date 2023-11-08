Тур: 4. Стадион: Ред Булл Арена. Главный судья: Гозубуик Сердар
0:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
236 Количество передач 215
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
70
Дедич
Амар
10
Сучич
Лука
30
Глух
Оскар
19
Конате
Карим
23
Шимич
Роко
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
19 Конате КаримНападающий
-
23 Шимич РокоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Аудеро ЭмильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Зальцбург
Интер Милан
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
54
Бомбардиры внутри турнира
Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|2
|0.5
|Шимич Роко
|1 (1)
|0.25
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|1
|0.2
|Тюрам Маркус
|1
|0.2
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.2
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.2
|Фраттези Давиде
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Карточки
Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gerhard Struber
|2
|0
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Беду Самсон
|2
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Павлович Страхинья
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0
Результаты матчей
Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Зальцбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зальцбург
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сваровски Тироль - Зальцбург 0:2 Хартберг - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Зальцбург 2:1
Зальцбург - ЛАСК 0:1 Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Зальцбург 0:4 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2
Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3
Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1
Результаты матчей
Зальцбург
Интер Милан
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Зальцбург
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|4.
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зальцбург 0:0 Интер Милан
Исход игры
Зальцбург
6.5% (9)
Ничья
15.8% (22)
Интер Милан
77.7% (108)
Тотал 2.5
Больше
60% (72)
Меньше
40% (48)
Обе команды забьют
Да
70.83% (85)
Нет
29.17% (35)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
42.4% (59)
0:1 Интер Милан
13.7% (19)
1:1 Ничья
10.1% (14)
0:2 Интер Милан
8.6% (12)
1:3 Интер Милан
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:1 Зальцбург
2.2% (3)
1:0 Зальцбург
2.2% (3)
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