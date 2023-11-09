У "Байера", кстати, 10-матчевая победная серия во всех турнирах, рекордная для клуба "фармацевтов".

В случае победы в сегодняшнем матче "Байер" сможет оторваться от "Карабаха" на шесть очков, а при противоположном исходе у команд станет равным количество набранных баллов.

В последние минуты игра как-то завязла в середине поля. Разбилась на эпизоды, что называется. Опасными моментами не пахнет.

Марко Вешович вешает из правого угла штрафной на линию вратарской, откуда подпрыгивающий Элвин Джафаргулиев пробивает головой немножко выше створа.

Йонас Хофманн получил мяч в чужой штрафной площадке и покатил коротко в центр на Виктора Бонифасе, острый удар которого потащил Андрей Лунёв.

"Карабах" устроил контратаку, была перспектива у Жуниньо на левом краю штрафной площади, но не сумел он попасть оттуда в створ ворот.

Флориан Вирц сфолил в атаке на левом фланге против Кевина Медины и получил жёлтую карточку.

Без успеха разыграли свой угловой хозяева, потом была ещё попытка Леандро Андраде что-то позитивное сделать с мячом в чужой штрафной площади, но упустил снаряд за лицевую игрок "Карабаха".

Виктор Бонифасе достаточно тревожно для хозяев пробивал с левого полуфланга, но заблокировал его удар Бахлул Мустафазаде, а потом выяснилось, что был офсайд у Бонифасе.

Амин Адли перемудрил на левом фланге на чужой половине поля, где упустил мяч за боковую линию. Получился аут в пользу "Карабаха".

Гранит Джака адресовал мяч налево Алехандро Гримальдо, которого оттеснил назад Марко Вешович.

Виктор Бонифасе вошёл в пределы центрального круга, чтобы завалить на газон владевшего игровым снарядом Марко Янковича.

Яссин Бензия покрутился с финтами в нескольких метрах от чужой штрафной площади и оказался на газоне. Судья не зафиксировал фола.

Элвин Джафаргулиев планировал принять на левом фланге адресованную ему длинную диагональ, однако плохо дотянулся до мяча и не предотвратил уход сферы в аут.

Двойная замена производится в составе "Байера": Жереми Фримпонг и Йонас Хофманн появляются вместо Амина Адли и Найтана Теллы.

Подача высокая летит с левого фланга от гостей, и на дальнем углу вратарской дотягивается до мяча Андрей Лунёв, выбивая мяч за боковую.

Найтан Телла получает медицинскую помощь. Его невольно уронил Андрей Лунёв, когда приземлялся на газон после прыжка. Ни о каком пенальти речи не идёт.

Элвин Джафаргулиев вбросил аут из оборонительной зоны на левом фланге далеко в центр поля, где мяч достался леверкузенцам.

Андрей Лунёв выбивал мяч от своей штрафной на левый фланг персонально Элвину Джафаргулиеву, через которого мячч, однако, перелетел и ушёл в аут.

"Байер" позиционно контролирует мяч на первых минутах второго тайма. "Карабах" не покидает собственную половину поля.

Контратака "Карабаха" не получается удачной. Абделла Зубир отпускает от себя мяч слева от чужой штрафной площади, и Йосип Станишич хорошо ставит корпус.

Флориан Вирц подцепил мяч после длинного заброса и отдал короткий пас на Виктора Бонифасе, который нанёс плохой удар мимо створа.

Жуниньо метрах в пятнадцати от чужой штрафной площади заработал стандарт для "Карабаха". Нарушил правила Джонатан Та.

Яссин Бензия выполнил подачу со штрафного на правый полуфланг, а Гранит Джака головой вынес мяч на корнер.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. 0:0. Ждём второй половины встречи.

45' +1 минута к первому тайму.

44' На последних минутах "Карабах" атакует явно почаще. Концовка первого тайме не удаётся "Байеру". Если на перерыв команды уйдут при счёте 0:0, это нормально для гостей будет.

43' Марко Вешович справа убрал Алехандро Гримальдо и навесил на дальний край вратарской, откуда скинул Абделла Зубир, а Жуниньо пробил ногой в падении в ближний угол в руки Матея Коваржа.

42' Положение "вне игры" фиксируется у "Байера" на правом фланге. Небольшой офсайд имел место быть там.

41' Около 18 градусов в Баку. Именно в столице Азербайджана проводится этот матч, на стадионе имени Тофика Бахрамова.

40' Элвин Джафаргулиев заработал на левом фланге штрафной удар для своей команды. В лицо рукой ему попал Йосип Станишич.

39' Не было большого количества моментов в первом тайме, так что нулевой счёт к данной минуте является закономерным промежуточным результатом.

38' Жуниньо в центре поля отобрал мяч у зазевавшегося Джонатана Та, дотащил сферу до чужой штрафной площади на левом полуфланге и отметился плотным ударом в перчатки Матея Коваржа.

37' Потом защитник гостей откатил мяч назад Матею Коваржу, которого подтолкнул Жуниньо. Фол не был зафиксирован, но если бы случился дальше гол, система ВАР включилась бы в дело.

36' Леандро Андраде с правого фланга снабдил мячом Яссина Бензия, чей удар с подступов к штрафной площадке оказался заблокирован.

35' Марко Вешович откровенно потянул за футболку Найтана Теллу и получил жёлтую карточку за нарушение правил в своём исполнении.

34' Элвин Джафаргулиев отпустил от себя мяч в атаке на левом фланге, и тут же игровым снарядом завладел его оппонент Амин Адли.

