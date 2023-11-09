Тур: 4. Стадион: Мунисипал.
0'
11' Желтая карточкаШмидт Никлас
34' Желтая карточкаЭндо Ватару
1:0
36' ГолДоннум Арон
2:0
58' ГолДаллинга Тийс
Ход матча
11'
34'
36'
1:0
58'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
15
Доннум
Арон
23
Диарра
Мусса
20
Шмидт
Никлас
32
Матип
Жоэль
50
Доак
Бен
18
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Диарра МуссаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Шмидт НикласНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
-
19 Магри ФранкНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Доак БенНападающий
-
18 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Чамберс ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
-
49 Гордон КайдНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
История личных встреч
Тулуза
Ливерпуль
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|2 (1)
|0.5
|Доннум Арон
|1
|0.25
|Суасо Габриэль
|1
|0.25
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гравенберх Райан
|2
|0.5
|Нуньес Дарвин
|2 (1)
|0.5
|Салах Мохамед
|2
|0.5
|Жота Диогу
|2
|0.5
|Эндо Ватару
|1
|0.25
|Диас Луис
|1
|0.25
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
|Гакпо Коди
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Логан
|1
|1
|Шмидт Никлас
|2
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Диарра Мусса
|1
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Магри Франк
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Байчетич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
7
Тулуза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1
Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1
Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4
Результаты матчей
Тулуза
Ливерпуль
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4
|Брайтон
|Педро Жоао
|4
|Шериф
|Кики Габи
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|3
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 2:0 Ливерпуль
Исход игры
Тулуза
2.3% (3)
Ничья
5.3% (7)
Ливерпуль
92.5% (123)
Тотал 2.5
Больше
71.3% (82)
Меньше
28.7% (33)
Обе команды забьют
Да
70.43% (81)
Нет
29.57% (34)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
37.6% (50)
1:3 Ливерпуль
17.3% (23)
0:2 Ливерпуль
16.5% (22)
0:1 Ливерпуль
4.5% (6)
1:1 Ничья
3% (4)
0:3 Ливерпуль
2.3% (3)
0:5 Ливерпуль
1.5% (2)
2:3 Ливерпуль
1.5% (2)
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