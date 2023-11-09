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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Тулуза
2:0
Второй тайм: 68'
Ливерпуль
0'
11' Желтая карточка
Шмидт Никлас
34' Желтая карточка
Эндо Ватару
1:0
36' Гол
Доннум Арон
2:0
58' Гол
Даллинга Тийс

Ход матча

11'
Шмидт Никлас
 
34'
 
Эндо Ватару
36'
Доннум Арон
1:0
46'
 
Салах Мохамед
Доак Бен
46'
 
Александер-Арнольд Трент
Эндо Ватару
46'
 
Собослаи Доминик
Цимикас Костас
58'
Даллинга Тийс
(Сьерро Венсан)
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 133
Тулуза 2.3% (3)
X 5.3% (7)
Ливерпуль 92.5% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
Ливерпуль
6.20
4.90
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5.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
15
Доннум
Арон
8
Сьерро
Венсан
24
Кассерес
Кристиан
23
Диарра
Мусса
9
Даллинга
Тийс
20
Шмидт
Никлас
62
Келлехер
Каомхин
2
Гомес
Джо
32
Матип
Жоэль
78
Куанса
Джарелл
21
Цимикас
Костас
19
Эллиотт
Харви
3
Эндо
Ватару
10
Макаллистер
Алексис
50
Доак
Бен
18
Гакпо
Коди
7
Диас
Луис
Тулуза
4-4-2
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
Ливерпуль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 2 (1) 0.5
Доннум Арон 1 0.25
Суасо Габриэль 1 0.25
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гравенберх Райан 2 0.5
Нуньес Дарвин 2 (1) 0.5
Салах Мохамед 2 0.5
Жота Диогу 2 0.5
Эндо Ватару 1 0.25
Диас Луис 1 0.25
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гомес Джо 0 0
Гакпо Коди 0 0
Джонс Кёртис 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Логан 1 1
Шмидт Никлас 2 0
Деслер Миккел 1 0
Диарра Мусса 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Доннум Арон 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Магри Франк 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Конате Ибраима 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Байчетич Стефан 1 0

Результаты матчей

Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
7
Тулуза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1
Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1
Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4

