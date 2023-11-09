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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Карабах
0:0
Второй тайм: 69'
Байер Л
0'
25' Желтая карточка
Медина Кевин
35' Желтая карточка
Вешович Марко
68' Желтая карточка
Вирц Флориан

Ход матча

25'
Медина Кевин
 
35'
Вешович Марко
 
61'
 
Хофманн Йонас
Адли Амин
61'
 
Фримпонг Жереми
Телла Нейтан
68'
 
Вирц Флориан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 131
Карабах 4.6% (6)
X 8.4% (11)
Байер Л 87% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Байер Л
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5.20
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5.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Лунёв
Андрей
29
Вешович
Марко
13
Мустафазаде
Бахлул
81
Медина
Кевин
44
Джафаргулиев
Элвин
7
Бензия
Яссин
6
Ромао
Жулио
8
Янкович
Марко
15
Андраде
Леандро
18
Жуниньо
VI
10
Зубир
Абделла
17
Коварж
Матей
2
Станишич
Йосип
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
19
Телла
Нейтан
20
Гримальдо
Алехандро
34
Джака
Гранит
8
Андрих
Роберт
21
Адли
Амин
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
Карабах
4-3-3
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Карабах
Байер Л

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андраде Леандро 3 0.38
Байрамов Турал 3 (3) 0.38
Жуниньо VI 2 0.25
Бензия Яссин 1 0.13
Медина Кевин 1 0.13
Гусейнов Бадави 0 0
Зубир Абделла 0 0
Кейта Амиду 0 0
Джиджа Редон 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 2 0.5
Бонифасе Виктор 2 0.5
Гримальдо Алехандро 2 0.5
Адли Амин 1 0.25
Хофманн Йонас 1 0.25
Тапсоба Эдмон 1 0.25
Фримпонг Жереми 1 0.25
Телла Нейтан 1 0.25
Джака Гранит 0 0
Гложек Адам 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Жулио 4 0
Янкович Марко 3 0
Медина Кевин 2 0
Андраде Леандро 2 0
Вешович Марко 1 0
Зубир Абделла 1 0
Андраде Патрик 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Мустафазаде Бахлул 1 0
Джафаргулиев Элвин 1 0
Гугешашвили Лука 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрих Роберт 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

Карабах
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Карабах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
9
Карабах
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Байер Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
27%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Карабах - Кяпаз 7:1 Араз ПФК - Карабах 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Туран Товуз - Карабах 2:2
Нефтчи - Карабах 0:2 Хеккен - Карабах 0:1 Карабах - Сумгаит 5:0 Габала - Карабах 1:2 Карабах - Молде 1:0 Карабах - Сабах Баку 2:0 Сабаил - Карабах 2:1 Карабах - Олимпия Любляна 1:1 Карабах - Кяпаз 1:1 Олимпия Любляна - Карабах 0:2 Карабах - Араз ПФК 2:1 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - Туран Товуз 3:0 Карабах - ХИК 2:1 Карабах - Зира 0:1 Карабах - Ракув 1:1
Байер Л
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1
Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1

