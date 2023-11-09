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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Mohammad Al-Emara
Норшелланн
1:1
Второй тайм: 65'
Спартак Трнава
0'
1:0
32' Пенальти
Ингвартсен Маркус
1:1
64' Гол

Ход матча

32'
Ингвартсен Маркус
1:0
64'
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 323 Количество передач 141
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 119
Норшелланн 77.3% (92)
X 19.3% (23)
Спартак Трнава 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Норшелланн
Ничья
Спартак Трнава
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Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
19
Хэй
Лукас
39
Нагало
Адамо
30
Йенсен-Эббью
Йонас
5
Фресе
Мартин
9
Беньямин
Нюгрен
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
17
Расмуссен
Кристиан
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
26
Коша
Себастьян
2
Штетина
Лукаш
23
Даниэл
Эрик
28
Буката
Мартин
80
Желькович
Адриан
25
Баинович
Филип
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
Норшелланн
4-3-3
Спартак Трнава
4-3-3

История личных встреч

Норшелланн
Спартак Трнава

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (5) 0.75
Осман Ибрагим 2 0.25
Беньямин Нюгрен 2 0.25
Вилладсен Оливер 2 0.25
Расмуссен Кристиан 2 0.25
Тверсков Йеппе 1 0.13
Фресе Мартин 1 0.13
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.13
Свенссон Даниэль 0 0
Антман Оливер 0 0
Скьеллеруп Андреас 0 0
Хэй Лукас 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 3 0.3
Штетина Лукаш 3 0.3
Офори Келвин 3 0.3
Прохазка Роман 1 0.1
Джуричин Марко 1 0.1
Буката Мартин 1 0.1
Коша Себастьян 1 0.1
Микович Мартин 0 0
Паур Якуб 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Азанго Филип 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 3 0
Нагало Адамо 1 1
Свенссон Даниэль 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Фресе Мартин 1 0
Скьеллеруп Андреас 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосито Николас 2 1
Прохазка Роман 3 0
Микович Мартин 3 0
Даниэл Эрик 2 0
Шулек Мартин 2 0
Коштрна Кристиан 2 0
Желькович Адриан 2 0
Штетина Лукаш 1 0
Джуричин Марко 1 0
Буката Мартин 1 0
Баинович Филип 1 0
Бернат Ян 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0
Осени Азиз 1 0
Компан-Брезник Миха 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Спартак Трнава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
8
Норшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Спартак Трнава
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
4
44%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

16
14
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
19%
2
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
4
29%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
17%
5
36%
46-60
1
17%
5
36%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2
Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2
Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1

Результаты матчей

Норшелланн
Спартак Трнава

Точный счет

2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
7
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
3
2
1
3.5
1
4
2
1
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
3
1.5
3
6
2
5
2.5
2
7
2
5
3.5
1
8
2
5
4.5
1
6
5.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Норшелланн
 1:0 4 3 0 1 11 - 4 9
3.
Лудогорец
 3 1 0 2 6 - 10 3
4.
Спартак Трнава
 0:1 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1:0 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
Фенербахче
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Лудогорец
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Спартак Трнава
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Норшелланн
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Спартак Трнава
 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0
4.
Лудогорец
 2 0 0 2 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Штетина Лукаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 56'
      Ингвартсен Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Азанго Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Спартак Трнава пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 72%, Спартак Трнава: 28%.
    • 54'
      Спартак Трнава совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Норшелланн 77.3% (92)
    X 19.3% (23)
    Спартак Трнава 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Норшелланн
    Ничья
    Спартак Трнава
    1.19
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Норшелланн 1:1 Спартак Трнава

    Исход игры
    Норшелланн
    77.3% (92)
    Ничья
    19.3% (23)
    Спартак Трнава
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.44% (29)
    Меньше
    74.56% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    38.6% (44)
    Нет
    61.4% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Норшелланн
    33.6% (40)
    1:1 Ничья
    18.5% (22)
    1:0 Норшелланн
    17.6% (21)
    2:1 Норшелланн
    10.1% (12)
    3:0 Норшелланн
    5% (6)
    3:1 Норшелланн
    3.4% (4)
    1:2 Спартак Трнава
    2.5% (3)
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