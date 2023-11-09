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Тур: 4. Стадион: .
Виктория Пльзень
1:0
Второй тайм: 68'
Динамо Загреб
0'
30' Желтая карточка
Хори Томаш
32' Желтая карточка
Ристовски Стефан
1:0
35' Пенальти
Хори Томаш
50' Желтая карточка
Перкович Мауро
62' Желтая карточка
Ирка Эрик

Ход матча

30'
Хори Томаш
 
32'
 
Ристовски Стефан
35'
Хори Томаш
1:0
46'
 
Куленович Сандро
Эмрели Махир
46'
 
Сучич Петар
Булат Марко
50'
 
Перкович Мауро
62'
Ирка Эрик
 
67'
 
Видович Габриэль
Шпикич Дарио

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 118
Виктория Пльзень 54.2% (64)
X 33.9% (40)
Динамо Загреб 11.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Динамо Загреб
3.65
4.70
Реклама, pari.ru
3.35
Все Коэффициенты
36
Штанек
Йиндрих
40
Дуэ
Сампсон
3
Хранак
Робин
21
Емелка
Вацлав
10
Копич
Ян
22
Каду
12
Траоре
Ибрагим
23
Калвач
Лукаш
31
Шулц
Павел
33
Ирка
Эрик
15
Хори
Томаш
1
Загорац
Даниэль
39
Перкович
Мауро
13
Ристовски
Стефан
55
Перич
Дино
14
Любичич
Роберт
31
Булат
Марко
27
Мишич
Йосип
77
Шпикич
Дарио
10
Батурина
Мартин
30
Канеко
Такуро
11
Эмрели
Махир
Виктория Пльзень
3-4-1-2
Динамо Загреб
4-2-3-1

История личных встреч

Виктория Пльзень
Динамо Загреб

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
0:1
ЛЕ
3:0
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хори Томаш 4 (2) 0.4
Дуросинми Рафиу 3 0.3
Траоре Ибрагим 2 0.2
Калвач Лукаш 2 0.2
Копич Ян 2 0.2
Каду 1 0.1
Шулц Павел 1 0.1
Влканова Адам 1 0.1
Буха Павел 1 0.1
Ирка Эрик 1 (1) 0.1
Москейра Джон 0 0
Климент Ян 0 0
Хранак Робин 0 0
Дуэ Сампсон 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 2 (2) 0.5
Марин Антонио 1 0.25
Халилович Тибор 1 0.25
Булат Марко 1 0.25
Михайличенко Богдан 0 0

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калвач Лукаш 5 0
Хори Томаш 4 0
Климент Ян 3 0
Шулц Павел 2 0
Дуросинми Рафиу 2 0
Гейда Лукаш 1 0
Копич Ян 1 0
Траоре Ибрагим 1 0
Штанек Йиндрих 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмрели Махир 2 0
Ристовски Стефан 1 0
Перич Дино 1 0
Мишич Йосип 1 0
Шутало Бошко 1 0
Перкович Мауро 1 0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Динамо Загреб
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Виктория Пльзень
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
5
Виктория Пльзень
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Динамо Загреб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
5
0 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
33%
2
40%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

17
5
3 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
4
24%
2
40%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
2
40%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Славия Прага - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Карвина 0:1 Динамо Загреб - Виктория Пльзень 0:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 3:0
Виктория Марианске-Лазне - Виктория Пльзень 0:10 Виктория Пльзень - Яблонец 3:2 Астана - Виктория Пльзень 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Пардубице 6:2 Виктория Пльзень - ФК Балкани 1:0 Фастав Злин - Виктория Пльзень 1:7 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 2:0 Виктория Пльзень - Тобол 3:0 Тобол - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Гзира Юнайтед - Виктория Пльзень 0:2 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 2:5 Виктория Пльзень - Гзира Юнайтед 4:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Дрита - Виктория Пльзень 1:2
Динамо Загреб
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Ориолик - Динамо Загреб 0:8 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 2:1 Динамо Загреб - Виктория Пльзень 0:1
ХНК Горица - Динамо Загреб 2:1 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 ФК Балкани - Динамо Загреб 2:0 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Рудеш - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Астана 5:1 Динамо Загреб - Славен 3:0 Осиек - Динамо Загреб 2:3 Спарта Прага - Динамо Загреб 4:1 Динамо Загреб - Риека 2:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 0:0 Астана - Динамо Загреб 0:2 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:3

Результаты матчей

Виктория Пльзень
Динамо Загреб

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Виктория Пльзень
Динамо Загреб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5
1
1
2
2
2.5
1
1
1
3
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
1
2
6
3
1.5
1
2
2
7
2.5
1
2
1
8
3.5
1
2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 1:0 4 4 0 0 5 - 1 12
2.
ФК Балкани
 4 1 1 2 3 - 3 4
3.
Астана
 4 1 1 2 4 - 8 4
4.
Динамо Загреб
 0:1 4 1 0 3 5 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Динамо Загреб
 0:1 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
ФК Балкани
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Астана
 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Астана
 2 1 0 1 3 - 6 3
3.
ФК Балкани
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Динамо Загреб
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 118
Виктория Пльзень 54.2% (64)
X 33.9% (40)
Динамо Загреб 11.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Динамо Загреб
3.65
4.70
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3.35
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Где смотреть матч Виктория Пльзень 1:0 Динамо Загреб онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Виктория Пльзень 1:0 Динамо Загреб

Исход игры
Виктория Пльзень
54.2% (64)
Ничья
33.9% (40)
Динамо Загреб
11.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
76.99% (87)
Нет
23.01% (26)
Популярный счёт
2:1 Виктория Пльзень
31.4% (37)
1:1 Ничья
30.5% (36)
1:0 Виктория Пльзень
13.6% (16)
1:2 Динамо Загреб
7.6% (9)
2:0 Виктория Пльзень
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:0 Виктория Пльзень
1.7% (2)
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