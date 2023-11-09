Паредес отличный навес со штрафного выполнил. На дальней штанге пытались замкнуть Манчини и Белотти, однако ни одному из игроков "Ромы" до мяча добраться не удалось.

Манчини из глубины выполнил пас вперёд. Лукаку сделал скидку на Белотти, а вот форварда не пустили к мячу защитники. В ответной атаке Провод рвался вперёд по левой бровке, а последующий пас в центр перехватил Кристанте.

Льоренте ошибся на своей половине поля. Юречка разогнал атаку по центру и отдал пас правее на Хитила. Форвард пытался нанести удар в одно касание, но не смог попасть по мячу!

Много в эти минуты владеют мячом римские футболисты, однако, как мы уже видели, очень опасно могут ответить игроки "Славии". Интересная концовка нас ожидает.

Готовится выйти на замену "Ромы" Дибала. Один из лидеров итальянцев, который мог сегодня не оказаться в Праге, но лично попросил тренера взять его на игру.

Бове упал на газон у центральной линии, рассчитывая заработать штрафной удар. Французский арбитр занял высокую планку по нарушениям, поэтому свистка не дал.

Белотти оказался в перспективной позиции, но бить с левой ноги не стал, а решил немного придержать атаку. Против него уверенно сыграл Огбу, который смог вынести сферу подальше от своих владений.

МОМЕНТ! Н'Дика отдал отличный пас к штрафной хозяев. Белотти левее центра ворвался в штрафную и низом пробил по воротам. Мандоус здорово сложился и сумел забрать мяч в свои перчатки!

Важнейшее событие для сегодняшнего матча сделали чехи. Теперь римлянам необходимо идти вперёд, а значит, игра должна раскрыться. Посмотрим, как изменится футбол в исполнении "Ромы".

Продолжают активно вести себя в атаке хозяева. Зафеирис на левом фланге пытался заработать штрафной, но арбитр не поверил ему. Аут будут выбрасывать римляне.

Челик с левого фланга выполнил прострел на ближний угол вратарской. Лукаку вёл борьбу с соперником, однако выиграть дуэль не получилось. Сфера отскочила к Белотти, но пробить ему не позволили.

Кристанте со своей половины поля выполнил длинный пас на ход Лукаку, но бельгиец к мячу не успел. Практически всегда на плечах у Ромелу сегодня "висит" защитник хозяев. Плотно против форварда действуют.

Очередная атака "Славии" закончилась навесом. Гости справились, и Белотти пытался начать движение вперёд, но его руками завалил на газон Масопуст.

Кристанте из глубины сделал длинную передачу вперёд. К мячу рвался Белотти, но его опередил Мандоус, который сыграл руками на самой линии штрафной. Или за пределами штрафной? Арбитр свистка не дал. Посмотрим, что скажет VAR.

Масопуст получает жёлтую карточку. Грубо защитник сыграл на своей половине, и Летексье показал первое предупреждение игрокам пражской "Славии".

Двойная замена у "Ромы" состоялась в перерыве. Ушли с поля Ауа и Эль-Шаарави. Вместо них появились Кристанте и Карсдорп.

Скучным получился первый тайм. Надеюсь, что после перерыва команды смогут нас порадовать гораздо более активным футболом. Хозяева сразу забирают владение себе.

Затяжная атака получается у римлян. Чуть ли не впервые в матче. Лукаку выполнил передачу в центр на Кристанте, который неудачно обработал и упустил отличный момент для удара.

Хорошо по центру прорвался Дорли. Дальше довели чехи мяч на левый фланг. Боржил попытался выполнить навес в штрафную, но сфера свалилась с ноги и улетела за ворота.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ЮРЕЧКА! После навеса с левого фланга Масопуст пробил головой по воротам. Свилар вытащил сферу и отбил в сторону. Первым на отскоке был Хитил, который прострелил вдоль ворот, а Юречка пробил по пустым воротам! Н'Дика пытался вынести снаряд с ленточки, но тот всё-таки заполз в ворота!

Угловой на правом фланге заработали хозяева. Последовал навес в центр штрафной "Ромы", но там уверенно сыграл Лукаку, уверенно выбивший сферу к центру поля.

Заключительную атаку в первом тайме провели чехи. Доудера с правого фланга выполнил навес в центр штрафной, но там уверенно сыграл Н'Дика.

44' А вот и первая жёлтая в матче. Паредес получает "горчичник". Сначала ударил по ногам в центре поля соперника, а затем показательно убежал от эпизода. Летексье очень не понравилось поведение аргентинца.

43' Постепенно подходит к своему завершению первая половина встречи. Очень скучный футбол пока мы наблюдаем с огромным количеством стыков. Арбитр ещё не показал ни одной жёлтой, но если так пойдёт, то можем придти и к красным.

42' Ауа лежит на газоне. Дорли грубо врезался в спину французскому полузащитнику. Видимо, не потребуются медики для оказания помощи. Сам поднимается полузащитник "Ромы".

41' Очень безадресные пока выносы мяча выполняет Свилар. В атаке есть Лукаку и Белотти, а голкипер стреляет совсем в противоположную сторону. Ничего не получается у "Ромы" впереди.

40' Масопуст здорово сыграл против Белотти, не позволив форварду прорваться по левому флангу. А затем нападающий римлян вовсе упустил мяч за боковую.

39' Фол против Паредеса на половине "Ромы" зафиксировал Летексье. Недовольны болельщики таким решением. Многие знаю аргентинца, как игрока, способного "нарисовать" фол.

