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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Славия Прага
 
Позже
Рома
Прогнозы 43
Славия Прага 0% (0)
X 11.6% (5)
Рома 88.4% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
Рома
3.10
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3.35
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2.55
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Славия Прага
Рома

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шранц Иван 3 0.43
Масопуст Лукаш 2 0.29
Огбу Иго 2 0.29
Хитил Моймир 2 0.29
Доудера Давид 1 0.14
Юречка Вацлав 1 0.14
Валлем Конрад 1 0.14
Тиджани Мухамед 1 0.14
Юрасек Матей 1 0.14
Голеш Томаш 0 0
Мандоус Алеш 0 0
Шевчик Петр 0 0
Лингр Ондржей 0 0
Провод Лукас 0 0
Огунгбай Болуватифе 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 3 1
Белотти Андреа 2 0.67
Паредес Леандро 1 0.33
Пеллегрини Лоренцо 1 0.33
Бове Эдоардо 1 0.33
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Челик Зеки 0 0
Кристанте Бриан 0 0

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масопуст Лукаш 2 0
Огбу Иго 0 1
Мандоус Алеш 1 0
Дорли Оскар 1 0
Провод Лукас 1 0
Тиджани Мухамед 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Бове Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Славия Прага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Славия Прага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
6
Славия Прага
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
21%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
4
29%
3
38%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
6 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Славия Прага - Виктория Пльзень 1:2 Богемианс-1905 - Славия Прага 0:2 Рома - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Словацко 2:0
Слован Либерец - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Шериф 6:0 Теплице - Славия Прага 0:0 Ганацка Славия - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Спарта Прага 1:1 Серветт - Славия Прага 0:2 Пардубице - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Карвина 5:1 Заря - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Славия Прага - Баник Острава 1:0 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Млада Болеслав - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Славия Прага - Фастав Злин 2:1
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0
Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0 Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1

Результаты матчей

Славия Прага
Рома

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Славия Прага
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5
1
1
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
5
2.5
1
2
1
6
3.5
1
2
1
6
4.5
1
6
5.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рома
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Славия Прага
 3 2 0 1 8 - 2 6
3.
Серветт
 3 0 1 2 1 - 7 1
4.
Шериф
 3 0 1 2 2 - 9 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рома
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Славия Прага
 1 1 0 0 6 - 0 3
3.
Шериф
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Серветт
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рома
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Славия Прага
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Серветт
 2 0 1 1 1 - 5 1
4.
Шериф
 1 0 0 1 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Фрайбург Грифо Винченцо 4
Брайтон Педро Жоао 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Олимпиакос Кини Марин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Славия Прага - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 43
    Славия Прага 0% (0)
    X 11.6% (5)
    Рома 88.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Славия Прага
    Ничья
    Рома
    3.10
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    Прогнозы на матч Славия Прага - Рома

    Исход игры
    Славия Прага
    0% (0)
    Ничья
    11.6% (5)
    Рома
    88.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (27)
    Нет
    35.71% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    48.8% (21)
    0:1 Рома
    20.9% (9)
    0:2 Рома
    11.6% (5)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    1:3 Рома
    4.7% (2)
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    Славия Прага
    Рома
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