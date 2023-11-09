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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Аякс
0:2
Конец матча
Брайтон
0'
0:1
15' Гол
Фати Ансу
34' Желтая карточка
Педро Жоао
0:2
53' Гол
Саймон Адингра
69' Желтая карточка
Ван Хекке Ян-Поль
90'+5

Ход матча

8'
 
Гилмор Билли
Милнер Джеймс
15'
0:1
Фати Ансу
(Саймон Адингра)
34'
 
Педро Жоао
46'
Акпом Чуба
Тейлор Кеннет
 
46'
 
Роша Игор
Данк Льюис
53'
0:2
Саймон Адингра
(Фати Ансу)
57'
Соса Борна
Гааей Антон
 
57'
Боргес Карлос
Хлинссон Кристиан
 
65'
 
Эступиньян Первис
Дауд Махмуд
65'
 
Фергюсон Эван
Фати Ансу
69'
 
Ван Хекке Ян-Поль
73'
Тахирович Бенджамин
Вос Силвано
 
77'
 
Балеба Карлос
Эступиньян Первис
78'
Микаутадзе Жорж
Ренсх Девайн
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 140
Аякс 43.6% (61)
X 25.7% (36)
Брайтон 30.7% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Рамай
Диант
3
Гааей
Антон
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
24
Вос
Силвано
38
Хлинссон
Кристиан
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
6
Милнер
Джеймс
13
Гросс
Паскаль
8
Дауд
Махмуд
24
Саймон
Адингра
31
Фати
Ансу
22
Митома
Каору
9
Педро
Жоао
Аякс
4-3-3
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Брайтон

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 3 0.5
Тейлор Кеннет 1 0.17
Боргес Карлос 1 0.17
Бергвейн Стевен 1 (1) 0.17
Бергёйс Стивен 1 0.17
Бробби Брайан 1 0.17
Соса Борна 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 4 (3) 1
Фати Ансу 2 0.5
Саймон Адингра 1 0.25
Гросс Паскаль 1 0.25
Митома Каору 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вос Силвано 1 1
Бергёйс Стивен 2 0
Бергвейн Стевен 1 0
Медич Яков 1 0
Бробби Брайан 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Шутало Йосип 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Хекке Ян-Поль 3 0
Уэлбек Данни 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Роша Игор II 1 0
Педро Жоао 1 0
Данк Льюис 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Митома Каору 1 0
Фергюсон Эван 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
2
Аякс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
13%
1
13%
1-15
4
50%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0
Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0
Брайтон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1
Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1

Результаты матчей

Аякс
Брайтон

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Аякс
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1:0 4 2 2 0 9 - 6 8
2.
Брайтон
 4 2 1 1 8 - 5 7
3.
АЕК
 0:1 4 1 1 2 5 - 7 4
4.
Аякс
 4 0 2 2 4 - 8 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1:0 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Брайтон
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
АЕК
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Аякс
 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Марсель
 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
АЕК
 0:1 2 1 0 1 4 - 5 3
4.
Аякс
 2 0 1 1 1 - 3 1
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Весь список
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    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 140
    Аякс 43.6% (61)
    X 25.7% (36)
    Брайтон 30.7% (43)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аякс 0:2 Брайтон

    Исход игры
    Аякс
    43.6% (61)
    Ничья
    25.7% (36)
    Брайтон
    30.7% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.81% (77)
    Меньше
    34.19% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (102)
    Нет
    12.82% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    25% (35)
    1:2 Брайтон
    20% (28)
    1:1 Ничья
    17.9% (25)
    2:0 Аякс
    5.7% (8)
    2:2 Ничья
    4.3% (6)
    3:2 Аякс
    2.1% (3)
    0:1 Брайтон
    2.1% (3)
    1:3 Брайтон
    1.4% (2)
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