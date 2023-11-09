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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Бешикташ
1:2
Второй тайм: 66'
Будё-Глимт
0'
0:1
38' Гол
Мумбанья Фарис
47' Желтая карточка
Уйсал Неджип
0:2
49' Гол
Мумбанья Фарис
1:2
64' Гол
Бингол Тайфур

Ход матча

28'
Амарти Даниэль
Эрик-Бертран Байи
 
38'
0:1
Мумбанья Фарис
(Сёрли Сондре)
46'
Булут Онур
Розье Валентен
 
47'
Уйсал Неджип
 
49'
0:2
Мумбанья Фарис
(Пеллегрино Амаль)
53'
Бингол Тайфур
Зайнутдинов Бактиёр
 
53'
Ребич Анте
Рашица Милот
 
62'
 
Зугеля Нино
Сёрли Сондре
64'
Бингол Тайфур
(Ребич Анте)
1:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 120
Бешикташ 74.2% (89)
X 16.7% (20)
Будё-Глимт 9.2% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Будё-Глимт
26.00
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9.00
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3.10
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Все Коэффициенты
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
30
Эрик-Бертран
Байи
20
Уйсал
Неджип
22
Зайнутдинов
Бактиёр
19
Хаджиахметович
Амир
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
83
Фернандеш
Жедсон
11
Рашица
Милот
9
Тосун
Дженк
40
Мулека
Джексон
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Бешикташ
4-1-2-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Бешикташ
Будё-Глимт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 7 (1) 0.7
Мулека Джексон 3 0.3
Учан Салих 1 0.1
Тосун Дженк 1 0.1
Булут Онур 1 0.1
Амарти Даниэль 1 0.1
Колли Омар 1 0.1
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.1
Киличсой Семих 1 0.1
Масуаку Артур 0 0
Геззаль Рашид 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Рашица Милот 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мумбанья Фарис 6 0.6
Пеллегрино Амаль 5 (2) 0.5
Грёнбек Альберт 4 0.4
Сёрли Сондре 2 0.2
Берг Патрик 2 0.2
Салтнес Ульрик 1 0.1
Гулликсен Тобиас 1 0.1
Эспейор Рунар 1 0.1
Сёренсен Адам 1 0.1
Бьоркан Фредерик 0 0
Фет Сондре 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Валентен 4 1
Уйсал Неджип 2 0
Учан Салих 2 0
Мулека Джексон 2 0
Масуаку Артур 0 1
Абубакар Венсан 1 0
Булут Онур 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Колли Омар 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 3 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Мо Бреде 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Хайкин Никита 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Будё-Глимт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
2
Бешикташ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
13
Бешикташ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Будё-Глимт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

8
3
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

18
22
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
3
17%
4
18%
31-45
4
22%
5
23%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
4
22%
5
23%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

12
7
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
58%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1
Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3
Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2

Результаты матчей

Бешикташ
Будё-Глимт

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
3
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1
3
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
7
2
3
6
2.5
6
3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Будё-Глимт
 2:0 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Лугано
 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Бешикташ
 0:2 4 0 1 3 4 - 9 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 2 1 0 1 3 - 2 3
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Лугано
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Бешикташ
 0:2 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Будё-Глимт
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Бешикташ
 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • 47'
    Уйсал Неджип получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Розье Валентен уходит с поля. Булут Онур выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Сёрли Сондре сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!
  • 28'
    Эрик-Бертран Байи уходит с поля. Амарти Даниэль выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tupras Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Бешикташ 74.2% (89)
    X 16.7% (20)
    Будё-Глимт 9.2% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бешикташ
    Ничья
    Будё-Глимт
    26.00
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    9.00
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бешикташ 1:2 Будё-Глимт

    Исход игры
    Бешикташ
    74.2% (89)
    Ничья
    16.7% (20)
    Будё-Глимт
    9.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.26% (76)
    Меньше
    32.74% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    78.76% (89)
    Нет
    21.24% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Бешикташ
    42.5% (51)
    1:1 Ничья
    11.7% (14)
    2:0 Бешикташ
    10.8% (13)
    1:0 Бешикташ
    8.3% (10)
    3:1 Бешикташ
    6.7% (8)
    1:2 Будё-Глимт
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    5% (6)
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    Бешикташ
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