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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Серветт
0:1
Второй тайм: 67'
Шериф
0'
0:1
13' Гол в свои ворота
Севрен Йоан
37' Желтая карточка
Бадоло Седрик

Ход матча

13'
0:1
Севрен Йоан
37'
 
Бадоло Седрик
56'
Кривелли Энцо
Маньен Тео
 
58'
 
Гарананга Мунаше
Рикардиньо Кавальканте

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 124
Серветт 68.5% (85)
X 18.5% (23)
Шериф 12.9% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Серветт
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Фрик
Джереми
20
Маньен
Тео
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
77
Болла
Бендегуз
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
35
Коваль
Максим
20
Зохури
Армель
23
Товар
Кристиан
15
Кики
Габи
10
Бадоло
Седрик
14
Талал
Амин
11
Рикардиньо
Кавальканте
8
Паулу
Жоау
28
Артундуага
Алехандро
30
Анкей
Дэвид
17
Нгом-Мбекели
Жером
Серветт
4-4-2
Шериф
3-5-2

История личных встреч

Серветт
Шериф

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кривелли Энцо 1 0.25
Мазику Брэдли 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анкей Дэвид 3 0.38
Янсане Момо 2 0.25
Энрике Луваннор 2 (2) 0.25
Бадоло Седрик 1 0.13
Рикардиньо Кавальканте 1 (1) 0.13
Зохури Армель 1 0.13
Товар Кристиан 1 0.13
Нгом-Мбекели Жером 1 0.13
Пайва Винисиус 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 1 0
Бедья Крис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Руй Стив 1 0
Севрен Йоан 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кики Габи 4 0
Паулу Жоау 2 1
Апостолакис Константинос 2 0
Бадоло Седрик 2 0
Товар Кристиан 2 0
Гарананга Мунаше 2 0
Талал Амин 1 0
Артундуага Алехандро 1 0
Зохури Армель 1 0
Нгом-Мбекели Жером 1 0
Роберто Бордин 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шериф
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
8
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шериф
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
12

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
13
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
100%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
4
57%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1
Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2
Шериф
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шериф - Милсами 2:1 Шериф - ФКМ Унгень 5:0 Дачия-Буюканы - Шериф 0:4 Шериф - Серветт 1:1
Шериф - Спарта Селемет 4:0 Шериф - Петрокуб 0:0 Славия Прага - Шериф 6:0 Шериф - Бельцы 4:0 Зимбру - Шериф 0:1 Шериф - Рома 1:2 Шериф - Флорешты 5:1 Шериф - Клаксвик 2:1 Милсами - Шериф 2:0 Клаксвик - Шериф 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 5:0 БАТЭ - Шериф 2:2 Спарта Селемет - Шериф 0:2 Шериф - БАТЭ 5:1 Петрокуб - Шериф 0:1 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1

