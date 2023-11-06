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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Астана
 
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ФК Балкани
Прогнозы 48
Астана 87.5% (42)
X 10.4% (5)
ФК Балкани 2.1% (1)
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Лучшие коэффициенты
Астана
Ничья
ФК Балкани
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Астана
ФК Балкани

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томасов Марин 2 0.4
Оганесян Камо 2 0.4
Бейсебеков Абзал 1 0.2
Лончар Стьепан 1 0.2
Досмагамбетов Тимур 0 0
Эбонг Макс 0 0
Дарбо Дембо 0 0
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крейзу Алмир 3 0.33
Грипши Назми 3 0.33
Рахмани Альбион 2 (1) 0.22
Кореница Меритон 2 0.22
Толай Блеарт 2 0.22
Куц Эдвин 2 0.22
Зюба Чендрим 1 0.11
Яшаница Байрам 1 0.11
Траши Лоренц 1 0.11
Тачи Арменд 1 0.11
Хамиди Валид 1 0.11
Делова Люмбардх 0 0

Карточки

Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аманович Алекса 3 0
Ароян Вараздат 2 0
Оганесян Камо 2 0
Лончар Стьепан 2 0
Дарбо Дембо 2 0
Бейсебеков Абзал 1 0
Куат Исламбек 1 0
Вороговский Ян 1 0
Марочкин Александр 1 0
Урега Фабьен 1 0
Эбонг Макс 1 0
Grigori Babayan 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делова Люмбардх 3 0
Крейзу Алмир 3 0
Куц Эдвин 2 0
Хамиди Валид 2 0
Траши Лоренц 1 0
Количи Энеа 1 0
Грипши Назми 1 0
Потоку Арбер 1 0
Тачи Арменд 1 0
Кореница Меритон 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Илир Дая 1 0

Результаты матчей

Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФК Балкани
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ФК Балкани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
11
Астана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ФК Балкани
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
2
67%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
19
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
4
21%
31-45
2
33%
4
21%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
1
17%
3
16%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шахтёр Караганда - Астана 1:1 ФК Балкани - Астана 1:2 Астана - Жетысу 2:1 Астана - Виктория Пльзень 1:2
Актобе - Астана 2:0 Астана - Окжетпес 5:2 Ордабасы - Астана 1:2 Динамо Загреб - Астана 5:1 Астана - Тобол 2:1 Партизани - Астана 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1 Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызылжар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0 Динамо Тбилиси - Астана 1:2
ФК Балкани
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ФК Балкани - Дрита 1:0 Ферроникели - ФК Балкани 0:3 ФК Балкани - Астана 1:2 ФК Балкани - Liria2 4:1
Приштина - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Динамо Загреб 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 2:1 Фуше Косово - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Малишева 3:2 Виктория Пльзень - ФК Балкани 1:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Гиляни 2:1 БАТЭ - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - БАТЭ 4:1 ФК Балкани - Ферроникели 2:0 Линкольн - ФК Балкани 1:3 ФК Балкани - Liria2 1:0 ФК Балкани - Линкольн 2:0 Ларн - ФК Балкани 1:4 ФК Балкани - Ларн 3:0

Результаты матчей

Астана
ФК Балкани

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Астана
ФК Балкани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
6
3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Динамо Загреб
 3 1 0 2 5 - 4 3
3.
ФК Балкани
 3 1 0 2 3 - 3 3
4.
Астана
 3 1 0 2 4 - 8 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Динамо Загреб
 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
ФК Балкани
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Астана
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Астана
 2 1 0 1 3 - 6 3
3.
ФК Балкани
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астана - ФК Балкани от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 48
    Астана 87.5% (42)
    X 10.4% (5)
    ФК Балкани 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астана
    Ничья
    ФК Балкани
    2.00
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    Прогнозы на матч Астана - ФК Балкани

    Исход игры
    Астана
    89.4% (42)
    Ничья
    10.6% (5)
    ФК Балкани
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (20)
    Меньше
    55.56% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (25)
    Нет
    44.44% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Астана
    40.4% (19)
    1:0 Астана
    25.5% (12)
    2:0 Астана
    17% (8)
    1:1 Ничья
    10.6% (5)
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    Астана
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