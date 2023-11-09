Тур: 4. Стадион: Йохан Кройф Арена.
0'
0:1
15' ГолФати Ансу
34' Желтая карточкаПедро Жоао
0:2
53' ГолСаймон Адингра
69' Желтая карточкаВан Хекке Ян-Поль
90'+5
Ход матча
15'
0:1
34'
46'
53'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
24
Вос
Силвано
31
Фати
Ансу
22
Митома
Каору
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Вратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
-
10 Акпом ЧубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Даффус ДжошПолузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
История личных встреч
Аякс
Брайтон
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудус Мохаммед
|3
|0.5
|Тейлор Кеннет
|1
|0.17
|Боргес Карлос
|1
|0.17
|Бергвейн Стевен
|1 (1)
|0.17
|Бергёйс Стивен
|1
|0.17
|Бробби Брайан
|1
|0.17
|Соса Борна
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|4 (3)
|1
|Фати Ансу
|2
|0.5
|Саймон Адингра
|1
|0.25
|Гросс Паскаль
|1
|0.25
|Митома Каору
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вос Силвано
|1
|1
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
|Шутало Йосип
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Хекке Ян-Поль
|3
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Данк Льюис
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Митома Каору
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
2
Аякс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
13%
1
13%
1-15
4
50%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0
Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0
Брайтон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1
Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1
Результаты матчей
Аякс
Брайтон
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Аякс
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
24
15
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аякс 0:2 Брайтон
Исход игры
Аякс
43.6% (61)
Ничья
25.7% (36)
Брайтон
30.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
65.81% (77)
Меньше
34.19% (40)
Обе команды забьют
Да
87.18% (102)
Нет
12.82% (15)
Популярный счёт
2:1 Аякс
25% (35)
1:2 Брайтон
20% (28)
1:1 Ничья
17.9% (25)
2:0 Аякс
5.7% (8)
2:2 Ничья
4.3% (6)
3:2 Аякс
2.1% (3)
0:1 Брайтон
2.1% (3)
1:3 Брайтон
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!