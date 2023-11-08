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  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 33.
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Перерыв
Флуминенсе
0'
45' Желтая карточка
Alexsander Gomes

Ход матча

45'
 
Alexsander Gomes
Прогноз на матч от Liveresult
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Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Флуминенсе
1.90
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33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
29
Далберт
Эстеван
30
Джонни
20
Арангис
Чарлес
27
José
Maurisio3
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
13
Валенсия
Эннер
1
Фабио
Лопес
23
Guga3
33
Нино
III
4
Марлон
16
Diogo
VII
7
Андре
5
Alexsander
Gomes
45
Vinicius
Lima
17
Фернандес
Леонардо
9
Джон
Кеннеди
21
Ариас
Джон
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 12 побед

36 матчей

38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
10 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
8 побед 16 ничьих 12 побед

История матчей

КЛ
1:2
КЛ
2:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:3
КСМР
1:0
СA
1:1
СA
2:2
КСМР
2:2
ТМК
0:1
СA
1:1
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
0:1
СA
0:0
ММ(
2:1
ММ(
0:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.39
1.22

Среднее время на гол

64
73

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.44
0.94

Среднее время на гол

62
95

Всего голов

51
39

Голов в среднем за матч

1.42
1.08

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

63
83

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 6 0.18
Валенсия Эннер 6 0.18
José Maurisio3 5 0.15
Патрик Алан 3 (1) 0.09
Бустос Фабрисио 3 0.09
Адриано Луис 3 0.09
Джонни 2 0.06
Де Пена Карлос 2 0.06
Энрике Бруно 2 0.06
Энрике Педро 1 (1) 0.03
Мартинс Родригес 1 0.03
Jean Dias 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Alexandre Zurawski 1 0.03
Nicolas Hernandez2 0 0
Арангис Чарлес 0 0
Lucca 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 7 0.22
Vinicius Lima 6 0.19
Ариас Джон 5 (1) 0.16
Джон Кеннеди 4 0.13
Гансо Пауло 3 0.09
Keno 2 (1) 0.06
Lele 2 0.06
Мело Фелипе 2 0.06
Нино III 2 0.06
Guga3 1 0.03
Samuel VII 1 0.03
Марсело Виера 1 0.03
Diogo VII 1 0.03
Мартинелли Габриэл 1 0.03
Нето Жоао 1 0.03
Фернандес Леонардо 1 0.03
Алан VI 1 0.03
Gabriel Pirani 1 0.03
Jony Gonzalez 0 0
Alexsander Gomes 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 10 1
Де Пена Карлос 5 1
Витао 5 1
Джонни 6 0
Nicolas Hernandez2 6 0
Патрик Алан 5 0
Кампаньяро Густаво 5 0
Matheus Dias 5 0
Валенсия Эннер 4 0
Рочет Серхио 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Мартинс Родригес 4 0
Lucca 2 1
Моледо Родриго 3 0
Вандерсон 3 0
Igor Gomes 3 0
José Maurisio3 3 0
Мальо Уго 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Энрике Педро 2 0
Энрике Бруно 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
Адриано Луис 0 1
Эдуардо Коудет 1 0
Ромуло 1 0
John Victor 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 10 1
Fernando Diniz 7 2
Мело Фелипе 8 1
Джон Кеннеди 8 0
Samuel VII 7 0
Тьяго Сантос 5 1
Кано Херман 6 0
Vinicius Lima 6 0
Ариас Джон 4 1
Нино III 4 1
Марлон 5 0
Keno 5 0
Lele 3 1
Мартинелли Габриэл 3 1
Марсело Виера 3 0
Гансо Пауло 3 0
Фабио Лопес 3 0
Браз Давид 2 0
Фернандес Леонардо 2 0
Эдуардо Баррос 1 0
Джованни 1 0
Маноэл 1 0
Jony Gonzalez 1 0
Diogo VII 1 0
Daniel XII 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Pedro Rangel 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Флуминенсе
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

7
9
Интернасьонал Порту Алегре
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Флуминенсе
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

9
29
Интернасьонал Порту Алегре
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
53% (17)
19% (6)
Флуминенсе
12%
88%
3 победы 22 поражения
Первый тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
32% (10)
55% (17)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
14

Волевые победы

21
2

Упущенные победы

16
38

Голы по времени матча

Забито

25
14
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 24
4
16%
1
7%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
2
8%
2
14%
31-45
5
20%
6
43%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
5
20%
2
14%
76-90

Пропущено

21
27
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
14%
1
4%
1-15
2
10%
6
22%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
6
29%
4
15%
61-75
7
33%
8
30%
30%
76-90

Забито

13
29
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 17
2
15%
3
10%
1-15
2
15%
4
14%
16-30
1
8%
5
17%
31-45
4
31%
9
31%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
2
15%
4
14%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
16%
4
31%
1-15
3
16%
4
31%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
4
21%
1
8%
76-90

