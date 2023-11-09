Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Даниэл Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Прохазка Роман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Норшеланн пытается что-то создать.

86' Удар от ворот произведет Норшеланн

86' Офори Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Нагало Адамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Коштрна Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Спартак Трнава совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Скьеллеруп Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Коштрна Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Норшеланн пытается что-то создать.

78' Матч возобновлен

76' Хансен Андреас III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Спартак Трнава совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Спартак Трнава совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Даниэл Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Норшеланн начинает контратаку

68' Спартак Трнава совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Спартак Трнава совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Осман Ибрагим не смог попасть в створ ударом издали

64' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Спартак Трнава

62' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Спартак Трнава

61' Г О О О О О О Л - Дюриш Михал из команды Спартак Трнава с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

61' Офори Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Баинович Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Коштрна Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Штетина Лукаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Норшеланн начинает контратаку

56' Ингвартсен Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Азанго Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Спартак Трнава совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Баинович Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Баинович Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Беньямин Нюгрен бьет со штрафного в створ, но Доминик Такач держит все под контролем

49' Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Беньямин Нюгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Дюриш Михал пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

49' Дюриш Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Даниэл Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Дюриш Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.