Результаты матчей

Серветт
Шериф

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Серветт
Шериф

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 1:0 4 3 0 1 9 - 2 9
2.
Рома
 0:1 4 3 0 1 8 - 2 9
3.
Шериф
 1:0 4 1 1 2 3 - 9 4
4.
Серветт
 0:1 4 0 1 3 1 - 8 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 1:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Рома
 0:1 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Шериф
 1:0 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Серветт
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рома
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Славия Прага
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Шериф
 1:0 2 1 0 1 1 - 6 3
4.
Серветт
 0:1 2 0 1 1 1 - 5 1
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Фрайбург Грифо Винченцо 4
Брайтон Педро Жоао 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Олимпиакос Кини Марин 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    66'
    Зацепился за мяч Кривелли в штрафной соперника и скинул на Болла, который пробил в дальнюю девятку, но снова спас свою команду в падении Коваль.
  • 65'
    Сместился с левого фланга в центр Болла и пробил в дальний нижний угол, но успел сложиться Коваль и спас свою команду.
  • 64'
    Подключился к атаке своей команды по флангу Кривелли и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 63'
    Проникающий пас исполнял Паулу в штрафную на ход Анкею, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Севрен.
  • 62'
    Воспользовался ошибкой соперника Анкей, убежал в контратаку и пробил из пределов штрафной, но мяч прошел над перекладиной.
  • Замена
    61'
    Первая замена в составе "Шерифа" произошла. Вместо Рикардиньо шанс проявить себя получил Мураше Гарананга.
  • 60'
    Мог Бадоло убегать в контратаку, но получил по ногам от Руя. Мог судья показать карточку, но ограничился устным предупреждением.
  • 59'
    После поперечного паса от Ондуа пробил по воротам с линии чужой штрафной Болла, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • 58'
    Со штрафного пробивал по воротам на силу Стеванович, но спокойно кулаками Коваль отбил сферу в сторону.
  • 57'
    На фланге Зохури уложил на газон соперника в верховой борьбе. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • Замена
    56'
    Замена в составе "Серветта" первая произошла. Вместо Тео Маньена игру продолжать будет Энцо Кривелли.
  • 55'
    После заброса от Бадоло убегал Нгом на ворота соперника, но нарушил он правила в борьбе против Мазику.
  • 54'
    Со штрафного Стеванович попытался закрутить в ближний нижний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
  • 53'
    Перед чужой штрафной получил по ногам Кутеса в подкате от Товара. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
  • 52'
    На фланге получил по ногам Рикардиньо в подкате от Ондуа. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.
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    • 51'
      Мог убегать в контратаку Нгом после заброса от Рикардиньо, но вовремя вернулся в оборону Руй и в чистом подкате вынес сферу.
    • 50'
      С фланга в штрафную ворвался на скорости Мазику и упал на газон в борьбе с защитником. Свистком арбитра промолчал на этот раз.
    • 49'
      Диагональный пас исполнял Руй на ход Стевановичу, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с Товаром.
    • 48'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Мазику и отдал под удар Ондуа, но с выстрелом последнего Коваль легко справился. 
    • 47'
      Убежал в атаку по флангу Болла и прострелил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров замкнуть не смог.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли швейцарцы отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне молдаван! 
    • 45'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Нгом в контратаке и пробил с дальней дистанции, но не попал в створ.
    • 45'
      Сместился с правого фланга Конья в штрафную и пробил с разворота, но мяч в гуще защитников застрял.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
    • 44'
      Зацепился за мяч на линии вратарской Кутеса и скинул назад на Стевановича, но выстрел последнего в касание заблокировал защитник.
    • 43'
      Протащил мяч по центру к штрафной соперника Кутеса и пробил с дальней дистанции, но точности ему немного не хватило.
    • 42'
      После прострела с фланга от Мазику пробил с одиннадцатиметровой отметки Конья, но мяч прошел выше ворот.
    • 41'
      Сместился с левого фланга Нгом вдоль линии штрафной в центр и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
    • Желтая карточка
      40'
      В верховой борьбе против Бадоло получил по голове Мазику. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 39'
      После навеса с угла поля пробивал головой Болла с линии вратарской, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
    • 38'
      В столкновении с соперником получил по ногам Бадоло. Потребуется футболисту помощь медицинского штаба.
    • Угловой
      37'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Конья и пробил по воротам, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
