Тур: 4. Стадион: Имени Тофика Бахрамова.
0'
25' Желтая карточкаМедина Кевин
35' Желтая карточкаВешович Марко
68' Желтая карточкаВирц Флориан
Ход матча
25'
35'
68'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
99
Лунёв
Андрей
81
Медина
Кевин
18
Жуниньо
VI
17
Коварж
Матей
19
Телла
Нейтан
34
Джака
Гранит
21
Адли
Амин
10
Вирц
Флориан
- Основной состав
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 ЖуниньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кейта АмидуНападающий
-
19 Джиджа РедонНападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
- Основной состав
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Телла НейтанЗащитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
-
18 Мбамба НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
-
47 Ayman Aourir
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
История личных встреч
Карабах
Байер Л
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андраде Леандро
|3
|0.38
|Байрамов Турал
|3 (3)
|0.38
|Жуниньо VI
|2
|0.25
|Бензия Яссин
|1
|0.13
|Медина Кевин
|1
|0.13
|Гусейнов Бадави
|0
|0
|Зубир Абделла
|0
|0
|Кейта Амиду
|0
|0
|Джиджа Редон
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|2
|0.5
|Бонифасе Виктор
|2
|0.5
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.5
|Адли Амин
|1
|0.25
|Хофманн Йонас
|1
|0.25
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.25
|Фримпонг Жереми
|1
|0.25
|Телла Нейтан
|1
|0.25
|Джака Гранит
|0
|0
|Гложек Адам
|0
|0
Карточки
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Жулио
|4
|0
|Янкович Марко
|3
|0
|Медина Кевин
|2
|0
|Андраде Леандро
|2
|0
|Вешович Марко
|1
|0
|Зубир Абделла
|1
|0
|Андраде Патрик
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Мустафазаде Бахлул
|1
|0
|Джафаргулиев Элвин
|1
|0
|Гугешашвили Лука
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрих Роберт
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Карабах
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Карабах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
9
Карабах
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Байер Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
27%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Карабах - Кяпаз 7:1 Араз ПФК - Карабах 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Туран Товуз - Карабах 2:2
Нефтчи - Карабах 0:2 Хеккен - Карабах 0:1 Карабах - Сумгаит 5:0 Габала - Карабах 1:2 Карабах - Молде 1:0 Карабах - Сабах Баку 2:0 Сабаил - Карабах 2:1 Карабах - Олимпия Любляна 1:1 Карабах - Кяпаз 1:1 Олимпия Любляна - Карабах 0:2 Карабах - Араз ПФК 2:1 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - Туран Товуз 3:0 Карабах - ХИК 2:1 Карабах - Зира 0:1 Карабах - Ракув 1:1
Байер Л
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1
Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1
Результаты матчей
Карабах
Байер Л
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Карабах
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4
|Брайтон
|Педро Жоао
|4
|Шериф
|Кики Габи
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|3
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Карабах 0:0 Байер Л
Исход игры
Карабах
4.6% (6)
Ничья
8.4% (11)
Байер Л
87% (114)
Тотал 2.5
Больше
73.5% (86)
Меньше
26.5% (31)
Обе команды забьют
Да
76.07% (89)
Нет
23.93% (28)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
38.2% (50)
1:3 Байер Л
19.1% (25)
0:2 Байер Л
10.7% (14)
0:1 Байер Л
6.1% (8)
1:1 Ничья
5.3% (7)
0:3 Байер Л
2.3% (3)
2:3 Байер Л
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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