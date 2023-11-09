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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Mohammad Al-Emara
Норшелланн
1:1
Конец матча
Спартак Трнава
0'
1:0
32' Пенальти
Ингвартсен Маркус
1:1
61' Гол
Дюриш Михал
90' Желтая карточка
Паур Якуб
90' Желтая карточка
Такач Доминик
90' Желтая карточка
Прохазка Роман
90' Желтая карточка
Штетина Лукаш
90' Желтая карточка
Скьеллеруп Андреас
90'+11

Ход матча

32'
Ингвартсен Маркус
1:0
61'
1:1
Дюриш Михал
(Офори Келвин)
64'
Доржелес Марио
Расмуссен Кристиан
 
70'
Сертдемир Зидан
Свенссон Даниэль
 
70'
Скьеллеруп Андреас
Беньямин Нюгрен
 
72'
 
Прохазка Роман
Буката Мартин
75'
 
Стефаник Самуэль
Азанго Филип
83'
 
Паур Якуб
Дюриш Михал
90'
 
Паур Якуб
90'
Хардер Конрад
Осман Ибрагим
 
90'
 
Такач Доминик
90'
 
Прохазка Роман
90'
 
Штетина Лукаш
90'
Скьеллеруп Андреас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 666 Количество передач 299
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 119
Норшелланн 77.3% (92)
X 19.3% (23)
Спартак Трнава 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Хансен
Андреас
III
19
Хэй
Лукас
39
Нагало
Адамо
30
Йенсен-Эббью
Йонас
5
Фресе
Мартин
9
Беньямин
Нюгрен
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
17
Расмуссен
Кристиан
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
26
Коша
Себастьян
2
Штетина
Лукаш
23
Даниэл
Эрик
28
Буката
Мартин
80
Желькович
Адриан
25
Баинович
Филип
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
Норшелланн
4-3-3
Спартак Трнава
4-3-3

История личных встреч

Норшелланн
Спартак Трнава

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (5) 0.75
Осман Ибрагим 2 0.25
Беньямин Нюгрен 2 0.25
Вилладсен Оливер 2 0.25
Расмуссен Кристиан 2 0.25
Тверсков Йеппе 1 0.13
Фресе Мартин 1 0.13
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.13
Свенссон Даниэль 0 0
Антман Оливер 0 0
Скьеллеруп Андреас 0 0
Хэй Лукас 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 3 0.3
Офори Келвин 3 0.3
Штетина Лукаш 3 0.3
Дюриш Михал 1 0.1
Прохазка Роман 1 0.1
Джуричин Марко 1 0.1
Буката Мартин 1 0.1
Коша Себастьян 1 0.1
Микович Мартин 0 0
Паур Якуб 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Азанго Филип 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 3 0
Нагало Адамо 1 1
Скьеллеруп Андреас 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Фресе Мартин 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохазка Роман 4 0
Горосито Николас 2 1
Микович Мартин 3 0
Штетина Лукаш 2 0
Даниэл Эрик 2 0
Шулек Мартин 2 0
Коштрна Кристиан 2 0
Желькович Адриан 2 0
Джуричин Марко 1 0
Паур Якуб 1 0
Буката Мартин 1 0
Баинович Филип 1 0
Такач Доминик 1 0
Бернат Ян 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0
Осени Азиз 1 0
Компан-Брезник Миха 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Спартак Трнава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Спартак Трнава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
8
Норшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Спартак Трнава
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
23%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
2
33%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
4
44%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

17
15
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
18%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
35%
4
27%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
3
18%
4
27%
61-75
2
12%
2
13%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
5
33%
46-60
2
29%
5
33%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2
Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2
Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1

Результаты матчей

Норшелланн
Спартак Трнава

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
2
2.5
2
3
2
2
3.5
1
4
2
2
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
2
4
4
1.5
3
7
2
6
2.5
2
8
2
6
3.5
1
9
2
6
4.5
1
7
5.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 0:1 4 3 0 1 8 - 4 9
2.
Норшелланн
 4 2 1 1 11 - 5 7
3.
Лудогорец
 1:0 4 2 0 2 7 - 10 6
4.
Спартак Трнава
 4 0 1 3 2 - 9 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лудогорец
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Фенербахче
 0:1 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Норшелланн
 2 1 1 0 8 - 2 4
4.
Спартак Трнава
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Фенербахче
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Спартак Трнава
 2 0 1 1 1 - 5 1
4.
Лудогорец
 1:0 2 0 0 2 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • 98'
    Матч возобновлен
  • 97'
    Скьеллеруп Андреас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 97'
    Штетина Лукаш грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 97'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 97'
    Прохазка Роман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Спартак Трнава совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Прохазка Роман получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 119
    Норшелланн 77.3% (92)
    X 19.3% (23)
    Спартак Трнава 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Норшелланн 1:1 Спартак Трнава

    Исход игры
    Норшелланн
    77.3% (92)
    Ничья
    19.3% (23)
    Спартак Трнава
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.44% (29)
    Меньше
    74.56% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    38.6% (44)
    Нет
    61.4% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Норшелланн
    33.6% (40)
    1:1 Ничья
    18.5% (22)
    1:0 Норшелланн
    17.6% (21)
    2:1 Норшелланн
    10.1% (12)
    3:0 Норшелланн
    5% (6)
    3:1 Норшелланн
    3.4% (4)
    1:2 Спартак Трнава
    2.5% (3)
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