    • 36'
      Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Руй после сольного прохода. Мяч полетел немного выше перекладины.
    • 35'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Кутеса и отдал поперек на Бедья, но перехватил сферу в последний момент Кики.
    • 34'
      Будоло убегал в контратаку на скорости и прострелил вдоль ворот, но в чистом подкате мяч заблокировал Мазику.
    • 33'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Нгом. Потребуется ему помощь медиков.
    • 32'
      Сместился с левого фланга в центр Болла и пробил с дальней дистанции, но мяч в подкате заблокировал Товар.
    • 31'
      Мог убегать на ворота соперника Маньен после паса от Коньи, но в борьбе с защитником нарушил о правила.
    • 30'
      Ушел от соперника по флангу Стеванович и подал в центр штрафной, но мяч головой вынес подальше от ворот Товар.
    • 29'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Конья и пробил с ходу, но мяч свалился с ноги и полетел далеко на трибуну.
    • Угловой
      28'
      Ушел от соперника по флангу на скорости Болла и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел от ноги защитника на угловой.
    • 27'
      Мягко забросил Рикардиньо в штрафную на ход Анкею, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках вратаря.
    • 26'
      Ушел финтом от соперника по флангу Артундуага и отдал в штрафную на Анкея, но тот пробил точно в защитника.
    • 25'
      С правого фланга прострелил в центр штрафной Бадоло, но здесь никто из партнеров замкнуть так и на смог.
    • 24'
      Диагональный пас исполнял Рикардиньо на ход Нгому, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Севрену.
    • 23'
      Убегал в контратаку на скорости Стеванович и отдал поперек на Кутесу, но тот с ходу пробил немного неточно.
    • 22'
      По флангу отдавал Балоло на ход Анкею, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • 21'
      Накрутил на фланге соперника Конья и навесил на дальнюю штангу, но на выходе забрал мяч спокойно в руки Коваль.
    • 20'
      С правого фланга навесил Стеванович на ближнюю штангу, где пробил головой Ондуа, но точности ему не хватило.
    • 19'
      С левого фланга низом отдавал пас Болла на ход Бедья, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Товар.
    • 18'
      С центра поля забросил в штрафную соперника Рикардиньо, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 17'
      В центре поля получил по ногам Зохури в борьбе против Кутесы. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
    • 16'
      Мягко забросил в штрафную соперника с правого фланга Стеванович, но здесь головой пробил Бедья точно в руки Ковалю.
    • Угловой
      15'
      На фланге получил Стеванович убегал в контратаку и прострелил в центр, но рикошетом от ноги защитника сфера полетела на угловой.
    • 14'
      Диагональ исполнял с центра поля в штрафную соперника Ондуа на ход Стевановичу, но тот проиграл борьбу за мяч Кики.
    • Гол в свои ворота
      13'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Севрен! Неожиданно вышли вперед игроки "Шерифа". Отобрал мяч на фланге Нгом и тут же прострелил вдоль ворот. Рикошетом от ноги защитника сфера полетела точно в сетку ворот мимо дезориентированного Фрика.
    • 12'
      В  медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
    • 11'
      Забросил в штрафную Маньен на ход Стевановичу, но тот не смог догнать мяч в пределах поля. Будет удар от ворот.
    • 10'
      Догнал мяч на фланге Конья и от лицевой линии прострелил в штрафную, но здесь спокойно вынес сферу в аут Кики.
    • 9'
      С фланга отдавал пас Стеванович в штрафную на ход Кутесу, но перехватил мяч Зохури в последний момент.
    • 8'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бадоло, без помощи медиков здесь не обойтись.
    • 7'
      Бадоло получил по ногам в борьбе против Ондуа. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шерифа".
    • 6'
      Теперь уже с угла поля подавал на ближнюю штангу Стеванович, но здесь никто из партнеров пробить не смог.
    • 5'
      Тонким пасом Конья искал в штрафной соперника Кутесу, но тому не удалось догнать сферу в пределах поля.
    • 4'
      С угла поля навесил в центр штрафной Рикардиньо, но здесь головой Нгом пробил намного выше перекладины.
    • Угловой
      3'
      Оторвался от опеки соперника на фланге Талал и навесил на дальнюю штангу, но здесь защитник вынес сферу на угловой.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Cedric Badolo получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Г О О О О Л - Севрен Йоан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Серветт 0:1 Шериф

    Исход игры
    Серветт
    68.5% (85)
    Ничья
    18.5% (23)
    Шериф
    12.9% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (57)
    Меньше
    50% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Серветт
    34.7% (43)
    1:0 Серветт
    20.2% (25)
    1:1 Ничья
    15.3% (19)
    1:2 Шериф
    6.5% (8)
    2:0 Серветт
    6.5% (8)
    0:1 Шериф
    1.6% (2)
    3:2 Серветт
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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