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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Славия Прага
1:0
Второй тайм: 67'
Рома
0'
44' Желтая карточка
Паредес Леандро
1:0
50' Гол
Юречка Вацлав
58' Желтая карточка
Масопуст Лукаш

Ход матча

44'
 
Паредес Леандро
46'
 
Кристанте Бриан
Ауа Уссем
46'
 
Карсдорп Рик
Эль-Шаарави Стефан
50'
Юречка Вацлав
(Хитил Моймир)
1:0
58'
Масопуст Лукаш
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 139
Славия Прага 5.8% (8)
X 25.9% (36)
Рома 68.3% (95)
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28
Мандоус
Алеш
8
Масопуст
Лукаш
5
Огбу
Иго
3
Голеш
Томаш
21
Доудера
Давид
10
Зафеирис
Христос
19
Дорли
Оскар
18
Боржил
Ян
15
Юречка
Вацлав
13
Хитил
Моймир
17
Провод
Лукас
99
Свилар
Миле
23
Манчини
Джанлука
14
Льоренте
Диего
5
Н'Дика
Эван
19
Челик
Зеки
22
Ауа
Уссем
16
Паредес
Леандро
52
Бове
Эдоардо
92
Эль-Шаарави
Стефан
90
Лукаку
Ромелу
11
Белотти
Андреа
Славия Прага
3-4-3
Рома
3-5-2

История личных встреч

Славия Прага
Рома

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шранц Иван 3 0.38
Масопуст Лукаш 2 0.25
Хитил Моймир 2 0.25
Огбу Иго 2 0.25
Юречка Вацлав 2 0.25
Доудера Давид 1 0.13
Валлем Конрад 1 0.13
Тиджани Мухамед 1 0.13
Юрасек Матей 1 0.13
Голеш Томаш 0 0
Мандоус Алеш 0 0
Шевчик Петр 0 0
Лингр Ондржей 0 0
Провод Лукас 0 0
Огунгбай Болуватифе 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 3 0.75
Белотти Андреа 2 0.5
Паредес Леандро 1 0.25
Пеллегрини Лоренцо 1 0.25
Бове Эдоардо 1 0.25
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Челик Зеки 0 0
Кристанте Бриан 0 0

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масопуст Лукаш 2 0
Огбу Иго 0 1
Мандоус Алеш 1 0
Дорли Оскар 1 0
Провод Лукас 1 0
Тиджани Мухамед 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 1 0
Паредес Леандро 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Бове Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Славия Прага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Славия Прага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
6
Славия Прага
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
21%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
4
29%
3
38%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
6 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Славия Прага - Виктория Пльзень 1:2 Богемианс-1905 - Славия Прага 0:2 Рома - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Словацко 2:0
Слован Либерец - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Шериф 6:0 Теплице - Славия Прага 0:0 Ганацка Славия - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Спарта Прага 1:1 Серветт - Славия Прага 0:2 Пардубице - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Карвина 5:1 Заря - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Славия Прага - Баник Острава 1:0 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Млада Болеслав - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Славия Прага - Фастав Злин 2:1
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0
Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1

