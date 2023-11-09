4:2 - такова сейчас статистика матча по ударам в створ ворот.

После навеса с левого фланга Рестес на выходе кулаками отбил мяч, после чего в него влетел Диас. Повреждение получил последний, оказавшись в нокдауне.

После прострела с левого фланга Макаллистер пробивал в касание со средней дистанции, но мяч попал в соперника и ушёл на угловой.

Был в начале матча у мерсисайдцев голевой момент после подачи стандарта, но после этого им уже ничего не удавалось опасного создать на подачах.

Расстроен и задумчив у кромки поля Юрген Клопп. Явно не рассчитывал он проиграть в этом матче, но пока что дело идёт именно к этому.

Очередной ГОЛ забила "Тулуза", но он не засчитан, так как автор голевого паса Доннум был в положении "вне игры". VAR всё перепроверил и подтвердил, что бригада арбитров в поле была права.

Повреждение получил Салах по итогам предыдущего эпизода, из-за чего египтянин теперь нуждается в медицинской помощи. Юрген Клопп выглядит обеспокоенным у кромки поля.

Даллинга с Матипом теперь столкнулись и получили повреждения. Достаточно жёсткая борьба сейчас идёт на поле.

Все футболисты уже вернулись на поле, так что серьёзных травм никто не получил, а это, разумеется, не может не радовать.

На большом кураже играет "Тулуза" во втором тайме. Чувствуют французы, что могут победить в этой встрече, поэтому выкладываются в единоборствах без остатка.

Штрафной удар метрах в 32 от ворот соперника заработали "красные". Со стандарта последовал заброс на правый край штрафной площади, но к мячу в итоге никто не добрался.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Тийс Даллинга!!! Сьерро с правого фланга выполнил пас на ближний край штрафной площади на Даллингу, который плотно и точно пробил в дальний угол - мяч от штанги оказался в сетке ворот.

Настоящие ликования сейчас на трибунах "Мунисипаля". Местная публика просто в восторге от игры своей команды в этот месяц.

Возможное поражение в этот вечер для "Ливерпуля" не станет какой-то катастрофой, но не позволит в последних турах расслабиться, ведь в будущем будет риск потери первого места.

Тройная замена произошла в перерыве в составе "Ливерпуля": вместо Костаса Цимикаса, Ватару Эндо и Бена Доака на поле вышли Трент Александер-Арнольд, Доминик Собослаи и Мохамед Салах.

Деслер ворвался на правый край штрафной площади гостей, накрутил одного соперника, после чего пробивал из-под Матипа, но получилось весьма неточно.

ОПАСНО! По центру проникли в штрафную площадь соперника тулузцы, Даллинга выполнил аккуратную скидку на Доннума, который с 14 метров пробил без сопротивления, но мяч прошёл мимо правого нижнего угла ворот.

Здорово на старте второй половины встречи смотрятся хозяева поля, в то время как у "Ливерпуля" пока что совсем ничего не получается в конструктивном плане.

Угловой на левом фланге заработали "фиолетовые", стараниями Шмидта. Сам Никлас выполнил подачу от флажка, откуда головой пробил Доннум, но слабовато, так что Келлехер успел переместиться и поймал мяч.

ГОЛ забил Даллинга, обокрав в чужой штрафной площади Матипа, но судья взятие ворот не зафиксировал, определив фол в атаке со стороны Тийса.

В первой атаке "Ливерпуля" заброс на правый край штрафной площади прошёл на Салаха, который в борьбе с защитником пробил в ближний угол, но не попал в цель.

Угловой в контратаке на правом фланге заработали хозяева, но после подачи стандарта скаузеры достаточно уверенно отбились.

Первый тайм окончен! "Ливерпуль" пока что уступает в Тулузе с минимальным счётом. Отдыхаем...

45' 1 минута компенсирована.

44' 35 на 65 - такова под конец первого тайма статистика по владению мячом в процентном соотношении. Но реальных голевых моментов у ворот хозяев мы уже давно не видели.

43' Цимикас подключился к атаке гостей по левому флангу и пытался выполнить навес в центр, однако мяч свалился с его ноги и улетел за ворота.

42' Эндо не успокаивается, на чужой половине поля срезав в подкате соперника. Ходит японец сейчас по очень тонкому льду.

41' Угловой на правом фланге заработали гости. Гакпо от флажка выполнил навес на ближнюю штангу, но там всё было под контролем обороняющихся ребят.

40' Эллиотт с правого края сместился немного в центр и наносил удар со средней дистанции, но он оказался заблокированным одним из соперников.

39' 1:2 - пока что весьма скудная статистика матча по количеству ударов в створ ворот.

38' Нельзя сказать, что "Тулуза" заслужила этот гол, но потеря концентрации внимания Цимикасом привела к проблемам "Ливерпуля". Посмотрим, насколько поменяется рисунок игры после этого.

37' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Арон Доннум!!!

Доннум на чужой половине поля обокрал Цимикаса, вошёл в штрафную площадку и пробил по воротам с левой ноги - мяч после небольшого рикошета от Куанса вошёл в ворота над Келлехером.

36' Эндо всё-таки доигрался в первом тайме до жёлтой карточки. Шипами он сейчас наступил на ногу сопернику в районе центральной линии.

