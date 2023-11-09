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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Астана
0:0
Перерыв
ФК Балкани
0'
18' Желтая карточка
Хамиди Валид
44' Желтая карточка
Аманович Алекса

Ход матча

18'
 
Хамиди Валид
44'
Аманович Алекса
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 126
Астана 91.3% (115)
X 6.3% (8)
ФК Балкани 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астана
Ничья
ФК Балкани
2.30
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4.40
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Все Коэффициенты
93
Чондрич
Йосип
15
Бейсебеков
Абзал
22
Марочкин
Александр
45
Аманович
Алекса
13
Оганесян
Камо
8
Куат
Исламбек
7
Эбонг
Макс
27
Досмагамбетов
Тимур
10
Томасов
Марин
88
Дарбо
Дембо
23
Урега
Фабьен
1
Количи
Энеа
19
Траши
Лоренц
5
Делова
Люмбардх
32
Яшаница
Байрам
3
Потоку
Арбер
4
Халили
Гентрит
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
7
Хамиди
Валид
10
Грипши
Назми
98
Крейзу
Алмир
Астана
3-4-3
ФК Балкани
4-3-3

История личных встреч

Астана
ФК Балкани

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томасов Марин 2 0.33
Оганесян Камо 2 0.33
Бейсебеков Абзал 1 0.17
Лончар Стьепан 1 0.17
Досмагамбетов Тимур 0 0
Эбонг Макс 0 0
Дарбо Дембо 0 0
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крейзу Алмир 3 0.3
Грипши Назми 3 0.3
Рахмани Альбион 2 (1) 0.2
Кореница Меритон 2 0.2
Толай Блеарт 2 0.2
Куц Эдвин 2 0.2
Зюба Чендрим 1 0.1
Яшаница Байрам 1 0.1
Траши Лоренц 1 0.1
Тачи Арменд 1 0.1
Хамиди Валид 1 0.1
Делова Люмбардх 0 0

Карточки

Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аманович Алекса 4 0
Ароян Вараздат 2 0
Оганесян Камо 2 0
Лончар Стьепан 2 0
Дарбо Дембо 2 0
Бейсебеков Абзал 1 0
Куат Исламбек 1 0
Вороговский Ян 1 0
Марочкин Александр 1 0
Урега Фабьен 1 0
Эбонг Макс 1 0
Grigori Babayan 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамиди Валид 3 0
Делова Люмбардх 3 0
Крейзу Алмир 3 0
Куц Эдвин 2 0
Траши Лоренц 1 0
Количи Энеа 1 0
Грипши Назми 1 0
Потоку Арбер 1 0
Тачи Арменд 1 0
Кореница Меритон 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Илир Дая 1 0

Результаты матчей

Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФК Балкани
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ФК Балкани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
11
Астана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ФК Балкани
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
2
67%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
19
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
4
21%
31-45
2
33%
4
21%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
1
17%
3
16%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шахтёр Караганда - Астана 1:1 ФК Балкани - Астана 1:2 Астана - Жетысу 2:1 Астана - Виктория Пльзень 1:2
Актобе - Астана 2:0 Астана - Окжетпес 5:2 Ордабасы - Астана 1:2 Динамо Загреб - Астана 5:1 Астана - Тобол 2:1 Партизани - Астана 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1 Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызылжар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0 Динамо Тбилиси - Астана 1:2
ФК Балкани
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ФК Балкани - Дрита 1:0 Ферроникели - ФК Балкани 0:3 ФК Балкани - Астана 1:2 ФК Балкани - Liria2 4:1
Приштина - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Динамо Загреб 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 2:1 Фуше Косово - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Малишева 3:2 Виктория Пльзень - ФК Балкани 1:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Гиляни 2:1 БАТЭ - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - БАТЭ 4:1 ФК Балкани - Ферроникели 2:0 Линкольн - ФК Балкани 1:3 ФК Балкани - Liria2 1:0 ФК Балкани - Линкольн 2:0 Ларн - ФК Балкани 1:4 ФК Балкани - Ларн 3:0

