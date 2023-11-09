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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 17314
Бешикташ
1:2
Конец матча
Будё-Глимт
0'
0:1
38' Гол
Мумбанья Фарис
47' Желтая карточка
Уйсал Неджип
0:2
49' Гол
Мумбанья Фарис
1:2
64' Гол
Бингол Тайфур
75' Желтая карточка
Ребич Анте
80' Желтая карточка
Бингол Тайфур
90' Желтая карточка
Зугеля Нино
90' Вторая желтая карточка
Уйсал Неджип
90'+8

Ход матча

27'
Амарти Даниэль
Эрик-Бертран Байи
 
38'
0:1
Мумбанья Фарис
(Сёрли Сондре)
46'
Булут Онур
Розье Валентен
 
47'
Уйсал Неджип
 
49'
0:2
Мумбанья Фарис
(Пеллегрино Амаль)
53'
Бингол Тайфур
Зайнутдинов Бактиёр
 
53'
Ребич Анте
Рашица Милот
 
62'
 
Зугеля Нино
Сёрли Сондре
64'
Бингол Тайфур
(Ребич Анте)
1:2
71'
 
Салтнес Ульрик
Фет Сондре
74'
Учан Салих
Фернандеш Жедсон
 
75'
Ребич Анте
 
80'
Бингол Тайфур
 
85'
 
Гулликсен Тобиас
Пеллегрино Амаль
85'
 
Сьоволд Фредрик
Мумбанья Фарис
85'
 
Капскармо Оскар
Вембангомо Брис
90'
 
Зугеля Нино
90'
Уйсал Неджип
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 506 Количество передач 452
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 120
Бешикташ 74.2% (89)
X 16.7% (20)
Будё-Глимт 9.2% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
30
Эрик-Бертран
Байи
20
Уйсал
Неджип
22
Зайнутдинов
Бактиёр
19
Хаджиахметович
Амир
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
83
Фернандеш
Жедсон
11
Рашица
Милот
9
Тосун
Дженк
40
Мулека
Джексон
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Бешикташ
4-1-2-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Бешикташ
Будё-Глимт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 7 (1) 0.7
Мулека Джексон 3 0.3
Учан Салих 1 0.1
Тосун Дженк 1 0.1
Булут Онур 1 0.1
Бингол Тайфур 1 0.1
Амарти Даниэль 1 0.1
Колли Омар 1 0.1
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.1
Киличсой Семих 1 0.1
Масуаку Артур 0 0
Ребич Анте 0 0
Геззаль Рашид 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Рашица Милот 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мумбанья Фарис 6 0.6
Пеллегрино Амаль 5 (2) 0.5
Грёнбек Альберт 4 0.4
Сёрли Сондре 2 0.2
Берг Патрик 2 0.2
Салтнес Ульрик 1 0.1
Гулликсен Тобиас 1 0.1
Эспейор Рунар 1 0.1
Сёренсен Адам 1 0.1
Бьоркан Фредерик 0 0
Фет Сондре 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Валентен 4 1
Уйсал Неджип 2 1
Учан Салих 2 0
Мулека Джексон 2 0
Масуаку Артур 0 1
Абубакар Венсан 1 0
Ребич Анте 1 0
Булут Онур 1 0
Бингол Тайфур 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Колли Омар 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 3 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Мо Бреде 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Хайкин Никита 1 0
Зугеля Нино 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Будё-Глимт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
2
Бешикташ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Будё-Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
13
Бешикташ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Будё-Глимт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

8
3
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

19
24
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
1
5%
1
4%
1-15
2
11%
5
21%
16-30
3
16%
5
21%
31-45
4
21%
6
25%
46-60
5
26%
1
4%
61-75
4
21%
5
21%
76-90
0
0%
1
4%
91-120

Пропущено

14
8
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
3
21%
3
38%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
7
50%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1
Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3
Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2

Результаты матчей

Бешикташ
Будё-Глимт

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:3
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
2
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
8
2
3
7
2.5
6
4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 1:0 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Будё-Глимт
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Лугано
 0:1 4 1 1 2 4 - 6 4
4.
Бешикташ
 4 0 1 3 5 - 9 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Будё-Глимт
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Лугано
 0:1 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Бешикташ
 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Лугано
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Бешикташ
 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
Новости LiveResult
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Пеллегрино Амаль сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!
    • 47'
      Уйсал Неджип получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Розье Валентен уходит с поля. Булут Онур выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Сёрли Сондре сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!
    • 27'
      Эрик-Бертран Байи уходит с поля. Амарти Даниэль выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tupras Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Бешикташ 74.2% (89)
    X 16.7% (20)
    Будё-Глимт 9.2% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бешикташ 1:2 Будё-Глимт

    Исход игры
    Бешикташ
    74.2% (89)
    Ничья
    16.7% (20)
    Будё-Глимт
    9.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.26% (76)
    Меньше
    32.74% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    78.76% (89)
    Нет
    21.24% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Бешикташ
    42.5% (51)
    1:1 Ничья
    11.7% (14)
    2:0 Бешикташ
    10.8% (13)
    1:0 Бешикташ
    8.3% (10)
    3:1 Бешикташ
    6.7% (8)
    1:2 Будё-Глимт
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    5% (6)
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