38' Провод справа вошёл в штрафную "Ромы", а затем нанёс удар. Получилось неудачно, да и позиция была не для удара, если честно. Очень хочет себя показать Провод сегодня.

37' Боржил с левого фланга выполнил навес в штрафную римлян. Хитил был первый на мяче, однако его удар получился крайне неудачным. Сфера улетела в сторону от ворот.

36' Снова упал темп матча. Ненадолго просыпались пражские футболисты, а теперь снова обычное владение мы видим от команд. Конечно, развеселил бы нашу игру гол в концовке первого тайма.

35' Три центральных защитника римлян поиграли в пас, а затем последовал крайне неудачная передача на правый фланг. Снова снаряд перешёл к чешским футболистам.

34' Провод решил сам исполнить штрафной. Удар получился неплохи в плане сильным, но неудачным по точности. Намного выше ворот прошла сфера. По ударам пока 5-0 в пользу "Славии".

33' А теперь Провод зарабатывает перспективный штрафной для своей команды. Белотти решил помочь обороне, но получилось неудачно. Нарушил он правила, и хозяева пробьют штрафной метров с 26.

32' Затяжная позиционная атака получается у пражской "Славии". На правом фланге очень активно выглядит Провод. Вот и сейчас он выполнил пару обманных движений, однако навешивать не стал.

31' Дорли сумел перехватить мяч на чужой половине поля, а затем упал на газон, рассчитывая, что арбитр зафиксирует нарушение правил. Свисток Летексье промолчал в этой ситуации.

30' Довольно-таки быстро привели в норму вратаря итальянской команды. Продолжается игра. Свилар сильный заброс вперёд, но Лукаку зацепиться за игровой снаряд не сумел.

29' Небольшое повреждение в прошлом эпизоде получил Свилар. Появляется на поле медицинская бригада "Ромы". Думаю, что быстро окажут помощь голкиперу.

28' ХИТИЛ! Зафеирис с правого фланга сильно прострелил вдоль ворот. Хитил первым касанием подработал, а вторым с разворота пробил выше ворот. Убойная позиция была у форварда "Славии"!

27' Навес с правого фланга в штрафную гостей. Свилар сыграл на выходе и смог опередить Хитила, рвавшегося к мячу.

26' Никуда не торопится Челик, вводя мяч в игру из-за боковой. Много нарушений у нас, а вот до опасных моментов мы пока так и не добрались.

25' А вот и первый офсайд в нашем матче. Это Белотти забрался за спину защитникам.

24' Всё в порядке с защитником итальянской команды. Игра у нас возобновляется, с мячом чешские футболисты на своей половине поля.

23' Льоренте лежит за пределами поля и корчится от боли. Грубо его вытолкнул за пределы поля Хитил.

22' Середина первого тайма у нас. Опасных моментов мы пока не наблюдали, но очевидное преимущество у команды из Чехии.

21' Не стал никого наказывать французский арбитр в прошлой ситуации. Игра продолжается, однако игроки сейчас серьёзно заведены.

19' Закипают у нас страсти. Провод грубо сыграл против Паредеса. Небольшая стычка возникла после нарушения. Посмотрим, как разберётся арбитр в этом эпизоде.

18' Никуда не спешат итальянцы. Ничья их сегодня вполне устраивает. Напомню, что в прошлом матче римляне дома переиграли "Славию" со счётом 2-0.

16' Дорли решился на дальний удар, но получилось неудачно. Поехала нога у игрока "Славии", и сфера прошла очень далеко от створа.

15' Н'Дика высоко выдвинулся и ударил по ногам Масопуста. Французский арбитр не стал наказывать защитника жёлтой карточкой.

14' Слишком низкий темп на старте матча. Итальянцы сейчас владеют мячом на своей половине поля. Паредес, дабы не рисковать, решил сыграть назад на голкипера.

13' Продолжают хозяева активно себя вести на чужой половине поля. Дарли очень был сейчас активен, однако партнёры его задумки не поняли.

11' И ещё один корнер заработали чехи. На этот раз последовал розыгрыш, после которого навес был исполнен в штрафную гостей. Н'Дика уверенно разрядил обстановку.

10' Провод получил мяч на левом фланге, однако против него внимательно сыграл Манчини, сумевший без нарушения вынести сферу за боковую.

9' Челик с правого фланга выполнил передачу в район дальней штанги, но ни Лукаку, ни Белотти не поняли задумки своего партнёра, и сфера улетела за лицевую.

7' Ещё один угловой на левом фланге заработали хозяева. После навеса снаряд угодил в штангу, однако ещё раньше Летексье зафиксировал нарушение в атаке со стороны чехов.

6' Доудера с правого фланга выполнил навес в штрафную. Свилар уверенно сыграл на выходе, но в него врезался Хитил. Арбитр нарушение зафиксировал.

5' Довольно-таки спокойно начинается наша встреча. Больше мячом владеют футболисты "Славии", однако особой опасности у ворот римского коллектива мы пока не наблюдаем.

4' Первый удар по воротам наносят чешские футболисты. Вынесли римляне сферу из своей штрафной после корнера, на подборе был Дорли, который издали пробил гораздо выше ворот.

3' А вот и первый угловой на правом фланге сумели заработать хозяева. Паредес оставлял сферу, думая, что арбитр даст удар от ворот. Лайнсмен был против.

2' Чешские футболисты вышли на эту встречу в домашних красно-белых цветах, гости играют во всём чёрном. Думаю, что очень интересная встреча нас ожидает в Праге.