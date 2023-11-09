  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 10121
ХИК
0:1
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
0:1
31' Гол
Шаиби Фарес
77' Желтая карточка
Бута
90'+6

Ход матча

31'
0:1
Шаиби Фарес
(Схири Эльес)
71'
 
Ферри Начо
Мармуш Омар
71'
Коуассиви-Бениссан Кевин
Банде Хассане
 
71'
Рогич Филип
Канеллопулос Гиоргос
 
77'
 
Бута
78'
 
Хёуге Йенс
Шаиби Фарес
78'
 
Ааронсон Пакстен
Гётце Марио
86'
Риски Роопе
Хостикка Сантери
 
86'
Олусанья Антони
Лингман Лукас
 
89'
 
Кнауфф Ансгар
Эбимбе Эрик
89'
 
Баум Элиас
Нкунку Нильс

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 418 Количество передач 583
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 117
ХИК 3.4% (4)
X 3.4% (4)
Айнтрахт Фр 93.2% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
85
Маенпяя
Ники
23
Соири
Пюрю
15
Тенхо
Миро
6
Хальме
Аапо
2
Оллила
Туомас
14
Пелтола
Матти
10
Лингман
Лукас
24
Канеллопулос
Гиоргос
17
Банде
Хассане
7
Хостикка
Сантери
18
Кескинен
Топи
1
Трапп
Кевин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
5
Смолчич
Хрвое
24
Бута
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
29
Нкунку
Нильс
27
Гётце
Марио
7
Мармуш
Омар
8
Шаиби
Фарес
ХИК
4-3-3
Айнтрахт Фр
3-4-3

История личных встреч

ХИК
Айнтрахт Фр

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 4 (1) 0.67
Тойвио Йоона 1 0.17
Банде Хассане 1 0.17
Лингман Лукас 0 0
Соири Пюрю 0 0
Хостикка Сантери 0 0
Оллила Туомас 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 3 (1) 0.5
Схири Эльес 2 0.33
Эбимбе Эрик 2 (1) 0.33
Кох Робин 2 0.33
Шаиби Фарес 1 0.17
Нганкам Жессик 1 0.17
Тута 1 0.17
Коло-Муани Рандаль 1 0.17
Гётце Марио 0 0
Чендлер Тимоти 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хетемай Перпарим 1 0
Райтала Юкка 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Тенхо Миро 1 0
Пелтола Матти 1 0
Кескинен Топи 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бута 2 0
Трапп Кевин 0 1
Кох Робин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0

Результаты матчей

ХИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
10
ХИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Айнтрахт Фр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
100%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
100%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1
ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0

Результаты матчей

ХИК
Айнтрахт Фр

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ХИК
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 4 3 1 0 10 - 7 10
2.
Айнтрахт Фр
 4 3 0 1 10 - 3 9
3.
Абердин
 4 0 2 2 6 - 8 2
4.
ХИК
 4 0 1 3 3 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
ПАОК
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Абердин
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
ХИК
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 2 2 0 0 6 - 4 6
2.
Айнтрахт Фр
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Абердин
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
ХИК
 2 0 1 1 1 - 7 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Схири Эльес сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Шаиби Фарес бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bolt Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    ХИК 3.4% (4)
    X 3.4% (4)
    Айнтрахт Фр 93.2% (109)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч ХИК 0:1 Айнтрахт Фр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ХИК 0:1 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    ХИК
    3.4% (4)
    Ничья
    3.4% (4)
    Айнтрахт Фр
    93.2% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.6% (73)
    Меньше
    35.4% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    61.95% (70)
    Нет
    38.05% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    41% (48)
    0:2 Айнтрахт Фр
    23.1% (27)
    1:3 Айнтрахт Фр
    12.8% (15)
    0:3 Айнтрахт Фр
    6% (7)
    0:1 Айнтрахт Фр
    6% (7)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    2:1 ХИК
    1.7% (2)
    1:0 ХИК
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     