Мог Бадоло убегать в контратаку, но получил по ногам от Руя. Мог судья показать карточку, но ограничился устным предупреждением.

Первая замена в составе "Шерифа" произошла. Вместо Рикардиньо шанс проявить себя получил Мураше Гарананга.

Воспользовался ошибкой соперника Анкей, убежал в контратаку и пробил из пределов штрафной, но мяч прошел над перекладиной.

Проникающий пас исполнял Паулу в штрафную на ход Анкею, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Севрен.

Подключился к атаке своей команды по флангу Кривелли и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

Сместился с левого фланга в центр Болла и пробил в дальний нижний угол, но успел сложиться Коваль и спас свою команду.

Зацепился за мяч Кривелли в штрафной соперника и скинул на Болла, который пробил в дальнюю девятку, но снова спас свою команду в падении Коваль.

На фланге получил по ногам Рикардиньо в подкате от Ондуа. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.

Перед чужой штрафной получил по ногам Кутеса в подкате от Товара. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

Со штрафного Стеванович попытался закрутить в ближний нижний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

После заброса от Бадоло убегал Нгом на ворота соперника, но нарушил он правила в борьбе против Мазику.

Замена в составе "Серветта" первая произошла. Вместо Тео Маньена игру продолжать будет Энцо Кривелли.

На фланге Зохури уложил на газон соперника в верховой борьбе. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Со штрафного пробивал по воротам на силу Стеванович, но спокойно кулаками Коваль отбил сферу в сторону.

После поперечного паса от Ондуа пробил по воротам с линии чужой штрафной Болла, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

Убежал в атаку по флангу Болла и прострелил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров замкнуть не смог.

Подключился к атаке своей команды по флангу Мазику и отдал под удар Ондуа, но с выстрелом последнего Коваль легко справился.

Диагональный пас исполнял Руй на ход Стевановичу, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с Товаром.

С фланга в штрафную ворвался на скорости Мазику и упал на газон в борьбе с защитником. Свистком арбитра промолчал на этот раз.

Мог убегать в контратаку Нгом после заброса от Рикардиньо, но вовремя вернулся в оборону Руй и в чистом подкате вынес сферу.

Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

Сместился с правого фланга Конья в штрафную и пробил с разворота, но мяч в гуще защитников застрял.

Прорывался по центру к штрафной соперника Нгом в контратаке и пробил с дальней дистанции, но не попал в створ.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне молдаван!

44' Зацепился за мяч на линии вратарской Кутеса и скинул назад на Стевановича, но выстрел последнего в касание заблокировал защитник.

43' Протащил мяч по центру к штрафной соперника Кутеса и пробил с дальней дистанции, но точности ему немного не хватило.

42' После прострела с фланга от Мазику пробил с одиннадцатиметровой отметки Конья, но мяч прошел выше ворот.

41' Сместился с левого фланга Нгом вдоль линии штрафной в центр и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

40' В верховой борьбе против Бадоло получил по голове Мазику. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

39' После навеса с угла поля пробивал головой Болла с линии вратарской, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

38' В столкновении с соперником получил по ногам Бадоло. Потребуется футболисту помощь медицинского штаба.

37' Выиграл подбор у штрафной соперника Конья и пробил по воротам, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

36' Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Руй после сольного прохода. Мяч полетел немного выше перекладины.

35' Прорывался по центру к штрафной соперника Кутеса и отдал поперек на Бедья, но перехватил сферу в последний момент Кики.

34' Будоло убегал в контратаку на скорости и прострелил вдоль ворот, но в чистом подкате мяч заблокировал Мазику.

33' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Нгом. Потребуется ему помощь медиков.

32' Сместился с левого фланга в центр Болла и пробил с дальней дистанции, но мяч в подкате заблокировал Товар.

31' Мог убегать на ворота соперника Маньен после паса от Коньи, но в борьбе с защитником нарушил о правила.

30' Ушел от соперника по флангу Стеванович и подал в центр штрафной, но мяч головой вынес подальше от ворот Товар.

29' Выиграл подбор у штрафной соперника Конья и пробил с ходу, но мяч свалился с ноги и полетел далеко на трибуну.

28' Ушел от соперника по флангу на скорости Болла и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел от ноги защитника на угловой.

27' Мягко забросил Рикардиньо в штрафную на ход Анкею, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках вратаря.

26' Ушел финтом от соперника по флангу Артундуага и отдал в штрафную на Анкея, но тот пробил точно в защитника.

25' С правого фланга прострелил в центр штрафной Бадоло, но здесь никто из партнеров замкнуть так и на смог.

24' Диагональный пас исполнял Рикардиньо на ход Нгому, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Севрену.

23' Убегал в контратаку на скорости Стеванович и отдал поперек на Кутесу, но тот с ходу пробил немного неточно.

22' По флангу отдавал Балоло на ход Анкею, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

21' Накрутил на фланге соперника Конья и навесил на дальнюю штангу, но на выходе забрал мяч спокойно в руки Коваль.

20' С правого фланга навесил Стеванович на ближнюю штангу, где пробил головой Ондуа, но точности ему не хватило.

19' С левого фланга низом отдавал пас Болла на ход Бедья, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Товар.

18' С центра поля забросил в штрафную соперника Рикардиньо, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

17' В центре поля получил по ногам Зохури в борьбе против Кутесы. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

16' Мягко забросил в штрафную соперника с правого фланга Стеванович, но здесь головой пробил Бедья точно в руки Ковалю.

15' На фланге получил Стеванович убегал в контратаку и прострелил в центр, но рикошетом от ноги защитника сфера полетела на угловой.

14' Диагональ исполнял с центра поля в штрафную соперника Ондуа на ход Стевановичу, но тот проиграл борьбу за мяч Кики.

13' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Севрен! Неожиданно вышли вперед игроки "Шерифа". Отобрал мяч на фланге Нгом и тут же прострелил вдоль ворот. Рикошетом от ноги защитника сфера полетела точно в сетку ворот мимо дезориентированного Фрика.

12' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

11' Забросил в штрафную Маньен на ход Стевановичу, но тот не смог догнать мяч в пределах поля. Будет удар от ворот.

10' Догнал мяч на фланге Конья и от лицевой линии прострелил в штрафную, но здесь спокойно вынес сферу в аут Кики.

9' С фланга отдавал пас Стеванович в штрафную на ход Кутесу, но перехватил мяч Зохури в последний момент.

8' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бадоло, без помощи медиков здесь не обойтись.

7' Бадоло получил по ногам в борьбе против Ондуа. Штрафной удар исполнять будут игроки "Шерифа".

6' Теперь уже с угла поля подавал на ближнюю штангу Стеванович, но здесь никто из партнеров пробить не смог.

5' Тонким пасом Конья искал в штрафной соперника Кутесу, но тому не удалось догнать сферу в пределах поля.

4' С угла поля навесил в центр штрафной Рикардиньо, но здесь головой Нгом пробил намного выше перекладины.

3' Оторвался от опеки соперника на фланге Талал и навесил на дальнюю штангу, но здесь защитник вынес сферу на угловой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.