Результаты матчей

Славия Прага
Рома

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Славия Прага
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5
1
1
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
5
2.5
1
2
1
6
3.5
1
2
1
6
4.5
1
6
5.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 1:0 4 3 0 1 9 - 2 9
2.
Рома
 0:1 4 3 0 1 8 - 2 9
3.
Шериф
 1:0 4 1 1 2 3 - 9 4
4.
Серветт
 0:1 4 0 1 3 1 - 8 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 1:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Рома
 0:1 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Шериф
 1:0 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Серветт
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рома
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Славия Прага
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Шериф
 1:0 2 1 0 1 1 - 6 3
4.
Серветт
 0:1 2 0 1 1 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Фрайбург Грифо Винченцо 4
Брайтон Педро Жоао 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Олимпиакос Кини Марин 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Белотти оказался в перспективной позиции, но бить с левой ноги не стал, а решил немного придержать атаку. Против него уверенно сыграл Огбу, который смог вынести сферу подальше от своих владений. 
  • 66'
    Бове упал на газон у центральной линии, рассчитывая заработать штрафной удар. Французский арбитр занял высокую планку по нарушениям, поэтому свистка не дал. 
  • 65'
    Готовится выйти на замену "Ромы" Дибала. Один из лидеров итальянцев, который мог сегодня не оказаться в Праге, но лично попросил тренера взять его на игру. 
  • 64'
    Много в эти минуты владеют мячом римские футболисты, однако, как мы уже видели, очень опасно могут ответить игроки "Славии". Интересная концовка нас ожидает. 
  • 63'
    Льоренте ошибся на своей половине поля. Юречка разогнал атаку по центру и отдал пас правее на Хитила. Форвард пытался нанести удар в одно касание, но не смог попасть по мячу!
  • 62'
    Манчини из глубины выполнил пас вперёд. Лукаку сделал скидку на Белотти, а вот форварда не пустили к мячу защитники. В ответной атаке Провод рвался вперёд по левой бровке, а последующий пас в центр перехватил Кристанте. 
  • 61'
    Паредес отличный навес со штрафного выполнил. На дальней штанге пытались замкнуть Манчини и Белотти, однако ни одному из игроков "Ромы" до мяча добраться не удалось. 
  • Желтая карточка
    60'
    Масопуст получает жёлтую карточку. Грубо защитник сыграл на своей половине, и Летексье показал первое предупреждение игрокам пражской "Славии". 
  • Судья
    59'
    Кристанте из глубины сделал длинную передачу вперёд. К мячу рвался Белотти, но его опередил Мандоус, который сыграл руками на самой линии штрафной. Или за пределами штрафной? Арбитр свистка не дал. Посмотрим, что скажет VAR.
  • Фол, нарушение
    58'
    Очередная атака "Славии" закончилась навесом. Гости справились, и Белотти пытался начать движение вперёд, но его руками завалил на газон Масопуст. 
  • 57'
    Кристанте со своей половины поля выполнил длинный пас на ход Лукаку, но бельгиец к мячу не успел. Практически всегда на плечах у Ромелу сегодня "висит" защитник хозяев. Плотно против форварда действуют. 
  • 56'
    Челик с левого фланга выполнил прострел на ближний угол вратарской. Лукаку вёл борьбу с соперником, однако выиграть дуэль не получилось. Сфера отскочила к Белотти, но пробить ему не позволили. 
  • 55'
    Продолжают активно вести себя в атаке хозяева. Зафеирис на левом фланге пытался заработать штрафной, но арбитр не поверил ему. Аут будут выбрасывать римляне. 
  • 54'
    Важнейшее событие для сегодняшнего матча сделали чехи. Теперь римлянам необходимо идти вперёд, а значит, игра должна раскрыться. Посмотрим, как изменится футбол в исполнении "Ромы". 
  • Опасный момент
    52'
    МОМЕНТ! Н'Дика отдал отличный пас к штрафной хозяев. Белотти левее центра ворвался в штрафную и низом пробил по воротам. Мандоус здорово сложился и сумел забрать мяч в свои перчатки! 
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    • Описание гола
      51'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ЮРЕЧКА! После навеса с левого фланга Масопуст пробил головой по воротам. Свилар вытащил сферу и отбил в сторону. Первым на отскоке был Хитил, который прострелил вдоль ворот, а Юречка пробил по пустым воротам! Н'Дика пытался вынести снаряд с ленточки, но тот всё-таки заполз в ворота!
       
