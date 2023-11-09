Тур: 4. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Mohammad Al-Emara
1:1
Второй тайм: 65'
Ход матча
32'
64'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
323 Количество передач 141
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хэй
Лукас
39
Нагало
Адамо
23
Даниэл
Эрик
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Даниэл ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пена РикардоПолузащитник
-
17 Паур ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Норшелланн
Спартак Трнава
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|6 (5)
|0.75
|Осман Ибрагим
|2
|0.25
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.25
|Вилладсен Оливер
|2
|0.25
|Расмуссен Кристиан
|2
|0.25
|Тверсков Йеппе
|1
|0.13
|Фресе Мартин
|1
|0.13
|Йенсен-Эббью Йонас
|1
|0.13
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Антман Оливер
|0
|0
|Скьеллеруп Андреас
|0
|0
|Хэй Лукас
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэл Эрик
|3
|0.3
|Штетина Лукаш
|3
|0.3
|Офори Келвин
|3
|0.3
|Прохазка Роман
|1
|0.1
|Джуричин Марко
|1
|0.1
|Буката Мартин
|1
|0.1
|Коша Себастьян
|1
|0.1
|Микович Мартин
|0
|0
|Паур Якуб
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Азанго Филип
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|3
|0
|Нагало Адамо
|1
|1
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
|Скьеллеруп Андреас
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосито Николас
|2
|1
|Прохазка Роман
|3
|0
|Микович Мартин
|3
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Шулек Мартин
|2
|0
|Коштрна Кристиан
|2
|0
|Желькович Адриан
|2
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Бернат Ян
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Осени Азиз
|1
|0
|Компан-Брезник Миха
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Спартак Трнава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
8
Норшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Спартак Трнава
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
4
44%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
16
14
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
19%
2
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
4
29%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
17%
5
36%
46-60
1
17%
5
36%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2
Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2
Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1
Результаты матчей
Норшелланн
Спартак Трнава
Точный счет
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
7
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
23
21
14
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
72
43
36
25
27
25
18
25
16
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|3.
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|4.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Норшелланн 1:1 Спартак Трнава
Исход игры
Норшелланн
77.3% (92)
Ничья
19.3% (23)
Спартак Трнава
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
25.44% (29)
Меньше
74.56% (85)
Обе команды забьют
Да
38.6% (44)
Нет
61.4% (70)
Популярный счёт
2:0 Норшелланн
33.6% (40)
1:1 Ничья
18.5% (22)
1:0 Норшелланн
17.6% (21)
2:1 Норшелланн
10.1% (12)
3:0 Норшелланн
5% (6)
3:1 Норшелланн
3.4% (4)
1:2 Спартак Трнава
2.5% (3)
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