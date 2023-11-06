Тур: 4. Стадион: Астана-Арена.
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История личных встреч
Астана
ФК Балкани
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томасов Марин
|2
|0.4
|Оганесян Камо
|2
|0.4
|Бейсебеков Абзал
|1
|0.2
|Лончар Стьепан
|1
|0.2
|Досмагамбетов Тимур
|0
|0
|Эбонг Макс
|0
|0
|Дарбо Дембо
|0
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крейзу Алмир
|3
|0.33
|Грипши Назми
|3
|0.33
|Рахмани Альбион
|2 (1)
|0.22
|Кореница Меритон
|2
|0.22
|Толай Блеарт
|2
|0.22
|Куц Эдвин
|2
|0.22
|Зюба Чендрим
|1
|0.11
|Яшаница Байрам
|1
|0.11
|Траши Лоренц
|1
|0.11
|Тачи Арменд
|1
|0.11
|Хамиди Валид
|1
|0.11
|Делова Люмбардх
|0
|0
Карточки
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аманович Алекса
|3
|0
|Ароян Вараздат
|2
|0
|Оганесян Камо
|2
|0
|Лончар Стьепан
|2
|0
|Дарбо Дембо
|2
|0
|Бейсебеков Абзал
|1
|0
|Куат Исламбек
|1
|0
|Вороговский Ян
|1
|0
|Марочкин Александр
|1
|0
|Урега Фабьен
|1
|0
|Эбонг Макс
|1
|0
|Grigori Babayan
|1
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делова Люмбардх
|3
|0
|Крейзу Алмир
|3
|0
|Куц Эдвин
|2
|0
|Хамиди Валид
|2
|0
|Траши Лоренц
|1
|0
|Количи Энеа
|1
|0
|Грипши Назми
|1
|0
|Потоку Арбер
|1
|0
|Тачи Арменд
|1
|0
|Кореница Меритон
|1
|0
|Зюба Чендрим
|1
|0
|Илир Дая
|1
|0
Результаты матчей
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФК Балкани
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ФК Балкани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
11
Астана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ФК Балкани
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
2
67%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
19
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
4
21%
31-45
2
33%
4
21%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
1
17%
3
16%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Астана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шахтёр Караганда - Астана 1:1 ФК Балкани - Астана 1:2 Астана - Жетысу 2:1 Астана - Виктория Пльзень 1:2
Актобе - Астана 2:0 Астана - Окжетпес 5:2 Ордабасы - Астана 1:2 Динамо Загреб - Астана 5:1 Астана - Тобол 2:1 Партизани - Астана 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1 Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызылжар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0 Динамо Тбилиси - Астана 1:2
ФК Балкани
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ФК Балкани - Дрита 1:0 Ферроникели - ФК Балкани 0:3 ФК Балкани - Астана 1:2 ФК Балкани - Liria2 4:1
Приштина - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Динамо Загреб 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 2:1 Фуше Косово - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Малишева 3:2 Виктория Пльзень - ФК Балкани 1:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Гиляни 2:1 БАТЭ - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - БАТЭ 4:1 ФК Балкани - Ферроникели 2:0 Линкольн - ФК Балкани 1:3 ФК Балкани - Liria2 1:0 ФК Балкани - Линкольн 2:0 Ларн - ФК Балкани 1:4 ФК Балкани - Ларн 3:0
Результаты матчей
Астана
ФК Балкани
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Астана
ФК Балкани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
63
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогнозы на матч Астана - ФК Балкани
Исход игры
Астана
89.4% (42)
Ничья
10.6% (5)
ФК Балкани
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (20)
Меньше
55.56% (25)
Обе команды забьют
Да
55.56% (25)
Нет
44.44% (20)
Популярный счёт
2:1 Астана
40.4% (19)
1:0 Астана
25.5% (12)
2:0 Астана
17% (8)
1:1 Ничья
10.6% (5)
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