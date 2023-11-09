Тур: 33.
1:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаЖуан Бланко
40' Желтая карточкаHelio Junio
65' Желтая карточкаЭвангелиста Лукас
77' Желтая карточкаНевес Габриэль
1:0
90' ПенальтиЭрисон
90'+12
Ход матча
34'
40'
71'
71'
77'
90'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
29
Pablo
Maia
25
Alisson
II
31
Жуан
Бланко
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
-
13 Рафинья XXIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 ЭрисонНападающий
- Нападающий
-
-
22 David VI
-
-
-
28 Alan Franco1
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
-
-
-
21 _Talisson
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
25 матчей
48%
16%
36%
12 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
2
1.86
Среднее время на гол
45
48
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
41
37
Голов в среднем за матч
1.64
1.48
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|9 (2)
|0.28
|Лусиано Невес
|7 (1)
|0.22
|Pablo Maia
|4
|0.13
|David VI
|2
|0.06
|Пауло Маркос
|2
|0.06
|Michel Araujo
|2
|0.06
|Пато Алешандре
|2
|0.06
|Родригес Хамес
|1
|0.03
|Rodrigo Nestor
|1
|0.03
|Жуан Бланко
|1
|0.03
|Alan Franco1
|1
|0.03
|Эрисон
|1 (1)
|0.03
|Лукас Моура
|1
|0.03
|Невес Габриэль
|1
|0.03
|Lucas Beraldo
|1
|0.03
|Nathan Mendes
|1
|0.03
|Alisson II
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|10 (3)
|0.31
|Борбас Тиаго
|7
|0.22
|Рамирес Эрик II
|3
|0.09
|Helio Junio
|3
|0.09
|_Talisson
|3
|0.09
|Витиньо Витор V
|2
|0.06
|Henry Mosquera
|2
|0.06
|Брунинью Филипе
|2
|0.06
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.06
|Винисиос Маркос
|2
|0.06
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1
|0.03
|Густавиньо
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Алеррандро
|1
|0.03
|Да Силва Джадсом
|1
|0.03
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
|Matheus Goncalves
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Maia
|8
|1
|Рафинья XXI
|6
|1
|Кальери Хонатан
|6
|0
|Невес Габриэль
|6
|0
|Rodrigo Nestor
|4
|1
|Коста Диего
|5
|0
|Лусиано Невес
|5
|0
|Wellington Rato
|5
|0
|Lucas Beraldo
|5
|0
|Dorival Junior
|3
|1
|David VI
|4
|0
|Nathan Mendes
|4
|0
|Caio Paulista
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Rodrigo Huendra
|3
|0
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Пауло Маркос
|2
|0
|Жуан Бланко
|2
|0
|Welington
|2
|0
|Alisson II
|2
|0
|Michel Araujo
|2
|0
|Patryck
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Эрисон
|2
|0
|Арболеда Роберт
|0
|1
|Рафаэл Пирес
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Жандрей
|1
|0
|Luan5
|1
|0
|Matheus Belem
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|9
|0
|Витиньо Витор V
|8
|0
|Силва Адерлан
|6
|1
|Швенгбер Клейтон
|6
|1
|Да Силва Джадсом
|7
|0
|Борбас Тиаго
|7
|0
|Фернандес Матеус
|6
|0
|Helio Junio
|6
|0
|Эвангелиста Лукас
|5
|0
|Саша Эдуардо
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Алеррандро
|3
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|3
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Винисиос Маркос
|2
|0
|Matheus Goncalves
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Yani Quintero
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|Lucas Goncalves Da Silva
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
8
Сан-Паулу
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Ред Булл Брагантино
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
4
22
Сан-Паулу
87%
13%
20 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
41% (13)
9% (3)
Ред Булл Брагантино
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
5
30
Голы по времени матча
Забито
28
21
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
0
0%
2
10%
1-15
5
18%
4
19%
16-30
7
25%
4
19%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
12
43%
6
29%
76-90
Пропущено
13
16
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
4
31%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Забито
10
23
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
3
30%
1
4%
1-15
2
20%
3
13%
16-30
2
20%
7
30%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
30%
6
26%
76-90
Пропущено
21
11
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 7
4
19%
3
27%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
5
24%
3
27%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
6
29%
3
27%
76-90
Забито
38
44
19 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 14
9 Не забивали 7
3
8%
3
7%
1-15
7
18%
7
16%
16-30
9
24%
11
25%
31-45
2
5%
6
14%
46-60
2
5%
5
11%
61-75
15
39%
12
27%
76-90
Пропущено
34
27
19 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 16
8
24%
5
19%
1-15
4
12%
3
11%
16-30
7
21%
6
22%
31-45
2
6%
3
11%
46-60
4
12%
5
19%
61-75
9
26%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Сан-Паулу - Гремио 3:0
Гойяс - Сан-Паулу 2:0 Васко да Гама - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Гойяс - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0
Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Байя - Ред Булл Брагантино 4:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0
Результаты матчей
Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 33%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
6 раз 40%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
9 раз 28%
0:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
11 раз 34%
2
10 раз 31%
0
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
133
98
97
413
115
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
124
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
257
923
1418
428
428
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|18
|6
|8
|49 - 25
|60
|2.