    • 50'
      Хорошо по центру прорвался Дорли. Дальше довели чехи мяч на левый фланг. Боржил попытался выполнить навес в штрафную, но сфера свалилась с ноги и улетела за ворота. 
    • 49'
      Затяжная атака получается у римлян. Чуть ли не впервые в матче. Лукаку выполнил передачу в центр на Кристанте, который неудачно обработал и упустил отличный момент для удара. 
    • 48'
      Скучным получился первый тайм. Надеюсь, что после перерыва команды смогут нас порадовать гораздо более активным футболом. Хозяева сразу забирают владение себе. 
    • Замена
      47'
      Двойная замена у "Ромы" состоялась в перерыве. Ушли с поля Ауа и Эль-Шаарави. Вместо них появились Кристанте и Карсдорп. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Славия" Прага - "Рома" 0-0. 
    • 45'
      Заключительную атаку в первом тайме провели чехи. Доудера с правого фланга выполнил навес в центр штрафной, но там уверенно сыграл Н'Дика. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту компенсировал французский арбитр к первому тайму. 
    • Угловой
      45'
      Угловой на правом фланге заработали хозяева. Последовал навес в центр штрафной "Ромы", но там уверенно сыграл Лукаку, уверенно выбивший сферу к центру поля. 
    • Желтая карточка
      44'
      А вот и первая жёлтая в матче. Паредес получает "горчичник". Сначала ударил по ногам в центре поля соперника, а затем показательно убежал от эпизода. Летексье очень не понравилось поведение аргентинца. 
    • 43'
      Постепенно подходит к своему завершению первая половина встречи. Очень скучный футбол пока мы наблюдаем с огромным количеством стыков. Арбитр ещё не показал ни одной жёлтой, но если так пойдёт, то можем придти и к красным. 
    • Травма, повреждение
      42'
      Ауа лежит на газоне. Дорли грубо врезался в спину французскому полузащитнику. Видимо, не потребуются медики для оказания помощи. Сам поднимается полузащитник "Ромы". 
    • 41'
      Очень безадресные пока выносы мяча выполняет Свилар. В атаке есть Лукаку и Белотти, а голкипер стреляет совсем в противоположную сторону. Ничего не получается у "Ромы" впереди. 
    • 40'
      Масопуст здорово сыграл против Белотти, не позволив форварду прорваться по левому флангу. А затем нападающий римлян вовсе упустил мяч за боковую. 
    • Фол, нарушение
      39'
      Фол против Паредеса на половине "Ромы" зафиксировал Летексье. Недовольны болельщики таким решением. Многие знаю аргентинца, как игрока, способного "нарисовать" фол.
    • 38'
      Провод справа вошёл в штрафную "Ромы", а затем нанёс удар. Получилось неудачно, да и позиция была не для удара, если честно. Очень хочет себя показать Провод сегодня. 
    • 37'
      Боржил с левого фланга выполнил навес в штрафную римлян. Хитил был первый на мяче, однако его удар получился крайне неудачным. Сфера улетела в сторону от ворот. 
    • 36'
      Снова упал темп матча. Ненадолго просыпались пражские футболисты, а теперь снова обычное владение мы видим от команд. Конечно, развеселил бы нашу игру гол в концовке первого тайма. 
    • 35'
      Три центральных защитника римлян поиграли в пас, а затем последовал крайне неудачная передача на правый фланг. Снова снаряд перешёл к чешским футболистам. 
    • 34'
      Провод решил сам исполнить штрафной. Удар получился неплохи в плане сильным, но неудачным по точности. Намного выше ворот прошла сфера. По ударам пока 5-0 в пользу "Славии". 
    • Фол, нарушение
      33'
      А теперь Провод зарабатывает перспективный штрафной для своей команды. Белотти решил помочь обороне, но получилось неудачно. Нарушил он правила, и хозяева пробьют штрафной метров с 26. 
    • 32'
      Затяжная позиционная атака получается у пражской "Славии". На правом фланге очень активно выглядит Провод. Вот и сейчас он выполнил пару обманных движений, однако навешивать не стал. 
    • 31'
      Дорли сумел перехватить мяч на чужой половине поля, а затем упал на газон, рассчитывая, что арбитр зафиксирует нарушение правил. Свисток Летексье промолчал в этой ситуации. 
    • 30'
      Довольно-таки быстро привели в норму вратаря итальянской команды. Продолжается игра. Свилар сильный заброс вперёд, но Лукаку зацепиться за игровой снаряд не сумел. 
    • Травма, повреждение
      29'
      Небольшое повреждение в прошлом эпизоде получил Свилар. Появляется на поле медицинская бригада "Ромы". Думаю, что быстро окажут помощь голкиперу. 
    • Опасный момент
      28'
