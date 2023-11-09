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Тур: 4. Стадион: .
ХИК
0:1
Второй тайм: 64'
Айнтрахт Фр
0'
0:1
31' Гол
Шаиби Фарес

Ход матча

31'
0:1
Шаиби Фарес
(Схири Эльес)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 117
ХИК 3.4% (4)
X 3.4% (4)
Айнтрахт Фр 93.2% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Айнтрахт Фр
9.80
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9.00
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1.29
Все Коэффициенты
85
Маенпяя
Ники
23
Соири
Пюрю
15
Тенхо
Миро
6
Хальме
Аапо
2
Оллила
Туомас
14
Пелтола
Матти
10
Лингман
Лукас
24
Канеллопулос
Гиоргос
17
Банде
Хассане
7
Хостикка
Сантери
18
Кескинен
Топи
1
Трапп
Кевин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
5
Смолчич
Хрвое
24
Бута
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
29
Нкунку
Нильс
27
Гётце
Марио
7
Мармуш
Омар
8
Шаиби
Фарес
ХИК
4-3-3
Айнтрахт Фр
3-4-3

История личных встреч

ХИК
Айнтрахт Фр

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 4 (1) 0.67
Тойвио Йоона 1 0.17
Банде Хассане 1 0.17
Лингман Лукас 0 0
Соири Пюрю 0 0
Хостикка Сантери 0 0
Оллила Туомас 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 3 (1) 0.5
Схири Эльес 2 0.33
Эбимбе Эрик 2 (1) 0.33
Кох Робин 2 0.33
Шаиби Фарес 1 0.17
Нганкам Жессик 1 0.17
Тута 1 0.17
Коло-Муани Рандаль 1 0.17
Гётце Марио 0 0
Чендлер Тимоти 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хетемай Перпарим 1 0
Райтала Юкка 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Тенхо Миро 1 0
Пелтола Матти 1 0
Кескинен Топи 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Кевин 0 1
Кох Робин 1 0
Бута 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0

Результаты матчей

ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
10
ХИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
100%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
3
25%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1
ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0

Результаты матчей

ХИК
Айнтрахт Фр

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ХИК
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 1:1 4 3 1 0 9 - 6 10
2.
Айнтрахт Фр
 1:0 4 3 0 1 10 - 3 9
3.
Абердин
 1:1 4 0 2 2 5 - 7 2
4.
ХИК
 0:1 4 0 1 3 3 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 1:0 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
ПАОК
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Абердин
 1:1 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
ХИК
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 1:1 2 2 0 0 6 - 4 6
2.
Айнтрахт Фр
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Абердин
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
ХИК
 0:1 2 0 1 1 1 - 7 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Схири Эльес сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Шаиби Фарес бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 117
ХИК 3.4% (4)
X 3.4% (4)
Айнтрахт Фр 93.2% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Айнтрахт Фр
9.80
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Где смотреть матч ХИК 0:1 Айнтрахт Фр онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ХИК 0:1 Айнтрахт Фр

Исход игры
ХИК
3.4% (4)
Ничья
3.4% (4)
Айнтрахт Фр
93.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
64.6% (73)
Меньше
35.4% (40)
Обе команды забьют
Да
61.95% (70)
Нет
38.05% (43)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
41% (48)
0:2 Айнтрахт Фр
23.1% (27)
1:3 Айнтрахт Фр
12.8% (15)
0:3 Айнтрахт Фр
6% (7)
0:1 Айнтрахт Фр
6% (7)
1:1 Ничья
3.4% (4)
2:1 ХИК
1.7% (2)
1:0 ХИК
1.7% (2)
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Айнтрахт Фр
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