Тур: 4. Стадион: Групама Арена.
1:1
Второй тайм: 66'
0'
43' Желтая карточкаСадик Муджаид
1:0
48' ГолПешич Александар
56' Желтая карточкаЭль-Ханнус Билаль
58' Желтая карточкаМуньос Даниэль
1:1
62' ГолМуньос Даниэль
Ход матча
43'
48'
58'
62'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
90
Дибус
Денеш
27
Сиссе
Ибраим
17
Чивич
Эльдар
18
Шигер
Давид
50
Маркиньос
VI
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
50 МаркиньосПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Абена МинтиЗащитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
23 Паска ЛорандЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Шамбаре ВикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Ференцварош
Генк
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Барнабас
|9 (3)
|0.9
|Траоре Адама VII
|6
|0.6
|Пешич Александар
|3
|0.3
|Захариассен Кристоффер
|2
|0.2
|Овусу Квабена
|2
|0.2
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.1
|Рамирес Кристиан
|1
|0.1
|Ммаэ Сами
|1
|0.1
|Сиссе Ибраим
|1
|0.1
|Шигер Давид
|1
|0.1
|Листеш Кристиан
|0
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|0
|Бен-Ромдане Мохамед Али
|0
|0
|Маркиньос VI
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маккензи Марк
|1
|0.17
|Пейнтсил Джозеф
|1 (1)
|0.17
|Зекири Анди
|1
|0.17
|Хейнен Бриан
|1
|0.17
|Муньос Даниэль
|1
|0.17
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0.17
|Галарса Матиас
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
Карточки
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варга Барнабас
|3
|0
|Ммаэ Сами
|2
|0
|Шигер Давид
|2
|0
|Макрекис Себраилс
|2
|0
|Дибус Денеш
|1
|0
|Эсити Андерсон
|1
|0
|Ботка Эндре
|1
|0
|Бен-Ромдане Мохамед Али
|1
|0
|Маркиньос VI
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|1
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|0
|Kevin van Dessel
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Баа Кристофер
|1
|0
Результаты матчей
Ференцварош
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Ференцварош
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
14
4
Ференцварош
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
14
4
Голы по времени матча
Забито
12
2
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
8%
1
50%
1-15
1
8%
1
50%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
4
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
1
7%
1
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
3
75%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
26
6
11 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
8%
2
33%
1-15
3
12%
1
17%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
4
15%
3
50%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ференцварош
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Кечкемет - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Уйпешт 3:0 Генк - Ференцварош 0:0 Диошдьёр - Ференцварош 1:2
Ференцварош - Дебрецен 2:2 Фиорентина - Ференцварош 2:2 МТК Будапешт - Ференцварош 1:6 Ференцварош - Кечкемет 1:0 Ференцварош - Кишварда 1:0 Ференцварош - Чукарички 3:1 Залаэгерсег - Ференцварош 2:6 Ференцварош - Жальгирис 3:0 Ференцварош - Пакш 6:1 Жальгирис - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Хамрун Спартанс 2:1 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:2 Хамрун Спартанс - Ференцварош 1:6 Фехервар - Ференцварош 3:5 Шемрок Роверс - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0
Генк
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0
Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1
Результаты матчей
Ференцварош
Генк
Точный счет
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Ференцварош
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
11
41
11
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
32
81
32
54
36
18
18
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|11 - 4
|8
|2.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|3.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|4.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ференцварош 1:1 Генк
Исход игры
Ференцварош
56.9% (66)
Ничья
31% (36)
Генк
12.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
77.88% (88)
Нет
22.12% (25)
Популярный счёт
2:1 Ференцварош
35.3% (41)
1:1 Ничья
27.6% (32)
1:0 Ференцварош
15.5% (18)
1:2 Генк
6.9% (8)
0:1 Генк
2.6% (3)
2:0 Ференцварош
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:3 Генк
1.7% (2)
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