Результаты матчей

Карабах
Байер Л

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Карабах
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Карабах
 0:0 4 2 1 1 3 - 5 7
3.
Молде
 3 1 0 2 6 - 4 3
4.
Хеккен
 3 0 0 3 1 - 10 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Карабах
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Молде
 2 1 0 1 6 - 3 3
4.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Карабах
 0:0 2 1 0 1 2 - 5 3
3.
Молде
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Хеккен
 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Фрайбург Грифо Винченцо 4
Брайтон Педро Жоао 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Олимпиакос Кини Марин 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    68'
    Флориан Вирц сфолил в атаке на левом фланге против Кевина Медины и получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    67'
    "Карабах" устроил контратаку, была перспектива у Жуниньо на левом краю штрафной площади, но не сумел он попасть оттуда в створ ворот.
  • Опасный момент
    66'
    Йонас Хофманн получил мяч в чужой штрафной площадке и покатил коротко в центр на Виктора Бонифасе, острый удар которого потащил Андрей Лунёв.
  • Опасный момент
    65'
    Марко Вешович вешает из правого угла штрафной на линию вратарской, откуда подпрыгивающий Элвин Джафаргулиев пробивает головой немножко выше створа.
  • 64'
    В последние минуты игра как-то завязла в середине поля. Разбилась на эпизоды, что называется. Опасными моментами не пахнет.
  • 63'
    В случае победы в сегодняшнем матче "Байер" сможет оторваться от "Карабаха" на шесть очков, а при противоположном исходе у команд станет равным количество набранных баллов.
  • 62'
    У "Байера", кстати, 10-матчевая победная серия во всех турнирах, рекордная для клуба "фармацевтов".
  • Замена
    61'
    Двойная замена производится в составе "Байера": Жереми Фримпонг и Йонас Хофманн появляются вместо Амина Адли и Найтана Теллы.
  • 60'
    Элвин Джафаргулиев планировал принять на левом фланге адресованную ему длинную диагональ, однако плохо дотянулся до мяча и не предотвратил уход сферы в аут.
  • Судья
    59'
    Яссин Бензия покрутился с финтами в нескольких метрах от чужой штрафной площади и оказался на газоне. Судья не зафиксировал фола.
  • Фол, нарушение
    58'
    Виктор Бонифасе вошёл в пределы центрального круга, чтобы завалить на газон владевшего игровым снарядом Марко Янковича.
  • 57'
    Гранит Джака адресовал мяч налево Алехандро Гримальдо, которого оттеснил назад Марко Вешович.
  • 56'
    Амин Адли перемудрил на левом фланге на чужой половине поля, где упустил мяч за боковую линию. Получился аут в пользу "Карабаха".
  • Офсайд
    55'
    Виктор Бонифасе достаточно тревожно для хозяев пробивал с левого полуфланга, но заблокировал его удар Бахлул Мустафазаде, а потом выяснилось, что был офсайд у Бонифасе.
  • 54'
    Без успеха разыграли свой угловой хозяева, потом была ещё попытка Леандро Андраде что-то позитивное сделать с мячом в чужой штрафной площади, но упустил снаряд за лицевую игрок "Карабаха".
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    • Угловой
      53'
      Яссин Бензия выполнил подачу со штрафного на правый полуфланг, а Гранит Джака головой вынес мяч на корнер.
    • Фол, нарушение
      53'
      Жуниньо метрах в пятнадцати от чужой штрафной площади заработал стандарт для "Карабаха". Нарушил правила Джонатан Та.
    • 52'
      Флориан Вирц подцепил мяч после длинного заброса и отдал короткий пас на Виктора Бонифасе, который нанёс плохой удар мимо створа.
    • 51'
      Контратака "Карабаха" не получается удачной. Абделла Зубир отпускает от себя мяч слева от чужой штрафной площади, и Йосип Станишич хорошо ставит корпус.
    • 50'
      "Байер" позиционно контролирует мяч на первых минутах второго тайма. "Карабах" не покидает собственную половину поля.
    • 49'
      Андрей Лунёв выбивал мяч от своей штрафной на левый фланг персонально Элвину Джафаргулиеву, через которого мячч, однако, перелетел и ушёл в аут.
    • 48'
      Элвин Джафаргулиев вбросил аут из оборонительной зоны на левом фланге далеко в центр поля, где мяч достался леверкузенцам.
    • Травма, повреждение
      47'
      Найтан Телла получает медицинскую помощь. Его невольно уронил Андрей Лунёв, когда приземлялся на газон после прыжка. Ни о каком пенальти речи не идёт.
