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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 20127
Ференцварош
1:1
Конец матча
Генк
0'
43' Желтая карточка
Садик Муджаид
1:0
47' Гол
Пешич Александар
55' Желтая карточка
Эль-Ханнус Билаль
58' Желтая карточка
Муньос Даниэль
1:1
62' Гол
Муньос Даниэль
73' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
80' Желтая карточка
Абу-Фани Мохаммад
90'+7

Ход матча

32'
 
Галарса Матиас
Хейнен Бриан
43'
 
Садик Муджаид
47'
Пешич Александар
(Абу-Фани Мохаммад)
1:0
51'
Бен-Ромдане Мохамед Али
Захариассен Кристоффер
 
55'
 
Эль-Ханнус Билаль
58'
 
Муньос Даниэль
62'
1:1
Муньос Даниэль
(Галарса Матиас)
62'
Аанеба Исмаэль
Ммаэ Сами
 
73'
 
Пейнтсил Джозеф
74'
 
Фадера Алию
Пейнтсил Джозеф
79'
Листеш Кристиан
Пешич Александар
 
79'
Эсити Андерсон
Шигер Давид
 
79'
Ботка Эндре
Траоре Адама
 
80'
Абу-Фани Мохаммад
 
88'
 
Сор Коллинс
Зекири Анди

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 421 Количество передач 394
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 116
Ференцварош 56.9% (66)
X 31% (36)
Генк 12.1% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
3
Ммаэ
Сами
27
Сиссе
Ибраим
17
Чивич
Эльдар
18
Шигер
Давид
15
Абу-Фани
Мохаммад
50
Маркиньос
VI
16
Захариассен
Кристоффер
20
Траоре
Адама
VII
72
Пешич
Александар
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
34
Эль-Ханнус
Билаль
28
Пейнтсил
Джозеф
90
Баа
Кристофер
9
Зекири
Анди
Ференцварош
4-2-3-1
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Ференцварош
Генк

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
0:0
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 9 (3) 0.9
Траоре Адама VII 6 0.6
Пешич Александар 3 0.3
Захариассен Кристоффер 2 0.2
Овусу Квабена 2 0.2
Абу-Фани Мохаммад 1 0.1
Рамирес Кристиан 1 0.1
Ммаэ Сами 1 0.1
Сиссе Ибраим 1 0.1
Шигер Давид 1 0.1
Листеш Кристиан 0 0
Нгуэн Токмак 0 0
Бен-Ромдане Мохамед Али 0 0
Маркиньос VI 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньос Даниэль 2 0.33
Маккензи Марк 1 0.17
Пейнтсил Джозеф 1 (1) 0.17
Зекири Анди 1 0.17
Хейнен Бриан 1 0.17
Арокодаре Толуваласе 1 0.17
Галарса Матиас 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варга Барнабас 3 0
Ммаэ Сами 2 0
Шигер Давид 2 0
Макрекис Себраилс 2 0
Дибус Денеш 1 0
Эсити Андерсон 1 0
Ботка Эндре 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Бен-Ромдане Мохамед Али 1 0
Маркиньос VI 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 3 0
Арокодаре Толуваласе 1 1
Эль-Ханнус Билаль 2 0
Kevin van Dessel 1 0
Артеага Херардо 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Маккензи Марк 1 0
Садик Муджаид 1 0
Фадера Алию 1 0
Баа Кристофер 1 0

Результаты матчей

Ференцварош
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Ференцварош
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

14
4
Ференцварош
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

15
5

Голы по времени матча

Забито

13
3
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
8%
1
33%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
4
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
1
7%
1
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
3
75%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

27
7
11 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
7%
2
29%
1-15
3
11%
1
14%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
7
26%
0
0%
46-60
5
19%
1
14%
61-75
4
15%
3
43%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Кечкемет - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Уйпешт 3:0 Генк - Ференцварош 0:0 Диошдьёр - Ференцварош 1:2
Ференцварош - Дебрецен 2:2 Фиорентина - Ференцварош 2:2 МТК Будапешт - Ференцварош 1:6 Ференцварош - Кечкемет 1:0 Ференцварош - Кишварда 1:0 Ференцварош - Чукарички 3:1 Залаэгерсег - Ференцварош 2:6 Ференцварош - Жальгирис 3:0 Ференцварош - Пакш 6:1 Жальгирис - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Хамрун Спартанс 2:1 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:2 Хамрун Спартанс - Ференцварош 1:6 Фехервар - Ференцварош 3:5 Шемрок Роверс - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0
Генк
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0
Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1

Результаты матчей

Ференцварош
Генк

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ференцварош
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
1
3
2
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
4
1
1.5
1
2
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
2
8
2
1.5
3
3
5
5
2.5
3
7
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 4 2 2 0 11 - 4 8
2.
Ференцварош
 4 1 3 0 6 - 4 6
3.
Генк
 4 1 3 0 5 - 3 6
4.
Чукарички
 4 0 0 4 1 - 12 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 2 1 1 0 8 - 2 4
2.
Ференцварош
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Генк
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Чукарички
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Фиорентина
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ференцварош
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Чукарички
 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Г О О О О Л - Пешич Александар бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Садик Муджаид получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Хейнен Бриан уходит с поля. Галарса Матиас выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Ференцварош 56.9% (66)
    X 31% (36)
    Генк 12.1% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Ференцварош 1:1 Генк онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ференцварош 1:1 Генк

    Исход игры
    Ференцварош
    56.9% (66)
    Ничья
    31% (36)
    Генк
    12.1% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.56% (56)
    Меньше
    50.44% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    77.88% (88)
    Нет
    22.12% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Ференцварош
    35.3% (41)
    1:1 Ничья
    27.6% (32)
    1:0 Ференцварош
    15.5% (18)
    1:2 Генк
    6.9% (8)
    0:1 Генк
    2.6% (3)
    2:0 Ференцварош
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:3 Генк
    1.7% (2)
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