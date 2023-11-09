  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 33.
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
45' Желтая карточка
Alexsander Gomes
68' Желтая карточка
Fernando Diniz
75' Желтая карточка
Энрике Бруно
75' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
90' Желтая карточка
Guga3
90'+6
33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
29
Далберт
Эстеван
30
Джонни
20
Арангис
Чарлес
27
José
Maurisio3
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
13
Валенсия
Эннер
1
Фабио
Лопес
23
Guga3
33
Нино
III
4
Марлон
16
Diogo
VII
7
Андре
5
Alexsander
Gomes
45
Vinicius
Lima
17
Фернандес
Леонардо
9
Джон
Кеннеди
21
Ариас
Джон
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 12 побед

36 матчей

38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
10 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
8 побед 16 ничьих 12 побед

История матчей

КЛ
1:2
КЛ
2:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:3
КСМР
1:0
СA
1:1
СA
2:2
КСМР
2:2
ТМК
0:1
СA
1:1
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
0:1
СA
0:0
ММ(
2:1
ММ(
0:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.39
1.22

Среднее время на гол

64
73

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.44
0.94

Среднее время на гол

62
95

Всего голов

51
39

Голов в среднем за матч

1.42
1.08

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

63
83

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 6 0.18
Валенсия Эннер 6 0.18
José Maurisio3 5 0.15
Патрик Алан 3 (1) 0.09
Бустос Фабрисио 3 0.09
Адриано Луис 3 0.09
Джонни 2 0.06
Де Пена Карлос 2 0.06
Энрике Бруно 2 0.06
Энрике Педро 1 (1) 0.03
Мартинс Родригес 1 0.03
Jean Dias 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Alexandre Zurawski 1 0.03
Nicolas Hernandez2 0 0
Арангис Чарлес 0 0
Lucca 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 7 0.22
Vinicius Lima 6 0.19
Ариас Джон 5 (1) 0.16
Джон Кеннеди 4 0.13
Гансо Пауло 3 0.09
Keno 2 (1) 0.06
Lele 2 0.06
Мело Фелипе 2 0.06
Нино III 2 0.06
Guga3 1 0.03
Samuel VII 1 0.03
Марсело Виера 1 0.03
Diogo VII 1 0.03
Мартинелли Габриэл 1 0.03
Нето Жоао 1 0.03
Фернандес Леонардо 1 0.03
Алан VI 1 0.03
Gabriel Pirani 1 0.03
Jony Gonzalez 0 0
Alexsander Gomes 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 11 1
Де Пена Карлос 5 1
Витао 5 1
Джонни 6 0
Nicolas Hernandez2 6 0
Патрик Алан 5 0
Кампаньяро Густаво 5 0
Matheus Dias 5 0
Валенсия Эннер 4 0
Рочет Серхио 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Мартинс Родригес 4 0
Lucca 2 1
Моледо Родриго 3 0
Энрике Бруно 3 0
Вандерсон 3 0
Igor Gomes 3 0
José Maurisio3 3 0
Мальо Уго 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Энрике Педро 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
Адриано Луис 0 1
Эдуардо Коудет 1 0
Ромуло 1 0
John Victor 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 10 1
Fernando Diniz 8 2
Мело Фелипе 8 1
Джон Кеннеди 8 0
Samuel VII 7 0
Тьяго Сантос 5 1
Кано Херман 6 0
Vinicius Lima 6 0
Ариас Джон 4 1
Нино III 4 1
Марлон 5 0
Keno 5 0
Lele 3 1
Мартинелли Габриэл 3 1
Марсело Виера 3 0
Гансо Пауло 3 0
Фабио Лопес 3 0
Браз Давид 2 0
Фернандес Леонардо 2 0
Guga3 2 0
Эдуардо Баррос 1 0
Джованни 1 0
Маноэл 1 0
Jony Gonzalez 1 0
Diogo VII 1 0
Daniel XII 1 0
Vitor Mendes 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Pedro Rangel 1 0
Alexsander Gomes 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Флуминенсе
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

7
9
Интернасьонал Порту Алегре
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Флуминенсе
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

9
29
Интернасьонал Порту Алегре
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
52% (17)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
55% (18)
18% (6)
Флуминенсе
12%
88%
3 победы 22 поражения
Первый тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
34% (11)
53% (17)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
14

Волевые победы

21
2

Упущенные победы

16
38

Голы по времени матча

Забито

25
14
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
4
16%
1
7%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
2
8%
2
14%
31-45
5
20%
6
43%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
5
20%
2
14%
76-90

Пропущено

21
27
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
14%
1
4%
1-15
2
10%
6
22%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
6
29%
4
15%
61-75
7
33%
8
30%
30%
76-90

Забито

13
29
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
24 Не забивали 18
2
15%
3
10%
1-15
2
15%
4
14%
16-30
1
8%
5
17%
31-45
4
31%
9
31%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
2
15%
4
14%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
16%
4
31%
1-15
3
16%
4
31%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
4
21%
1
8%
76-90