    • 46'
      Подача высокая летит с левого фланга от гостей, и на дальнем углу вратарской дотягивается до мяча Андрей Лунёв, выбивая мяч за боковую.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. 0:0. Ждём второй половины встречи.
    • Дополнительное время
      45'
      +1 минута к первому тайму.
    • 44'
      На последних минутах "Карабах" атакует явно почаще. Концовка первого тайме не удаётся "Байеру". Если на перерыв команды уйдут при счёте 0:0, это нормально для гостей будет.
    • 43'
      Марко Вешович справа убрал Алехандро Гримальдо и навесил на дальний край вратарской, откуда скинул Абделла Зубир, а Жуниньо пробил ногой в падении в ближний угол в руки Матея Коваржа.
    • Офсайд
      42'
      Положение "вне игры" фиксируется у "Байера" на правом фланге. Небольшой офсайд имел место быть там.
    • 41'
      Около 18 градусов в Баку. Именно в столице Азербайджана проводится этот матч, на стадионе имени Тофика Бахрамова.
    • Фол, нарушение
      40'
      Элвин Джафаргулиев заработал на левом фланге штрафной удар для своей команды. В лицо рукой ему попал Йосип Станишич. 
    • 39'
      Не было большого количества моментов в первом тайме, так что нулевой счёт к данной минуте является закономерным промежуточным результатом.
    • 38'
      Жуниньо в центре поля отобрал мяч у зазевавшегося Джонатана Та, дотащил сферу до чужой штрафной площади на левом полуфланге и отметился плотным ударом в перчатки Матея Коваржа.
    • 37'
      Потом защитник гостей откатил мяч назад Матею Коваржу, которого подтолкнул Жуниньо. Фол не был зафиксирован, но если бы случился дальше гол, система ВАР включилась бы в дело.
    • 36'
      Леандро Андраде с правого фланга снабдил мячом Яссина Бензия, чей удар с подступов к штрафной площадке оказался заблокирован.
    • Желтая карточка
      35'
      Марко Вешович откровенно потянул за футболку Найтана Теллу и получил жёлтую карточку за нарушение правил в своём исполнении.
    • 34'
      Элвин Джафаргулиев отпустил от себя мяч в атаке на левом фланге, и тут же игровым снарядом завладел его оппонент Амин Адли.
    • 33'
      Элвин Джафаргулиев потерял мяч перед своей штрафной площадью, что было весьма тревожно для "Карабаха", однако уже через пару секунд владение снова оказалось у хозяев.
    • 32'
      Напомним, что победитель группы проходит в 1/8 финала Лиги Европы, обладатель второго места - в 1/16 финала Лиги Европы, а занявший третье место - в 1/16 финала Лиги конференций.
    • 31'
      Абделла Зубир отдал на левый фланг Элвину Джафаргулиеву, который навесил, а верх выиграл Пьеро Инкапье, но не Леандро Андраде.
    • 30'
      58 процентов игрового времени владеет мячом "Байер". Соответственно, 42 процента по этому показателю у "Карабаха".
    • 29'
      Жуниньо с левого полуфланга в районе линии чужой штрафной площади отдал пас на Яссина Бензия, тот продлил дальше на Леандро Андраде, чей удар был накрыт.
    • Угловой
      28'
      Андрей Лунёв вводит мяч в игру далеко на Элвина Джафаргулиева, тот зарабатывает угловой на левом фланге. С корнера навешивает Яссин Бензия в руки Матея Коваржа.
    • 27'
      Заброс из глубины поля летит в штрафную площадь "Карабаха", где уверенно вылавливает мяч Андрей Лунёв.
    • 26'
      Виктор Бонифасе смазал удар с семнадцати метров с левого полуфланга, отправив мяч несильно катиться низом рядом с левой штангой. 
    • Желтая карточка
      25'
      Кевин Медина получает жёлтую карточку за фол на своей половине поля против Флориана Вирца. Сзади защитник "Карабаха" наступил на ногу сопернику.
    • 24'
      Есть такое ощущение, что "Байер" сейчас плотно берётся за дело, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, но играть ещё в любом случае три четверти матча.
    • Опасный момент
      23'
      Опасно! Угловой у "Байера" был на левом фланге. Заработал и подал его Алехандро Гримальдо. Головой пробил Пьеро Инкапье, и Андрей Лунёв сделал сэйв в прыжке.
    • 22'
      Проникающая передача на Флориана Вирца в штрафную площадь "Карабаха" оказывается чересчур сильной, и мяч теперь пребывает в перчатках у Андрея Лунёва.
    • 21'
      Марко Вешович запустил на правое крыло хозяйской атаки Леандро Андраде, чей мягкий навес пришёлся в руки Матея Коваржа.
    • Фол, нарушение
      20'
