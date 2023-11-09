Тур: 4. Стадион: Tupras Stadyumu.
1:2
Второй тайм: 66'
0'
0:1
38' ГолМумбанья Фарис
47' Желтая карточкаУйсал Неджип
0:2
49' ГолМумбанья Фарис
1:2
64' ГолБингол Тайфур
Ход матча
38'
0:1
47'
49'
64'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
11
Рашица
Милот
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
27
Сёрли
Сондре
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
65 Килич ЯкупНападающий
-
Главный тренер: Вукас Хари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Бешикташ
Будё-Глимт
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|7 (1)
|0.7
|Мулека Джексон
|3
|0.3
|Учан Салих
|1
|0.1
|Тосун Дженк
|1
|0.1
|Булут Онур
|1
|0.1
|Амарти Даниэль
|1
|0.1
|Колли Омар
|1
|0.1
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.1
|Киличсой Семих
|1
|0.1
|Масуаку Артур
|0
|0
|Геззаль Рашид
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Рашица Милот
|0
|0
|Фернандеш Жедсон
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мумбанья Фарис
|6
|0.6
|Пеллегрино Амаль
|5 (2)
|0.5
|Грёнбек Альберт
|4
|0.4
|Сёрли Сондре
|2
|0.2
|Берг Патрик
|2
|0.2
|Салтнес Ульрик
|1
|0.1
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.1
|Эспейор Рунар
|1
|0.1
|Сёренсен Адам
|1
|0.1
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розье Валентен
|4
|1
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Учан Салих
|2
|0
|Мулека Джексон
|2
|0
|Масуаку Артур
|0
|1
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Геззаль Рашид
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Будё-Глимт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
2
Бешикташ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
13
Бешикташ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Будё-Глимт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
8
3
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
18
22
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
3
17%
4
18%
31-45
4
22%
5
23%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
4
22%
5
23%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
12
7
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
58%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1
Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3
Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2
Результаты матчей
Бешикташ
Будё-Глимт
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
3
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
63
Группа D
Группа D
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бешикташ 1:2 Будё-Глимт
Исход игры
Бешикташ
74.2% (89)
Ничья
16.7% (20)
Будё-Глимт
9.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
67.26% (76)
Меньше
32.74% (37)
Обе команды забьют
Да
78.76% (89)
Нет
21.24% (24)
Популярный счёт
2:1 Бешикташ
42.5% (51)
1:1 Ничья
11.7% (14)
2:0 Бешикташ
10.8% (13)
1:0 Бешикташ
8.3% (10)
3:1 Бешикташ
6.7% (8)
1:2 Будё-Глимт
6.7% (8)
2:2 Ничья
5% (6)
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