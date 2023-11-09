Тур: 4. Стадион: Арена Болт. Зрители: 10121
0:1
Конец матча
Ход матча
31'
0:1
77'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
9 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
418 Количество передач 583
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
85
Маенпяя
Ники
23
Соири
Пюрю
15
Тенхо
Миро
26
Эбимбе
Эрик
24
Бута
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
29
Нкунку
Нильс
27
Гётце
Марио
- Основной состав
-
85 Маенпяя НикиВратарь
-
23 Соири ПюрюЗащитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Райтала ЮккаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
- Защитник
-
24 БутаПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
29 Нкунку НильсПолузащитник
-
27 Гётце МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
-
47 Баум ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
48 Ферри НачоНападающий
-
38 Nils Ramming
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
История личных встреч
ХИК
Айнтрахт Фр
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|4 (1)
|0.67
|Тойвио Йоона
|1
|0.17
|Банде Хассане
|1
|0.17
|Лингман Лукас
|0
|0
|Соири Пюрю
|0
|0
|Хостикка Сантери
|0
|0
|Оллила Туомас
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|3 (1)
|0.5
|Схири Эльес
|2
|0.33
|Эбимбе Эрик
|2 (1)
|0.33
|Кох Робин
|2
|0.33
|Шаиби Фарес
|1
|0.17
|Нганкам Жессик
|1
|0.17
|Тута
|1
|0.17
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.17
|Гётце Марио
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Кескинен Топи
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бута
|2
|0
|Трапп Кевин
|0
|1
|Кох Робин
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
10
ХИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Айнтрахт Фр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
12
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
100%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1
ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0
Результаты матчей
ХИК
Айнтрахт Фр
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ХИК
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 7
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|3.
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|4.
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|8
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ХИК 0:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
ХИК
3.4% (4)
Ничья
3.4% (4)
Айнтрахт Фр
93.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
64.6% (73)
Меньше
35.4% (40)
Обе команды забьют
Да
61.95% (70)
Нет
38.05% (43)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
41% (48)
0:2 Айнтрахт Фр
23.1% (27)
1:3 Айнтрахт Фр
12.8% (15)
0:3 Айнтрахт Фр
6% (7)
0:1 Айнтрахт Фр
6% (7)
1:1 Ничья
3.4% (4)
2:1 ХИК
1.7% (2)
1:0 ХИК
1.7% (2)
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