Результаты матчей

Тулуза
Ливерпуль

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:2 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
Тулуза
 2:0 4 2 1 1 5 - 6 7
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:2 4 1 1 2 3 - 6 4
4.
ЛАСК
 2:0 4 1 0 3 4 - 6 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:2 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Тулуза
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:2 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
ЛАСК
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:2 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Тулуза
 2:0 2 0 1 1 2 - 6 1
3.
ЛАСК
 2:0 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Фрайбург Грифо Винченцо 4
Брайтон Педро Жоао 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Олимпиакос Кини Марин 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    68'
    Очередной ГОЛ забила "Тулуза", но он не засчитан, так как автор голевого паса Доннум был в положении "вне игры". VAR всё перепроверил и подтвердил, что бригада арбитров в поле была права.
  • 67'
    Расстроен и задумчив у кромки поля Юрген Клопп. Явно не рассчитывал он проиграть в этом матче, но пока что дело идёт именно к этому.
  • 66'
    Был в начале матча у мерсисайдцев голевой момент после подачи стандарта, но после этого им уже ничего не удавалось опасного создать на подачах.
  • Угловой
    65'
    После прострела с левого фланга Макаллистер пробивал в касание со средней дистанции, но мяч попал в соперника и ушёл на угловой.
  • 64'
    Правым флангом быструю атаку провели тулузцы, но прострельная передача вдоль ворот была достаточно легко перехвачена Келлехером.
  • Травма, повреждение
    63'
    После навеса с левого фланга Рестес на выходе кулаками отбил мяч, после чего в него влетел Диас. Повреждение получил последний, оказавшись в нокдауне.
  • 62'
    4:2 - такова сейчас статистика матча по ударам в створ ворот.
  • 61'
    Возможное поражение в этот вечер для "Ливерпуля" не станет какой-то катастрофой, но не позволит в последних турах расслабиться, ведь в будущем будет риск потери первого места.
  • 60'
    Настоящие ликования сейчас на трибунах "Мунисипаля". Местная публика просто в восторге от игры своей команды в этот месяц.
  • Описание гола
    59'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Тийс Даллинга!!!
    Сьерро с правого фланга выполнил пас на ближний край штрафной площади на Даллингу, который плотно и точно пробил в дальний угол - мяч от штанги оказался в сетке ворот.
  • Фол, нарушение
    58'
    Штрафной удар метрах в 32 от ворот соперника заработали "красные". Со стандарта последовал заброс на правый край штрафной площади, но к мячу в итоге никто не добрался.
  • 57'
    На большом кураже играет "Тулуза" во втором тайме. Чувствуют французы, что могут победить в этой встрече, поэтому выкладываются в единоборствах без остатка.
  • 56'
    Все футболисты уже вернулись на поле, так что серьёзных травм никто не получил, а это, разумеется, не может не радовать.
  • Травма, повреждение
    55'
    Даллинга с Матипом теперь столкнулись и получили повреждения. Достаточно жёсткая борьба сейчас идёт на поле.
  • Травма, повреждение
    54'
    Повреждение получил Салах по итогам предыдущего эпизода, из-за чего египтянин теперь нуждается в медицинской помощи. Юрген Клопп выглядит обеспокоенным у кромки поля.
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    • Опасный момент
      53'
      В первой атаке "Ливерпуля" заброс на правый край штрафной площади прошёл на Салаха, который в борьбе с защитником пробил в ближний угол, но не попал в цель.
    • Фол, нарушение
      52'
      ГОЛ забил Даллинга, обокрав в чужой штрафной площади Матипа, но судья взятие ворот не зафиксировал, определив фол в атаке со стороны Тийса.
    • Опасный момент
      51'
      Угловой на левом фланге заработали "фиолетовые", стараниями Шмидта. Сам Никлас выполнил подачу от флажка, откуда головой пробил Доннум, но слабовато, так что Келлехер успел переместиться и поймал мяч.
    • 50'
      Здорово на старте второй половины встречи смотрятся хозяева поля, в то время как у "Ливерпуля" пока что совсем ничего не получается в конструктивном плане.
    • Опасный момент
      49'
      ОПАСНО! По центру проникли в штрафную площадь соперника тулузцы, Даллинга выполнил аккуратную скидку на Доннума, который с 14 метров пробил без сопротивления, но мяч прошёл мимо правого нижнего угла ворот.
