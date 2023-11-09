  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 33.
Сан-Паулу
1:0
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
34' Желтая карточка
Жуан Бланко
40' Желтая карточка
Helio Junio
65' Желтая карточка
Эвангелиста Лукас
77' Желтая карточка
Невес Габриэль
1:0
90' Пенальти
Эрисон
90'+12
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
5
Арболеда
Роберт
35
Lucas
Beraldo
6
Welington
29
Pablo
Maia
25
Alisson
II
27
Wellington
Rato
10
Лусиано
Невес
15
Michel
Araujo
31
Жуан
Бланко
1
Швенгбер
Клейтон
13
Силва
Адерлан
2
Leonardo
Realpe
3
Ортис
Лео
29
Капишаба
Жуниньо
35
Фернандес
Матеус
5
Да
Силва
Джадсом
8
Эвангелиста
Лукас
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
16
Henry
Mosquera
Сан-Паулу
4-5-1
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

48%
16%
36%
12 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:0
ПА
2:1
СA
3:0
СA
1:1
ПА
4:3
СA
1:0
СA
1:2
ПА
1:0
СA
4:2
СA
1:1
ПА
2:3
ПА
0:2
П
1:0
П
0:5
ПА
0:5
КБ
1:3
КБ
1:2
П
2:0
П
2:0
CP
4:1
CP
3:3
CP
4:0
CP
1:0
CP
2:1
CP
0:2

Голы

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

2
1.86

Среднее время на гол

45
48

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.64
1.48

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 9 (2) 0.28
Лусиано Невес 7 (1) 0.22
Pablo Maia 4 0.13
David VI 2 0.06
Пауло Маркос 2 0.06
Michel Araujo 2 0.06
Пато Алешандре 2 0.06
Родригес Хамес 1 0.03
Rodrigo Nestor 1 0.03
Жуан Бланко 1 0.03
Alan Franco1 1 0.03
Эрисон 1 (1) 0.03
Лукас Моура 1 0.03
Невес Габриэль 1 0.03
Lucas Beraldo 1 0.03
Nathan Mendes 1 0.03
Alisson II 0 0
Wellington Rato 0 0
Caio Paulista 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 10 (3) 0.31
Борбас Тиаго 7 0.22
Рамирес Эрик II 3 0.09
Helio Junio 3 0.09
_Talisson 3 0.09
Витиньо Витор V 2 0.06
Henry Mosquera 2 0.06
Брунинью Филипе 2 0.06
Капишаба Жуниньо 2 0.06
Винисиос Маркос 2 0.06
Эвангелиста Лукас 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Кандидо Луан 1 0.03
Густавиньо 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Алеррандро 1 0.03
Да Силва Джадсом 1 0.03
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0
Matheus Goncalves 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Maia 8 1
Рафинья XXI 6 1
Кальери Хонатан 6 0
Невес Габриэль 6 0
Rodrigo Nestor 4 1
Коста Диего 5 0
Лусиано Невес 5 0
Wellington Rato 5 0
Lucas Beraldo 5 0
Dorival Junior 3 1
David VI 4 0
Nathan Mendes 4 0
Caio Paulista 3 0
Alan Franco1 3 0
Rodrigo Huendra 3 0
Рафинья Марсио 2 0
Пауло Маркос 2 0
Жуан Бланко 2 0
Welington 2 0
Alisson II 2 0
Michel Araujo 2 0
Patryck 2 0
Rai Ramos 2 0
Эрисон 2 0
Арболеда Роберт 0 1
Рафаэл Пирес 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Жандрей 1 0
Luan5 1 0
Matheus Belem 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 9 0
Витиньо Витор V 8 0
Силва Адерлан 6 1
Швенгбер Клейтон 6 1
Да Силва Джадсом 7 0
Борбас Тиаго 7 0
Фернандес Матеус 6 0
Helio Junio 6 0
Эвангелиста Лукас 5 0
Саша Эдуардо 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Алеррандро 3 0
Видхаупер Патрик Луан 3 0
Ортис Лео 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Винисиос Маркос 2 0
Matheus Goncalves 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Густавиньо 1 0
Натан 1 0
Raul González II 1 0
Кандидо Луан 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Yani Quintero 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0
Lucas Goncalves Da Silva 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
8
Сан-Паулу
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Ред Булл Брагантино
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

4
22
Сан-Паулу
87%
13%
20 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
41% (13)
9% (3)
Ред Булл Брагантино
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

24
5

Упущенные победы

5
30

Голы по времени матча

Забито

28
21
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
0
0%
2
10%
1-15
5
18%
4
19%
16-30
7
25%
4
19%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
12
43%
6
29%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
31%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Забито

10
23
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
3
30%
1
4%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
2
20%
7
30%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
30%
6
26%
76-90

