Тур: 4. Стадион: Райффайзен Арена.
3:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаЛюбичич Марин
1:0
25' ПенальтиХорват Саша
2:0
45' ГолТаловеров Максим
49' Желтая карточкаСтойкович Филип
71' Желтая карточкаПуэртас Кэмерон
3:0
77' ГолЖуль Роберт
90'+5
Ход матча
19'
25'
1:0
45'
2:0
49'
71'
77'
3:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
21
Любич
Иван
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
17
Усор
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Нападающий
-
10 Жуль РобертНападающий
-
17 Усор МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Терхо КасперЗащитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
ЛАСК
Унион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|3
|0.5
|Хорват Саша
|1 (1)
|0.17
|Йовичич Бранко
|1
|0.17
|Флеккер Флориан
|1
|0.17
|Таловеров Максим
|1
|0.17
|Усор Мозес
|1
|0.17
|Стойкович Филип
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|0.33
|Пуэртас Кэмерон
|1 (1)
|0.17
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.17
|Терхо Каспер
|1
|0.17
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.17
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Амани Жан
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|3
|0
|Хорват Саша
|2
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Любичич Марин
|1
|0
|Цирайс Филипп
|1
|0
|Стойкович Филип
|1
|0
|Любич Иван
|1
|0
|Лаваль Тобиас
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Дарбо Эбрима
|1
|0
|Мустафа Ибрагим
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
|Садики Ноа
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
ЛАСК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
5
ЛАСК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
3
50%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
38%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1
Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0
Результаты матчей
ЛАСК
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
15
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|4.
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|2.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЛАСК 3:0 Унион Сент-Жиллуаз
Исход игры
ЛАСК
27.6% (34)
Ничья
35.8% (44)
Унион Сент-Жиллуаз
36.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (52)
Меньше
54.39% (62)
Обе команды забьют
Да
76.32% (87)
Нет
23.68% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.3% (36)
1:2 Унион Сент-Жиллуаз
21.1% (26)
2:1 ЛАСК
11.4% (14)
1:0 ЛАСК
8.1% (10)
0:1 Унион Сент-Жиллуаз
6.5% (8)
0:0 Ничья
3.3% (4)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 ЛАСК
3.3% (4)
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