    • 48'
      Деслер ворвался на правый край штрафной площади гостей, накрутил одного соперника, после чего пробивал из-под Матипа, но получилось весьма неточно.
    • Замена
      47'
      Тройная замена произошла в перерыве в составе "Ливерпуля": вместо Костаса Цимикаса, Ватару Эндо и Бена Доака на поле вышли Трент Александер-Арнольд, Доминик Собослаи и Мохамед Салах.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! "Ливерпуль" пока что уступает в Тулузе с минимальным счётом. Отдыхаем...
    • Угловой
      45'
      Угловой в контратаке на правом фланге заработали хозяева, но после подачи стандарта скаузеры достаточно уверенно отбились.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минута компенсирована.
    • 44'
      35 на 65 - такова под конец первого тайма статистика по владению мячом в процентном соотношении. Но реальных голевых моментов у ворот хозяев мы уже давно не видели.
    • 43'
      Цимикас подключился к атаке гостей по левому флангу и пытался выполнить навес в центр, однако мяч свалился с его ноги и улетел за ворота.
    • Фол, нарушение
      42'
      Эндо не успокаивается, на чужой половине поля срезав в подкате соперника. Ходит японец сейчас по очень тонкому льду.
    • Угловой
      41'
      Угловой на правом фланге заработали гости. Гакпо от флажка выполнил навес на ближнюю штангу, но там всё было под контролем обороняющихся ребят.
    • 40'
      Эллиотт с правого края сместился немного в центр и наносил удар со средней дистанции, но он оказался заблокированным одним из соперников.
    • 39'
      1:2 - пока что весьма скудная статистика матча по количеству ударов в створ ворот.
    • 38'
      Нельзя сказать, что "Тулуза" заслужила этот гол, но потеря концентрации внимания Цимикасом привела к проблемам "Ливерпуля". Посмотрим, насколько поменяется рисунок игры после этого.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Арон Доннум!!!
      Доннум на чужой половине поля обокрал Цимикаса, вошёл в штрафную площадку и пробил по воротам с левой ноги - мяч после небольшого рикошета от Куанса вошёл в ворота над Келлехером.
    • Желтая карточка
      36'
      Эндо всё-таки доигрался в первом тайме до жёлтой карточки. Шипами он сейчас наступил на ногу сопернику в районе центральной линии.
    • Офсайд
      35'
      У тулузцев заброс вперёд по правому флангу закончился свистком арбитра, который зафиксировал положение "вне игры".
    • 34'
      Длинный заброс на правый фланг атаки гостей следовал на Диаса, но тому не удалось сохранить мяч в поле. Несмотря на это, Луис поблагодарил партнёра по команде за эту попытку.
    • 33'
      С правого фланга свой новый угловой подали мерсисайдцы, но ни к чему опасному это не привело. Попыталась "Тулуза" организовать контратаку, но она не получилась опасной.
    • Опасный момент
      32'
      После подачи с левого фланга на выходе неуверенно сыграл Рестес, который отбил мяч просто на Доака. Последний тут же влепил метров с десяти в ближний угол с правого края, но вратарь отразил мяч на угловой.
    • 31'
      Очень бурно на каждый эпизод реагирует Карлес Мартинес, который таким образом заводить зрителей на трибунах, провоцируя серьёзный шум в чаше "Мунисипаля".
    • Судья
      30'
      Аут судья назначил в пользу "Ливерпуля", из-за чего его освистали болельщики на трибунах. Французская публика была уверена, что здесь мяч должен был остаться у их команды.
    • Опасный момент
      29'
      Правым флангом провели контратаку хозяева и после прострела в центр метров с 10 в падении пробил ногой Даллинга, но немного не попал в створ.
    • Опасный момент
      27'
      Диас на подступах к чужой штрафной площади выиграл силовую борьбу у соперника, после чего сразу пробил по воротам, но не слишком сильно, так что тулузский вратарь справился с угрозой.
    • 26'
      По правому флангу следовал длинный заброс вперёд, но он получился слишком сильным, из-за чего мяч вышел за лицевую линию. Рестес выполнит удар от ворот.
    • 25'
      В последнее время "Тулуза" начинает глубже прижиматься к своей штрафной площади. Скаузерам непросто преодолевать столь массированные оборонительные редуты.
    • 24'
      Вышел к кромке поля Юрген Клопп, начав жестикулировать, что-то подсказывая своим футболистам. Похоже, немецкий специалист как-то хочет перестроить игру своей команды.
    • Фол, нарушение
      23'