Забито

38
43
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 13
13 Не забивали 11
6
16%
4
9%
1-15
6
16%
5
12%
16-30
3
8%
7
16%
31-45
9
24%
15
35%
46-60
7
18%
6
14%
61-75
7
18%
6
14%
76-90

Пропущено

40
40
18 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 21
6
15%
5
13%
1-15
5
13%
10
25%
16-30
7
18%
5
13%
31-45
2
5%
6
15%
46-60
9
23%
5
13%
61-75
11
28%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:4 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гойяс 5:3
Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе

Точный счет

0:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
7
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
0
9 раз 56%
2
5 раз 31%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
2:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 39%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
7
1 раз 3%
0
11 раз 34%
2
11 раз 34%
1
6 раз 19%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
2
8
9
1.5
9
7
3
14
2.5
3
13
1
16
3.5
1
15
1
16
4.5
1
15
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
7
9
3
13
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
21
11
11
22
1.5
15
17
3
30
2.5
4
28
1
32
3.5
1
31
1
32
4.5
1
31
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 32 18 6 8 49 - 25 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 33 17 9 7 53 - 27 60
3.
Ред Булл Брагантино
 0:0 32 16 11 5 44 - 26 59
4.
Гремио
 32 17 5 10 53 - 46 56
5.
Фламенго
 0:0 32 15 9 8 46 - 36 54
6.
Атлетико Минейро
 32 15 8 9 40 - 25 53
7.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 34 13 12 9 47 - 39 51
8.
Флуминенсе
 32 13 7 12 42 - 41 46
9.
Форталеза Сеара
 1:1 31 12 7 12 35 - 35 43
10.
Сан-Паулу
 0:0 32 11 10 11 36 - 35 43
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 11 10 12 38 - 40 43
12.
Куяба
 32 11 8 13 31 - 34 41
13.
Коринтианс
 32 9 13 10 37 - 38 40
14.
Сантос
 32 10 8 14 36 - 55 38
15.
Крузейро
 31 9 10 12 29 - 27 37
16.
Байя
 32 10 7 15 38 - 43 37
17.
Васко да Гама
 32 10 7 15 33 - 42 37
18.
Гойяс
 32 8 11 13 33 - 46 35
19.
Коритиба Парана
 33 7 5 21 38 - 67 26
20.
Америка Минейро
 33 4 9 20 38 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 16 12 2 2 31 - 14 38
2.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 3 3 33 - 13 36
4.
Сан-Паулу
 0:0 17 11 3 3 27 - 13 36
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 16 11 2 3 27 - 12 35
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 16 10 4 2 24 - 10 34
7.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 17 9 7 1 30 - 19 34
8.
Форталеза Сеара
 1:1 15 8 4 3 23 - 15 28
9.
Атлетико Минейро
 16 8 3 5 21 - 14 27
10.
Коринтианс
 16 6 9 1 23 - 15 27
11.
Фламенго
 0:0 15 7 5 3 19 - 11 26
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 5 5 26 - 20 26
13.
Байя
 15 7 4 4 24 - 15 25
14.
Сантос
 16 6 6 4 25 - 23 24
15.
Васко да Гама
 16 7 2 7 18 - 17 23
16.
Гойяс
 16 4 7 5 18 - 23 19
17.
Куяба
 16 4 6 6 18 - 19 18
18.
Крузейро
 16 4 5 7 10 - 13 17
19.
Америка Минейро
 17 4 2 11 18 - 33 14
20.
Коритиба Парана
 16 3 3 10 15 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:0 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 16 7 5 4 19 - 11 26
3.
Ред Булл Брагантино
 0:0 16 6 7 3 20 - 16 25
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 17 6 7 4 26 - 15 25
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 7 3 5 16 - 12 24
6.
Куяба
 16 7 2 7 13 - 15 23
7.
Крузейро
 15 5 5 5 19 - 14 20
8.
Гремио
 16 5 3 8 22 - 32 18
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 4 5 7 12 - 20 17
10.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 17 4 5 8 17 - 20 17
11.
Гойяс
 16 4 4 8 15 - 23 16
12.
Форталеза Сеара
 1:1 16 4 3 9 12 - 20 15
13.
Сантос
 16 4 2 10 11 - 32 14
14.
Васко да Гама
 16 3 5 8 15 - 25 14
15.
Коритиба Парана
 17 4 2 11 23 - 42 14
16.
Коринтианс
 16 3 4 9 14 - 23 13
17.
Байя
 17 3 3 11 14 - 28 12
18.
Флуминенсе
 16 2 3 11 14 - 27 9
19.
Сан-Паулу
 0:0 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 16 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 12 (7)
Гремио Суарес Луис 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 47'
      Alexsander Gomes получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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