Результаты матчей

Астана
ФК Балкани

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Астана
ФК Балкани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
6
3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
ФК Балкани
 0:0 4 1 1 2 3 - 3 4
3.
Астана
 0:0 4 1 1 2 4 - 8 4
4.
Динамо Загреб
 3 1 0 2 5 - 4 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Динамо Загреб
 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
ФК Балкани
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Астана
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Астана
 0:0 2 1 0 1 3 - 6 3
3.
ФК Балкани
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не добавил арбитр. Перерыв. 
  • Желтая карточка
    43'
    И ещё одна жёлтая карточка у нас. Аманович. Грубая игра. Пропустит он следующую игру. 
  • 42'
    Оганесян принял игровой снаряд, передача на Куата, тот отыграл на Эбонга. 
  • 41'
    Заброс на  Крейзу, но слишком сильно. Вышел из ворот Чондрич и забрал мяч. 
  • 40'
    Пять минут до перерыва осталось. Марочкин принял мяч от Амановича, тот начал атаку "Астаны". Но она в очередной раз разбилась об оборону "Балкани".
  • 39'
    Заброс  Крейзу в чужую штрафную площадь. Хотя это был больше не заброс. А удар! Но слишком слабо. Нет проблем для Чондрича. 
  • 38'
    Аут бросил Яшаница. Передача на Потоку, тот сильно вперёд. Аманович подобрал игровой снаряд. 
  • Угловой
    37'
    Подача на ближнюю штангу, Делова выбил мяч подальше. 
  • 36'
    Аут бросает  Досмагамбетов. Передача в штрафную площадь пошла. Прострел... Коснулся мяч соперника. Количи мяч взял, но взял его за линией. Ещё один корнер. 
  • 35'
    "Астана" наседает на ворота соперника. Марочкин угловой заработал.  Досмагамбетов  пошёл его исполнять. Подача на линию вратарской, пробил головой Аманович (кажется, что он это был). Но в прыжке сумел мяч зафиксировать  Количи. 
  • 34'
    Неплохой момент был у Урега, мяч отскочил к нему, прыгая по газону. Не хватило техники, чтобы низом игровой снаряд направить. 
  • 32'
    Передача в чужую штрафную площадь, Урега пробил в касание с левой ноги! Выше цели. 
  • 30'
    Пеервод на Грипши, тот неудачно спиной к чужим воротам находясь, принял мяч. 
  • 29'
    Марочкин принял удар на себя.  Яшаница пытался с 30 метров пробить. А что было ещё делать? Хотя бы дальними ударами беспокоить голкипера. 
  • 28'
    Очередной выпад со стороны "Астаны", перевод на Дарбо, который мяч не сумел обработать. 
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    • 26'
      Эбонг нарушил правила на  Крейзу. Разыграли гости стандарт, неудачно, мяч у Томасова, тот по левому краю прошёл, подать не сумел. 
    • Опасный момент
      25'
      Опасно! Через правый край разыграли комбинацию хозяева, передача на  Эбонга, который в касание с правой ноги с 17 метров пробил в дальний угол! Рядом с боковой стойкой. 
    • 24'
      Середина первого тайма. Яшаница вышел за пределы поля. Отдали мяч гости Чондричу. Разыграл он на Бейсебекова, тот на Амановича. 
    • Травма, повреждение
      22'
      На газоне Яшаница. Врачи уже на поле. Пауза в игре. 
    • 21'
      Куц разыграл стандарт, перевод в линию атаки. СЛишком сильно. 
    • Фол, нарушение
      20'
      В центре поля подобрали мяч гости, но  Марочкин пошёл в отбор, нарушил он правил на Куце. 
    • Желтая карточка
      19'
      Есть первая жёлтая карточка у нас. Хамиди. Грубая игра. 
    • 17'
      Эбонг с мячом в центре поля, передача на правый край на Куата, включились гости в отбор, взяли мяч под свой контроль усилиями Зюба, но ... Назад сыграли на Халили. 
    • 16'
      В центре поля с мячом Хамиди, передача на Грипши, тот отыгрался с партнёром, сам пытался оказаться на ударной позции, но "стеночка" немного не прошла. 
    • 15'
      Аут бросил Халили, перевод на левый край, слишком сильно. Потоку поднял вверх большой палец, но мяч он не догнал. 
    • 14'
      Без моментов у нас игра, но вот сейчасс Урега начал обострять, отдал на Эбонга, тот ворвался в штрафную площадь, переложил мяч на правую ногу, но пробить не получилось. 
    • 13'
      С мячом Делова, осмотрелся, перевод на Халили, тот не нашёл вариантов для развития атаки. 
    • 12'
      Рывок  Халили по правому краю, но уже на втором сопернике он был остановлен. 
    • 11'
       Халили с мячом на правом фланге, отыграл назад на Яшаница, тот на Делова. В обороне катают мяч гости. 
    • 9'
      Аут бросили на правом фланге гости. Куц получил игровой снаряд, но быстро его потерял. 
    • 8'
      Перехватил мяч на чужой половине поля  Зюба. Его благозвучная для российского футбольного болельщицкого уха фамилия была стала нам знакома ещё с первой игры. 
    • 7'
      Через центральную зону проводят свою атаку хозяева. Передача на  Урега. Серия финтов, но подачи не прошло. Пока что много нервозности у каждой из команд. 
    • 6'
      А вот и первая достойная атака гостей. Проход по правому флангу увенчалась прострелом в центр, в касание пробил  Крейзу! С правой ноги, но весьма неточно... 
    • 4'
      С мячом Бейсебеков. Передача снова по правому краю. На газоне Томасов. Развёл руки. Рефери нарушения правил не заметил. 
    • 3'
       Оганесян с мячом на правом фланге, передача по краю пошла. Но подачу  Досмагамбетов не сумел организовать. 
    • 2'
      Заброс в штрафную площадь гостей, вышел из ворот Количи и забрал мяч. Передача на Потоку, начинают атаку представители "Балкани".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче четвёртого тура группы С Лиги конференций между футбольными клубами "Астана" и "Балкани". Работать на месте комментатора буду я, Константин Лицин. 
    • В гостях "Астана" обыграла "Балкани". Этот матч стал одним из двух последних, в которых команда из Казахстана выиграла. "Балкани" идут без осечек в чемпионате Косово. Лидер внутреннего чемпионата. В Лиге конференций пока что не всё так гладко. 
      • Прогнозы 126
      Астана 91.3% (115)
      X 6.3% (8)
      ФК Балкани 2.4% (3)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Астана
      Ничья
      ФК Балкани
      2.30
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      2.60
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Аманович Алекса получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Хамиди Валид получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Astana Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астана 0:0 ФК Балкани

    Исход игры
    Астана
    91.3% (115)
    Ничья
    6.3% (8)
    ФК Балкани
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.78% (63)
    Меньше
    45.22% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (69)
    Нет
    40% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Астана
    45.2% (57)
    1:0 Астана
    26.2% (33)
    2:0 Астана
    8.7% (11)
    1:1 Ничья
    5.6% (7)
    3:1 Астана
    2.4% (3)
    1:2 ФК Балкани
    1.6% (2)
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    Астана
    ФК Балкани
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