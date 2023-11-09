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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
ЛАСК
2:0
Второй тайм: 66'
Унион Сент-Жиллуаз
0'
19' Желтая карточка
Любичич Марин
1:0
25' Пенальти
Хорват Саша
2:0
45' Гол
Таловеров Максим
49' Желтая карточка
Стойкович Филип

Ход матча

19'
Любичич Марин
 
25'
Хорват Саша
1:0
45'
Таловеров Максим
(Хорват Саша)
2:0
46'
 
Родригес Кевин
Эккерт Айенса Деннис
49'
Стойкович Филип
 
57'
 
Терхо Каспер
Кастро-Монтес Алессио
57'
 
Садики Ноа
Ванхутт Шарль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 123
ЛАСК 27.6% (34)
X 35.8% (44)
Унион Сент-Жиллуаз 36.6% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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ЛАСК
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
2
Белло
Джордж
21
Любич
Иван
4
Таловеров
Максим
30
Хорват
Саша
23
Мустафа
Ибрагим
10
Жуль
Роберт
17
Усор
Мозес
49
Морис
Антони
21
Кастро-Монтес
Алессио
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
24
Ванхутт
Шарль
8
Амани
Жан
10
Лапуссен
Лоик
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
9
Эккерт
Айенса
Деннис
23
Пуэртас
Кэмерон
ЛАСК
4-3-3
Унион Сент-Жиллуаз
4-3-3

История личных встреч

ЛАСК
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 2 0.33
Хорват Саша 1 (1) 0.17
Йовичич Бранко 1 0.17
Флеккер Флориан 1 0.17
Таловеров Максим 1 0.17
Усор Мозес 1 0.17
Стойкович Филип 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эккерт Айенса Деннис 2 0.33
Пуэртас Кэмерон 1 (1) 0.17
Бёрджесс Кристиан 1 0.17
Терхо Каспер 1 0.17
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.17
Расмуссен Матиас 0 0
Амани Жан 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 3 0
Хорват Саша 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Любичич Марин 1 0
Цирайс Филипп 1 0
Стойкович Филип 1 0
Любич Иван 1 0
Лаваль Тобиас 1 0
Белло Джордж 1 0
Дарбо Эбрима 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Таловеров Максим 1 0
Хавель Элиас 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0
Садики Ноа 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
ЛАСК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
5
ЛАСК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
60%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1
Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0

Результаты матчей

ЛАСК
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:2 4 3 0 1 10 - 4 9
2.
Тулуза
 2:0 4 2 1 1 5 - 6 7
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:2 4 1 1 2 3 - 6 4
4.
ЛАСК
 2:0 4 1 0 3 4 - 6 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:2 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Тулуза
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:2 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
ЛАСК
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:2 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Тулуза
 2:0 2 0 1 1 2 - 6 1
3.
ЛАСК
 2:0 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Фрайбург Грифо Винченцо 4
Брайтон Педро Жоао 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Олимпиакос Кини Марин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Хорват Саша сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Maksym Talovierov бьет в цель!
  • 25'
    Г О О О О Л - Хорват Саша из команды ЛАСК забивает с точки!
  • 19'
    Любичич Марин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 123
ЛАСК 27.6% (34)
X 35.8% (44)
Унион Сент-Жиллуаз 36.6% (45)
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ЛАСК
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
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Где смотреть матч ЛАСК 2:0 Унион Сент-Жиллуаз онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ЛАСК 2:0 Унион Сент-Жиллуаз

Исход игры
ЛАСК
27.6% (34)
Ничья
35.8% (44)
Унион Сент-Жиллуаз
36.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (52)
Меньше
54.39% (62)
Обе команды забьют
Да
76.32% (87)
Нет
23.68% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.3% (36)
1:2 Унион Сент-Жиллуаз
21.1% (26)
2:1 ЛАСК
11.4% (14)
1:0 ЛАСК
8.1% (10)
0:1 Унион Сент-Жиллуаз
6.5% (8)
0:0 Ничья
3.3% (4)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 ЛАСК
3.3% (4)
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Унион Сент-Жиллуаз
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