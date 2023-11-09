Аут бросил Яшаница. Передача на Потоку, тот сильно вперёд. Аманович подобрал игровой снаряд.

Заброс Крейзу в чужую штрафную площадь. Хотя это был больше не заброс. А удар! Но слишком слабо. Нет проблем для Чондрича.

Пять минут до перерыва осталось. Марочкин принял мяч от Амановича, тот начал атаку "Астаны". Но она в очередной раз разбилась об оборону "Балкани".

Заброс на Крейзу, но слишком сильно. Вышел из ворот Чондрич и забрал мяч.

Оганесян принял игровой снаряд, передача на Куата, тот отыграл на Эбонга.

И ещё одна жёлтая карточка у нас. Аманович. Грубая игра. Пропустит он следующую игру.

Ничего не добавил арбитр. Перерыв.

Очередной выпад со стороны "Астаны", перевод на Дарбо, который мяч не сумел обработать.

Марочкин принял удар на себя. Яшаница пытался с 30 метров пробить. А что было ещё делать? Хотя бы дальними ударами беспокоить голкипера.

Пеервод на Грипши, тот неудачно спиной к чужим воротам находясь, принял мяч.

Передача в чужую штрафную площадь, Урега пробил в касание с левой ноги! Выше цели.

Неплохой момент был у Урега, мяч отскочил к нему, прыгая по газону. Не хватило техники, чтобы низом игровой снаряд направить.

"Астана" наседает на ворота соперника. Марочкин угловой заработал. Досмагамбетов пошёл его исполнять. Подача на линию вратарской, пробил головой Аманович (кажется, что он это был). Но в прыжке сумел мяч зафиксировать Количи.

Аут бросает Досмагамбетов. Передача в штрафную площадь пошла. Прострел... Коснулся мяч соперника. Количи мяч взял, но взял его за линией. Ещё один корнер.

26' Эбонг нарушил правила на Крейзу. Разыграли гости стандарт, неудачно, мяч у Томасова, тот по левому краю прошёл, подать не сумел.

25' Опасно! Через правый край разыграли комбинацию хозяева, передача на Эбонга, который в касание с правой ноги с 17 метров пробил в дальний угол! Рядом с боковой стойкой.

24' Середина первого тайма. Яшаница вышел за пределы поля. Отдали мяч гости Чондричу. Разыграл он на Бейсебекова, тот на Амановича.

22' На газоне Яшаница. Врачи уже на поле. Пауза в игре.

21' Куц разыграл стандарт, перевод в линию атаки. СЛишком сильно.

20' В центре поля подобрали мяч гости, но Марочкин пошёл в отбор, нарушил он правил на Куце.

19' Есть первая жёлтая карточка у нас. Хамиди. Грубая игра.

17' Эбонг с мячом в центре поля, передача на правый край на Куата, включились гости в отбор, взяли мяч под свой контроль усилиями Зюба, но ... Назад сыграли на Халили.

16' В центре поля с мячом Хамиди, передача на Грипши, тот отыгрался с партнёром, сам пытался оказаться на ударной позции, но "стеночка" немного не прошла.