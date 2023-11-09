  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
ЛАСК
3:0
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
19' Желтая карточка
Любичич Марин
1:0
25' Пенальти
Хорват Саша
2:0
45' Гол
Таловеров Максим
49' Желтая карточка
Стойкович Филип
71' Желтая карточка
Пуэртас Кэмерон
3:0
77' Гол
Жуль Роберт
90'+5

Ход матча

19'
Любичич Марин
 
25'
Хорват Саша
1:0
45'
Таловеров Максим
(Хорват Саша)
2:0
46'
 
Родригес Кевин
Эккерт Айенса Деннис
49'
Стойкович Филип
 
57'
 
Терхо Каспер
Кастро-Монтес Алессио
57'
 
Садики Ноа
Ванхутт Шарль
57'
 
Расмуссен Матиас
Эль-Амин Амура Мохамед
71'
 
Пуэртас Кэмерон
74'
Реннер Рене
Белло Джордж
 
74'
Флеккер Флориан
Мустафа Ибрагим
 
75'
Любичич Марин
Стойкович Филип
 
75'
 
Теклаб Хенок
Пуэртас Кэмерон
77'
Жуль Роберт
3:0
83'
Балик Гусейн
Усор Мозес
 
87'
Йовичич Бранко
Любич Иван
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 123
ЛАСК 27.6% (34)
X 35.8% (44)
Унион Сент-Жиллуаз 36.6% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
2
Белло
Джордж
21
Любич
Иван
4
Таловеров
Максим
30
Хорват
Саша
23
Мустафа
Ибрагим
10
Жуль
Роберт
17
Усор
Мозес
49
Морис
Антони
21
Кастро-Монтес
Алессио
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
24
Ванхутт
Шарль
8
Амани
Жан
10
Лапуссен
Лоик
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
9
Эккерт
Айенса
Деннис
23
Пуэртас
Кэмерон
ЛАСК
4-3-3
Унион Сент-Жиллуаз
4-3-3

История личных встреч

ЛАСК
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 3 0.5
Хорват Саша 1 (1) 0.17
Йовичич Бранко 1 0.17
Флеккер Флориан 1 0.17
Таловеров Максим 1 0.17
Усор Мозес 1 0.17
Стойкович Филип 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эккерт Айенса Деннис 2 0.33
Пуэртас Кэмерон 1 (1) 0.17
Бёрджесс Кристиан 1 0.17
Терхо Каспер 1 0.17
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.17
Расмуссен Матиас 0 0
Амани Жан 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 3 0
Хорват Саша 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Любичич Марин 1 0
Цирайс Филипп 1 0
Стойкович Филип 1 0
Любич Иван 1 0
Лаваль Тобиас 1 0
Белло Джордж 1 0
Дарбо Эбрима 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Таловеров Максим 1 0
Хавель Элиас 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0
Садики Ноа 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
ЛАСК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
5
ЛАСК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
3
50%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
38%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1
Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1
Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0

Результаты матчей

ЛАСК
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4 3 0 1 12 - 5 9
2.
Тулуза
 4 2 1 1 6 - 8 7
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 1 1 2 3 - 7 4
4.
ЛАСК
 4 1 0 3 5 - 6 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Тулуза
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
ЛАСК
 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 1 0 1 5 - 4 3
2.
Тулуза
 2 0 1 1 2 - 6 1
3.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Хорват Саша сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Maksym Talovierov бьет в цель!
    • 25'
      Г О О О О Л - Хорват Саша из команды ЛАСК забивает с точки!
    • 19'
      Любичич Марин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    ЛАСК 27.6% (34)
    X 35.8% (44)
    Унион Сент-Жиллуаз 36.6% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ЛАСК 3:0 Унион Сент-Жиллуаз онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЛАСК 3:0 Унион Сент-Жиллуаз

    Исход игры
    ЛАСК
    27.6% (34)
    Ничья
    35.8% (44)
    Унион Сент-Жиллуаз
    36.6% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.61% (52)
    Меньше
    54.39% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    76.32% (87)
    Нет
    23.68% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.3% (36)
    1:2 Унион Сент-Жиллуаз
    21.1% (26)
    2:1 ЛАСК
    11.4% (14)
    1:0 ЛАСК
    8.1% (10)
    0:1 Унион Сент-Жиллуаз
    6.5% (8)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 ЛАСК
    3.3% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     