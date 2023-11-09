Тур: 33.
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаAlexsander Gomes
68' Желтая карточкаFernando Diniz
75' Желтая карточкаЭнрике Бруно
75' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
90' Желтая карточкаGuga3
90'+6
Ход матча
45'
46'
68'
75'
75'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рочет
Серхио
44
Витао
30
Джонни
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
23
Guga3
33
Нино
III
4
Марлон
16
Diogo
VII
7
Андре
21
Ариас
Джон
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
10 Патрик АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 LuccaНападающий
- Нападающий
-
41 Matheus Dias
-
21 Igor Gomes
-
-
36 Thauan Lara
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Guga3Защитник
-
33 НиноЗащитник
-
4 МарлонЗащитник
-
16 Diogo VIIЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Ариас ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
37 ДжованниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 LeleНападающий
-
22 Pedro Rangel
-
-
-
55 Daniel XII
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 12 побед
36 матчей
38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
10 побед 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
8 побед 16 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.39
1.22
Среднее время на гол
64
73
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.44
0.94
Среднее время на гол
62
95
Всего голов
51
39
Голов в среднем за матч
1.42
1.08
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
63
83
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|6
|0.18
|Валенсия Эннер
|6
|0.18
|José Maurisio3
|5
|0.15
|Патрик Алан
|3 (1)
|0.09
|Бустос Фабрисио
|3
|0.09
|Адриано Луис
|3
|0.09
|Джонни
|2
|0.06
|Де Пена Карлос
|2
|0.06
|Энрике Бруно
|2
|0.06
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Jean Dias
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Alexandre Zurawski
|1
|0.03
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
|Арангис Чарлес
|0
|0
|Lucca
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|7
|0.22
|Vinicius Lima
|6
|0.19
|Ариас Джон
|5 (1)
|0.16
|Джон Кеннеди
|4
|0.13
|Гансо Пауло
|3
|0.09
|Keno
|2 (1)
|0.06
|Lele
|2
|0.06
|Мело Фелипе
|2
|0.06
|Нино III
|2
|0.06
|Guga3
|1
|0.03
|Samuel VII
|1
|0.03
|Марсело Виера
|1
|0.03
|Diogo VII
|1
|0.03
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|Нето Жоао
|1
|0.03
|Фернандес Леонардо
|1
|0.03
|Алан VI
|1
|0.03
|Gabriel Pirani
|1
|0.03
|Jony Gonzalez
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|11
|1
|Де Пена Карлос
|5
|1
|Витао
|5
|1
|Джонни
|6
|0
|Nicolas Hernandez2
|6
|0
|Патрик Алан
|5
|0
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Matheus Dias
|5
|0
|Валенсия Эннер
|4
|0
|Рочет Серхио
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Мартинс Родригес
|4
|0
|Lucca
|2
|1
|Моледо Родриго
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|José Maurisio3
|3
|0
|Мальо Уго
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Энрике Педро
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|Адриано Луис
|0
|1
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|10
|1
|Fernando Diniz
|8
|2
|Мело Фелипе
|8
|1
|Джон Кеннеди
|8
|0
|Samuel VII
|7
|0
|Тьяго Сантос
|5
|1
|Кано Херман
|6
|0
|Vinicius Lima
|6
|0
|Ариас Джон
|4
|1
|Нино III
|4
|1
|Марлон
|5
|0
|Keno
|5
|0
|Lele
|3
|1
|Мартинелли Габриэл
|3
|1
|Марсело Виера
|3
|0
|Гансо Пауло
|3
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Браз Давид
|2
|0
|Фернандес Леонардо
|2
|0
|Guga3
|2
|0
|Эдуардо Баррос
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Jony Gonzalez
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Daniel XII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
|Alexsander Gomes
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Флуминенсе
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
7
9
Интернасьонал Порту Алегре
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Флуминенсе
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
9
29
Интернасьонал Порту Алегре
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
55% (18)
18% (6)
Флуминенсе
12%
88%
3 победы 22 поражения
Первый тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
34% (11)
53% (17)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
14
Волевые победы
21