      Доак на правом фланге попытался обострить игру "Ливерпуля", но потерял мяч, а при попытке ответного отбора совершил нарушение правил.
    • 22'
      33 на 67 - такова статистика по владению мячом в процентном соотношении в первую четверть матча. Англичане ожидаемо ведут игру первым номером.
    • 21'
      Левым флангом провели контратаку тулузцы с прострельной передачей в штрафную площадку. Вернее, это была попытка прострела, так как её попросту блокировали.
    • 20'
      Особой опасности после розыгрыша корнера снова не возникло. Рестес сейчас выбил мяч от ворот и в районе центрального круга пошла борьба.
    • Угловой
      19'
      Макаллистер с дальней дистанции пробил по воротам хозяев, но мяч зацепил спину одного из соперников и ушёл на угловой.
    • 18'
      Немного затихли французские болельщики на трибунах. Этим пользуются английские ребята, которые начали петь песни в своём гостевом секторе.
    • 17'
      Карлес Мартинес очень активно ведёт себя у кромки поля, постоянно подбадривая своих подопечных и что-то им подсказывая. Надеется молодой тренер не проиграть сегодня "Ливерпулю".
    • 15'
      В итоге мяч был разыгран накоротке и с дальней дистанции сильно по воротам пробивал Эллиотт, но мяч на себя в штрафной площади принял игрок "Тулузы".
    • Фол, нарушение
      14'
      Диас на месте левого инсайда заработал штрафной удар для своей команды. Достаточно большими силами гости идут вперёд.
    • Желтая карточка
      13'
      Первую жёлтую карточку в этом матче получил Шмидт, который решил повалить на газон соперника, выполняющего вбрасывание аута. Глупейший "горчичник" получил нарушитель.
    • Угловой
      12'
      Ещё один угловой с правого фланга подали хозяева поля, но и в этом случае защитники "Ливерпуля" в своих владениях были на высоте.
    • 11'
      В район дальней штанги пошла подача со стандартного положения, но там выше всех удалось выпрыгнуть Матипу.
    • Угловой
      10'
      А вот сейчас на правом фланге заработали угловой французы, стараниями подключившегося вперёд Дестера. Публика на трибунах оживилась.
    • Судья
      9'
      Левым флангом провели первую контратаку тулузцы, где Суасо попытался заработать угловой для своей команды, но не вышло - будет удар от ворот.
    • Фол, нарушение
      8'
      Эндо в середине поля не без помощи рук повалил на газон убегающего от него соперника. За такие дела вполне можно было наказывать японца предупреждением, но судья решил на первый раз пожалеть его.
    • Штанга
      7'
      ОПАСНО! Штрафной удар на левом фланге атаки заработали "красные". Подача последовала в гущу футболистов, где Гомес выпрыгнул выше всех и пробил головой в дальний верхний угол, но угодил в перекладину.
    • 6'
      Перестали уже прессинговать оппонентов "фиолетовые", так что гости могут просто катать мяч поперёк поля в центральной зоне в пешем темпе.
    • 5'
      Мощная поддержка сегодня у "Тулузы" на трибунах. Местная публика давно не видела на своём стадионе грандов из других стран.
    • 4'
      Не пытаются пока мерсисайдцы подключать высокие скорости, чтобы растягивать оборону соперника. Попытаются они победить просто на классе, терпеливо выжидая своих возможностей у чужих ворот.
    • 3'
      Длинный заброс следовал на через полполя следовал на рывок Диаса на левый край штрафной площади хозяев, но Рестес выскочил из ворот и первым оказался на мяче.
    • 2'
      "Ливерпуль" с первых секунд прибирает мяч к своим ногам. Тулузцы стараются работать в высоком прессинге, но вряд ли хозяева будут долго действовать столь агрессивно.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Г О О О О Л - Доннум Арон бьет в цель!
    • 34'
      Эндо Ватару получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Шмидт Никлас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 37.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 2:0 Ливерпуль

    Исход игры
    Тулуза
    2.3% (3)
    Ничья
    5.3% (7)
    Ливерпуль
    92.5% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.3% (82)
    Меньше
    28.7% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    70.43% (81)
    Нет
    29.57% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    37.6% (50)
    1:3 Ливерпуль
    17.3% (23)
    0:2 Ливерпуль
    16.5% (22)
    0:1 Ливерпуль
    4.5% (6)
    1:1 Ничья
    3% (4)
    0:3 Ливерпуль
    2.3% (3)
    0:5 Ливерпуль
    1.5% (2)
    2:3 Ливерпуль
    1.5% (2)
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