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Тур: 4. Стадион: .
Тулуза
 
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Ливерпуль
Прогнозы 45
Тулуза 4.4% (2)
X 2.2% (1)
Ливерпуль 93.3% (42)
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Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
Ливерпуль
7.00
5.20
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4.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Тулуза
Ливерпуль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 2 (1) 0.67
Суасо Габриэль 1 0.33
Доннум Арон 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гравенберх Райан 2 0.67
Нуньес Дарвин 2 (1) 0.67
Салах Мохамед 2 0.67
Жота Диогу 2 0.67
Эндо Ватару 1 0.33
Диас Луис 1 0.33
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гомес Джо 0 0
Гакпо Коди 0 0
Джонс Кёртис 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Логан 1 1
Деслер Миккел 1 0
Диарра Мусса 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Доннум Арон 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Магри Франк 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конате Ибраима 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Байчетич Стефан 1 0

Результаты матчей

Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
7
Тулуза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1
Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1
Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4

Результаты матчей

Тулуза
Ливерпуль

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Тулуза
 3 1 1 1 3 - 6 4
4.
ЛАСК
 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Тулуза
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ЛАСК
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Тулуза
 2 0 1 1 2 - 6 1
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Фрайбург Грифо Винченцо 4
Брайтон Педро Жоао 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Олимпиакос Кини Марин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тулуза - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 45
    Тулуза 4.4% (2)
    X 2.2% (1)
    Ливерпуль 93.3% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Ливерпуль
    7.00
    5.20
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Тулуза - Ливерпуль

    Исход игры
    Тулуза
    4.4% (2)
    Ничья
    2.2% (1)
    Ливерпуль
    93.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    65.12% (28)
    Нет
    34.88% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    44.4% (20)
    0:2 Ливерпуль
    22.2% (10)
    1:3 Ливерпуль
    11.1% (5)
    0:1 Ливерпуль
    4.4% (2)
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    Тулуза
    Ливерпуль
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