33' Элвин Джафаргулиев потерял мяч перед своей штрафной площадью, что было весьма тревожно для "Карабаха", однако уже через пару секунд владение снова оказалось у хозяев.

32' Напомним, что победитель группы проходит в 1/8 финала Лиги Европы, обладатель второго места - в 1/16 финала Лиги Европы, а занявший третье место - в 1/16 финала Лиги конференций.

31' Абделла Зубир отдал на левый фланг Элвину Джафаргулиеву, который навесил, а верх выиграл Пьеро Инкапье, но не Леандро Андраде.

30' 58 процентов игрового времени владеет мячом "Байер". Соответственно, 42 процента по этому показателю у "Карабаха".

29' Жуниньо с левого полуфланга в районе линии чужой штрафной площади отдал пас на Яссина Бензия, тот продлил дальше на Леандро Андраде, чей удар был накрыт.

28' Андрей Лунёв вводит мяч в игру далеко на Элвина Джафаргулиева, тот зарабатывает угловой на левом фланге. С корнера навешивает Яссин Бензия в руки Матея Коваржа.

27' Заброс из глубины поля летит в штрафную площадь "Карабаха", где уверенно вылавливает мяч Андрей Лунёв.

26' Виктор Бонифасе смазал удар с семнадцати метров с левого полуфланга, отправив мяч несильно катиться низом рядом с левой штангой.

25' Кевин Медина получает жёлтую карточку за фол на своей половине поля против Флориана Вирца. Сзади защитник "Карабаха" наступил на ногу сопернику.

24' Есть такое ощущение, что "Байер" сейчас плотно берётся за дело, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, но играть ещё в любом случае три четверти матча.

23' Опасно! Угловой у "Байера" был на левом фланге. Заработал и подал его Алехандро Гримальдо. Головой пробил Пьеро Инкапье, и Андрей Лунёв сделал сэйв в прыжке.

22' Проникающая передача на Флориана Вирца в штрафную площадь "Карабаха" оказывается чересчур сильной, и мяч теперь пребывает в перчатках у Андрея Лунёва.

21' Марко Вешович запустил на правое крыло хозяйской атаки Леандро Андраде, чей мягкий навес пришёлся в руки Матея Коваржа.

20' Виктор Бонифасе на половине поля "Карабаха" подкинул мяч и попал им в руку Яссина Бензия. Штрафной удар не принёс опасного момента у ворот хозяев.

19' Абделла Зубир на чужой половине поля получил короткий заброс от партнёра, но не сумел должным образом обработать мяч и остался без владения.

18' Второй подряд угловой у ворот "Байера", теперь на правом фланге. Снова подаёт Марко Янкович, и слишком сильно выходит, мяч отправляется в аут.

17' Абделла Зубир обыгрался с Марко Янковичем и прострелил из зоны левого инсайда. Попробовал пробить по воротам Яссин Бензия и заработал корнер.

16' Работа ВАР: возможен пенальти в ворота "Карабаха". Обновление: проверка завершена, пенальти нет. Возможный гандбол и борьбу после подачи углового просматривали видеоассистенты.

15' Флориан Вирц нанёс удар с подбора после углового леверкузенцев, и мяч отправился выше створа, Андрею Лунёву не пришлось вступать в игру.

14' Виктор Бонифасе на правом полуфланге опередил Элвина Джафаргулиева, прострелил и заработал угловой для гостевой команды.

13' Яссин Бензия получил мяч на правом полуфланге от Леандро Андраде и выполнил достаточно опасный удар рядом с дальней штангой.

12' "Байер" больше концентрируется на игре первым номером, а "Карабах" ориентируется на контратаки.

11' Со стороны Марко Янковича последовал длинный вертикальный пас вперёд из центра поля - безадресный. Мяч у Матея Коваржа.

11' Проникающий пас шёл вперёд у гостей на Флориана Вирца, однако прочитал вовремя эту ситуацию Андрей Лунёв и забрал мяч.

10' Держали мяч леверкузенцы в районе центральной линии поля, пока Пьеро Инкапье не откатил снаряд назад своему голкиперу.

9' Победа в сегодняшнем матче позволит "Карабаху" сравняться по очкам с лидирующим на данный момент в квартете "Байером".

8' Абделла Зубир наводился в атаке на левом фланге, пока не нарушил правила против оппонента, коим был Нейтан Телла.

7' Кстати, сегодня ведь Андрей Лунёв играет против бывшей команды. Раньше он выступал как раз за леверкузенский "Байер".

7' Флориан Вирц пробил по воротам "Карабаха" из-за пределов штрафной площади, мяч двигался чуть левее створа, но Андрей Лунёв всё равно зафиксировал его в своих перчатках.

5' Абделла Зубир отметился мелким нарушением правил около чужой штрафной площади против Алехандро Гримальдо.

4' Отобрали хозяева себе мяч впереди на левом фланге, последовала подача в штрафную площадь, но верх выиграла защита "Байера".

3' Длинный пас на левый фланг у хозяев был адресован Элвину Джафаргулиеву, но получился слишком сильным, поэтому мяч покинул пределы поля.

3' Жулио Ромао в середине поля удачно сыграл в отборе против Флориана Вирца, мяч теперь находится у "Карабаха".

2' Жуниньо самостоятельно полез по центру в контратаку, оказался на газоне в окружении соперников, и судья решил, что там не было фола.

2' "Байер" играет в серой форме, а у "Карабаха" чёрная экипировка.