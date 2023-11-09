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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Ференцварош
1:1
Второй тайм: 66'
Генк
0'
43' Желтая карточка
Садик Муджаид
1:0
48' Гол
Пешич Александар
56' Желтая карточка
Эль-Ханнус Билаль
58' Желтая карточка
Муньос Даниэль
1:1
62' Гол
Муньос Даниэль

Ход матча

33'
 
Галарса Матиас
Хейнен Бриан
43'
 
Садик Муджаид
48'
Пешич Александар
(Абу-Фани Мохаммад)
1:0
51'
Бен-Ромдане Мохамед Али
Захариассен Кристоффер
 
56'
 
Эль-Ханнус Билаль
58'
 
Муньос Даниэль
62'
1:1
Муньос Даниэль
(Галарса Матиас)
63'
Аанеба Исмаэль
Ммаэ Сами
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 116
Ференцварош 56.9% (66)
X 31% (36)
Генк 12.1% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ференцварош
Ничья
Генк
2.40
4.60
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9.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
3
Ммаэ
Сами
27
Сиссе
Ибраим
17
Чивич
Эльдар
18
Шигер
Давид
15
Абу-Фани
Мохаммад
50
Маркиньос
VI
16
Захариассен
Кристоффер
20
Траоре
Адама
VII
72
Пешич
Александар
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
34
Эль-Ханнус
Билаль
28
Пейнтсил
Джозеф
90
Баа
Кристофер
9
Зекири
Анди
Ференцварош
4-2-3-1
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Ференцварош
Генк

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
0:0
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 9 (3) 0.9
Траоре Адама VII 6 0.6
Пешич Александар 3 0.3
Захариассен Кристоффер 2 0.2
Овусу Квабена 2 0.2
Абу-Фани Мохаммад 1 0.1
Рамирес Кристиан 1 0.1
Ммаэ Сами 1 0.1
Сиссе Ибраим 1 0.1
Шигер Давид 1 0.1
Листеш Кристиан 0 0
Нгуэн Токмак 0 0
Бен-Ромдане Мохамед Али 0 0
Маркиньос VI 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маккензи Марк 1 0.17
Пейнтсил Джозеф 1 (1) 0.17
Зекири Анди 1 0.17
Хейнен Бриан 1 0.17
Муньос Даниэль 1 0.17
Арокодаре Толуваласе 1 0.17
Галарса Матиас 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варга Барнабас 3 0
Ммаэ Сами 2 0
Шигер Давид 2 0
Макрекис Себраилс 2 0
Дибус Денеш 1 0
Эсити Андерсон 1 0
Ботка Эндре 1 0
Бен-Ромдане Мохамед Али 1 0
Маркиньос VI 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 3 0
Арокодаре Толуваласе 1 1
Эль-Ханнус Билаль 2 0
Kevin van Dessel 1 0
Артеага Херардо 1 0
Маккензи Марк 1 0
Садик Муджаид 1 0
Фадера Алию 1 0
Баа Кристофер 1 0

Результаты матчей

Ференцварош
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Ференцварош
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

14
4
Ференцварош
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

14
4

Голы по времени матча

Забито

12
2
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
8%
1
50%
1-15
1
8%
1
50%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
4
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
1
7%
1
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
3
75%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

26
6
11 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
8%
2
33%
1-15
3
12%
1
17%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
4
15%
3
50%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Кечкемет - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Уйпешт 3:0 Генк - Ференцварош 0:0 Диошдьёр - Ференцварош 1:2
Ференцварош - Дебрецен 2:2 Фиорентина - Ференцварош 2:2 МТК Будапешт - Ференцварош 1:6 Ференцварош - Кечкемет 1:0 Ференцварош - Кишварда 1:0 Ференцварош - Чукарички 3:1 Залаэгерсег - Ференцварош 2:6 Ференцварош - Жальгирис 3:0 Ференцварош - Пакш 6:1 Жальгирис - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Хамрун Спартанс 2:1 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:2 Хамрун Спартанс - Ференцварош 1:6 Фехервар - Ференцварош 3:5 Шемрок Роверс - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0
Генк
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0
Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1

Результаты матчей

Ференцварош
Генк

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Ференцварош
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
1
4
1
1.5
1
1
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
2
8
1
1.5
3
2
5
4
2.5
3
6
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 1:0 4 2 2 0 11 - 4 8
2.
Ференцварош
 1:1 4 1 3 0 6 - 4 6
3.
Генк
 1:1 4 1 3 0 5 - 3 6
4.
Чукарички
 0:1 4 0 0 4 1 - 12 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 1:0 2 1 1 0 8 - 2 4
2.
Ференцварош
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Генк
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Чукарички
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Фиорентина
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ференцварош
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Чукарички
 0:1 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • 48'
    Г О О О О Л - Пешич Александар бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Садик Муджаид получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Хейнен Бриан уходит с поля. Галарса Матиас выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 116
Ференцварош 56.9% (66)
X 31% (36)
Генк 12.1% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
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Ничья
Генк
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ференцварош 1:1 Генк

Исход игры
Ференцварош
56.9% (66)
Ничья
31% (36)
Генк
12.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
77.88% (88)
Нет
22.12% (25)
Популярный счёт
2:1 Ференцварош
35.3% (41)
1:1 Ничья
27.6% (32)
1:0 Ференцварош
15.5% (18)
1:2 Генк
6.9% (8)
0:1 Генк
2.6% (3)
2:0 Ференцварош
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:3 Генк
1.7% (2)
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