Пропущено

21
11
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 7
4
19%
3
27%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
5
24%
3
27%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
6
29%
3
27%
76-90

Забито

38
44
19 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 14
9 Не забивали 7
3
8%
3
7%
1-15
7
18%
7
16%
16-30
9
24%
11
25%
31-45
2
5%
6
14%
46-60
2
5%
5
11%
61-75
15
39%
12
27%
76-90

Пропущено

34
27
19 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 16
8
24%
5
19%
1-15
4
12%
3
11%
16-30
7
21%
6
22%
31-45
2
6%
3
11%
46-60
4
12%
5
19%
61-75
9
26%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Сан-Паулу - Гремио 3:0
Гойяс - Сан-Паулу 2:0 Васко да Гама - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0
Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0

Результаты матчей

Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 33%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
6 раз 40%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
9 раз 28%
0:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
11 раз 34%
2
10 раз 31%
0
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
3
9
8
1.5
9
7
4
13
2.5
1
15
2
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
25
7
9
23
1.5
14
18
4
28
2.5
4
28
2
30
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 32 18 6 8 49 - 25 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:3 33 17 8 8 53 - 30 59
3.
Ред Булл Брагантино
 32 16 10 6 44 - 27 58
4.
Гремио
 32 17 5 10 53 - 46 56
5.
Фламенго
 3:0 32 16 8 8 49 - 36 56
6.
Атлетико Минейро
 32 15 8 9 40 - 25 53
7.
Атлетико Паранаэнсе
 34 13 12 9 47 - 39 51
8.
Флуминенсе
 32 13 7 12 42 - 41 46
9.
Сан-Паулу
 32 12 9 11 37 - 35 45
10.
Форталеза Сеара
 31 12 7 12 35 - 35 43
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 11 10 12 38 - 40 43
12.
Куяба
 32 11 8 13 31 - 34 41
13.
Коринтианс
 32 9 13 10 37 - 38 40
14.
Сантос
 32 10 8 14 36 - 55 38
15.
Крузейро
 31 9 10 12 29 - 27 37
16.
Байя
 32 10 7 15 38 - 43 37
17.
Васко да Гама
 32 10 7 15 33 - 42 37
18.
Гойяс
 32 8 11 13 33 - 46 35
19.
Коритиба Парана
 33 7 5 21 38 - 67 26
20.
Америка Минейро
 33 4 9 20 38 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 16 12 2 2 31 - 14 38
2.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 13 38
3.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 3 3 33 - 13 36
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:3 16 11 2 3 27 - 12 35
6.
Ред Булл Брагантино
 16 10 4 2 24 - 10 34
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 9 7 1 30 - 19 34
8.
Фламенго
 3:0 15 8 4 3 22 - 11 28
9.
Форталеза Сеара
 15 8 4 3 23 - 15 28
10.
Атлетико Минейро
 16 8 3 5 21 - 14 27
11.
Коринтианс
 16 6 9 1 23 - 15 27
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 5 5 26 - 20 26
13.
Байя
 15 7 4 4 24 - 15 25
14.
Сантос
 16 6 6 4 25 - 23 24
15.
Васко да Гама
 16 7 2 7 18 - 17 23
16.
Гойяс
 16 4 7 5 18 - 23 19
17.
Куяба
 16 4 6 6 18 - 19 18
18.
Крузейро
 16 4 5 7 10 - 13 17
19.
Америка Минейро
 17 4 2 11 18 - 33 14
20.
Коритиба Парана
 16 3 3 10 15 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 3:0 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 16 7 5 4 19 - 11 26
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 7 3 5 16 - 12 24
4.
Ред Булл Брагантино
 16 6 6 4 20 - 17 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:3 17 6 6 5 26 - 18 24
6.
Куяба
 16 7 2 7 13 - 15 23
7.
Крузейро
 15 5 5 5 19 - 14 20
8.
Гремио
 16 5 3 8 22 - 32 18
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 4 5 7 12 - 20 17
10.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 5 8 17 - 20 17
11.
Гойяс
 16 4 4 8 15 - 23 16
12.
Форталеза Сеара
 16 4 3 9 12 - 20 15
13.
Сантос
 16 4 2 10 11 - 32 14
14.
Васко да Гама
 16 3 5 8 15 - 25 14
15.
Коритиба Парана
 17 4 2 11 23 - 42 14
16.
Коринтианс
 16 3 4 9 14 - 23 13
17.
Байя
 17 3 3 11 14 - 28 12
18.
Флуминенсе
 16 2 3 11 14 - 27 9
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 16 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 12 (7)
Гремио Суарес Луис 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 40'
      Элио Джунио получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Жуан Бланко получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сан-Паулу 1:0 Ред Булл Брагантино онлайн

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