      Виктор Бонифасе на половине поля "Карабаха" подкинул мяч и попал им в руку Яссина Бензия. Штрафной удар не принёс опасного момента у ворот хозяев.
    • 19'
      Абделла Зубир на чужой половине поля получил короткий заброс от партнёра, но не сумел должным образом обработать мяч и остался без владения.
    • Угловой
      18'
      Второй подряд угловой у ворот "Байера", теперь на правом фланге. Снова подаёт Марко Янкович, и слишком сильно выходит, мяч отправляется в аут.
    • Угловой
      17'
      Абделла Зубир обыгрался с Марко Янковичем и прострелил из зоны левого инсайда. Попробовал пробить по воротам Яссин Бензия и заработал корнер.
    • Видеоповтор
      16'
      Работа ВАР: возможен пенальти в ворота "Карабаха". Обновление: проверка завершена, пенальти нет. Возможный гандбол и борьбу после подачи углового просматривали видеоассистенты.
    • 15'
      Флориан Вирц нанёс удар с подбора после углового леверкузенцев, и мяч отправился выше створа, Андрею Лунёву не пришлось вступать в игру.
    • Угловой
      14'
      Виктор Бонифасе на правом полуфланге опередил Элвина Джафаргулиева, прострелил и заработал угловой для гостевой команды.
    • Опасный момент
      13'
      Яссин Бензия получил мяч на правом полуфланге от Леандро Андраде и выполнил достаточно опасный удар рядом с дальней штангой.
    • 12'
      "Байер" больше концентрируется на игре первым номером, а "Карабах" ориентируется на контратаки.
    • 11'
      Со стороны Марко Янковича последовал длинный вертикальный пас вперёд из центра поля - безадресный. Мяч у Матея Коваржа.
    • 11'
      Проникающий пас шёл вперёд у гостей на Флориана Вирца, однако прочитал вовремя эту ситуацию Андрей Лунёв и забрал мяч.
    • 10'
      Держали мяч леверкузенцы в районе центральной линии поля, пока Пьеро Инкапье не откатил снаряд назад своему голкиперу.
    • 9'
      Победа в сегодняшнем матче позволит "Карабаху" сравняться по очкам с лидирующим на данный момент в квартете "Байером".
    • Фол, нарушение
      8'
      Абделла Зубир наводился в атаке на левом фланге, пока не нарушил правила против оппонента, коим был Нейтан Телла.
    • 7'
      Кстати, сегодня ведь Андрей Лунёв играет против бывшей команды. Раньше он выступал как раз за леверкузенский "Байер".
    • 7'
      Флориан Вирц пробил по воротам "Карабаха" из-за пределов штрафной площади, мяч двигался чуть левее створа, но Андрей Лунёв всё равно зафиксировал его в своих перчатках.
    • Фол, нарушение
      5'
      Абделла Зубир отметился мелким нарушением правил около чужой штрафной площади против Алехандро Гримальдо.
    • 4'
      Отобрали хозяева себе мяч впереди на левом фланге, последовала подача в штрафную площадь, но верх выиграла защита "Байера".
    • 3'
      Длинный пас на левый фланг у хозяев был адресован Элвину Джафаргулиеву, но получился слишком сильным, поэтому мяч покинул пределы поля.
    • 3'
      Жулио Ромао в середине поля удачно сыграл в отборе против Флориана Вирца, мяч теперь находится у "Карабаха".
    • Судья
      2'
      Жуниньо самостоятельно полез по центру в контратаку, оказался на газоне в окружении соперников, и судья решил, что там не было фола.
    • 2'
      "Байер" играет в серой форме, а у "Карабаха" чёрная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Второй тайм
    • 68'
      Вирц Флориан получил желтую карточку от судьи
    • 61'
      Телла Нейтан уходит с поля. Жереми Фримпонг выходит вместо него
    • 61'
      Адли Амин уходит с поля. Хофманн Йонас выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Вешович Марко получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Медина Кевин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tofiq Bakhramov Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Карабах 0:0 Байер Л

    Исход игры
    Карабах
    4.6% (6)
    Ничья
    8.4% (11)
    Байер Л
    87% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.5% (86)
    Меньше
    26.5% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    76.07% (89)
    Нет
    23.93% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    38.2% (50)
    1:3 Байер Л
    19.1% (25)
    0:2 Байер Л
    10.7% (14)
    0:1 Байер Л
    6.1% (8)
    1:1 Ничья
    5.3% (7)
    0:3 Байер Л
    2.3% (3)
    2:3 Байер Л
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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