|0:3
|33
|17
|8
|8
|53 - 30
|59
|3.
|32
|16
|10
|6
|44 - 27
|58
|4.
|32
|17
|5
|10
|53 - 46
|56
|5.
|3:0
|32
|16
|8
|8
|49 - 36
|56
|6.
|32
|15
|8
|9
|40 - 25
|53
|7.
|34
|13
|12
|9
|47 - 39
|51
|8.
|32
|13
|7
|12
|42 - 41
|46
|9.
|32
|12
|9
|11
|37 - 35
|45
|10.
|31
|12
|7
|12
|35 - 35
|43
|11.
|33
|11
|10
|12
|38 - 40
|43
|12.
|32
|11
|8
|13
|31 - 34
|41
|13.
|32
|9
|13
|10
|37 - 38
|40
|14.
|32
|10
|8
|14
|36 - 55
|38
|15.
|31
|9
|10
|12
|29 - 27
|37
|16.
|32
|10
|7
|15
|38 - 43
|37
|17.
|32
|10
|7
|15
|33 - 42
|37
|18.
|32
|8
|11
|13
|33 - 46
|35
|19.
|33
|7
|5
|21
|38 - 67
|26
|20.
|33
|4
|9
|20
|38 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|31 - 14
|38
|2.
|17
|12
|2
|3
|28 - 13
|38
|3.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|4.
|17
|11
|3
|3
|33 - 13
|36
|5.
|0:3
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|6.
|16
|10
|4
|2
|24 - 10
|34
|7.
|17
|9
|7
|1
|30 - 19
|34
|8.
|3:0
|15
|8
|4
|3
|22 - 11
|28
|9.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|10.
|16
|8
|3
|5
|21 - 14
|27
|11.
|16
|6
|9
|1
|23 - 15
|27
|12.
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|13.
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|25 - 23
|24
|15.
|16
|7
|2
|7
|18 - 17
|23
|16.
|16
|4
|7
|5
|18 - 23
|19
|17.
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|18.
|16
|4
|5
|7
|10 - 13
|17
|19.
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|20.
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|2.
|16
|7
|5
|4
|19 - 11
|26
|3.
|15
|7
|3
|5
|16 - 12
|24
|4.
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|5.
|0:3
|17
|6
|6
|5
|26 - 18
|24
|6.
|16
|7
|2
|7
|13 - 15
|23
|7.
|15
|5
|5
|5
|19 - 14
|20
|8.
|16
|5
|3
|8
|22 - 32
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|10.
|17
|4
|5
|8
|17 - 20
|17
|11.
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|12.
|16
|4
|3
|9
|12 - 20
|15
|13.
|16
|4
|2
|10
|11 - 32
|14
|14.
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|15.
|17
|4
|2
|11
|23 - 42
|14
|16.
|16
|3
|4
|9
|14 - 23
|13
|17.
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|18.
|16
|2
|3
|11
|14 - 27
|9
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|16 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Суарес Луис
|11 (10)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10