35' У тулузцев заброс вперёд по правому флангу закончился свистком арбитра, который зафиксировал положение "вне игры".

34' Длинный заброс на правый фланг атаки гостей следовал на Диаса, но тому не удалось сохранить мяч в поле. Несмотря на это, Луис поблагодарил партнёра по команде за эту попытку.

33' С правого фланга свой новый угловой подали мерсисайдцы, но ни к чему опасному это не привело. Попыталась "Тулуза" организовать контратаку, но она не получилась опасной.

32' После подачи с левого фланга на выходе неуверенно сыграл Рестес, который отбил мяч просто на Доака. Последний тут же влепил метров с десяти в ближний угол с правого края, но вратарь отразил мяч на угловой.

31' Очень бурно на каждый эпизод реагирует Карлес Мартинес, который таким образом заводить зрителей на трибунах, провоцируя серьёзный шум в чаше "Мунисипаля".

30' Аут судья назначил в пользу "Ливерпуля", из-за чего его освистали болельщики на трибунах. Французская публика была уверена, что здесь мяч должен был остаться у их команды.

29' Правым флангом провели контратаку хозяева и после прострела в центр метров с 10 в падении пробил ногой Даллинга, но немного не попал в створ.

27' Диас на подступах к чужой штрафной площади выиграл силовую борьбу у соперника, после чего сразу пробил по воротам, но не слишком сильно, так что тулузский вратарь справился с угрозой.

26' По правому флангу следовал длинный заброс вперёд, но он получился слишком сильным, из-за чего мяч вышел за лицевую линию. Рестес выполнит удар от ворот.

25' В последнее время "Тулуза" начинает глубже прижиматься к своей штрафной площади. Скаузерам непросто преодолевать столь массированные оборонительные редуты.

24' Вышел к кромке поля Юрген Клопп, начав жестикулировать, что-то подсказывая своим футболистам. Похоже, немецкий специалист как-то хочет перестроить игру своей команды.

23' Доак на правом фланге попытался обострить игру "Ливерпуля", но потерял мяч, а при попытке ответного отбора совершил нарушение правил.

22' 33 на 67 - такова статистика по владению мячом в процентном соотношении в первую четверть матча. Англичане ожидаемо ведут игру первым номером.

21' Левым флангом провели контратаку тулузцы с прострельной передачей в штрафную площадку. Вернее, это была попытка прострела, так как её попросту блокировали.

20' Особой опасности после розыгрыша корнера снова не возникло. Рестес сейчас выбил мяч от ворот и в районе центрального круга пошла борьба.

19' Макаллистер с дальней дистанции пробил по воротам хозяев, но мяч зацепил спину одного из соперников и ушёл на угловой.

18' Немного затихли французские болельщики на трибунах. Этим пользуются английские ребята, которые начали петь песни в своём гостевом секторе.

17' Карлес Мартинес очень активно ведёт себя у кромки поля, постоянно подбадривая своих подопечных и что-то им подсказывая. Надеется молодой тренер не проиграть сегодня "Ливерпулю".

15' В итоге мяч был разыгран накоротке и с дальней дистанции сильно по воротам пробивал Эллиотт, но мяч на себя в штрафной площади принял игрок "Тулузы".

14' Диас на месте левого инсайда заработал штрафной удар для своей команды. Достаточно большими силами гости идут вперёд.

13' Первую жёлтую карточку в этом матче получил Шмидт, который решил повалить на газон соперника, выполняющего вбрасывание аута. Глупейший "горчичник" получил нарушитель.

12' Ещё один угловой с правого фланга подали хозяева поля, но и в этом случае защитники "Ливерпуля" в своих владениях были на высоте.

11' В район дальней штанги пошла подача со стандартного положения, но там выше всех удалось выпрыгнуть Матипу.

10' А вот сейчас на правом фланге заработали угловой французы, стараниями подключившегося вперёд Дестера. Публика на трибунах оживилась.

9' Левым флангом провели первую контратаку тулузцы, где Суасо попытался заработать угловой для своей команды, но не вышло - будет удар от ворот.

8' Эндо в середине поля не без помощи рук повалил на газон убегающего от него соперника. За такие дела вполне можно было наказывать японца предупреждением, но судья решил на первый раз пожалеть его.

7' ОПАСНО! Штрафной удар на левом фланге атаки заработали "красные". Подача последовала в гущу футболистов, где Гомес выпрыгнул выше всех и пробил головой в дальний верхний угол, но угодил в перекладину.

6' Перестали уже прессинговать оппонентов "фиолетовые", так что гости могут просто катать мяч поперёк поля в центральной зоне в пешем темпе.

5' Мощная поддержка сегодня у "Тулузы" на трибунах. Местная публика давно не видела на своём стадионе грандов из других стран.

4' Не пытаются пока мерсисайдцы подключать высокие скорости, чтобы растягивать оборону соперника. Попытаются они победить просто на классе, терпеливо выжидая своих возможностей у чужих ворот.

3' Длинный заброс следовал на через полполя следовал на рывок Диаса на левый край штрафной площади хозяев, но Рестес выскочил из ворот и первым оказался на мяче.

2' "Ливерпуль" с первых секунд прибирает мяч к своим ногам. Тулузцы стараются работать в высоком прессинге, но вряд ли хозяева будут долго действовать столь агрессивно.