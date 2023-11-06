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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Карабах
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 49
Карабах 6.1% (3)
X 8.2% (4)
Байер Л 85.7% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Байер Л
6.90
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4.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Карабах
Байер Л

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андраде Леандро 3 0.43
Байрамов Турал 3 (3) 0.43
Жуниньо VI 2 0.29
Бензия Яссин 1 0.14
Медина Кевин 1 0.14
Гусейнов Бадави 0 0
Зубир Абделла 0 0
Кейта Амиду 0 0
Джиджа Редон 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 2 0.67
Бонифасе Виктор 2 0.67
Гримальдо Алехандро 2 0.67
Адли Амин 1 0.33
Хофманн Йонас 1 0.33
Тапсоба Эдмон 1 0.33
Фримпонг Жереми 1 0.33
Телла Нейтан 1 0.33
Джака Гранит 0 0
Гложек Адам 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Жулио 4 0
Янкович Марко 3 0
Андраде Леандро 2 0
Зубир Абделла 1 0
Андраде Патрик 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Мустафазаде Бахлул 1 0
Медина Кевин 1 0
Джафаргулиев Элвин 1 0
Гугешашвили Лука 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрих Роберт 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

Карабах
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Карабах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
9
Карабах
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Байер Л
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
27%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Карабах - Кяпаз 7:1 Араз ПФК - Карабах 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Туран Товуз - Карабах 2:2
Нефтчи - Карабах 0:2 Хеккен - Карабах 0:1 Карабах - Сумгаит 5:0 Габала - Карабах 1:2 Карабах - Молде 1:0 Карабах - Сабах Баку 2:0 Сабаил - Карабах 2:1 Карабах - Олимпия Любляна 1:1 Карабах - Кяпаз 1:1 Олимпия Любляна - Карабах 0:2 Карабах - Араз ПФК 2:1 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - Туран Товуз 3:0 Карабах - ХИК 2:1 Карабах - Зира 0:1 Карабах - Ракув 1:1
Байер Л
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1
Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1

Результаты матчей

Карабах
Байер Л

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Карабах
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
Карабах
 3 2 0 1 3 - 5 6
3.
Молде
 3 1 0 2 6 - 4 3
4.
Хеккен
 3 0 0 3 1 - 10 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Карабах
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Молде
 2 1 0 1 6 - 3 3
4.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Карабах
 2 1 0 1 2 - 5 3
3.
Молде
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Хеккен
 2 0 0 2 1 - 9 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Фрайбург Грифо Винченцо 4
Брайтон Педро Жоао 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Олимпиакос Кини Марин 3
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В одном из матчей 4-го тура Лиги Европы между собой сыграют "Карабах" и леверкузенский "Байер". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.



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Прогнозы 49
Карабах 6.1% (3)
X 8.2% (4)
Байер Л 85.7% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Байер Л
6.90
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5.20
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4.90
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Где смотреть матч Карабах - Байер Л онлайн

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Прогнозы на матч Карабах - Байер Л

Исход игры
Карабах
6.1% (3)
Ничья
8.2% (4)
Байер Л
85.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
77.27% (34)
Меньше
22.73% (10)
Обе команды забьют
Да
75% (33)
Нет
25% (11)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
42.9% (21)
1:3 Байер Л
16.3% (8)
1:1 Ничья
6.1% (3)
0:2 Байер Л
6.1% (3)
0:3 Байер Л
6.1% (3)
0:1 Байер Л
6.1% (3)
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Байер Л
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