2
Упущенные победы
16
38
Голы по времени матча
Забито
25
14
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
4
16%
1
7%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
2
8%
2
14%
31-45
5
20%
6
43%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
5
20%
2
14%
76-90
Пропущено
21
27
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
14%
1
4%
1-15
2
10%
6
22%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
6
29%
4
15%
61-75
7
33%
8
30%
30%
76-90
Забито
13
29
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
24 Не забивали 18
2
15%
3
10%
1-15
2
15%
4
14%
16-30
1
8%
5
17%
31-45
4
31%
9
31%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
2
15%
4
14%
76-90
Пропущено
19
13
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
16%
4
31%
1-15
3
16%
4
31%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
4
21%
1
8%
76-90
Забито
38
43
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 13
13 Не забивали 11
6
16%
4
9%
1-15
6
16%
5
12%
16-30
3
8%
7
16%
31-45
9
24%
15
35%
46-60
7
18%
6
14%
61-75
7
18%
6
14%
76-90
Пропущено
40
40
18 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 21
6
15%
5
13%
1-15
5
13%
10
25%
16-30
7
18%
5
13%
31-45
2
5%
6
15%
46-60
9
23%
5
13%
61-75
11
28%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гойяс 5:3
Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе
Точный счет
0:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
7
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
0
9 раз 56%
2
5 раз 31%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
2:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
7
1 раз 3%
0
11 раз 34%
2
11 раз 34%
1
6 раз 19%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
142
89
97
314
313
116
115
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
79
313
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
2111
1122
1517
330
428
132
131
132
131
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|18
|6
|8
|49 - 25
|60
|2.
|0:0
|33
|17
|9
|7
|53 - 27
|60
|3.
|0:0
|32
|16
|11
|5
|44 - 26
|59
|4.
|32
|17
|5
|10
|53 - 46
|56
|5.
|0:0
|32
|15
|9
|8
|46 - 36
|54
|6.
|32
|15
|8
|9
|40 - 25
|53
|7.
|1:1
|34
|13
|12
|9
|47 - 39
|51
|8.
|32
|13
|7
|12
|42 - 41
|46
|9.
|1:1
|31
|12
|7
|12
|35 - 35
|43
|10.
|0:0
|32
|11
|10
|11
|36 - 35
|43
|11.
|33
|11
|10
|12
|38 - 40
|43
|12.
|32
|11
|8
|13
|31 - 34
|41
|13.
|32
|9
|13
|10
|37 - 38
|40
|14.
|32
|10
|8
|14
|36 - 55
|38
|15.
|31
|9
|10
|12
|29 - 27
|37
|16.
|32
|10
|7
|15
|38 - 43
|37
|17.
|32
|10
|7
|15
|33 - 42
|37
|18.
|32
|8
|11
|13
|33 - 46
|35
|19.
|33
|7
|5
|21
|38 - 67
|26
|20.
|33
|4
|9
|20
|38 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|31 - 14
|38
|2.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|33 - 13
|36
|4.
|0:0
|17
|11
|3
|3
|27 - 13
|36
|5.
|0:0
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|6.
|0:0
|16
|10
|4
|2
|24 - 10
|34
|7.
|1:1
|17
|9
|7
|1
|30 - 19
|34
|8.
|1:1
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|9.
|16
|8
|3
|5
|21 - 14
|27
|10.
|16
|6
|9
|1
|23 - 15
|27
|11.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|19 - 11
|26
|12.
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|13.
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|25 - 23
|24
|15.
|16
|7
|2
|7
|18 - 17
|23
|16.
|16
|4
|7
|5
|18 - 23
|19
|17.
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|18.
|16
|4
|5
|7
|10 - 13
|17
|19.
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|20.
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|2.
|16
|7
|5
|4
|19 - 11
|26
|3.
|0:0
|16
|6
|7
|3
|20 - 16
|25
|4.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|26 - 15
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|16 - 12
|24
|6.
|16
|7
|2
|7
|13 - 15
|23
|7.
|15
|5
|5
|5
|19 - 14
|20
|8.
|16
|5
|3
|8
|22 - 32
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|10.
|1:1
|17
|4
|5
|8
|17 - 20
|17
|11.
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|12.
|1:1
|16
|4
|3
|9
|12 - 20
|15
|13.
|16
|4
|2
|10
|11 - 32
|14
|14.
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|15.
|17
|4
|2
|11
|23 - 42
|14
|16.
|16
|3
|4
|9
|14 - 23
|13
|17.
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|18.
|16
|2
|3
|11
|14 - 27
|9
|19.
|0:0
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|16 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Суарес Луис
|11 (10)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10