      ХИТИЛ! Зафеирис с правого фланга сильно прострелил вдоль ворот. Хитил первым касанием подработал, а вторым с разворота пробил выше ворот. Убойная позиция была у форварда "Славии"!
    • 27'
      Навес с правого фланга в штрафную гостей. Свилар сыграл на выходе и смог опередить Хитила, рвавшегося к мячу. 
    • 26'
      Никуда не торопится Челик, вводя мяч в игру из-за боковой. Много нарушений у нас, а вот до опасных моментов мы пока так и не добрались. 
    • Офсайд
      25'
      А вот и первый офсайд в нашем матче. Это Белотти забрался за спину защитникам. 
    • 24'
      Всё в порядке с защитником итальянской команды. Игра у нас возобновляется, с мячом чешские футболисты на своей половине поля. 
    • Травма, повреждение
      23'
      Льоренте лежит за пределами поля и корчится от боли. Грубо его вытолкнул за пределы поля Хитил. 
    • 22'
      Середина первого тайма у нас. Опасных моментов мы пока не наблюдали, но очевидное преимущество у команды из Чехии. 
    • 21'
      Не стал никого наказывать французский арбитр в прошлой ситуации. Игра продолжается, однако игроки сейчас серьёзно заведены. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Закипают у нас страсти. Провод грубо сыграл против Паредеса. Небольшая стычка возникла после нарушения.  Посмотрим, как разберётся арбитр в этом эпизоде. 
    • 18'
      Никуда не спешат итальянцы. Ничья их сегодня вполне устраивает. Напомню, что в прошлом матче римляне дома переиграли "Славию" со счётом 2-0. 
    • 16'
      Дорли решился на дальний удар, но получилось неудачно. Поехала нога у игрока "Славии", и сфера прошла очень далеко от створа. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Н'Дика высоко выдвинулся и ударил по ногам Масопуста. Французский арбитр не стал наказывать защитника жёлтой карточкой. 
    • 14'
      Слишком низкий темп на старте матча. Итальянцы сейчас владеют мячом на своей половине поля. Паредес, дабы не рисковать, решил сыграть назад на голкипера. 
    • 13'
      Продолжают хозяева активно себя вести на чужой половине поля. Дарли очень был сейчас активен, однако партнёры его задумки не поняли. 
    • Угловой
      11'
      И ещё один корнер заработали чехи. На этот раз последовал розыгрыш, после которого навес был исполнен в штрафную гостей. Н'Дика уверенно разрядил обстановку. 
    • 10'
      Провод получил мяч на левом фланге, однако против него внимательно сыграл Манчини, сумевший без нарушения вынести сферу за боковую. 
    • 9'
      Челик с правого фланга выполнил передачу в район дальней штанги, но ни Лукаку, ни Белотти не поняли задумки своего партнёра, и сфера улетела за лицевую. 
    • Угловой
      7'
      Ещё один угловой на левом фланге заработали хозяева. После навеса снаряд угодил в штангу, однако ещё раньше Летексье зафиксировал нарушение в атаке со стороны чехов. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Доудера с правого фланга выполнил навес в штрафную. Свилар уверенно сыграл на выходе, но в него врезался Хитил. Арбитр нарушение зафиксировал. 
    • 5'
      Довольно-таки спокойно начинается наша встреча. Больше мячом владеют футболисты "Славии", однако особой опасности у ворот римского коллектива мы пока не наблюдаем. 
    • 4'
      Первый удар по воротам наносят чешские футболисты. Вынесли римляне сферу из своей штрафной после корнера, на подборе был Дорли, который издали пробил гораздо выше ворот. 
    • Угловой
      3'
      А вот и первый угловой на правом фланге сумели заработать хозяева. Паредес оставлял сферу, думая, что арбитр даст удар от ворот. Лайнсмен был против. 
    • 2'
      Чешские футболисты вышли на эту встречу в домашних красно-белых цветах, гости играют во всём чёрном. Думаю, что очень интересная встреча нас ожидает в Праге. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Началась игра! С центра поля разыграли гости. 
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Паредес Леандро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Славия Прага 1:0 Рома

    Исход игры
    Славия Прага
    5.8% (8)
    Ничья
    25.9% (36)
    Рома
    68.3% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (56)
    Меньше
    50.88% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    72.81% (83)
    Нет
    27.19% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    31.7% (44)
    1:1 Ничья
    19.4% (27)
    0:1 Рома
    14.4% (20)
    0:2 Рома
    5.8% (8)
    2:2 Ничья
    3.6% (5)
    1:3 Рома
    2.9% (4)
    2:1 Славия Прага
    2.2% (3)
    1:0 Славия Прага
    1.4% (2)
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