Тур: 4. Стадион: Фортуна Арена.
1:0
Второй тайм: 67'
Ход матча
44'
50'
1:0
58'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мандоус
Алеш
5
Огбу
Иго
19
Дорли
Оскар
18
Боржил
Ян
13
Хитил
Моймир
17
Провод
Лукас
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
22
Ауа
Уссем
52
Бове
Эдоардо
- Основной состав
-
28 Мандоус АлешВратарь
- Защитник
-
5 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дорли ОскарПолузащитник
-
18 Боржил ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
13 Хитил МоймирНападающий
-
17 Провод ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Сиротник ЯнВратарь
-
27 Влчек ТомашЗащитник
-
29 Томич МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик ЗекиПолузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Кошта ЖоауПолузащитник
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
История личных встреч
Славия Прага
Рома
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шранц Иван
|3
|0.38
|Масопуст Лукаш
|2
|0.25
|Хитил Моймир
|2
|0.25
|Огбу Иго
|2
|0.25
|Юречка Вацлав
|2
|0.25
|Доудера Давид
|1
|0.13
|Валлем Конрад
|1
|0.13
|Тиджани Мухамед
|1
|0.13
|Юрасек Матей
|1
|0.13
|Голеш Томаш
|0
|0
|Мандоус Алеш
|0
|0
|Шевчик Петр
|0
|0
|Лингр Ондржей
|0
|0
|Провод Лукас
|0
|0
|Огунгбай Болуватифе
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|3
|0.75
|Белотти Андреа
|2
|0.5
|Паредес Леандро
|1
|0.25
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.25
|Бове Эдоардо
|1
|0.25
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|Челик Зеки
|0
|0
|Кристанте Бриан
|0
|0
Карточки
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масопуст Лукаш
|2
|0
|Огбу Иго
|0
|1
|Мандоус Алеш
|1
|0
|Дорли Оскар
|1
|0
|Провод Лукас
|1
|0
|Тиджани Мухамед
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Бове Эдоардо
|1
|0
Результаты матчей
Славия Прага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Славия Прага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
6
Славия Прага
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
21%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
4
29%
3
38%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
6 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Славия Прага
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Славия Прага - Виктория Пльзень 1:2 Богемианс-1905 - Славия Прага 0:2 Рома - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Словацко 2:0
Слован Либерец - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Шериф 6:0 Теплице - Славия Прага 0:0 Ганацка Славия - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Спарта Прага 1:1 Серветт - Славия Прага 0:2 Пардубице - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Карвина 5:1 Заря - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Славия Прага - Баник Острава 1:0 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Млада Болеслав - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Славия Прага - Фастав Злин 2:1
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0
Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1
Результаты матчей
Славия Прага
Рома
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Славия Прага
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
12
16
12
16
16
Группа G
Группа G
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4
|Брайтон
|Педро Жоао
|4
|Шериф
|Кики Габи
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|3
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Славия Прага 1:0 Рома
Исход игры
Славия Прага
5.8% (8)
Ничья
25.9% (36)
Рома
68.3% (95)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (56)
Меньше
50.88% (58)
Обе команды забьют
Да
72.81% (83)
Нет
27.19% (31)
Популярный счёт
1:2 Рома
31.7% (44)
1:1 Ничья
19.4% (27)
0:1 Рома
14.4% (20)
0:2 Рома
5.8% (8)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:3 Рома
2.9% (4)
2:1 Славия Прага
2.2% (3)
1:0 Славия Прага
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!