Забито

38
43
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 13
12 Не забивали 10
6
16%
4
9%
1-15
6
16%
5
12%
16-30
3
8%
7
16%
31-45
9
24%
15
35%
46-60
7
18%
6
14%
61-75
7
18%
6
14%
76-90

Пропущено

40
40
18 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 21
6
15%
5
13%
1-15
5
13%
10
25%
16-30
7
18%
5
13%
31-45
2
5%
6
15%
46-60
9
23%
5
13%
61-75
11
28%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гойяс 5:3
Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
7
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
0
8 раз 53%
2
5 раз 33%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
2:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
7
1 раз 3%
2
11 раз 35%
0
10 раз 32%
1
6 раз 19%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
8
8
1.5
9
7
3
13
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
7
8
3
13
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
21
10
11
21
1.5
15
16
3
29
2.5
4
27
1
31
3.5
1
30
1
31
4.5
1
30
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 32 18 6 8 49 - 25 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 32 17 8 7 53 - 27 59
3.
Ред Булл Брагантино
 31 16 10 5 44 - 26 58
4.
Гремио
 32 17 5 10 53 - 46 56
5.
Фламенго
 31 15 8 8 46 - 36 53
6.
Атлетико Минейро
 32 15 8 9 40 - 25 53
7.
Атлетико Паранаэнсе
 33 13 11 9 46 - 38 50
8.
Флуминенсе
 0:0 32 13 7 12 42 - 41 46
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 33 11 10 12 38 - 40 43
10.
Форталеза Сеара
 30 12 6 12 34 - 34 42
11.
Сан-Паулу
 31 11 9 11 36 - 35 42
12.
Куяба
 32 11 8 13 31 - 34 41
13.
Коринтианс
 32 9 13 10 37 - 38 40
14.
Сантос
 32 10 8 14 36 - 55 38
15.
Крузейро
 31 9 10 12 29 - 27 37
16.
Байя
 32 10 7 15 38 - 43 37
17.
Васко да Гама
 32 10 7 15 33 - 42 37
18.
Гойяс
 32 8 11 13 33 - 46 35
19.
Коритиба Парана
 2:0 33 7 5 21 37 - 67 26
20.
Америка Минейро
 0:2 33 4 9 20 38 - 68 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 16 12 2 2 31 - 14 38
2.
Флуминенсе
 0:0 16 11 4 1 28 - 14 37
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 3 3 33 - 13 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 11 2 3 27 - 12 35
5.
Сан-Паулу
 16 11 2 3 27 - 13 35
6.
Ред Булл Брагантино
 16 10 4 2 24 - 10 34
7.
Атлетико Паранаэнсе
 16 9 6 1 29 - 18 33
8.
Форталеза Сеара
 15 8 4 3 23 - 15 28
9.
Атлетико Минейро
 16 8 3 5 21 - 14 27
10.
Коринтианс
 16 6 9 1 23 - 15 27
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 17 7 5 5 26 - 20 26
12.
Фламенго
 14 7 4 3 19 - 11 25
13.
Байя
 15 7 4 4 24 - 15 25
14.
Сантос
 16 6 6 4 25 - 23 24
15.
Васко да Гама
 16 7 2 7 18 - 17 23
16.
Гойяс
 16 4 7 5 18 - 23 19
17.
Куяба
 16 4 6 6 18 - 19 18
18.
Крузейро
 16 4 5 7 10 - 13 17
19.
Америка Минейро
 0:2 17 4 2 11 18 - 32 14
20.
Коритиба Парана
 2:0 16 3 3 10 15 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 16 7 5 4 19 - 11 26
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 7 3 5 16 - 12 24
4.
Ред Булл Брагантино
 15 6 6 3 20 - 16 24
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 16 6 6 4 26 - 15 24
6.
Куяба
 16 7 2 7 13 - 15 23
7.
Крузейро
 15 5 5 5 19 - 14 20
8.
Гремио
 16 5 3 8 22 - 32 18
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 16 4 5 7 12 - 20 17
10.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 5 8 17 - 20 17
11.
Гойяс
 16 4 4 8 15 - 23 16
12.
Форталеза Сеара
 15 4 2 9 11 - 19 14
13.
Сантос
 16 4 2 10 11 - 32 14
14.
Васко да Гама
 16 3 5 8 15 - 25 14
15.
Коритиба Парана
 2:0 17 4 2 11 22 - 42 14
16.
Коринтианс
 16 3 4 9 14 - 23 13
17.
Байя
 17 3 3 11 14 - 28 12
18.
Флуминенсе
 0:0 16 2 3 11 14 - 27 9
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 0:2 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 16 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 12 (7)
Гремио Суарес Луис 11 (10)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Alexsander Gomes получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Флуминенсе
1.90
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3.60
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