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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Ренн
3:1
Конец матча
Панатинаикос
0'
1:0
9' Гол
Ридер Фабиан
33' Красная карточка
Белосьян Женуэль
1:1
34' Пенальти
Иоаннидис Фотис
44' Желтая карточка
Вагианнидис Георгиос
52' Желтая карточка
Перес Рубен
55' Желтая карточка
Ву Кристофер
2:1
65' Гол
Салах Ибрагим
3:1
70' Пенальти
Блас Людовик
81' Желтая карточка
Сантамария Батист
90'+7

Ход матча

9'
Ридер Фабиан
1:0
33'
Белосьян Женуэль
 
34'
1:1
Иоаннидис Фотис
35'
Трюффер Адриен
Мюинга Арно
 
44'
 
Вагианнидис Георгиос
46'
 
Джуричич Филип
Гнезда-Черин Адам
52'
 
Перес Рубен
55'
Ву Кристофер
 
62'
Салах Ибрагим
Террье Мартен
 
62'
Сантамария Батист
Ридер Фабиан
 
63'
Блас Людовик
Буриго Бенжамен
 
65'
Салах Ибрагим
2:1
70'
Блас Людовик
3:1
71'
 
Канталапьерда Аитор
Бернард Дуарте
71'
 
Мансини Даниэль
Паласиос Себастьян
78'
 
Шпорар Андраж
Вагианнидис Георгиос
79'
 
Виллиан Арао
Перес Рубен
81'
Сантамария Батист
 
90'
Ассиньон Лоренс
Матич Неманья
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 122
Ренн 84.4% (103)
X 11.5% (14)
Панатинаикос 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Галлон
Готье
17
Дуэ
Гела
15
Ву
Кристофер
16
Белосьян
Женуэль
5
Теате
Артур
28
Ле
Фе
Энцо
21
Матич
Неманья
14
Буриго
Бенжамен
32
Ридер
Фабиан
7
Террье
Мартен
9
Мюинга
Арно
91
Бриньоли
Альберто
2
Вагианнидис
Георгиос
5
Шенквельд
Барт
21
Едвай
Тин
25
Младенович
Филип
16
Гнезда-Черин
Адам
4
Перес
Рубен
52
Де
Вильена
Тонни
10
Бернард
Дуарте
7
Иоаннидис
Фотис
34
Паласиос
Себастьян
Ренн
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

Ренн
Панатинаикос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 2 (1) 0.5
Ридер Фабиан 1 0.25
Салах Ибрагим 1 0.25
Гуйри Амин 1 0.25
Мюинга Арно 1 0.25
Трюффер Адриен 1 0.25
Йылдырым Бертуг 1 0.25
Матич Неманья 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Омари Вармед 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 3 (2) 0.75
Шпорар Андраж 1 0.25
Котсирас Яннис 0 0
Гнезда-Черин Адам 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белосьян Женуэль 1 1
Трюффер Адриен 2 0
Сантамария Батист 1 0
Блас Людовик 1 0
Гуйри Амин 1 0
Ву Кристофер 1 0
Теате Артур 1 0
Дуэ Дезире 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуричич Филип 1 0
Перес Рубен 1 0
Виллиан Арао 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0

Результаты матчей

Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ренн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
2
Ренн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Панатинаикос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1
Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0
Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1

Результаты матчей

Ренн
Панатинаикос

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ренн
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
2
2
2.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 4 3 0 1 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Панатинаикос
 4 1 1 2 4 - 5 4
4.
Маккаби Хайфа
 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Вильярреал
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Панатинаикос
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Маккаби Хайфа
 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Вильярреал
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Панатинаикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Маккаби Хайфа
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Весь список
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    Прогнозы 122
    Ренн 84.4% (103)
    X 11.5% (14)
    Панатинаикос 4.1% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 3:1 Панатинаикос

    Исход игры
    Ренн
    84.4% (103)
    Ничья
    11.5% (14)
    Панатинаикос
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (69)
    Меньше
    40% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    67.83% (78)
    Нет
    32.17% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    50% (61)
    1:0 Ренн
    21.3% (26)
    1:1 Ничья
    8.2% (10)
    2:0 Ренн
    6.6% (8)
    1:2 Панатинаикос
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:1 Ренн
    1.6% (2)
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