Тур: 4. Стадион: Дусан Арена.
1:0
Второй тайм: 68'
0'
30' Желтая карточкаХори Томаш
32' Желтая карточкаРистовски Стефан
1:0
35' ПенальтиХори Томаш
50' Желтая карточкаПеркович Мауро
62' Желтая карточкаИрка Эрик
Ход матча
30'
32'
35'
1:0
50'
62'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
40
Дуэ
Сампсон
10
Копич
Ян
22
Каду
23
Калвач
Лукаш
31
Шулц
Павел
33
Ирка
Эрик
15
Хори
Томаш
55
Перич
Дино
31
Булат
Марко
27
Мишич
Йосип
77
Шпикич
Дарио
11
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Дуэ СампсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Копич ЯнЗащитник
-
22 КадуЗащитник
- Полузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
-
31 Шулц ПавелПолузащитник
-
33 Ирка ЭрикНападающий
-
15 Хори ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Голик ЛиборЗащитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Viktor Baier
-
Главный тренер: Кубек Мирослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Защитник
-
31 Булат МаркоПолузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сучич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Дрмич ЙосипНападающий
-
Главный тренер: Якирович Сергей
История личных встреч
Виктория Пльзень
Динамо Загреб
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хори Томаш
|4 (2)
|0.4
|Дуросинми Рафиу
|3
|0.3
|Траоре Ибрагим
|2
|0.2
|Калвач Лукаш
|2
|0.2
|Копич Ян
|2
|0.2
|Каду
|1
|0.1
|Шулц Павел
|1
|0.1
|Влканова Адам
|1
|0.1
|Буха Павел
|1
|0.1
|Ирка Эрик
|1 (1)
|0.1
|Москейра Джон
|0
|0
|Климент Ян
|0
|0
|Хранак Робин
|0
|0
|Дуэ Сампсон
|0
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петкович Бруно
|2 (2)
|0.5
|Марин Антонио
|1
|0.25
|Халилович Тибор
|1
|0.25
|Булат Марко
|1
|0.25
|Михайличенко Богдан
|0
|0
Карточки
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калвач Лукаш
|5
|0
|Хори Томаш
|4
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Шулц Павел
|2
|0
|Дуросинми Рафиу
|2
|0
|Гейда Лукаш
|1
|0
|Копич Ян
|1
|0
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|Штанек Йиндрих
|1
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмрели Махир
|2
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Перич Дино
|1
|0
|Мишич Йосип
|1
|0
|Шутало Бошко
|1
|0
|Перкович Мауро
|1
|0
Результаты матчей
Виктория Пльзень
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Динамо Загреб
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Виктория Пльзень
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
5
Виктория Пльзень
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Динамо Загреб
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
5
0 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
33%
2
40%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
17
5
3 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
4
24%
2
40%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
2
40%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Виктория Пльзень
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Славия Прага - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Карвина 0:1 Динамо Загреб - Виктория Пльзень 0:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 3:0
Виктория Марианске-Лазне - Виктория Пльзень 0:10 Виктория Пльзень - Яблонец 3:2 Астана - Виктория Пльзень 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Пардубице 6:2 Виктория Пльзень - ФК Балкани 1:0 Фастав Злин - Виктория Пльзень 1:7 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 2:0 Виктория Пльзень - Тобол 3:0 Тобол - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Гзира Юнайтед - Виктория Пльзень 0:2 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 2:5 Виктория Пльзень - Гзира Юнайтед 4:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Дрита - Виктория Пльзень 1:2
Динамо Загреб
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Ориолик - Динамо Загреб 0:8 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 2:1 Динамо Загреб - Виктория Пльзень 0:1
ХНК Горица - Динамо Загреб 2:1 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 ФК Балкани - Динамо Загреб 2:0 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Рудеш - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Астана 5:1 Динамо Загреб - Славен 3:0 Осиек - Динамо Загреб 2:3 Спарта Прага - Динамо Загреб 4:1 Динамо Загреб - Риека 2:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 0:0 Астана - Динамо Загреб 0:2 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:3
Результаты матчей
Виктория Пльзень
Динамо Загреб
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Виктория Пльзень
Динамо Загреб
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
22
11
22
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
12
63
12
27
12
18
12
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|3.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|4.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Виктория Пльзень 1:0 Динамо Загреб
Исход игры
Виктория Пльзень
54.2% (64)
Ничья
33.9% (40)
Динамо Загреб
11.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
76.99% (87)
Нет
23.01% (26)
Популярный счёт
2:1 Виктория Пльзень
31.4% (37)
1:1 Ничья
30.5% (36)
1:0 Виктория Пльзень
13.6% (16)
1:2 Динамо Загреб
7.6% (9)
2:0 Виктория Пльзень
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:0 Виктория Пльзень
1.7% (2)
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